TV-GĂGĂUZIA (Ș)ORBIT: Cum televiziunea publică din Găgăuzia a devenit megafonul unui politician condamnat
Anticoruptie.md, 19 noiembrie 2025 23:20
În 2007, în Găgăuzia a fost lansat compania publică de televiziune și radio TV-GĂGĂUZIA sub motto-ul: „Împreună cu poporul, pe același drum”. Se presupunea că regiunea va avea propria resursă media, liberă de dictate politice, deschisă tuturor punctelor de vedere și creată în interesul
• • •
Acum 30 minute
23:20
Acum 8 ore
16:30
DOC// Doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu. Maia Sandu: „Un om față-n față cu un stat agresor” # Anticoruptie.md
Zi de doliu național în Republica Moldova joi, 20 noiembrie, atunci când fostul deținut politic al regimului de la tiraspol, Ilie Ilașcu, va fi petrecut pe ultimul drum. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens. Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București,
Acum 12 ore
12:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă.Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace
11:50
Dronele dau iar târcoale Republicii Moldova. Instituțiile statului confirmă survolarea neautorizată a spațiului aerian # Anticoruptie.md
Ministerul Apărării confirmă survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă. Aparatul de zbor nu a putut fi detectat de sistemele de monitorizare din cauza altitudinii mici. Poliția de Frontieră a anunțat că incidentul s-a produs În noaptea de 19 noiembrie 2025, atunci când
Acum 24 ore
10:20
DOC// Mirandolina Sușițcaia, ghinion în prima instanță. Suspendarea din funcție rămâne în vigoare # Anticoruptie.md
Procurora suspendată Mirandolina Sușițcaia, judecată în prima instanță pentru îmbogățire ilicită, a pierdut litigiul cu Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Judecătorul Igor Barbacaru, pe 17 noiembrie, a constatat că cererea ex-acuzatoarei, în care solicită anularea deciziilor prin care s-a încuviințat suspendarea sa din funcție,
09:30
Ce a discutat premierul Munteanu cu președintele Consiliului European: „Țara noastră e în plină transformare!” # Anticoruptie.md
Republica Moldova este în plină transformare într-un stat european. Este afirmația premierului Alexandru Munteanu care, în timpul vizitei la Bruxelles, a purtat discuții cu Antonio Costa, președintele Consiliului European.Prioritățile de reformă ale Guvernului, concentrarea pe relansarea economiei și pașii următori în procesul de aderare la
09:30
Doi candidați supleanți refuză fotoliul de deputat. CEC cere validarea a opt mandate # Anticoruptie.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de demisia a 8 deputați: Acbaș Maria, Cheianu Constantin, Cojuhari Roman, Bostan Viorel și Draganel Nicolae aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Cereteu Nina și Onuțu Stela aleși pe lista Partidului
08:20
Analiza de Evgheni Ceban, jurnalist MOST, pentru buletinul de politică externă FES/APEPoate oare Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană fără a soluționa problema transnistreană? Teoretic – da, poate. Dar, în practică, acest lucru ar necesita un context extern excepțional de favorabil și ar
01:00
Jurnalismul în căutarea echilibrului: reziliență, transformare digitală și lupta cu propaganda # Anticoruptie.md
Una dintre provocările principale pentru mass-media din întreaga regiune, în condițiile războiului din Ucraina și a crizei economice, este asigurarea sustenabilității financiare. Constatarea a fost făcută de participanții la lucrările Forumului media din Europa de Sud-Est (SEEMF), care s-a desfășurat la Chișinău, în perioada
Ieri
09:10
Analiza de Anatolie Golea, jurnalist TV8, pentru buletinul de politică externă FES/APEPe măsură ce Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană, se ridică tot mai des, în ultima perioadă, întrebarea legată de soarta regiunii transnistrene în momentul aderării la UE. Este evident pentru toată
09:10
Alături de Margarita Simonyan, Ilan Șor își extinde imperiul mediatic în Kârgâzstan # Anticoruptie.md
