Volodimir Zelenski, sub presiune uriașă după cel mai mare scandal de corupție din ultimii ani: Șeful de cabinet Andrii Iermak, vizat de acuzații - VIDEO
ProTV.md, 20 noiembrie 2025 19:50
Volodimir Zelenski, sub presiune uriașă după cel mai mare scandal de corupție din ultimii ani: Șeful de cabinet Andrii Iermak, vizat de acuzații - VIDEO
• • •
Acum 5 minute
20:10
Polonia mobilizează peste 10.000 de soldați pentru a proteja obiectivele critice după explozia unei căi ferate și acuză Rusia de sabotaj în contextul tensiunilor de la granița estică a NATO - VIDEO # ProTV.md
20:10
Tragedie la Ternopol: bilanțul atacului cu rachete crește, autoritățile declară zi de doliu și continuă căutările printre dărâmături - VIDEO # ProTV.md
Acum 15 minute
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.11.2025
Acum 30 minute
19:50
Cazul de contrabandă cu muniții de la vama Albița: Două persoane reținute și mai multe probe ridicate de autorități # ProTV.md
19:50
Volodimir Zelenski, sub presiune uriașă după cel mai mare scandal de corupție din ultimii ani: Șeful de cabinet Andrii Iermak, vizat de acuzații - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
19:40
Cazul de contrabandă cu muniții de la vama Leușeni: Două persoane reținute și mai multe probe ridicate de autorități # ProTV.md
19:40
După gafele anterioare cu roboți umanoizi, organizatorii expoziției din Moscova îl pun pe Vladimir Putin față în față cu un robot dansator - VIDEO # ProTV.md
19:30
Contrabandă cu muniții la Leușeni: Două persoane reținute și mai multe probe ridicate de autorități # ProTV.md
19:20
Veteranii războiului de pe Nistru cer redenumirea Bulevardului Moscova în Bulevardul Ilie Ilașcu. Igor Grosu: „Frumoasă inițiativă” - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
19:10
La Chișinău, Ilie Ilașcu a fost comemorat cu flori și lumânări la Palatul Național: „A plecat de la noi un luptător, un erou al neamului”, au declarat oficialii și participanții - VIDEO # ProTV.md
19:00
Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței împotriva regimului separatist de la Tiraspol, a fost petrecut pe ultimul drum la cimitirul Bellu din București, în prezența sutelor de oameni care i-au adus un ultim omagiu - VIDEO # ProTV.md
18:30
Polonia va cumpăra arme americane de 100 de milioane de euro pentru Ucraina
18:20
Zelenski se va întâlni la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, în urma dezvăluirii planului conceput de SUA și Rusia pentru pacea în Ucraina # ProTV.md
Acum 4 ore
17:40
Camionul cu armament oprit la intrarea în România aparține unei firme din Republica Moldova. Noi informații din anchetă - FOTO # ProTV.md
17:30
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv: Judecătoria Chișinău a aprobat toate cele trei demersuri ale procurorilor pentru prelungirea măsurii cu încă 30 de zile # ProTV.md
17:20
Arhiva PRO TV. Primul interviu acordat de Ilie Ilașcu după eliberarea sa: „Eu am fost de patru ori pus la perete și de acum nu mă mai tem de nimic” - VIDEO # ProTV.md
17:00
„Scandal diplomatic care depăşeşte o altă linie”. Ambasadorul Poloniei în Rusia a fost atacat pe stradă - VIDEO # ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 20.11.2025
16:50
„Probabil a primit informațiile de la K”. Mesajul criptic postat, apoi șters de emisarul lui Trump, artizanul noului plan de pace din Ucraina # ProTV.md
16:30
Salariul minim ar putea crește la 8050 de lei din 2026: Propunerea sindicatelor, analizată astăzi la Guvern # ProTV.md
16:20
Lucrări de reparație pe o stradă din centrul capitalei: Circulația rutieră va fi redirecționată # ProTV.md
Acum 6 ore
16:00
Șeful Tesla va deveni trilionar: americanii își pierd mințile după ce au aflat cât câștigă Elon Musk într-un an # ProTV.md
15:50
Propunerea neobișnuită a administrației Trump inclusă în noul plan pentru încheierea războiului din Ucraina # ProTV.md
15:40
Pană masivă de curent în Paris, din cauze necunoscute: 170.000 de locuințe afectate, metrou și trenuri oprite # ProTV.md
15:40
