Trump: Planul SUA pentru Ucraina nu este oferta finală în războiul cu Rusia
Ziarul National, 23 noiembrie 2025 08:15
Preşedintele Donald Trump a declarat că planul SUA pentru a încheia războiul dintre Rusia şi Ucraina nu reprezintă „ultima sa ofertă” pentru Kiev. ...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
08:15
Preşedintele Donald Trump a declarat că planul SUA pentru a încheia războiul dintre Rusia şi Ucraina nu reprezintă „ultima sa ofertă” pentru Kiev. ...
Acum 12 ore
21:15
În Republica Moldova, ziua de duminică, 23 noiembrie 2025, se anunță a fi dominată de vreme noroasă și temperaturi mai scăzute comparativ cu ziua p...
Acum 24 ore
18:15
Liderii europeni cer îmbunătățiri pentru planul de pace al SUA privind Ucraina la summitul din Africa de Sud # Ziarul National
Planul unilateral al Statelor Unite de a încheia războiul din Ucraina „reprezintă o bază care necesită muncă suplimentară”, spun liderii occidental...
17:15
Liderii europeni discută planul controversat al SUA pentru Ucraina la summitul G20 din Johannesburg # Ziarul National
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul britanic Keir Starmer au participat, sâmbătă, la o discuț...
16:15
Întâlniri la nivel înalt între Ucraina și SUA în Elveția pentru un posibil acord de pace cu Rusia # Ziarul National
Ucraina și Statele Unite se pregătesc să organizeze consultări la nivel înalt în Elveția în zilele următoare, cu scopul de a discuta posibilele mod...
16:15
Belarusul, un aliat al Rusiei, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni, a anunțat, sâmbătă, televiziunea de stat, ca parte a unui acord între președinte...
13:15
Ucraina și aliații săi europeni caută soluții în fața planului controversat propus de Trump pentru încetarea conflictului cu Rusia # Ziarul National
Ucraina și aliatii săi europeni se concentrează intens sâmbătă pe identificarea unui răspuns urgent la planul american ce dorește să încheie invazi...
10:15
Întâlnire controversată la Miami între oficialii Trump și emisari ruși pentru un plan de pace în Ucraina, criticat intens de Ucraina și aliații săi # Ziarul National
Oficialii şi legiuitorii americani s-au arătat preocupați de o întâlnire ce a avut loc luna trecută, la sfârșitul lui octombrie, între membrii admi...
09:00
♈️ BerbecÎnceputul zilei aduce o provocare neașteptată care îți va testa răbdarea și determinarea. Fii deschis la dialog și ascultă cu atenție îna...
Ieri
08:00
O fetiță de 7 ani din Polonia, printre victimele unui atac rusesc la Ternopil: bilanțul tragediei ajunge la 31 de morți # Ziarul National
Amelka, o fetiță din Polonia în vârstă de şapte ani, a fost victima unui atac cu rachete rusești în orașul Ternopil, situat în vestul Ucrainei, con...
08:00
Punct de vedere, despre planul lui Trump pentru Ucraina: „Cuvântul PACE n-a mai avut un sens atât de hidos de la Acordul de la Munchen. Trocul sângeros de atunci se repetă acum - Putin recompensat pentru calitatea de UCIGAȘ internațional” # Ziarul National
Trump frânge pur și simplu coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș internațional...
07:30
DOCUMENT INTEGRAL // Cele 28 de puncte ale planului de pace în Ucraina trasat de Statele Unite în colaborare cu Rusia. Trump a dat un ultimatum ucrainenilor # Ziarul National
„Fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă foarte grea”, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre alegerea pe care el și poporul său ...
07:15
Anunțul controversat al Rusiei: Declară că a preluat controlul unor sate din estul Ucrainei, dar Kievul dezminte # Ziarul National
Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat vineri că forțele sale au preluat controlul asupra mai multor așezări de pe linia frontului din estul Ucrai...
21 noiembrie 2025
22:45
Putin amenință cu noi cuceriri în Ucraina dacă planul american nu este acceptat: "Rusia este pregătită de negocieri" # Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, a amenințat vineri, în cadrul unei reuniuni guvernamentale transmise în direct, că ar putea cuceri și mai mult te...
21:45
Zelenski respinge ferm planul american perceput ca favorabil Kremlinului, susținând demnitatea și suveranitatea Ucrainei. # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodmir Zelenski a respins vineri un plan american destinat să pună capăt războiului de aproape patru ani cu Rusia. Acest p...
