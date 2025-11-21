Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe zone ale țării. Recomandările poliției

ProTV.md, 21 noiembrie 2025 08:20

Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe zone ale țării. Recomandările poliției

Acum 5 minute
08:40
Cer noros, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
08:40
Curs valutar BNM pentru 21 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Acum 15 minute
08:30
Ucraina anunță că a primit planul pentru pace negociat de SUA cu Rusia: „Poate redinamiza diplomația”. Zelenski va discuta propunerile cu Trump ProTV.md
Acum 30 minute
08:20
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe zone ale țării. Recomandările poliției ProTV.md
Acum 6 ore
03:00
„Numele lui Ilie Ilașcu trebuie să fie în manualele de istorie”: Traseul dramatic al unui om ridicat noaptea de acasă, încarcerat în Tiraspol și condamnat la moarte de un regim nerecunoscut ProTV.md
Acum 8 ore
02:10
Prima vizită oficială după opt ani de detenție: dialogul tensionat dintre Ilie Ilașcu și Dumitru Diacov din închisoarea de la Tiraspol, retrăit prin scrisorile istorice dezvăluite de Alina Radu ProTV.md
02:10
O stemă sculptată în detenție și zeci de pagini de istorie: arhiva Ilașcu va fi digitalizată pentru toți cetățenii. Alina Radu confirmă: „Ilie Ilașcu aparține întregului popor” - FOTO ProTV.md
Acum 12 ore
23:50
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 20.11.2025. Invitat: Alina Radu - VIDEO ProTV.md
21:20
Ghinion pentru Miss Jamaica, în timpul rundei preliminare pentru Miss Universe. În timpul probei de defilare în rochii de seară, tânăra a căzut de pe scenă și a fost scoasă pe o targă - VIDEO ProTV.md
21:10
Crăciunul e departe, dar Moș Crăciun nu pierde timp: a început deja să citească scrisorile copiilor pentru a-și pregăti desaga cu darurile mult așteptate - VIDEO ProTV.md
21:10
Ghinion pentru Miss Jamaica, în timpul rundei preliminare pentru Miss Universe. În timpul probei de defilare în rochii de seară, tânăra a căzut de pe scenă și a fosc scoasă pe o targă - VIDEO ProTV.md
21:00
Două femei, mamă și fiică, ucise la Nisporeni: primarul spune că făptașul are 10 copii la întreținere și se afla la evidență. Ce spun vecinii despre victime - VIDEO ProTV.md
21:00
LIVE. Ilie Ilașcu și rolul său în istoria Republicii Moldova – astăzi, În PROfunzime ProTV.md
20:50
Africanii au ales și cel mai frumos gol al anului. Distincția i-a revenit unui atacant din Tanzania, care este primul fotbalist din această țară premiat vreodată la gala premiilor africane - VIDEO ProTV.md
20:50
Naționala României are o misiune dificilă în drumul spre Mondial: elevii lui Mircea Lucescu întâlnesc Turcia în semifinalele barajului și pot da piept cu Slovacia sau Kosovo pentru calificare - VIDEO ProTV.md
20:40
No Sinner, no problem! Italia s-a calificat în semifinalele Cupei Davis și e favorită la finală - VIDEO ProTV.md
20:40
Rafa Nadal a revenit pe terenul de tenis și s-a antrenat cu una dintre revelațiile circuitului WTA - VIDEO ProTV.md
20:40
Achraf Hakimi de la Paris Saint-Germain a fost desemnat Jucătorul African al Anului - VIDEO ProTV.md
20:40
Moldova a coborât două poziții în Clasamentul FIFA - VIDEO ProTV.md
20:40
Maroc a dominat cu autoritate gala premiilor africane - VIDEO ProTV.md
20:30
Grav accident la Rîșcani: O tânără a murit, iar alta a fost transportată la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un parapet apoi s-a răsturnat. Șoferul a fugit de la locul impactului - VIDEO ProTV.md
20:20
Alertă la graniță: Un camion plin cu armament - oprit la vama Albița. Presa română: La volan se afla un moldovean - VIDEO ProTV.md
20:20
Detalii șocante despre un presupus acord de pace secret între SUA și Rusia: Kievul ar fi obligat să cedeze teritorii, să-și reducă armata și să renunțe la anumite arme, iar Trump l-ar fi aprobat - VIDEO ProTV.md