Ilie Ilașcu și rolul său în istoria Republicii Moldova – joi, În PROfunzime
15:20
Accident feroviar în Cehia. Două trenuri s-au izbit frontal. Zeci de persoane sunt rănite - FOTO # ProTV.md
15:10
Tensiuni între Varșovia și Minsk din cauza ucrainenilor recrutați de FSB care au aruncat în aer calea ferată pe care se trimiteau arme # ProTV.md
14:50
Statul preia alimentarea cu combustibil a aeronavelor de pe Aeroportul Internațional Chișinău, după sancțiunile americane impuse companiei Lukoil. Combustibilul furnizat provine din surse europene # ProTV.md
14:50
A consumat marijuana și a urcat la volan. Un șofer, prins la Strășeni - FOTO
14:40
Percheziții în mai multe localități din Drochia. Au fost găsite arme, diverse muniții și peste 600 de pachete de țigări - VIDEO # ProTV.md
14:30
„O fantezie maximalistă a Kremlinului”. Un misterios plan de pace conceput de SUA și Rusia bulversează Ucraina și irită Europa. Administrația Trump reacționează prudent # ProTV.md
14:20
Ce spune șeful Serviciului Vamal, după ce un camion cu armament a fost oprit la vama Albiţa, iar la volanul acestuia se afla un moldovean # ProTV.md
Acum 8 ore
13:50
15 tone de pătrunjel și mărar - nimicite de ANSA, după ce inspectorii au găsit pesticide peste limită - FOTO # ProTV.md
13:40
Un tânăr - prins în flagrant în timp ce ascundea droguri într-un parc din capitală: A fost reținut pentru 72 de ore - VIDEO # ProTV.md
13:40
Imagini cu Vladimir Putin, față în față cu un robot umanoid, după eșecul de la lansarea unei alte mașinării dotată cu AI. Ce i-a spus liderul rus - VIDEO # ProTV.md
13:20
Conducerea de vârf a țării și-a luat rămas bun de la Ilie Ilașcu. Prim-ministrul: „Este important să-i onorăm memoria, să învățăm din sacrificiul pe care l-a făcut" - FOTO/VIDEO # ProTV.md
13:20
Omor cu deosebită cruzime la Nisporeni. Mama și fiica, găsite fără suflare în casa lor. Un bărbat care le-ar fi rudă, reținut # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.11.2025
12:50
„Pastile magice” care vor trata toate bolile. Un grup de persoane vindeau ilegal medicamente pe internet, iar suma produselor este de aproape jumătate de milion de lei - VIDEO # ProTV.md
12:50
Serviciul Vamal, după ce un camion plin cu armament a fost oprit la vama Albița, iar la volan se afla un moldovean: „A fost inițiată urmărirea penală, iar cazul este investigat de către autoritățile competente" # ProTV.md
12:50
Black Friday la Brilliant Prim - magazinul de bijuterii cu suflet moldovenesc - VIDEO
12:30
Apartament din capitală, transformat într-o speluncă de droguri. Un bărbat, reținut pentru 72 de ore. Alte nouă persoane se aflau în locuință - VIDEO # ProTV.md
12:30
Declarațiile lui Oleg Ozerov, după ce a fost convocat la MAE: „Nu a fost prezentată nicio probă. De ce a fost invitat ambasadorul rus, dar nu cel ucrainean" - VIDEO # ProTV.md
12:20
„Deschideau drumul spre UE” pentru sirieni și indieni. Doi moldoveni, plasați în arest preventiv. Momentul în care cetățenii străini încearcă să treacă frontiera - VIDEO # ProTV.md
Acum 12 ore
12:00
Ambasadorul Rusiei la Chișinău - convocat la MAE: I-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești, după ce o dronă rusească a survolat ilegal spațiul aerian al țării noastre - VIDEO # ProTV.md
12:00
Ilie Ilașcu - condus pe ultimul drum, la București: Are loc slujba de înmormântare - FOTO/VIDEO # ProTV.md
11:40
Alertă la graniță: Un camion plin cu armament - oprit la vama Albița. Presa română: La volan se afla un moldovean # ProTV.md
11:20
Grav accident la Rîșcani: O tânără a murit, iar alta a fost transportată la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un parapet apoi s-a răsturnat. Șoferul a fugit de la locul impactului - FOTO # ProTV.md
11:20
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a ajuns la MAE: A fost convocat, după ce o dronă rusească a survolat ilegal spațiul aerian al țării noastre - VIDEO # ProTV.md
11:10
Cetățenii vin la Palatul Național pentru a-și lua simbolic rămas-bun de la Ilie Ilașcu - FOTO/VIDEO # ProTV.md
