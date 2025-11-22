Liderii europeni cer îmbunătățiri pentru planul de pace al SUA privind Ucraina la summitul din Africa de Sud

Ziarul National, 22 noiembrie 2025 18:15

Planul unilateral al Statelor Unite de a încheia războiul din Ucraina „reprezintă o bază care necesită muncă suplimentară”, spun liderii occidental...

Acum 30 minute
18:15
Acum 2 ore
17:15
Liderii europeni discută planul controversat al SUA pentru Ucraina la summitul G20 din Johannesburg Ziarul National
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul britanic Keir Starmer au participat, sâmbătă, la o discuț...
Acum 4 ore
16:15
Întâlniri la nivel înalt între Ucraina și SUA în Elveția pentru un posibil acord de pace cu Rusia Ziarul National
Ucraina și Statele Unite se pregătesc să organizeze consultări la nivel înalt în Elveția în zilele următoare, cu scopul de a discuta posibilele mod...
16:15
Belarusul eliberează 31 de cetățeni ucraineni conform unui acord Trump-Lukașenko Ziarul National
Belarusul, un aliat al Rusiei, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni, a anunțat, sâmbătă, televiziunea de stat, ca parte a unui acord între președinte...
Acum 6 ore
13:15
Ucraina și aliații săi europeni caută soluții în fața planului controversat propus de Trump pentru încetarea conflictului cu Rusia Ziarul National
Ucraina și aliatii săi europeni se concentrează intens sâmbătă pe identificarea unui răspuns urgent la planul american ce dorește să încheie invazi...
Acum 12 ore
10:15
Întâlnire controversată la Miami între oficialii Trump și emisari ruși pentru un plan de pace în Ucraina, criticat intens de Ucraina și aliații săi Ziarul National
Oficialii şi legiuitorii americani s-au arătat preocupați de o întâlnire ce a avut loc luna trecută, la sfârșitul lui octombrie, între membrii admi...
09:00
Horoscopul zilei 22.11.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎnceputul zilei aduce o provocare neașteptată care îți va testa răbdarea și determinarea. Fii deschis la dialog și ascultă cu atenție îna...
08:00
O fetiță de 7 ani din Polonia, printre victimele unui atac rusesc la Ternopil: bilanțul tragediei ajunge la 31 de morți Ziarul National
Amelka, o fetiță din Polonia în vârstă de şapte ani, a fost victima unui atac cu rachete rusești în orașul Ternopil, situat în vestul Ucrainei, con...
08:00
Punct de vedere, despre planul lui Trump pentru Ucraina: „Cuvântul PACE n-a mai avut un sens atât de hidos de la Acordul de la Munchen. Trocul sângeros de atunci se repetă acum - Putin recompensat pentru calitatea de UCIGAȘ internațional” Ziarul National
Trump frânge pur și simplu coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș internațional...
07:30
​DOCUMENT INTEGRAL // Cele 28 de puncte ale planului de pace în Ucraina trasat de Statele Unite în colaborare cu Rusia. Trump a dat un ultimatum ucrainenilor Ziarul National
„Fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă foarte grea”, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre alegerea pe care el și poporul său ...
07:15
Anunțul controversat al Rusiei: Declară că a preluat controlul unor sate din estul Ucrainei, dar Kievul dezminte Ziarul National
Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat vineri că forțele sale au preluat controlul asupra mai multor așezări de pe linia frontului din estul Ucrai...
Acum 24 ore
22:45
Putin amenință cu noi cuceriri în Ucraina dacă planul american nu este acceptat: "Rusia este pregătită de negocieri" Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, a amenințat vineri, în cadrul unei reuniuni guvernamentale transmise în direct, că ar putea cuceri și mai mult te...
21:45
Zelenski respinge ferm planul american perceput ca favorabil Kremlinului, susținând demnitatea și suveranitatea Ucrainei. Ziarul National
Președintele ucrainean Volodmir Zelenski a respins vineri un plan american destinat să pună capăt războiului de aproape patru ani cu Rusia. Acest p...
21:45
Schimbări meteo semnificative pentru 22 noiembrie 2025 Ziarul National
Pentru sâmbătă, 22 noiembrie, buletinul meteo aduce vești importante pentru Republica Moldova. Diferențele mari de temperatură și schimbările vremi...
20:45
Fost eurodeputat britanic, condamnat la închisoare pentru corupție prorusă în Parlamentul European Ziarul National
Un fost eurodeputat din Partidul UKIP, Nathan Gill, în vârstă de 52 de ani, a fost condamnat vineri, la Londra, la zece ani şi jumătate de închisoa...
