O bancă înființată în Evul Mediu funcționează și în 2025. Ce stă în spatele longevității ei?
Banca Mea, 10 noiembrie 2025 14:30
Banca Monte dei Paschi di Siena , fondată în 1472 la Siena ca instituție de credit pentru persoane cu venituri mici, este considerată cea mai veche bancă din lume care funcționează încă, potrivit agerpres.ro. La început, banca a oferit împrumuturi accesibile, inspirate din modelul Monte di Pietà. În secolul XVII, a primit garanții de stat pentru depozite, fapt care i-a consolidat poziția în...
• • •
Acum 10 minute
14:30
Banca Monte dei Paschi di Siena , fondată în 1472 la Siena ca instituție de credit pentru persoane cu venituri mici, este considerată cea mai veche bancă din lume care funcționează încă, potrivit agerpres.ro. La început, banca a oferit împrumuturi accesibile, inspirate din modelul Monte di Pietà. În secolul XVII, a primit garanții de stat pentru depozite, fapt care i-a consolidat poziția în...
Acum 2 ore
12:45
Cumperi de Black Friday și plătești în rate fără dobândă cu STAR Card de la Victoriabank # Banca Mea
Victoriabank anunță oferte și beneficii suplimentare pentru clienții care achită cumpărăturile cu STAR Card, în cadrul campaniilor Black Friday derulate de mai mulți parteneri comerciali în perioada 3–29 noiembrie 2025. La Paradis Bijuterii, clienții pot găsi bijuterii și ceasuri din aur, diamante și pietre prețioase, brandul fiind cunoscut pentru designul său rafinat. Achizițiile cu STAR Card...
Acum 4 ore
11:00
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare , în parteneriat cu Asociația Patronală din Industria Ușoară și ZityMall, a lansat la începutul lunii noiembrie un proiect de consultanță dedicat sprijinirii a 21 de întreprinderi mici și mijlocii din industria ușoară, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, potrivit EBRD. Programul a reunit companii cu obiective similare de dezvoltare:...
Acum 8 ore
08:15
Rezervele valutare ale Moldovei s-au redus în octombrie: minus 22 milioane euro față de septembrie # Banca Mea
Rezervele valutare ale Republicii Moldova au totalizat 5,14 miliarde euro la 31 octombrie 2025, în scădere cu 22,26 milioane euro comparativ cu sfârșitul lunii septembrie, potrivit datelor Băncii Naționale. Scăderea rezervelor a rezultat din: - intervențiile BNM pe piața valutară în volum de 33 milioane euro; - plățile pentru serviciul datoriei publice externe în sumă de 25,72 milioane euro; -...
Acum 24 ore
15:00
Micro-granturi pentru comunități în Sîngerei: finanțări de până la 2.000 EUR pentru inițiative locale # Banca Mea
Locuitorii din raionul Sîngerei au acum acces la finanțări de până la 2.000 de euro pentru proiecte care îmbunătățesc viața din comunitate. Programul „Cetățeni în acțiune” oferă micro-granturi pentru idei care rezolvă probleme locale – de la amenajarea spațiilor publice, până la activități educaționale, sociale sau ecologice. Suma totală disponibilă este de 10.000 EUR, iar fondurile sunt...
Ieri
10:00
Banca Națională a Bulgariei a prezentat designul monedelor euro care vor intra în circulație odată cu trecerea la moneda unică de la 1 ianuarie 2026, scrie Digi24.ro. Moneda de 1 euro va avea imaginea Sfântului Ioan de Rila, iar celelalte monede vor purta simbolul Călărețului de la Madara. Monedele de 1, 2 și 5 eurocenți vor rămâne în nuanță galbenă, iar cele de 10, 20 și 50 de cenți vor fi...
8 noiembrie 2025
15:30
maib a încheiat trimestrul III 2025 cu un profit net de 547,7 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de 37% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate în raportul pentru investitori. Rezultatul a fost susținut de extinderea creditării, creșterea marjei nete a dobânzii și venituri mai mari din diferența de curs valutar. Indicatori financiari principali :Profit net:...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:15
Serviciul Fiscal de Stat a anunțat rezultate pozitive în Programul de conformare voluntară. Aproximativ 2 200 de companii au intrat în monitorizare, după ce în activitatea acestora au fost identificate riscuri de declarare sau achitare incompletă a taxelor. Au fost vizate domenii precum: - comerțul cu ridicata și cu amănuntul; - industria alimentară; - industria prelucrătoare; - servicii suport; -...
