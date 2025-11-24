Peste o mie de kilograme de ceai negru - nimicite de ANSA, după ce inspectorii au găsit pesticide peste limită - FOTO
ProTV.md, 24 noiembrie 2025 10:10
Peste o mie de kilograme de ceai negru - nimicite de ANSA, după ce inspectorii au găsit pesticide peste limită - FOTO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
10:30
Două mesaje importante transmise de Marco Rubio despre noul plan de pace trasat de SUA și Ucraina la Geneva # ProTV.md
Două mesaje importante transmise de Marco Rubio despre noul plan de pace trasat de SUA și Ucraina la Geneva
Acum 15 minute
10:20
Arsenal, victorie fără emoții cu Tottenham! Eberechi Eze a strălucit în primul său North London Derby # ProTV.md
Arsenal, victorie fără emoții cu Tottenham! Eberechi Eze a strălucit în primul său North London Derby
Acum 30 minute
10:10
Peste o mie de kilograme de ceai negru - nimicite de ANSA, după ce inspectorii au găsit pesticide peste limită - FOTO # ProTV.md
Peste o mie de kilograme de ceai negru - nimicite de ANSA, după ce inspectorii au găsit pesticide peste limită - FOTO
10:10
Patru morţi şi 17 răniţi într-un atac rusesc asupra oraşului Harkov. Clădiri rezidențiale au fost distruse de drone # ProTV.md
Patru morţi şi 17 răniţi într-un atac rusesc asupra oraşului Harkov. Clădiri rezidențiale au fost distruse de drone
10:10
Mikaela Shiffrin, de neoprit în Cupa Mondială! Americanca, victorie categorică în slalomul de la Gurgl # ProTV.md
Mikaela Shiffrin, de neoprit în Cupa Mondială! Americanca, victorie categorică în slalomul de la Gurgl
Acum o oră
09:50
Victorie pe muchie de cuțit! Lakers o învinge la limită pe Utah în Conferința de Vest a NBA # ProTV.md
Victorie pe muchie de cuțit! Lakers o învinge la limită pe Utah în Conferința de Vest a NBA
Acum 2 ore
09:30
Trei zile de greve în Belgia: Zboruri anulate și școli închise, anunțate de sindicatele care se confruntă cu premierul Bart De Wever # ProTV.md
Trei zile de greve în Belgia: Zboruri anulate și școli închise, anunțate de sindicatele care se confruntă cu premierul Bart De Wever
09:30
Șoferița care s-a lovit cu mașina de un copac și a murit, la Ungheni, nu avea permis de conducere # ProTV.md
Șoferița care s-a lovit cu mașina de un copac și a murit, la Ungheni, nu avea permis de conducere
09:20
Lionel Messi o distruge pe Cincinnati și o duce pe Inter Miami în finala Conferinței de Est # ProTV.md
Lionel Messi o distruge pe Cincinnati și o duce pe Inter Miami în finala Conferinței de Est
09:10
Ce urmează după negocierile din Elveția privind pacea în Ucraina. Diferența din comunicatul SUA # ProTV.md
Ce urmează după negocierile din Elveția privind pacea în Ucraina. Diferența din comunicatul SUA
09:00
Aeroportul din Vilnius a fost închis din nou din cauza unor baloane suspecte. Traficul aerian a fost redirecționat # ProTV.md
Aeroportul din Vilnius a fost închis din nou din cauza unor baloane suspecte. Traficul aerian a fost redirecționat
08:40
Curs valutar BNM pentru 24 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:40
Golul din foarfecă al lui Cristiano Ronaldo ”revine” și în Arabia Saudită. Vezi reușita - VIDEO # ProTV.md
Golul din foarfecă al lui Cristiano Ronaldo ”revine” și în Arabia Saudită. Vezi reușita - VIDEO
Acum 4 ore
08:30
Cer variabil. Fără precipitații. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil. Fără precipitații. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:30
Atac masiv cu drone asupra orașului Harkov. Trei oameni au murit iar cel puțin 8 sunt răniți - VIDEO # ProTV.md
Atac masiv cu drone asupra orașului Harkov. Trei oameni au murit iar cel puțin 8 sunt răniți - VIDEO
08:10
Noutăți despre planul de pace pentru Ucraina. Mesaje optimiste din partea SUA după prima zi de negocieri de la Geneva. Cum a reacționat Ucraina. Ce urmează # ProTV.md
Noutăți despre planul de pace pentru Ucraina. Mesaje optimiste din partea SUA după prima zi de negocieri de la Geneva. Cum a reacționat Ucraina. Ce urmează