21:45
Pentru sâmbătă, 22 noiembrie, buletinul meteo aduce vești importante pentru Republica Moldova. Diferențele mari de temperatură și schimbările vremi...
20:45
Fost eurodeputat britanic, condamnat la închisoare pentru corupție prorusă în Parlamentul European # Ziarul National
Un fost eurodeputat din Partidul UKIP, Nathan Gill, în vârstă de 52 de ani, a fost condamnat vineri, la Londra, la zece ani şi jumătate de închisoa...
18:45
Maia Sandu, aprecieri pentru Comisia Electorală Centrală la aniversarea de 28 de ani: „Protejarea democrației, un efort comun” # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a luat parte la festivitatea prilejuită de celebrarea a 28 de ani de activitate neîntreruptă a Comisiei Electorale Centra...
18:45
Vladimir Bolea subliniază progresele Moldovei în calea aderării la UE la conferința din București # Ziarul National
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a reprezentat Republica Moldova la conferința de nivel înalt „Coeziunea 2027+”, care a avut loc astăzi la Bucureș...
17:45
GALERIE FOTO // Iuliana Gorea-Costin, un ultim omagiu pentru EROUL Ilie Ilașcu: „Un rege al demnității” # Ziarul National
Așa l-a numit cineva dintre cei care l-au însoțit pe ultimul drum, până la Cimitirul Bellu, locul unde trupul său își va afla odihna de veci. U...
17:45
SUA oferă Ucrainei un nou set de garanții de securitate inspirate din principiile NATO, valabile timp de zece ani # Ziarul National
Americanii au trimis un nou document, structurat în trei puncte, după ce anterior prezentaseră un plan în 28 de puncte adresat Ucrainei, cu privire...
17:30
Mesaj de ULTIMĂ ORĂ transmis de Nicușor Dan de la București: „Extinderea Uniunii Europene către R. Moldova nu este un act de caritate, ci o investiție în securitate” # Ziarul National
Extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest nu este un act de caritate, dar o investiție în sec...
17:30
O nouă LOVITURĂ pentru gruparea Șor: postul GRT din Găgăuzia, devenit un instrument în mâinile condamnatului Ilan Șor, ar putea fi ÎNCHIS # Ziarul National
Postul public din autonomia găgăuză GRT, aflat în ultimii ani sub controlul grupării criminale Șor, ar putea să fie închis. Avertizarea a fost l...
16:30
Chișinău găzduiește experți internaționali la conferința „O singură sănătate” pentru securizarea globală a sănătății # Ziarul National
21 noiembrie 2025, Chișinău - Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Iurie Scripnic, a fost prezent astăzi la a ...
16:30
„Nu este exclus să fie o tentativă de DESTABILIZARE”. Spicherul Igor Grosu cere să se facă lumină în cazul tentativei de trafic cu ARMAMENT # Ziarul National
Armamentul de producție rusească depistat într-un camion la punctul de trecere Leușeni-Albița ar putea fi parte a unor noi tentative de destabil...
16:15
ANALIZĂ // Traficul cu ARMAMENT la frontiera moldo-română, o OPERAȚIUNE sub steag fals. Incidentul a fost alimentat de unii politicieni de la Chișinău, iar apoi exploatat de propaganda rusă # Ziarul National
Reținerea unui camion cu arme la postul vamal moldo-român Leușeni-Albița s-a transformat rapid într-o campanie intensă de dezinformare împotriva...
15:45
ULTIMA ORĂ // Noi REȚINERI în cazul traficului de ARME, muniții și dispozitive militare la hotarul R. Moldova cu România # Ziarul National
Organele de drept din R. Moldova au reținut a treia persoană în cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare la hotarul R. Moldo...
15:45
Refuz ferm al Ucrainei și europenilor față de concesiile din planul SUA-Rusia pentru pace # Ziarul National
Cei mai importanți aliați europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu președintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elementele fundamentale a...
15:30
Zelenski, dialog crucial cu liderii europeni despre planul american pentru Ucraina # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va avea vineri discuții cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii despre planul american destinat...
15:30
Consilier de rang înalt al Ucrainei dezminte susținerea planului de pace al administrației Trump # Ziarul National
Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a negat vineri faptul că ar fi fost de acord cu planul de pace...
15:30
Republica Moldova și ONU colaborează pentru întărirea coeziunii sociale și dezvoltarea durabilă # Ziarul National
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării coeziunii soci...
15:30
Elevii din școlile minorităților naționale vor primi nota maximă la română dacă dovedesc competențe avansate # Ziarul National
Elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor primi nota „10” din oficiu la proba de Limba și literatura română a examenului...