18:45
Maia Sandu, aprecieri pentru Comisia Electorală Centrală la aniversarea de 28 de ani: „Protejarea democrației, un efort comun” Ziarul National
Președinta Maia Sandu a luat parte la festivitatea prilejuită de celebrarea a 28 de ani de activitate neîntreruptă a Comisiei Electorale Centra...
18:45
Vladimir Bolea subliniază progresele Moldovei în calea aderării la UE la conferința din București Ziarul National
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a reprezentat Republica Moldova la conferința de nivel înalt „Coeziunea 2027+”, care a avut loc astăzi la Bucureș...
Ieri
17:45
GALERIE FOTO // Iuliana Gorea-Costin, un ultim omagiu pentru EROUL Ilie Ilașcu: ​„Un rege al demnității” Ziarul National
Așa l-a numit cineva dintre cei care l-au însoțit pe ultimul drum, până la Cimitirul Bellu, locul unde trupul său își va afla odihna de veci. U...
17:45
SUA oferă Ucrainei un nou set de garanții de securitate inspirate din principiile NATO, valabile timp de zece ani Ziarul National
Americanii au trimis un nou document, structurat în trei puncte, după ce anterior prezentaseră un plan în 28 de puncte adresat Ucrainei, cu privire...
17:30
Mesaj de ULTIMĂ ORĂ transmis de Nicușor Dan de la București: „Extinderea Uniunii Europene către R. Moldova ​nu este un act de caritate, ci o investiție în securitate” Ziarul National
Extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest nu este un act de caritate, dar o investiție în sec...
17:30
O nouă LOVITURĂ pentru gruparea Șor: postul GRT din Găgăuzia, devenit un instrument în mâinile condamnatului Ilan Șor, ar putea fi ÎNCHIS Ziarul National
Postul public din autonomia găgăuză GRT, aflat în ultimii ani sub controlul grupării criminale Șor, ar putea să fie închis. Avertizarea a fost l...
16:30
Chișinău găzduiește experți internaționali la conferința „O singură sănătate” pentru securizarea globală a sănătății Ziarul National
21 noiembrie 2025, Chișinău - Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Iurie Scripnic, a fost prezent astăzi la a ...
16:30
„Nu este exclus să fie o tentativă de DESTABILIZARE”. Spicherul Igor Grosu cere să se facă lumină în cazul tentativei de trafic cu ARMAMENT Ziarul National
Armamentul de producție rusească depistat într-un camion la punctul de trecere Leușeni-Albița ar putea fi parte a unor noi tentative de destabil...
16:15
ANALIZĂ // Traficul cu ARMAMENT la frontiera moldo-română, o OPERAȚIUNE sub steag fals. Incidentul a fost alimentat de unii politicieni de la Chișinău, iar apoi exploatat de propaganda rusă Ziarul National
Reținerea unui camion cu arme la postul vamal moldo-român Leușeni-Albița s-a transformat rapid într-o campanie intensă de dezinformare împotriva...
15:45
ULTIMA ORĂ // Noi REȚINERI în cazul traficului de ARME, muniții și dispozitive militare la hotarul R. Moldova cu România​ Ziarul National
Organele de drept din R. Moldova au reținut a treia persoană în cazul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare la hotarul R. Moldo...
15:45
Refuz ferm al Ucrainei și europenilor față de concesiile din planul SUA-Rusia pentru pace Ziarul National
Cei mai importanți aliați europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu președintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elementele fundamentale a...
15:30
Zelenski, dialog crucial cu liderii europeni despre planul american pentru Ucraina Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va avea vineri discuții cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii despre planul american destinat...
15:30
Consilier de rang înalt al Ucrainei dezminte susținerea planului de pace al administrației Trump Ziarul National
Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a negat vineri faptul că ar fi fost de acord cu planul de pace...
15:30
Republica Moldova și ONU colaborează pentru întărirea coeziunii sociale și dezvoltarea durabilă Ziarul National
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării coeziunii soci...
15:30
Elevii din școlile minorităților naționale vor primi nota maximă la română dacă dovedesc competențe avansate Ziarul National
Elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor primi nota „10” din oficiu la proba de Limba și literatura română a examenului...
14:00
Alertă Europol: Copiii, recrutați de mafie prin jocuri video pentru misiuni violente și spionaj în Europa! Ziarul National
Șefa Europol, Catherine De Bolle, avertizează că rețelele criminale folosesc copiii ca arme pentru a comite torturi și crime, recrutându-i prin pla...
14:00
Maia Sandu discută cu Alain Berset și anunță prioritățile Moldovei la conducerea Consiliului Europei Ziarul National
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. În contextul în care Republica Mo...