Omul de afaceri Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru corupție, pune bazele unei noi televiziuni în Kârgâzstan, alături de Margarita Simonyan, directoarea agenției de propagandă ruse Russia Today (RT), considerată portavoce a Kremlinului. Noul canal de televiziune se numește Nomad și se așteaptă să
07:50
Alexandru Flenchea: Cetățenii din regiunea transnistreană vor și ei în Uniunea Europeană, la fel ca majoritatea celor de pe malul drept al Nistrului # Anticoruptie.md
Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, a acordat un interviu pentru buletinul de politică externă FES/APE, în care am discutat despre prioritățile procesului de reintegrare a regiunii transnistrene în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Am abordat aspecte politice, economice și umane ale acestui
02:00
Presa, rezilientă în fața intimidărilor și propagandei: lecțiile Moldovei pentru Europa de Sud-Est //Forumul SEEMF la Chișinău # Anticoruptie.md
Mass-media din Europa de Sud Est în fața provocărilor, riscurilor, dar și a oportunităților și rolul important în creșterea rezilienței unei societăți democratice este laitmotivul Forumului media din Europa de Sud Est (SEEMF), care a început luni la Chișinău, eveniment ce întrunește peste 80 de participanți
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Ediția a XIX-a a Forumului media din Europa de Sud-Est (SEEMF) se desfășoară la Chișinău, în perioada 17-18 noiembrie curent. În acest an, Forumul se desfășoară sub genericul „Inamicii mass-media și cum îi abordăm”, agenda incluzând subiecte de actualitate pentru jurnalismul de investigație. SEEMF
13:50
Cristina Lesnic: Structurile din regiunea transnistreană depind în mare măsură de impulsul – de catalizatorul – care vine din Federația Rusă # Anticoruptie.md
Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a acordat un interviu buletinului de politică externă FES/APE, în care am discutat despre perspectivele dosarului transnistrean în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dânsa a vorbit despre situația din stânga Nistrului și despre
13:00
O altă angajată a unui salon de frumusețe din capitală a fost depistată că deținea diplomă falsă privind studii în domeniul de activitate, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Oamenii legii desfășoară, luni, percheziții în salonul unde persoana bănuită își desfășoară activitate, în apartamentul și
12:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat rezultatele preliminare în localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 au avut loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și de consilier în consiliul local. În orașul Leova, Tudor Camerzan, PAS, a acumulat 22,09 % din sufragii, în timp
11:30
Diplome false, percheziții și arestări: săptămână tensionată pentru sistemul public și educațional # Anticoruptie.md
Șefa unui centru multifunctional al Agenției Servicii Publice (ASP) este cercetată de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru că ar fi pretins și primit mită de la administratori ai mai multor saloane de dermatologie și chirurgie estetică din Republica Moldova și România în schimbul perfectării
16 noiembrie 2025
22:40
Pauza greșită: UE amână reglementarea Inteligenței Artificiale (IA) în loc să amâne dezvoltarea # Anticoruptie.md
În iulie 2025, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a declarat: „Să fiu cât mai clar posibil, nu există oprirea ceasului. Nu există perioadă de grație. Nu există pauză.” Patru luni mai târziu, Comisia Europeană elaborează propuneri pentru amânarea aplicării dispozițiilor esențiale
15 noiembrie 2025
07:40
Premier pro-occidental sau un om prea implicat în rețelele de putere ale Ucrainei? # Anticoruptie.md
Moldova luptă cu războiul hibrid al Rusiei cu un premier ale cărui companii au furnizat date către FSB. O frază paradoxală, dar este radiograma momentului politic pe care îl trăim. Cum reușești să împaci angajamentul unui stat aflat sub presiune hibridă a Rusiei, care
00:20
