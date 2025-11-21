Peste 150 de localități din țară își sărbătoresc hramul. Poliția vine cu recomandări
21 noiembrie 2025
Peste 150 de localități din țară își sărbătoresc hramul. Poliția vine cu recomandări
Peste 150 de localități din țară își sărbătoresc hramul de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
Ce conține, integral, planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului: Ucraina cedează teritorii, își reduce armata, primește în schimb garanții de securitate # ProTV.md
Ce conține, integral, planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului: Ucraina cedează teritorii, își reduce armata, primește în schimb garanții de securitate
E oficial. Moldovenii care au muncit legal în Canada vor primi pensii
Peste 150 de localități din țară își sărbătoresc hramul. Poliția vine cu recomandări
Ucraina îl identifică pe un comandantul rus drept suspect în masacrul de la Bucea
Fost analist CIA: Propunerea de pace a lui Trump este bazată pe o eroare fatală de calcul. „Faci practic ceea ce vor rușii” # ProTV.md
Fost analist CIA: Propunerea de pace a lui Trump este bazată pe o eroare fatală de calcul. „Faci practic ceea ce vor rușii”
Poșta Moldovei lansează mărci poștale dedicate unui inventator și unui astronom. Despre ce personalități este vorba - FOTO # ProTV.md
Poșta Moldovei lansează mărci poștale dedicate unui inventator și unui astronom. Despre ce personalități este vorba - FOTO
Atenție șoferi. Traficul rutier, suspendat pe strada București din capitală din cauza lucrărilor de reparație. Cât vor dura # ProTV.md
Atenție șoferi. Traficul rutier, suspendat pe strada București din capitală din cauza lucrărilor de reparație. Cât vor dura
Mihai Popșoi a avut o discuție telefonică cu omologul său din Turkmenistan. Despre ce au vorbit aceștia # ProTV.md
Mihai Popșoi a avut o discuție telefonică cu omologul său din Turkmenistan. Despre ce au vorbit aceștia
Reacția Kremlinului la planul de pace al lui Trump pentru Ucraina
Anunțul lui Zelenski, după ce a văzut planul de pace propus de Trump, care impune condiții dureroase Ucrainei # ProTV.md
Anunțul lui Zelenski, după ce a văzut planul de pace propus de Trump, care impune condiții dureroase Ucrainei
Thomas Muller nu renunță! Va mai juca încă un sezon în MLS
Noi detalii despre armamentul din camionul de la Leușeni-Albița. Carp: „Este de origine sovietică.” Ce spune despre cele două persoane reținute # ProTV.md
Noi detalii despre armamentul din camionul de la Leușeni-Albița. Carp: „Este de origine sovietică.” Ce spune despre cele două persoane reținute
Horațiu Potra a fost adus încătușat în România după nouă luni sub escorta poliției române. Este acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu # ProTV.md
Horațiu Potra a fost adus încătușat în România după nouă luni sub escorta poliției române. Este acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu
Revanșă pentru Miss Mexic: A devenit Miss Universe după ce directorul concursului i-a spus că e „idioată” # ProTV.md
Revanșă pentru Miss Mexic: A devenit Miss Universe după ce directorul concursului i-a spus că e „idioată”
Spania revine spectaculos împotriva Cehiei și ajunge în semifinalele Cupei Davis
Dramatism incredibil în Cupa Davis! Germania e în semifinale, după ce nemții au salvat 3 mingi de meci în partida decisivă - VIDEO # ProTV.md
Dramatism incredibil în Cupa Davis! Germania e în semifinale, după ce nemții au salvat 3 mingi de meci în partida decisivă - VIDEO
Financial Times: Planul SUA pentru pace Ucraina-Rusia cere Kievului să cedeze teritorii aflate sub controlul său. Zelenski este presat să accepte # ProTV.md
Financial Times: Planul SUA pentru pace Ucraina-Rusia cere Kievului să cedeze teritorii aflate sub controlul său. Zelenski este presat să accepte
Accident grav în capitală. Un tânăr a ajuns cu automobilul în mai multe vehicule parcate. Imagini de la locul accidentului - VIDEO # ProTV.md
Accident grav în capitală. Un tânăr a ajuns cu automobilul în mai multe vehicule parcate. Imagini de la locul accidentului - VIDEO