13:00
Republica Moldova face pași importanți către integrarea completă în Erasmus+ și îmbunătățirea sistemului educațional național Ziarul National
Republica Moldova avansează în demersurile pentru asocierea deplină la Programul Erasmus+. În acest context, reprezentanți ai Ministerului Educație...
13:00
Moldova și China deschid noi orizonturi educaționale și culturale printr-un parteneriat strategic Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză au reafirmat angajamentul ferm pent...
13:00
Guvernul francez clarifică poziția față de declarațiile controversate ale generalului Mandon privind confruntarea cu Rusia Ziarul National
Guvernul francez clarifică poziția privind declarațiile șefului Statului Major al Armatei, generalul Fabien Mandon, care au generat o polemică inte...
12:00
Washingtonul pune presiune pe Kiev pentru un acord de pace rapid, dar Ucraina rezistă concesiilor majore promovate de SUA și Rusia Ziarul National
Administrația lui Donald Trump pune presiuni intense asupra Ucrainei pentru a accepta planul de pace americano-rus până la Ziua Recunoștinței, care...
11:00
Plan controversat al SUA pentru pace în Ucraina: Regiuni cheie cedate Rusiei și restricții pentru Kiev Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, simultan cu prezentarea de către Statele Unite a unui plan care, în s...
11:00
Planul de pace propus de Trump pentru Ucraina: Ce concesii ar putea cere Rusia? Ziarul National
SUA presează Ucraina să accepte un plan de pace care ar implica cedarea unor teritorii aflate sub controlul Kievului, oferind concesii importante c...
09:00
Horoscopul zilei 21.11.2025 Ziarul National
♈️ BerbecPorneşte ziua cu optimism, căci succesul se arată la orizont. Luna susţine iniţiativele personale şi curajul de a ieşi din zona de confor...
08:00
Zelenski: Rolul crucial al SUA în asigurarea unei păci demne între Ucraina și Rusia Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi seară că a avut o discuție serioasă cu înalți oficiali americani. Ei și-au prezentat propu...
20 noiembrie 2025
23:45
Rusia revendică controlul orașului strategic Kupiansk în prezența lui Putin în estul Ucrainei Ziarul National
Rusia a anunțat joi cucerirea orașului Kupiansk, situat în estul Ucrainei, care a devenit recent un punct de avansare al trupelor Moscovei. Forțele...
23:45
UE impune interdicții stricte asupra voiajelor turistice către Rusia în cadrul noului pachet de sancțiuni Ziarul National
Un nou pachet de sancțiuni, cel de-al 19-lea, impus de Uniunea Europeană Rusiei, interzice organizarea și promovarea călătoriilor turistice individ...
22:45
Zelenski deschis la dialog cu Trump despre planul de pace american, în timp ce UE rămâne precaută față de concesiile propuse în favoarea Rusiei Ziarul National
Ucraina a anunțat joi că a primit un "proiect al unui plan" propus de Statele Unite pentru a pune capăt războiului cu Rusia și că este pregătită să...
20:45
Ministerul Educației inițiază pilotarea programelor multilingve în școli pentru anii 2025-2028 Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță inițierea procesului de pilotare a programelor de educație multilingvă în instituțiile de învățământ prim...
18:45
Noi oportunități educaționale: Ministerul Educației invită școlile la un program multilingv 2025–2028 Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat startul procesului de aplicare pentru pilotarea programelor de educație multilingvă în școlile primare...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
Moldova marchează Ziua Drepturilor Copilului prin inițiative de incluziune educațională și campanii sociale Ziarul National
Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Copilului! Pe 20 noiembrie 1989 a fost adoptată Convenția ONU privind Drepturile Copilului, un ...
18:15
Rusia returnează Ucrainei 1.000 de cadavre ale soldaților ucraineni căzuți pe front Ziarul National
Rusia a returnat joi Ucrainei 1.000 de rămășițe pământești prezentate ca fiind ale soldaților ucraineni uciși în luptă, a comunicat administrația u...
18:15
Primarii din toată țara discută prioritățile locale cu MIDR pentru accelerarea dezvoltării comunitare Ziarul National
Aproximativ 200 de primari din întreaga țară, împreună cu reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), au participat astă...
18:15
Premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Greciei discută despre proiectele comune și integrarea europeană a Republicii Moldova Ziarul National
Proiectele moldo-elene, agenda europeană a Republicii Moldova și accesarea fondurilor de preaderare, destinate implementării proiectelor benefice p...
17:15
Scandal Diplomatic: Britanicii Oferă Bani pentru Deportarea unui Traficant Român Condamnat, dar Îl Reînscriu în Programul UE de Rezidență Automată Ziarul National
Un lider al unei rețele de trafic de persoane din România a primit 1.500 de lire sterline de la Ministerul de Interne din Marea Britanie pentru a f...