Ieri am aflat un lucru care m-a întristat profund: Curtea Supremă de Justiție are în prezent doar 7 judecători din 20. În total — peste 7000 de dosare. Asta înseamnă aproximativ 1000 de dosare pentru fiecare judecător.Este greu să numim această situație altfel decât
14 noiembrie 2025
14:30
VIDEO// Patru laboratoare clandestine de droguri, destructurate. PCCOCS oferă detalii # Anticoruptie.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră, anunță destructurarea unei rețele transnaționale specializate în producerea și traficul de amfetamină și metamfetamină, prin identificarea și documentarea a patru laboratoare clandestine active în Moldova, Polonia și Ungaria, precum și prin reținerea a 16 persoane
11:10
Rusia a lansat peste 430 de drone și 18 rachete asupra Ucrainei, în noaptea de 14 noiembrie. Principala direcție de atac a fost Kievul, susține președintele Ucrainei, care deplânge moartea a patru civili și rănirea altor câteva zeci de locuitori ai regiunilor atacate. Zelenski
10:40
VIDEO// Cutremur la vârful administrației UTA Găgăuzia. După ce bașcana a fost întemnițată, președintele Adunării Populare și-a anunțat demisia # Anticoruptie.md
Președintele Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, și-a anunțat plecarea din funcție. Într-un comunicat video, publicat de GRT, Constantinov spune că a luat personal decizia, fără a fi presat sau influențat. „În data de 14 noiembrie 2025 a avut loc o ședință a Prezidiului Adunării
10:00
DOC// Blocul Alternativa își apără onoarea. Conducerea formațiunii, cu recurs împotriva PAS # Anticoruptie.md
Blocul Alernativa a contestat decizia primei instanțe care, pe 2 octombrie curent, i-a respins acțiunea de apărare a onoarei și demnității profesionale împotriva PAS. O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea de Apel Centru, în data de 12 noiembrie. Alternativa califică
13 noiembrie 2025
16:40
Guvernele de pe ambele maluri ale Prutului, ședință comună la București. Ce proiecte a discutat premierul Munteanu # Anticoruptie.md
Echipele guvernamentale de la Chișinău și București au discutat despre mersul proiectelor comune ce vizează interconectarea energetică și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru a crește securitatea energetică a Republicii Moldova și regională. Premierul Alexandru Munteanu a mulțumit autorităților din România pentru suportul oferit în drumul
13:30
Sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova, proiectele comune care aduc numeroase beneficii cetățenilor și noile oportunități de colaborare dintre Chișinău și București au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu președintele României, Nicușor Dan. Este prima deplasare în străinătate a premierului Munteanu.„Republica
12:50
VIDEO// Contrabandă cu țigări pe ruta feroviară Chișinău-București. Poliția publică imagini cu „arsenalul” deconspirat # Anticoruptie.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unui grup criminal organizat specializat în contrabandă cu țigarete. Gruparea era implicată în scoaterea ilicită de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, folosind ruta feroviară Chișinău–București,
12:00
Revanșa Căruceru/Robu se amână. Istoricul „războiului rece” de 4 ani între acuzator și fostul procuror general interimar # Anticoruptie.md
Examinarea sesizării procurorului Vladislav Căruceru împotriva fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, a fost amânată de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Căruceru, în a cărui gestiune se află cauza penală Metalferos, dar și unul dintre dosarele inițiate pe numele fostului șef al Procuraturii Anticorupție (PA),
09:30
DOC// AUR-ul care l-a tras la fund. Renato Usatîi nu reușește să-și anuleze contravenția # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a respins recursul depus de avocatul lui Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru. Ultimul a fost găsit vinovat de încălcarea articolului 74 din Codul Contravențional, care se referă la respectarea condițiilor de bază pentru prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal. Totul, după
09:30