Volodimir Zelenski se așteaptă să discute cu Donald Trump în zilele următoare: „Rusia nu are nicio dorinţă reală de pace” # ProTV.md
Volodimir Zelenski se așteaptă să discute cu Donald Trump în zilele următoare: „Rusia nu are nicio dorinţă reală de pace”
Cer noros, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
Curs valutar BNM pentru 21 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Ucraina anunță că a primit planul pentru pace negociat de SUA cu Rusia: „Poate redinamiza diplomația”. Zelenski va discuta propunerile cu Trump # ProTV.md
Ucraina anunță că a primit planul pentru pace negociat de SUA cu Rusia: „Poate redinamiza diplomația”. Zelenski va discuta propunerile cu Trump
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe zone ale țării. Recomandările poliției # ProTV.md
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe zone ale țării. Recomandările poliției
„Numele lui Ilie Ilașcu trebuie să fie în manualele de istorie”: Traseul dramatic al unui om ridicat noaptea de acasă, încarcerat în Tiraspol și condamnat la moarte de un regim nerecunoscut # ProTV.md
„Numele lui Ilie Ilașcu trebuie să fie în manualele de istorie”: Traseul dramatic al unui om ridicat noaptea de acasă, încarcerat în Tiraspol și condamnat la moarte de un regim nerecunoscut
Prima vizită oficială după opt ani de detenție: dialogul tensionat dintre Ilie Ilașcu și Dumitru Diacov din închisoarea de la Tiraspol, retrăit prin scrisorile istorice dezvăluite de Alina Radu # ProTV.md
Prima vizită oficială după opt ani de detenție: dialogul tensionat dintre Ilie Ilașcu și Dumitru Diacov din închisoarea de la Tiraspol, retrăit prin scrisorile istorice dezvăluite de Alina Radu
O stemă sculptată în detenție și zeci de pagini de istorie: arhiva Ilașcu va fi digitalizată pentru toți cetățenii. Alina Radu confirmă: „Ilie Ilașcu aparține întregului popor” - FOTO # ProTV.md
O stemă sculptată în detenție și zeci de pagini de istorie: arhiva Ilașcu va fi digitalizată pentru toți cetățenii. Alina Radu confirmă: „Ilie Ilașcu aparține întregului popor” - FOTO
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 20.11.2025. Invitat: Alina Radu - VIDEO
Ghinion pentru Miss Jamaica, în timpul rundei preliminare pentru Miss Universe. În timpul probei de defilare în rochii de seară, tânăra a căzut de pe scenă și a fost scoasă pe o targă - VIDEO # ProTV.md
Ghinion pentru Miss Jamaica, în timpul rundei preliminare pentru Miss Universe. În timpul probei de defilare în rochii de seară, tânăra a căzut de pe scenă și a fost scoasă pe o targă - VIDEO
Crăciunul e departe, dar Moș Crăciun nu pierde timp: a început deja să citească scrisorile copiilor pentru a-și pregăti desaga cu darurile mult așteptate - VIDEO # ProTV.md
Crăciunul e departe, dar Moș Crăciun nu pierde timp: a început deja să citească scrisorile copiilor pentru a-și pregăti desaga cu darurile mult așteptate - VIDEO
Ghinion pentru Miss Jamaica, în timpul rundei preliminare pentru Miss Universe. În timpul probei de defilare în rochii de seară, tânăra a căzut de pe scenă și a fosc scoasă pe o targă - VIDEO # ProTV.md
Ghinion pentru Miss Jamaica, în timpul rundei preliminare pentru Miss Universe. În timpul probei de defilare în rochii de seară, tânăra a căzut de pe scenă și a fosc scoasă pe o targă - VIDEO
Două femei, mamă și fiică, ucise la Nisporeni: primarul spune că făptașul are 10 copii la întreținere și se afla la evidență. Ce spun vecinii despre victime - VIDEO # ProTV.md
Două femei, mamă și fiică, ucise la Nisporeni: primarul spune că făptașul are 10 copii la întreținere și se afla la evidență. Ce spun vecinii despre victime - VIDEO
LIVE. Ilie Ilașcu și rolul său în istoria Republicii Moldova – astăzi, În PROfunzime
Africanii au ales și cel mai frumos gol al anului. Distincția i-a revenit unui atacant din Tanzania, care este primul fotbalist din această țară premiat vreodată la gala premiilor africane - VIDEO # ProTV.md
Africanii au ales și cel mai frumos gol al anului. Distincția i-a revenit unui atacant din Tanzania, care este primul fotbalist din această țară premiat vreodată la gala premiilor africane - VIDEO
