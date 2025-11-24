Maib susține o nouă ediție Tekwill Junior Ambassadors – competiția care formează viitorii lideri ai industriei IT din Moldova

Infotag, 24 noiembrie 2025 23:00

Maib susține o nouă ediție Tekwill Junior Ambassadors – competiția care formează viitorii lideri ai industriei IT din Moldova

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum o oră
23:00
Maib susține o nouă ediție Tekwill Junior Ambassadors – competiția care formează viitorii lideri ai industriei IT din Moldova Infotag
Maib susține o nouă ediție Tekwill Junior Ambassadors – competiția care formează viitorii lideri ai industriei IT din Moldova
Acum 12 ore
15:30
PRIMARUL CHIȘINĂU: ACCESUL LA FOSTUL HOTEL „NAȚIONAL” BLOCAT Infotag
PRIMARUL CHIȘINĂU: ACCESUL LA FOSTUL HOTEL „NAȚIONAL” BLOCAT
15:30
MODIFICĂRI LA LEGEA „CU PRIVIRE LA BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI” ÎI CONSOLIDEAZĂ INDEPENDENȚA – CONSULTĂRI PUBLICE Infotag
MODIFICĂRI LA LEGEA „CU PRIVIRE LA BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI” ÎI CONSOLIDEAZĂ INDEPENDENȚA – CONSULTĂRI PUBLICE
15:30
LA CHIȘINĂU A AVUT LOC O REUNIUNE A GRUPULUI DE LUCRU AL COMITETULUI EUROPEAN AL REGIUNILOR PRIVIND MOLDOVA Infotag
LA CHIȘINĂU A AVUT LOC O REUNIUNE A GRUPULUI DE LUCRU AL COMITETULUI EUROPEAN AL REGIUNILOR PRIVIND MOLDOVA
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
​FUNCȚIONARII MOLDOVENI AU FOST INFORMAȚI DESPRE ADMINISTRAREA AGRICOLĂ ÎN UE Infotag
​FUNCȚIONARII MOLDOVENI AU FOST INFORMAȚI DESPRE ADMINISTRAREA AGRICOLĂ ÎN UE
17:00
MOLDOVA VA ADERA LA CONVENȚIA CONSILIULUI EUROPEI DE ÎNFIINȚARE A UNEI COMISII INTERNAȚIONALE PENTRU RECLAMAȚIILE DIN PARTEA UCRAINEI Infotag
MOLDOVA VA ADERA LA CONVENȚIA CONSILIULUI EUROPEI DE ÎNFIINȚARE A UNEI COMISII INTERNAȚIONALE PENTRU RECLAMAȚIILE DIN PARTEA UCRAINEI
20 noiembrie 2025
18:30
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE A DISCUTAT PROIECTE CARE AR SPORI ÎNCREDEREA ÎNTRE MALURILE NISTRULUI CU UN REPREZENTANT AL ONU Infotag
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE A DISCUTAT PROIECTE CARE AR SPORI ÎNCREDEREA ÎNTRE MALURILE NISTRULUI CU UN REPREZENTANT AL ONU
18:30
Ofițerii de aplicare a legii din România au interceptat un camion din Republica Moldova cu „arme de luptă” la frontieră Infotag
Ofițerii de aplicare a legii din România au interceptat un camion din Republica Moldova cu „arme de luptă” la frontieră
18:30
​PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: MOLDOVA VA CONTINUA SĂ PROMOVEZE VALORILE EUROPENE Infotag
​PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: MOLDOVA VA CONTINUA SĂ PROMOVEZE VALORILE EUROPENE
15:30
Educația financiară prinde viață în școlile din Moldova datorită proiectului „Educaţie economică şi antreprenorială în școlile model”, finanțat de maib Infotag
Educația financiară prinde viață în școlile din Moldova datorită proiectului „Educaţie economică şi antreprenorială în școlile model”, finanțat de maib
13:00
VÂNZAREA PORTULUI INTERNAȚIONAL LINER GIURGIULEȘTI (PILG), DEȚINUT DE BERD, NU A FOST FINALIZATĂ – MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Infotag
VÂNZAREA PORTULUI INTERNAȚIONAL LINER GIURGIULEȘTI (PILG), DEȚINUT DE BERD, NU A FOST FINALIZATĂ – MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE
13:00
COMISIA EUROPEANĂ SE AȘTEAPTĂ LA O CREȘTERE ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA DE 1,6% ÎN 2025 ȘI DE 2,6% ÎN 2026 Infotag
COMISIA EUROPEANĂ SE AȘTEAPTĂ LA O CREȘTERE ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA DE 1,6% ÎN 2025 ȘI DE 2,6% ÎN 2026
11:00
​Maib - lider în experiența clienților: trei premii internaționale care reflectă excelența în servicii Infotag
​Maib - lider în experiența clienților: trei premii internaționale care reflectă excelența în servicii
19 noiembrie 2025
13:00
O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă călătoria visurilor tale în Europa. Destinația? Tu o alegi! Infotag
O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă călătoria visurilor tale în Europa. Destinația? Tu o alegi!