20:10
Polonia mobilizează peste 10.000 de soldați pentru a proteja obiectivele critice după explozia unei căi ferate și acuză Rusia de sabotaj în contextul tensiunilor de la granița estică a NATO - VIDEO ProTV.md
20:10
Tragedie la Ternopol: bilanțul atacului cu rachete crește, autoritățile declară zi de doliu și continuă căutările printre dărâmături - VIDEO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.11.2025 ProTV.md
19:50
Cazul de contrabandă cu muniții de la vama Albița: Două persoane reținute și mai multe probe ridicate de autorități ProTV.md
19:50
Volodimir Zelenski, sub presiune uriașă după cel mai mare scandal de corupție din ultimii ani: Șeful de cabinet Andrii Iermak, vizat de acuzații - VIDEO ProTV.md
Acum 24 ore
19:40
Cazul de contrabandă cu muniții de la vama Leușeni: Două persoane reținute și mai multe probe ridicate de autorități ProTV.md
19:40
După gafele anterioare cu roboți umanoizi, organizatorii expoziției din Moscova îl pun pe Vladimir Putin față în față cu un robot dansator - VIDEO ProTV.md
19:30
Contrabandă cu muniții la Leușeni: Două persoane reținute și mai multe probe ridicate de autorități ProTV.md
19:20
Veteranii războiului de pe Nistru cer redenumirea Bulevardului Moscova în Bulevardul Ilie Ilașcu. Igor Grosu: „Frumoasă inițiativă” - VIDEO ProTV.md
19:10
La Chișinău, Ilie Ilașcu a fost comemorat cu flori și lumânări la Palatul Național: „A plecat de la noi un luptător, un erou al neamului”, au declarat oficialii și participanții - VIDEO ProTV.md
19:00
Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței împotriva regimului separatist de la Tiraspol, a fost petrecut pe ultimul drum la cimitirul Bellu din București, în prezența sutelor de oameni care i-au adus un ultim omagiu - VIDEO ProTV.md
18:30
Polonia va cumpăra arme americane de 100 de milioane de euro pentru Ucraina ProTV.md
18:20
Zelenski se va întâlni la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, în urma dezvăluirii planului conceput de SUA și Rusia pentru pacea în Ucraina ProTV.md
17:40
Camionul cu armament oprit la intrarea în România aparține unei firme din Republica Moldova. Noi informații din anchetă - FOTO ProTV.md
17:30
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv: Judecătoria Chișinău a aprobat toate cele trei demersuri ale procurorilor pentru prelungirea măsurii cu încă 30 de zile ProTV.md
17:20
Arhiva PRO TV. Primul interviu acordat de Ilie Ilașcu după eliberarea sa: „Eu am fost de patru ori pus la perete și de acum nu mă mai tem de nimic” - VIDEO ProTV.md
17:00
„Scandal diplomatic care depăşeşte o altă linie”. Ambasadorul Poloniei în Rusia a fost atacat pe stradă - VIDEO ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 20.11.2025 ProTV.md
16:50
„Probabil a primit informațiile de la K”. Mesajul criptic postat, apoi șters de emisarul lui Trump, artizanul noului plan de pace din Ucraina ProTV.md
16:30
Salariul minim ar putea crește la 8050 de lei din 2026: Propunerea sindicatelor, analizată astăzi la Guvern ProTV.md
16:20
Lucrări de reparație pe o stradă din centrul capitalei: Circulația rutieră va fi redirecționată ProTV.md
16:00
Șeful Tesla va deveni trilionar: americanii își pierd mințile după ce au aflat cât câștigă Elon Musk într-un an ProTV.md
15:50
Propunerea neobișnuită a administrației Trump inclusă în noul plan pentru încheierea războiului din Ucraina ProTV.md
15:40
Pană masivă de curent în Paris, din cauze necunoscute: 170.000 de locuințe afectate, metrou și trenuri oprite ProTV.md
15:40
Ilie Ilașcu și rolul său în istoria Republicii Moldova – joi, În PROfunzime ProTV.md
15:20
Accident feroviar în Cehia. Două trenuri s-au izbit frontal. Zeci de persoane sunt rănite - FOTO ProTV.md
15:10
Tensiuni între Varșovia și Minsk din cauza ucrainenilor recrutați de FSB care au aruncat în aer calea ferată pe care se trimiteau arme ProTV.md