Mașini luxoase de zeci și sute de mii de euro dețin, conform declarațiilor de avere depuse, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, în legislatura 2025-2029. În lista automobilelor aflate în posesia sau în folosința aleșilor poporului se regăsesc diverse modele de Land Rover și Toyota,
00:50
Mită în valoare de milioane de dolari pentru protejarea centralelor energetice // Nou scandal de corupție în Ucraina # Anticoruptie.md
Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina, aflată de aproape 4 ani în război cu Federația Rusă. Schema de corupție vizează domeniul energetic, iar mita pentru protejarea centralelor energetice, chiar dacă bombele rusești care plouau asupra lor i-au cufundat pe cetățeni în frig și întuneric,
12 noiembrie 2025
21:00
Extinderea UE pentru Ucraina, Moldova și Georgia // Resurse și informații într-o pagină specială # Anticoruptie.md
Programul UE NEIGHBOURS east, finanțat de Uniunea Europeană, a lansat o pagină specială dedicată extinderii UE, în care se explică tot procesul pentru țările candidate din Parteneriatul estic: Ucraina, Moldova și Georgia. Pagina „Extinderea UE pentru Ucraina, Moldova și Georgia” vă prezintă cel mai recent pachet
15:40
Formalitate, dar cu subînțelesuri. Guvernul renunță la șapte acorduri nefuncționale semnate pe platforma CSI # Anticoruptie.md
Guvernul a aprobat denunțarea a șapte acorduri semnate cu țările Comunității Statelor Independente (CSI). Unul dintre acestea, semnat în 1992 la Bișkek, permitea călătoria fără vize a cetățenilor CSI pe teritoriul statelor membre.„Decizia nu schimbă nimic pentru cetățenii noștri și cetățenii statelor CSI. Republica Moldova a
15:30
Achizițiile publice din Republica Moldova vor fi reglementate de o nouă lege. Autoritățile își propun astfel să sporească transparența și eficiența proceselor de achiziții. Un proiect în acest sens a fost aprobat de cabinetul Munteanu și impune praguri valorice diferențiate pentru atribuirea contractelor: 1 milion de lei
12:30
Victor Furtună, procurorul care l-a reținut pe Alexandr Stoianoglo, prezentat oficial în calitate de șef PCCOCS # Anticoruptie.md
Procurorul Victor Furtuna a fost prezentat oficial în calitate de Procuror-Șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). La ceremonia solemnă a participat Procurorul General interimar Alexandru Machidon, care și-a exprimat încrederea în capacitățile profesionale ale lui Furtună. Ultimul a condus
11:10
DOC// Maia Sandu l-a demis pe fostul său bodyguard. Vasile Popa pleacă din funcția de șef al Serviciului Protecție și Pază de Stat # Anticoruptie.md
Șeful Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Vasile Popa, fost bodyguard al președintei Maia Sandu, a fost demis prin decret prezidențial. Instituția rămâne și fără unul dintre adjuncți. Este vorba despre Vitalie Lupașcu care, la fel ca și șeful său, a depus
10:40
Mitropolia Basarabiei acuză Mitropolia Moldovei de „duplicitate, abuz și fals moral”. Reacția vine după ce Mitropolei Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, a îndemnat să nu mai fie etichetată drept „biserică rusă”, pentru că lacașele sfinte păstorite de preoții săi sunt deschise tuturor. De altă parte,
09:30
Deputații cu datorii în justiție: de la onoarea pătată și contravenții la fapte penale # Anticoruptie.md
Deputați din partru fracțiuni parlamentare își vor împărți timpul între activitățile din Parlament și prezentarea la sediul instanțelor de judecată. Fie că e vorba despre fapte penale, cauze contravenționale sau civile, procesele aleșilor poporului cu dosare „la activ” sunt urmărite cu interes, așa cum deznodământul judiciar
11 noiembrie 2025
19:20
Legislația Republicii Moldova stabilește praguri de vârstă diferite pentru răspunderea penală și cea contravențională a minorilor. Potrivit Codului penal, vârsta generală a răspunderii penale este de 16 ani, însă ca excepție legea prevede că minorii în vârstă de 14–16 ani pot răspunde penal pentru anumite infracțiuni grave. Printre
18:40