13:00
​LOCUITORII MOLDOVEI POT VIZIONA ȘASE FILME POLONEZE ÎN CADRUL FESTIVALULUI DE FILM #CINEPOLSKA Infotag
​LOCUITORII MOLDOVEI POT VIZIONA ȘASE FILME POLONEZE ÎN CADRUL FESTIVALULUI DE FILM #CINEPOLSKA
12:30
Taxe locale mai mari în România, din 2026 Infotag
Taxe locale mai mari în România, din 2026
11:00
​Comerțul ilicit cu țigarete în Republica Moldova, în scădere, arată un nou studiu IPSOS Infotag
​Comerțul ilicit cu țigarete în Republica Moldova, în scădere, arată un nou studiu IPSOS
18 noiembrie 2025
13:00
​BANCA NAȚIONALĂ DESCHIDE OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ PENTRU TINERII DIN SECTORUL FINANCIAR-BANCAR Infotag
​BANCA NAȚIONALĂ DESCHIDE OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ PENTRU TINERII DIN SECTORUL FINANCIAR-BANCAR
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU: SCOPUL RUSIEI ESTE DE A SUBMINA ÎNCREDEREA CETĂȚENILOR ÎN STAT ȘI UNII ÎN ALȚII Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU: SCOPUL RUSIEI ESTE DE A SUBMINA ÎNCREDEREA CETĂȚENILOR ÎN STAT ȘI UNII ÎN ALȚII
17 noiembrie 2025
15:30
​POLIȚIA A IDENTIFICAT APROAPE CINCI MII DE ÎNCĂLCĂRI ALE CIRCULAȚIEI RUTIERE ÎN WEEKEND Infotag
​POLIȚIA A IDENTIFICAT APROAPE CINCI MII DE ÎNCĂLCĂRI ALE CIRCULAȚIEI RUTIERE ÎN WEEKEND
15:30
ÎN 2026, BUGETUL UNIUNII EUROPENE PENTRU ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC VA CREȘTE CU 25 DE MILIOANE DE EURO Infotag
ÎN 2026, BUGETUL UNIUNII EUROPENE PENTRU ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC VA CREȘTE CU 25 DE MILIOANE DE EURO
15:30
REUNIUNEA COMITETULUI PERMANENT APCE VA AVEA LUCRĂRI VINERI LA CHIȘINĂU Infotag
REUNIUNEA COMITETULUI PERMANENT APCE VA AVEA LUCRĂRI VINERI LA CHIȘINĂU
15:30
50% cashback pentru cheltuielile cadastrale și notariale – mai puține cheltuieli, mai mult confort cu creditul imobiliar maib Infotag
50% cashback pentru cheltuielile cadastrale și notariale – mai puține cheltuieli, mai mult confort cu creditul imobiliar maib
14:00
A doua Pădure a Prieteniei a prins rădăcini cu ajutorul oamenilor maib, de data aceasta la Ialoveni Infotag
A doua Pădure a Prieteniei a prins rădăcini cu ajutorul oamenilor maib, de data aceasta la Ialoveni
13:00
S-a încheiat cel mai mare antrenament NATO din acest an Infotag
S-a încheiat cel mai mare antrenament NATO din acest an
13:00
Ucraina a încheiat cu Grecia au Acord pentru a achiziționa gaz american livrat prin coridorul vertical Infotag
Ucraina a încheiat cu Grecia au Acord pentru a achiziționa gaz american livrat prin coridorul vertical
13:00
SUA au prelungit scutirea de sancțiuni impuse Lukoil pe fondul apariției unor noi cumpărători Infotag
SUA au prelungit scutirea de sancțiuni impuse Lukoil pe fondul apariției unor noi cumpărători