Acum 12 ore
23:10
Poliția testează „mașinile-capcană”: vehicule neinscripționate care depistează automat șoferii cu încălcări în trafic - VIDEO # ProTV.md
Poliția testează „mașinile-capcană”: vehicule neinscripționate care depistează automat șoferii cu încălcări în trafic - VIDEO
22:10
LIVE TEXT. Negocieri cruciale la Geneva între SUA-Ucraina-Europa. Rubio vorbește despre „cea mai bună reuniune de până acum”. Schimbările propuse de Europa și mesajul Ucrainei # ProTV.md
LIVE TEXT. Negocieri cruciale la Geneva între SUA-Ucraina-Europa. Rubio vorbește despre „cea mai bună reuniune de până acum”. Schimbările propuse de Europa și mesajul Ucrainei
22:00
Toată atenția lumii, îndreptată spre Geneva: prima rundă de discuții asupra planului de pace american aduce optimism, dar puține detalii - VIDEO # ProTV.md
Toată atenția lumii, îndreptată spre Geneva: prima rundă de discuții asupra planului de pace american aduce optimism, dar puține detalii - VIDEO
21:40
A venit verdictul: piloții McLaren au fost DESCALIFICAȚI după MP din Las Vegas - VIDEO
21:40
James Harden a doborât recordul de puncte marcate într-un meci de un jucător al lui LA Clippers! Fostul MVP a reușit și un prim sfert istoric - VIDEO # ProTV.md
James Harden a doborât recordul de puncte marcate într-un meci de un jucător al lui LA Clippers! Fostul MVP a reușit și un prim sfert istoric - VIDEO
Acum 24 ore
21:30
Italia fără Sinner - Spania fără Alcaraz, finala Davis Cup 2025! Germania lui Zverev, "răpusă" în semifinale - VIDEO # ProTV.md
Italia fără Sinner - Spania fără Alcaraz, finala Davis Cup 2025! Germania lui Zverev, "răpusă" în semifinale - VIDEO
21:30
Spectacol pe Camp Nou. Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao. Un fotbalist a fost huiduit copios - VIDEO # ProTV.md
Spectacol pe Camp Nou. Barcelona s-a întors acasă și a zdrobit-o pe Bilbao. Un fotbalist a fost huiduit copios - VIDEO
21:30
Liverpool, "călcată în picioare" de Forest, pe Anfield! "Cormoranii" n-au mai pățit așa ceva de 62 de ani - VIDEO # ProTV.md
Liverpool, "călcată în picioare" de Forest, pe Anfield! "Cormoranii" n-au mai pățit așa ceva de 62 de ani - VIDEO
21:30
Serie A: Napoli – Atalanta 3-1 şi elevii lui Conte sunt lideri - VIDEO
21:20
Înțepături zilnice, reguli stricte și un munte de curaj: Marionela, fetița de cinci ani care a învățat să-și măsoare glicemia și a primit o nouă șansă datorită comunității din Sărata Galbenă – VIDEO # ProTV.md
Înțepături zilnice, reguli stricte și un munte de curaj: Marionela, fetița de cinci ani care a învățat să-și măsoare glicemia și a primit o nouă șansă datorită comunității din Sărata Galbenă – VIDEO
21:00
Bursele studențești, prea mici pentru o viață decentă: tinerii cer schimbare, iar Ministerul promite majorări începând cu 2026 - VIDEO # ProTV.md
Bursele studențești, prea mici pentru o viață decentă: tinerii cer schimbare, iar Ministerul promite majorări începând cu 2026 - VIDEO
20:40
Poliția testează în premieră „mașinile-capcană”: vehicule neinscripționate care depistează automat șoferii cu încălcări în trafic - VIDEO # ProTV.md
Poliția testează în premieră „mașinile-capcană”: vehicule neinscripționate care depistează automat șoferii cu încălcări în trafic - VIDEO
20:20
Centrală termoelelectrică din regiunea Moscovei, lovită de drone: autoritățile ruse anunță incendii și trecerea la alimentarea de rezervă - VIDEO # ProTV.md
Centrală termoelelectrică din regiunea Moscovei, lovită de drone: autoritățile ruse anunță incendii și trecerea la alimentarea de rezervă - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 23.11.2025
19:40
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării - VIDEO # ProTV.md
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării - VIDEO
19:40
Modele auto de colecție, admirate de sute de vizitatori: Expoziție de automobile rare și unice, organizată în parcarea unui centru comercial - VIDEO # ProTV.md
Modele auto de colecție, admirate de sute de vizitatori: Expoziție de automobile rare și unice, organizată în parcarea unui centru comercial - VIDEO
