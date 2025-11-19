Taxe locale mai mari în România, din 2026

Infotag, 19 noiembrie 2025 12:30

Taxe locale mai mari în România, din 2026

Acum 30 minute
12:30
Taxe locale mai mari în România, din 2026 Infotag
Acum 2 ore
11:00
​Comerțul ilicit cu țigarete în Republica Moldova, în scădere, arată un nou studiu IPSOS Infotag
Acum 24 ore
13:00
​BANCA NAȚIONALĂ DESCHIDE OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ PENTRU TINERII DIN SECTORUL FINANCIAR-BANCAR Infotag
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU: SCOPUL RUSIEI ESTE DE A SUBMINA ÎNCREDEREA CETĂȚENILOR ÎN STAT ȘI UNII ÎN ALȚII Infotag
Ieri
15:30
​POLIȚIA A IDENTIFICAT APROAPE CINCI MII DE ÎNCĂLCĂRI ALE CIRCULAȚIEI RUTIERE ÎN WEEKEND Infotag
15:30
ÎN 2026, BUGETUL UNIUNII EUROPENE PENTRU ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC VA CREȘTE CU 25 DE MILIOANE DE EURO Infotag
15:30
REUNIUNEA COMITETULUI PERMANENT APCE VA AVEA LUCRĂRI VINERI LA CHIȘINĂU Infotag
15:30
50% cashback pentru cheltuielile cadastrale și notariale – mai puține cheltuieli, mai mult confort cu creditul imobiliar maib Infotag
14:00
A doua Pădure a Prieteniei a prins rădăcini cu ajutorul oamenilor maib, de data aceasta la Ialoveni Infotag
13:00
S-a încheiat cel mai mare antrenament NATO din acest an Infotag
13:00
Ucraina a încheiat cu Grecia au Acord pentru a achiziționa gaz american livrat prin coridorul vertical Infotag
13:00
SUA au prelungit scutirea de sancțiuni impuse Lukoil pe fondul apariției unor noi cumpărători Infotag
13:00
PRINCIPALUL PRODUS EXPORTAT AL REPUBLICII MODLOVA ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI 2025 A FOST FIRELE ȘI CABLURILE Infotag
13:00
AMNESTY INTERNATIONAL MOLDOVA: PRESA PRO-EUROPEANĂ DIN ȚARĂ, FORȚATĂ SĂ RECURGĂ LA AUTOCENZURĂ Infotag
13:00
AUTORITATEA AVIAȚIEI CIVILE A APROBAT AEROPORTUL CHIȘINĂU PENTRU A OFERI SERVICII DE ALIMENTARE Infotag
13:00
PRIM-MINISTRUL ALEXANDRU MUNTEANU ÎN VIZITĂ LA BRUXELLES Infotag
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
VICEPREȘEDINTA PARLAMENTULUI: CENTRUL RUSESC PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ A PROMOVAT PROPAGANDA ȘI DEZINFORMAREA Infotag
13:00
PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI, DMITRI KONSTANTINOV ȘI-A DAT DEMISIA Infotag
13:00
PRIM-MINISTRUL ALEXANDRU MUNTEANU A PREZENTAT LA BUCUREȘTI OPORTUNITĂȚI DE INVESTIȚII ÎN MOLDOVA Infotag
13 noiembrie 2025
16:00
​MOLDOVA A DECONSPIRAT LUCRĂTORII CFM IMPLICAȚI ÎN CONTRABANDĂ CU ȚIGĂRI Infotag
12 noiembrie 2025
16:00
UE SALUTĂ ADERAREA A ÎNCĂ NOUĂ ȚĂRI LA SANCȚIUNILE SALE ÎMPOTRIVA LIDERILOR TRANSNISTRENI Infotag
16:00
MINISTRUL FINANȚELOR DESPRE BLOCAREA TRANȘELOR FMI: ACEST LUCRU NU A CREAZĂ O PROBLEMĂ Infotag
13:30
SINODUL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVĂ A CATERISIT ÎNCĂ 11 PREOȚI CARE SE TRANSFERASERĂ DIN MITROPOLIA MOLDOVEI ÎN MITROPOLIA BASARABIEI Infotag
13:30
​MOLDOVA DENUNȚĂ ȘAPTE ACORDURI SEMNATE ÎN CADRUL CSI Infotag
11 noiembrie 2025
15:30
CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE A PUBLICAT ÎNREGISTRĂRI ALE UNOR CONVERSAȚII TELEFONICE ÎNTRE DECANUL UNEI UNIVERSITĂȚI ȘI DIRECTORUL UNUI COLEGIU, ÎN CARE ACEȘTIA AU EXTORCAT MITĂ DE LA STUDENȚI Infotag