13:00
PRINCIPALUL PRODUS EXPORTAT AL REPUBLICII MODLOVA ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI 2025 A FOST FIRELE ȘI CABLURILE Infotag
PRINCIPALUL PRODUS EXPORTAT AL REPUBLICII MODLOVA ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI 2025 A FOST FIRELE ȘI CABLURILE
13:00
AMNESTY INTERNATIONAL MOLDOVA: PRESA PRO-EUROPEANĂ DIN ȚARĂ, FORȚATĂ SĂ RECURGĂ LA AUTOCENZURĂ Infotag
AMNESTY INTERNATIONAL MOLDOVA: PRESA PRO-EUROPEANĂ DIN ȚARĂ, FORȚATĂ SĂ RECURGĂ LA AUTOCENZURĂ
13:00
AUTORITATEA AVIAȚIEI CIVILE A APROBAT AEROPORTUL CHIȘINĂU PENTRU A OFERI SERVICII DE ALIMENTARE Infotag
AUTORITATEA AVIAȚIEI CIVILE A APROBAT AEROPORTUL CHIȘINĂU PENTRU A OFERI SERVICII DE ALIMENTARE
13:00
PRIM-MINISTRUL ALEXANDRU MUNTEANU ÎN VIZITĂ LA BRUXELLES Infotag
PRIM-MINISTRUL ALEXANDRU MUNTEANU ÎN VIZITĂ LA BRUXELLES
14 noiembrie 2025
13:00
VICEPREȘEDINTA PARLAMENTULUI: CENTRUL RUSESC PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ A PROMOVAT PROPAGANDA ȘI DEZINFORMAREA Infotag
VICEPREȘEDINTA PARLAMENTULUI: CENTRUL RUSESC PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ A PROMOVAT PROPAGANDA ȘI DEZINFORMAREA
13:00
PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI, DMITRI KONSTANTINOV ȘI-A DAT DEMISIA Infotag
PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI, DMITRI KONSTANTINOV ȘI-A DAT DEMISIA
13:00
PRIM-MINISTRUL ALEXANDRU MUNTEANU A PREZENTAT LA BUCUREȘTI OPORTUNITĂȚI DE INVESTIȚII ÎN MOLDOVA Infotag
PRIM-MINISTRUL ALEXANDRU MUNTEANU A PREZENTAT LA BUCUREȘTI OPORTUNITĂȚI DE INVESTIȚII ÎN MOLDOVA
13 noiembrie 2025
16:00
​MOLDOVA A DECONSPIRAT LUCRĂTORII CFM IMPLICAȚI ÎN CONTRABANDĂ CU ȚIGĂRI Infotag
​MOLDOVA A DECONSPIRAT LUCRĂTORII CFM IMPLICAȚI ÎN CONTRABANDĂ CU ȚIGĂRI
12 noiembrie 2025
16:00
UE SALUTĂ ADERAREA A ÎNCĂ NOUĂ ȚĂRI LA SANCȚIUNILE SALE ÎMPOTRIVA LIDERILOR TRANSNISTRENI Infotag
UE SALUTĂ ADERAREA A ÎNCĂ NOUĂ ȚĂRI LA SANCȚIUNILE SALE ÎMPOTRIVA LIDERILOR TRANSNISTRENI
16:00
MINISTRUL FINANȚELOR DESPRE BLOCAREA TRANȘELOR FMI: ACEST LUCRU NU A CREAZĂ O PROBLEMĂ Infotag
MINISTRUL FINANȚELOR DESPRE BLOCAREA TRANȘELOR FMI: ACEST LUCRU NU A CREAZĂ O PROBLEMĂ
13:30
SINODUL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVĂ A CATERISIT ÎNCĂ 11 PREOȚI CARE SE TRANSFERASERĂ DIN MITROPOLIA MOLDOVEI ÎN MITROPOLIA BASARABIEI Infotag
SINODUL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVĂ A CATERISIT ÎNCĂ 11 PREOȚI CARE SE TRANSFERASERĂ DIN MITROPOLIA MOLDOVEI ÎN MITROPOLIA BASARABIEI
13:30
​MOLDOVA DENUNȚĂ ȘAPTE ACORDURI SEMNATE ÎN CADRUL CSI Infotag
​MOLDOVA DENUNȚĂ ȘAPTE ACORDURI SEMNATE ÎN CADRUL CSI
11 noiembrie 2025
15:30
CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE A PUBLICAT ÎNREGISTRĂRI ALE UNOR CONVERSAȚII TELEFONICE ÎNTRE DECANUL UNEI UNIVERSITĂȚI ȘI DIRECTORUL UNUI COLEGIU, ÎN CARE ACEȘTIA AU EXTORCAT MITĂ DE LA STUDENȚI Infotag
CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE A PUBLICAT ÎNREGISTRĂRI ALE UNOR CONVERSAȚII TELEFONICE ÎNTRE DECANUL UNEI UNIVERSITĂȚI ȘI DIRECTORUL UNUI COLEGIU, ÎN CARE ACEȘTIA AU EXTORCAT MITĂ DE LA STUDENȚI
15:30
FACULTATEA VETERINARĂ DIN BRĂTUȘENI MODERNIZATĂ CU FONDURI UE ȘI CU SPRIJINUL PARTENERILOR AUSTRIECI Infotag
FACULTATEA VETERINARĂ DIN BRĂTUȘENI MODERNIZATĂ CU FONDURI UE ȘI CU SPRIJINUL PARTENERILOR AUSTRIECI
14:00
Maksym Barabash: „De 30 de ani, Philip Morris investește în economia Republicii Moldova” Infotag
Maksym Barabash: „De 30 de ani, Philip Morris investește în economia Republicii Moldova”
12:30
JUDECĂTORIA CĂUȘENI A CONDAMNAT O FEMEIE CARE A FURAT PESTE 1,15 MILIOANE DE LA ANGAJATOR LA CINCI ANI DE ÎNCHISOARE Infotag
JUDECĂTORIA CĂUȘENI A CONDAMNAT O FEMEIE CARE A FURAT PESTE 1,15 MILIOANE DE LA ANGAJATOR LA CINCI ANI DE ÎNCHISOARE
12:30
AMBASADORUL UCRAINEI ÎN MOLDOVA A DECLARAT CĂ FORMATUL „5+2” ÎN NEGOCIERILE PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ S-A EPUIZAT Infotag
AMBASADORUL UCRAINEI ÎN MOLDOVA A DECLARAT CĂ FORMATUL „5+2” ÎN NEGOCIERILE PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ S-A EPUIZAT
12:30
EXPERȚII CRED CĂ EXCLUDEREA LUKOIL DE PE PIAȚA COMBUSTIBILULUI NU VA DUCE LA O CRIZĂ ENERGETICĂ Infotag
EXPERȚII CRED CĂ EXCLUDEREA LUKOIL DE PE PIAȚA COMBUSTIBILULUI NU VA DUCE LA O CRIZĂ ENERGETICĂ
12:30
VICEPRIM-MINISTRUL EUGEN OSMOCHESCU: BERD ESTE UN PILON ESENȚIAL AL PROGRESULUI ECONOMIC AL REPUBLICA Infotag
VICEPRIM-MINISTRUL EUGEN OSMOCHESCU: BERD ESTE UN PILON ESENȚIAL AL PROGRESULUI ECONOMIC AL REPUBLICA
12:00
​Maib și UNICEF semnează un acord de parteneriat. O nouă grupă de creșă va fi deschisă în orașul Hîncești Infotag
​Maib și UNICEF semnează un acord de parteneriat. O nouă grupă de creșă va fi deschisă în orașul Hîncești
10 noiembrie 2025
17:30
OTP Bank Moldova anunță rezultatele financiare pentru 9 luni ale anului 2025 Infotag
OTP Bank Moldova anunță rezultatele financiare pentru 9 luni ale anului 2025
16:00
O TENTATIVĂ DE A EXPORTA DOLARI NEDECLARAȚI DIN MOLDOVA A FOST OPRITĂ PE AEROPORTUL DIN CHIȘINĂU Infotag
O TENTATIVĂ DE A EXPORTA DOLARI NEDECLARAȚI DIN MOLDOVA A FOST OPRITĂ PE AEROPORTUL DIN CHIȘINĂU
16:00
ECONOMISIREA BANILOR OFERĂ MAI MULTĂ LIBERTATE, MAI MULTĂ INDEPENDENȚĂ ÎN LUAREA DECIZIILOR–ANCA DRAGU, GUVERNATOAREA BNM Infotag
ECONOMISIREA BANILOR OFERĂ MAI MULTĂ LIBERTATE, MAI MULTĂ INDEPENDENȚĂ ÎN LUAREA DECIZIILOR–ANCA DRAGU, GUVERNATOAREA BNM
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.