Naționala României are o misiune dificilă în drumul spre Mondial: elevii lui Mircea Lucescu întâlnesc Turcia în semifinalele barajului și pot da piept cu Slovacia sau Kosovo pentru calificare - VIDEO # ProTV.md
Naționala României are o misiune dificilă în drumul spre Mondial: elevii lui Mircea Lucescu întâlnesc Turcia în semifinalele barajului și pot da piept cu Slovacia sau Kosovo pentru calificare - VIDEO
No Sinner, no problem! Italia s-a calificat în semifinalele Cupei Davis și e favorită la finală - VIDEO # ProTV.md
No Sinner, no problem! Italia s-a calificat în semifinalele Cupei Davis și e favorită la finală - VIDEO
Rafa Nadal a revenit pe terenul de tenis și s-a antrenat cu una dintre revelațiile circuitului WTA - VIDEO # ProTV.md
Rafa Nadal a revenit pe terenul de tenis și s-a antrenat cu una dintre revelațiile circuitului WTA - VIDEO
Achraf Hakimi de la Paris Saint-Germain a fost desemnat Jucătorul African al Anului - VIDEO # ProTV.md
Achraf Hakimi de la Paris Saint-Germain a fost desemnat Jucătorul African al Anului - VIDEO
Moldova a coborât două poziții în Clasamentul FIFA - VIDEO
Maroc a dominat cu autoritate gala premiilor africane - VIDEO
Grav accident la Rîșcani: O tânără a murit, iar alta a fost transportată la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un parapet apoi s-a răsturnat. Șoferul a fugit de la locul impactului - VIDEO # ProTV.md
Grav accident la Rîșcani: O tânără a murit, iar alta a fost transportată la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un parapet apoi s-a răsturnat. Șoferul a fugit de la locul impactului - VIDEO
Alertă la graniță: Un camion plin cu armament - oprit la vama Albița. Presa română: La volan se afla un moldovean - VIDEO # ProTV.md
Alertă la graniță: Un camion plin cu armament - oprit la vama Albița. Presa română: La volan se afla un moldovean - VIDEO
Detalii șocante despre un presupus acord de pace secret între SUA și Rusia: Kievul ar fi obligat să cedeze teritorii, să-și reducă armata și să renunțe la anumite arme, iar Trump l-ar fi aprobat - VIDEO # ProTV.md
Detalii șocante despre un presupus acord de pace secret între SUA și Rusia: Kievul ar fi obligat să cedeze teritorii, să-și reducă armata și să renunțe la anumite arme, iar Trump l-ar fi aprobat - VIDEO
Polonia mobilizează peste 10.000 de soldați pentru a proteja obiectivele critice după explozia unei căi ferate și acuză Rusia de sabotaj în contextul tensiunilor de la granița estică a NATO - VIDEO # ProTV.md
Polonia mobilizează peste 10.000 de soldați pentru a proteja obiectivele critice după explozia unei căi ferate și acuză Rusia de sabotaj în contextul tensiunilor de la granița estică a NATO - VIDEO
Tragedie la Ternopol: bilanțul atacului cu rachete crește, autoritățile declară zi de doliu și continuă căutările printre dărâmături - VIDEO # ProTV.md
Tragedie la Ternopol: bilanțul atacului cu rachete crește, autoritățile declară zi de doliu și continuă căutările printre dărâmături - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.11.2025
Cazul de contrabandă cu muniții de la vama Albița: Două persoane reținute și mai multe probe ridicate de autorități # ProTV.md
Cazul de contrabandă cu muniții de la vama Albița: Două persoane reținute și mai multe probe ridicate de autorități
Volodimir Zelenski, sub presiune uriașă după cel mai mare scandal de corupție din ultimii ani: Șeful de cabinet Andrii Iermak, vizat de acuzații - VIDEO # ProTV.md
Volodimir Zelenski, sub presiune uriașă după cel mai mare scandal de corupție din ultimii ani: Șeful de cabinet Andrii Iermak, vizat de acuzații - VIDEO
Cazul de contrabandă cu muniții de la vama Leușeni: Două persoane reținute și mai multe probe ridicate de autorități # ProTV.md
Cazul de contrabandă cu muniții de la vama Leușeni: Două persoane reținute și mai multe probe ridicate de autorități
După gafele anterioare cu roboți umanoizi, organizatorii expoziției din Moscova îl pun pe Vladimir Putin față în față cu un robot dansator - VIDEO # ProTV.md
După gafele anterioare cu roboți umanoizi, organizatorii expoziției din Moscova îl pun pe Vladimir Putin față în față cu un robot dansator - VIDEO
