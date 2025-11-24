Green Future Conference 2025: despre companiile din Moldova și tranziția verde
Juridice Moldova, 24 noiembrie 2025 21:40
Pe 12 decembrie 2025 va avea loc cea de-a treia ediție a Green Future Conference, un eveniment dedicat companiilor din Republica Moldova care vor să rămână competitive într-o economie în transformare accelerată. Conferința promite un format modern, dinamic și orientat spre soluții reale, fiind concepută pentru a oferi antreprenorilor și managerilor instrumente practice pentru implementarea […] Articolul Green Future Conference 2025: despre companiile din Moldova și tranziția verde apare prima dată în JMD.
• • •
Alte ştiri de Juridice Moldova
Acum o oră
21:40
Pe 12 decembrie 2025 va avea loc cea de-a treia ediție a Green Future Conference, un eveniment dedicat companiilor din Republica Moldova care vor să rămână competitive într-o economie în transformare accelerată. Conferința promite un format modern, dinamic și orientat spre soluții reale, fiind concepută pentru a oferi antreprenorilor și managerilor instrumente practice pentru implementarea […] Articolul Green Future Conference 2025: despre companiile din Moldova și tranziția verde apare prima dată în JMD.
Acum 6 ore
17:10
În premieră la Chișinău: Elias Tadeus cu concertul Cinemaphonika – mai mult decât muzică! # Juridice Moldova
După ce ne-a cucerit prin prezența sa la GALA JMD 2024, compozitorul și dirijorul Elias Tadeus va organiza la Chișinău un concert unic: Cinemaphonika – un concept muzical inovator, în care sunetul devine poveste, emoție și cinematografie vie. Ce este Cinemaphonika?Cinemaphonika este un spectacol complex care aduce pe aceeași scenă peste 70 de muzicieni – […] Articolul În premieră la Chișinău: Elias Tadeus cu concertul Cinemaphonika – mai mult decât muzică! apare prima dată în JMD.
Acum 8 ore
16:00
Începând cu 25 octombrie 2025, vor intra în vigoare noi prevederi menite să consolideze protecția consumatorilor de servicii financiare și să crească responsabilitatea furnizorilor. Aceste reglementări marchează un prim pas important în modernizarea cadrului național și în alinierea la standardele europene de transparență și corectitudine. 1) Extinderea protecției și transparenței – Societățile de asigurări vor […] Articolul Legea 189/2025: reguli noi pentru bănci și asigurători apare prima dată în JMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
CSJ publică un nou aviz consultativ pe marginea încetării procesului penal pe motive de nereabilitare # Juridice Moldova
CSJ a publicat un nou aviz consultativ privind încetarea procesului penal pe motivul împăcării părților. Cauza Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul Glodeni, din 20 mai 2025, a fost încetat procesul penal în baza art. 186 alin. (2) lit. c) Cod penal, pe motivul împăcării părților. Instanța a constatat, în ședința preliminară, că partea vătămată a […] Articolul CSJ publică un nou aviz consultativ pe marginea încetării procesului penal pe motive de nereabilitare apare prima dată în JMD.
17 noiembrie 2025
15:40
Dialogul interprofesional – instrument de prevenție în reducerea cauzelor de răspundere disciplinară a judecătorilor # Juridice Moldova
Introducere Răspunderea disciplinară a judecătorilor este un instrument fundamental în arhitectura unui sistem judiciar echilibrat, în care independența magistratului coexistă cu obligația acestuia de a respecta cele mai înalte standarde etice și profesionale. În contextul Republicii Moldova, acest mecanism de control capătă o importanță sporită pe fondul transformărilor legislative și instituționale orientate spre consolidarea statului […] Articolul Dialogul interprofesional – instrument de prevenție în reducerea cauzelor de răspundere disciplinară a judecătorilor apare prima dată în JMD.
13 noiembrie 2025
12:00
Delincvența juvenilă rămâne una dintre cele mai complexe provocări ale sistemului de justiție, situată la intersecția dintre fragilitatea dezvoltării emoționale și influența mediului social. În spatele fiecărui comportament deviant se ascunde, adesea, o istorie de traumă, lipsă de atașament sigur și modele parentale inconsistente. În acest context, abordarea psihologică a minorilor aflați în conflict cu […] Articolul Dimensiunile psihologice ale delincvenței juvenile apare prima dată în JMD.
12 noiembrie 2025
11:50
Fundația „Regina Pacis” are plăcerea de a Vă invita să luați parte la evenimentul social „Castagnata”, care se va desfășura pe 15 noiembrie 2025, între orele 11.00 și 17.00, în Parcul Valea Morilor, scara Cascadelor din Chișinău. Evenimentul este dedicat sprijinirii activității Cantinei Sociale „Papa Francisc”, un spațiu al solidarității și speranței pentru persoanele aflate […] Articolul Castagnata – pentru solidaritate apare prima dată în JMD.
4 noiembrie 2025
07:40
Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 189/2025 privind Consolidarea cadrului de protecție a drepturilor consumatorilor de servicii financiare (din 25 octombrie curent), a fost stabilită o nouă procedură de soluționare a petițiilor, iar CNPF vine cu unele concretizări pe acestă margine. Prin urmare, aceasta sunt următoarele etape care necesită a fi urmate: Primul […] Articolul Legea 189/2025 și noua procedură de reclamație apare prima dată în JMD.
30 octombrie 2025
08:00
„CSJ nu mai are rolul de a asigura aplicarea corectă a legii, ci asigură interpretarea și aplicarea uniformă a acesteia”, a declarat Vladislav Gribincea, judecător la CSJ, explicând că, după reforma din 2023, existența unei încălcări de lege nu mai este suficientă pentru admiterea recursului; cauza trebuie să aibă impact asupra dezvoltării jurisprudenței, cu excepția […] Articolul CSJ și noua optică asupra uniformizării jurisprudenței apare prima dată în JMD.
28 octombrie 2025
10:30
AI Factories: Moldova se conectează la ecosistemul european al inteligenței artificiale # Juridice Moldova
Republica Moldova s-a alăturat oficial inițiativei europene „AI Factories”, un program strategic al Uniunii Europene care urmărește dezvoltarea și utilizarea infrastructurilor avansate de inteligență artificială. Țara este reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 structuri selectate de EuroHPC Joint Undertaking, alături de state membre și partenere ale […] Articolul AI Factories: Moldova se conectează la ecosistemul european al inteligenței artificiale apare prima dată în JMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.