15:30
FACULTATEA VETERINARĂ DIN BRĂTUȘENI MODERNIZATĂ CU FONDURI UE ȘI CU SPRIJINUL PARTENERILOR AUSTRIECI Infotag
14:00
Maksym Barabash: „De 30 de ani, Philip Morris investește în economia Republicii Moldova” Infotag
12:30
JUDECĂTORIA CĂUȘENI A CONDAMNAT O FEMEIE CARE A FURAT PESTE 1,15 MILIOANE DE LA ANGAJATOR LA CINCI ANI DE ÎNCHISOARE Infotag
12:30
AMBASADORUL UCRAINEI ÎN MOLDOVA A DECLARAT CĂ FORMATUL „5+2” ÎN NEGOCIERILE PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ S-A EPUIZAT Infotag
12:30
EXPERȚII CRED CĂ EXCLUDEREA LUKOIL DE PE PIAȚA COMBUSTIBILULUI NU VA DUCE LA O CRIZĂ ENERGETICĂ Infotag
12:30
VICEPRIM-MINISTRUL EUGEN OSMOCHESCU: BERD ESTE UN PILON ESENȚIAL AL PROGRESULUI ECONOMIC AL REPUBLICA Infotag
12:00
​Maib și UNICEF semnează un acord de parteneriat. O nouă grupă de creșă va fi deschisă în orașul Hîncești Infotag
10 noiembrie 2025
17:30
OTP Bank Moldova anunță rezultatele financiare pentru 9 luni ale anului 2025 Infotag
16:00
O TENTATIVĂ DE A EXPORTA DOLARI NEDECLARAȚI DIN MOLDOVA A FOST OPRITĂ PE AEROPORTUL DIN CHIȘINĂU Infotag
16:00
ECONOMISIREA BANILOR OFERĂ MAI MULTĂ LIBERTATE, MAI MULTĂ INDEPENDENȚĂ ÎN LUAREA DECIZIILOR–ANCA DRAGU, GUVERNATOAREA BNM Infotag
16:00
PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA VA EFECTUA PRIMA SA VIZITĂ EXTERNĂ LA BUCUREȘTI PE 13 NOIEMBRIE Infotag
12:30
POLIȚIA A ÎNREGISTRAT PESTE 4.100 DE ÎNCĂLCĂRI ALE REGULAMENTULUI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ÎN WEEKEND Infotag
12:30
INFLAȚIA ANUALĂ ÎN MOLDOVA ÎN OCTOMBRIE A CRESCUT CU 0,65% ȘI DE APROAPE 7% PE PARCURSUL ANULUI Infotag
12:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU APROBĂ NOUA COMPONENȚĂ A CONSILIULUI DE SECURITATE NAȚIONALĂ Infotag
12:30
Shutdownul Congresului SUA – la un pas de final. Senatul a votat actul finanțării guvernului Infotag
12:30
Comisia UE interzice vizele Schengen cu intrări multiple pentru cetățenii ruși Infotag
12:30
INES ROCHA: IFC VA CONTINUA SĂ OFERE SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI PRIVAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN DOMENIILE ENERGIEI, AGRICULTURII ȘI ACCESULUI LA FINANȚARE Infotag
11:00
Marina Balan: Cum obțineți rapid un credit pentru afaceri? Infotag
7 noiembrie 2025
16:30
MINISTERUL ENERGIEI CAUTĂ SOLUȚII PENTRU A EVITA O CRIZĂ PE PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE - DORIN JUNGHIETU Infotag
16:30
PARLAMENTUL MOLDOVEI A RESPINS PROPUNEREA OPOZIȚIEI DE A CREA UN GRUP DE PRIETENIE CU RUSIA ȘI BELARUSIA Infotag
16:30
PARLAMENTUL EUROPEAN SOLICITĂ DESCHIDEREA RAPIDĂ A NEGOCIERILOR DE ADERARE A REPUBLICA MOLDOVA LA UE Infotag
13:30
ÎN RAIOANELE SOROCA ȘI FĂLEȘTI, TREI PERSOANE AU FOST CONDAMNAȚI PENTRU CONDUCERE ÎN STARE DE EBRIETATE Infotag
12:30
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII VA CERE ABROGAREA LEGII EDUCAȚIEI ADOPTATE ÎN AUTONOMIA GĂGĂUZĂ Infotag
12:30
PRIM-MINISTRUL ALEXANDRU MUNTEANU: DORIM SĂ ACCELEREM PROCESUL DE INTEGRARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ PENTRU A FINALIZA NEGOCIERILE PÂNĂ ÎN 2028 Infotag
12:30
Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri Infotag