Finalizarea negocierilor de aderare până la sfârșitul anului 2027, transformarea economiei naționale într-o economie europeană, construirea unui stat de drept și comunicarea clară a autorităților cu toți reprezentanții societății sunt printre prioritățile Guvernului Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană (UE). Premierul Alexandru
17:20
Republica Moldova, cu multe realizări, dar la începutul unei alte etape de muncă serioasă pe calea integrării europene # Anticoruptie.md
Republica Moldova a înregistrat un progres major în ultimii an, dar mai este foarte mult de muncă pentru aderarea la Uniunea Europeană, acesta fiind nu doar un obiectiv politic, ci o transformare profundă a statului. Aprecierea aparține viceprim-ministrei pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, făcută
12:00
Cine este decanul de la USM, vizat într-un dosar de corupție // Ar fi primit bani pentru teze de licență # Anticoruptie.md
Portalul Anticoruptie.md a aflat că decanul unei facultăți a Universității de Stat, vizat într-un dosar de corupție, este Liliana Dimitroglo de la Facultatea de Fizică și Inginerie. Decanul, potrivit Procuraturii Anticorupție, având calitatea de conducător științific și membru al comisiei de susținere a tezelor de licență
10 noiembrie 2025
19:30
Amenzi de peste 34 de mii de lei pentru nereguli în declararea averilor și intereselor personale # Anticoruptie.md
Amenzi în valoare de 34,5 mii de lei au fost aplicate de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), în perioada 3 – 7 noiembrie curent, fiind emise 21 de procese-verbale contravenționale pentru depunerea tardivă a declarațiilor sau nedepunerea acestora.Potrivit ANI, procesele verbale au fost emise
17:10
Deși se confruntă cu un buget local limitat și cu venituri semnificative ratate la buget din cauza navetismului locuitorilor satului către Chișinău, satul Sireți reușește să-și valorifice resursele interne și să investească în dezvoltarea comunității. Prin creșterea veniturilor proprii și o gestionare eficientă a
07:50
Sindicatele cer salariu minim de 8050 de lei în sectorul real. Propunerea a fost înaintată de către reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și discutată cu membrii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM).Funcționarii din cadrul celor două organizații au desfășurat
07:50
17-19 noiembrie // Forumul Media din Europa de Sud-Est, la Chișinău: dezbateri despre libertatea presei și provocările jurnalismului modern # Anticoruptie.md
„Inamicii mass-media și cum îi abordăm” este genericul Forumului Media din Europa de Sud-Est (SEEMF), care se va desfășura la Chișinău, în zilele de 17-19 noiembrie curent. Evenimentul, aflat la cea de-a XIX ediție, este organizat de Organizația Media din Europa de Sud-Est (SEEMO),
07:50
Rusia folosește gazele pentru a deturna alegerile din Moldova. Dacă ar fi lăsată să reușească, ar destabiliza regiunea și ar fi recompensată pentru șantaj, avertizează Modern Diplomacy.O criză majoră se derulează în Moldova, unde Rusia folosește energia ca armă politică pentru a influența rezultatul alegerilor
9 noiembrie 2025
21:00
Primarul de Leova acuză o tentativă de intimidare: „S-au tras două focuri de armă” # Anticoruptie.md
Primarul în exercițiu al orașului Leova, Alexandru Bujorean, acuză o tentativă de intimidare, după ce în noaptea de 8 noiembrie, în apropierea casei sale, au fost trase două focuri dintr-o armă. Bujorean candidează la alegerile locale noi din 16 noiembrie și consideră că incidentul ar putea fi
15:30
Scandalul diplomelor false din medicină // Reacția ministrului Sănătății: „Nu am avut niciodată motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente” # Anticoruptie.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care și-a păstrat și funcția de rector al Universității de Stat de medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu”, a declarat public, cu referire la scandalul diplomeleo false pentru medici rezidenți, eliberate la Chișinău, că nu a pus niciodată la îndoială veridicitatea documentelor eliberate