14:00
Alertă Europol: Copiii, recrutați de mafie prin jocuri video pentru misiuni violente și spionaj în Europa! # Ziarul National
Șefa Europol, Catherine De Bolle, avertizează că rețelele criminale folosesc copiii ca arme pentru a comite torturi și crime, recrutându-i prin pla...
14:00
Maia Sandu discută cu Alain Berset și anunță prioritățile Moldovei la conducerea Consiliului Europei # Ziarul National
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. În contextul în care Republica Mo...
13:00
Republica Moldova face pași importanți către integrarea completă în Erasmus+ și îmbunătățirea sistemului educațional național # Ziarul National
Republica Moldova avansează în demersurile pentru asocierea deplină la Programul Erasmus+. În acest context, reprezentanți ai Ministerului Educație...
13:00
Moldova și China deschid noi orizonturi educaționale și culturale printr-un parteneriat strategic # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză au reafirmat angajamentul ferm pent...
13:00
Guvernul francez clarifică poziția față de declarațiile controversate ale generalului Mandon privind confruntarea cu Rusia # Ziarul National
Guvernul francez clarifică poziția privind declarațiile șefului Statului Major al Armatei, generalul Fabien Mandon, care au generat o polemică inte...
12:00
Washingtonul pune presiune pe Kiev pentru un acord de pace rapid, dar Ucraina rezistă concesiilor majore promovate de SUA și Rusia # Ziarul National
Administrația lui Donald Trump pune presiuni intense asupra Ucrainei pentru a accepta planul de pace americano-rus până la Ziua Recunoștinței, care...
11:00
Plan controversat al SUA pentru pace în Ucraina: Regiuni cheie cedate Rusiei și restricții pentru Kiev # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, simultan cu prezentarea de către Statele Unite a unui plan care, în s...
11:00
SUA presează Ucraina să accepte un plan de pace care ar implica cedarea unor teritorii aflate sub controlul Kievului, oferind concesii importante c...
09:00
♈️ BerbecPorneşte ziua cu optimism, căci succesul se arată la orizont. Luna susţine iniţiativele personale şi curajul de a ieşi din zona de confor...
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Zelenski: Rolul crucial al SUA în asigurarea unei păci demne între Ucraina și Rusia # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi seară că a avut o discuție serioasă cu înalți oficiali americani. Ei și-au prezentat propu...
20 noiembrie 2025
23:45
Rusia revendică controlul orașului strategic Kupiansk în prezența lui Putin în estul Ucrainei # Ziarul National
Rusia a anunțat joi cucerirea orașului Kupiansk, situat în estul Ucrainei, care a devenit recent un punct de avansare al trupelor Moscovei. Forțele...
23:45
UE impune interdicții stricte asupra voiajelor turistice către Rusia în cadrul noului pachet de sancțiuni # Ziarul National
Un nou pachet de sancțiuni, cel de-al 19-lea, impus de Uniunea Europeană Rusiei, interzice organizarea și promovarea călătoriilor turistice individ...
22:45
Zelenski deschis la dialog cu Trump despre planul de pace american, în timp ce UE rămâne precaută față de concesiile propuse în favoarea Rusiei # Ziarul National
Ucraina a anunțat joi că a primit un "proiect al unui plan" propus de Statele Unite pentru a pune capăt războiului cu Rusia și că este pregătită să...
20:45
Ministerul Educației inițiază pilotarea programelor multilingve în școli pentru anii 2025-2028 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță inițierea procesului de pilotare a programelor de educație multilingvă în instituțiile de învățământ prim...
18:45
Noi oportunități educaționale: Ministerul Educației invită școlile la un program multilingv 2025–2028 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat startul procesului de aplicare pentru pilotarea programelor de educație multilingvă în școlile primare...
18:15
Moldova marchează Ziua Drepturilor Copilului prin inițiative de incluziune educațională și campanii sociale # Ziarul National
Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Copilului! Pe 20 noiembrie 1989 a fost adoptată Convenția ONU privind Drepturile Copilului, un ...
18:15
Rusia returnează Ucrainei 1.000 de cadavre ale soldaților ucraineni căzuți pe front # Ziarul National
Rusia a returnat joi Ucrainei 1.000 de rămășițe pământești prezentate ca fiind ale soldaților ucraineni uciși în luptă, a comunicat administrația u...
18:15
Primarii din toată țara discută prioritățile locale cu MIDR pentru accelerarea dezvoltării comunitare # Ziarul National
Aproximativ 200 de primari din întreaga țară, împreună cu reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), au participat astă...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.