19:20
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România - VIDEO # ProTV.md
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România - VIDEO
19:20
Noapte tensionată în sectorul Buiucani: Patru tineri au fost reținuți după ce au atacat polițiștii chemați să aplaneze un conflict - VIDEO # ProTV.md
Noapte tensionată în sectorul Buiucani: Patru tineri au fost reținuți după ce au atacat polițiștii chemați să aplaneze un conflict - VIDEO
19:20
Investiție de peste 3 milioane de lei: Centrul de Excelență în Transporturi inaugurează un service auto unde tinerii îmbină teoria cu practica pe echipamente profesionale - VIDEO # ProTV.md
Investiție de peste 3 milioane de lei: Centrul de Excelență în Transporturi inaugurează un service auto unde tinerii îmbină teoria cu practica pe echipamente profesionale - VIDEO
18:40
Cancelarul Merz, „sceptic” privind un acord rapid pe Ucraina. Punctele față de care are obiecții # ProTV.md
Cancelarul Merz, „sceptic” privind un acord rapid pe Ucraina. Punctele față de care are obiecții
17:30
Trump acuză Ucraina că nu arată „niciun fel de recunoștință” față de Statele Unite
17:30
Rușii care se întorc în țară nu mai pot să-și folosească telefoanele 24 de ore. Măsura autorităților a dat naștere la conspirații # ProTV.md
Rușii care se întorc în țară nu mai pot să-și folosească telefoanele 24 de ore. Măsura autorităților a dat naștere la conspirații
16:30
Premierul Donald Tusk despre planul de pace al SUA: „Ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul” # ProTV.md
Premierul Donald Tusk despre planul de pace al SUA: „Ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul”
16:30
Kremlinul pregăteşte opinia publică să respingă orice plan de pace care nu garantează „victoria totală” în Ucraina # ProTV.md
Kremlinul pregăteşte opinia publică să respingă orice plan de pace care nu garantează „victoria totală” în Ucraina
16:20
Preşedintele Turciei va discuta luni cu Vladimir Putin despre planul de pace din Ucraina
16:20
Armata israeliană anunță că a ucis un comandant al Hamas în Gaza
16:10
Accident tragic pe traseul Ungheni–Sculeni: O șoferiță a decedat, iar pasagerul ei a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului și s-a lovit de un copac - FOTO # ProTV.md
Accident tragic pe traseul Ungheni–Sculeni: O șoferiță a decedat, iar pasagerul ei a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului și s-a lovit de un copac - FOTO
15:30
Primele informații despre discuțiile SUA-Ucraina-Europa de la Geneva. Două semnale pozitive de la Zelenski și liderul delegației ucrainene # ProTV.md
Primele informații despre discuțiile SUA-Ucraina-Europa de la Geneva. Două semnale pozitive de la Zelenski și liderul delegației ucrainene
15:20
Mesajul transmis de von der Leyen în timpul discuțiilor de la Geneva: „Am convenit asupra principalelor elemente pentru o pace justă și durabilă” - VIDEO # ProTV.md
Mesajul transmis de von der Leyen în timpul discuțiilor de la Geneva: „Am convenit asupra principalelor elemente pentru o pace justă și durabilă” - VIDEO
15:10
Audieri parlamentare de amploare după cazul transportului cu muniții militare depistat la Leușeni-Albița: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați să ofere explicații # ProTV.md
Audieri parlamentare de amploare după cazul transportului cu muniții militare depistat la Leușeni-Albița: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați să ofere explicații
14:10
Germania vrea să-și facă cea mai puternică armată a Europei. Ce salariu lunar oferă
14:00
Guardiola, de necontrolat. Gestul incredibil făcut de antrenorul lui Manchester City, după înfrângerea cu Newcastle # ProTV.md
Guardiola, de necontrolat. Gestul incredibil făcut de antrenorul lui Manchester City, după înfrângerea cu Newcastle
14:00
Serie A: Napoli – Atalanta 3-1 şi elevii lui Conte sunt lideri
14:00
UFC: Arman Ţarukian a câştigat prin abandon lupta principală de la Doha - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.