7 noiembrie 2025
19:45
Țările din zona euro înregistrează cel mai bun ritm de creștere din ultimii doi ani și jumătate # Banca Mea
Țările din zona euro au înregistrat în octombrie 2025 cel mai puternic ritm de creștere din ultimele 29 de luni, potrivit datelor S&P Global, citate de AGERPRES. Indicatorul PMI, folosit pentru a măsura evoluția ritmului de piață, a urcat la 52,5 puncte, de la 51,2 în luna precedentă. Un nivel de peste 50 indică expansiune, în timp ce o valoare sub acest prag semnalează încetinire.Aceasta este...
17:45
OTP Bank Moldova raportează profit net de 368 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2025 # Banca Mea
OTP Bank Moldova a încheiat perioada ianuarie–septembrie 2025 cu un profit net de 368 milioane lei, potrivit datelor financiare publicate de bancă. Rentabilitatea activelor a constituit 2,4%, iar rentabilitatea capitalului – 15,4%. Veniturile nete din dobânzi au ajuns la 638 milioane lei, în creștere cu 15,7% față de aceeași perioadă a anului precedent, evoluție susținută de extinderea...
15:45
Subscrierea curentă de valori mobiliare de stat desfășurată pe platforma eVMS.md, în perioada 3–12 noiembrie 2025, a înregistrat până acum investiții în valoare de 12,08 milioane lei. Datele se referă la primele cinci zile ale perioadei de subscriere. În total, au fost realizate 300 de tranzacții de către 247 de investitori. Cei mai mulți au ales obligațiunile pe termen mediu: Obligațiuni pe 3...
14:30
maib, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene, a lansat maib export school, un program dedicat întreprinderilor micro, mici și mijlocii din Republica Moldova care vor să își extindă afacerile pe piețele externe. Programul va fi realizat în perioada noiembrie 2025 – mai 2026, cu suportul Gateway & Partners. Participanții vor avea...
11:00
Carieră în banking: Energbank extinde echipa și recrutează specialiști pentru relația cu clienții # Banca Mea
Energbank își extinde echipa și caută colegi noi pentru roluri orientate spre comunicarea cu clienții. Vei oferi suport prin telefon, email sau online și vei prezenta produsele și serviciile băncii pentru persoane fizice și juridice. Rolul este important pentru menținerea unei interacțiuni profesioniste și prietenoase cu clienții. Cerințe de bază:– Studii în domeniul economic;– Cunoașterea...
09:30
Cinci persoane, inclusiv lideri ai platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute joi dimineață în urma unor percheziții efectuate de Inspectoratul Național de Investigații, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale , scrie TVR Moldova. Operațiunea a vizat 28 de locații din mai multe localități. Anchetatorii investighează o presupusă schemă...
6 noiembrie 2025
18:30
Actele vieții, de la naștere la divorț, mai ieftine online: noul sistem al ASP, din noiembrie 2025 # Banca Mea
Din noiembrie 2025, actele de stare civilă vor putea fi solicitate online, iar tarifele vor fi mai mici pentru cererile depuse în format digital. Agenția Servicii Publice lansează noul sistem „Acte de stare civilă”, disponibil persoanelor care dețin semnătură electronică. Platforma va permite solicitarea online a mai multor documente, printre care: certificatul de naștere; certificatul de...
17:30
Dobânzile la credite rămân stabile: BNM menține rata de bază la 6% și reduce rezervele băncilor # Banca Mea
Banca Națională a anunțat că menține rata de bază la 6%, rata care influențează cât plătim pentru credite și cât primim la depozite. Aceasta înseamnă că dobânzile la credite nu cresc, iar prin măsura luată în paralel, reducerea rezervelor obligatorii ale băncilor, în timp, pot apărea condiții mai bune de creditare. Banca centrală reduce sumele pe care băncile trebuie să le țină blocate din...
15:15
Credite, parteneriate și soluții financiare: Eximbank a discutat cu studenții UTM despre aplicarea produselor bancare în practică # Banca Mea
Eximbank a avut o întâlnire cu studenții anului III ai Universității Tehnice a Moldovei, specializările „Finanțe și Bănci” și „Business și Administrare”. În cadrul sesiunii, banca a prezentat tipuri de credite, soluții de finanțare și instrumente disponibile pe piața bancară din Republica Moldova, cu accent pe modul în care acestea sunt utilizate în practică. Potrivit instituției, subiectele...
11:30
maib și Mastercard vor implementa Mastercard Gateway: platformă globală pentru acceptarea plăților digitale # Banca Mea
maib și Mastercard au semnat astăzi un acord strategic pentru introducerea Mastercard Gateway în Republica Moldova, o platformă globală care permite comercianților să accepte plăți digitale la nivel internațional printr-o singură conexiune. Mastercard Gateway oferă instrumente moderne pentru procesarea plăților online și offline, inclusiv gestionarea sigură a datelor de plată, suport pentru...
10:30
Serviciul Fiscal de Stat anunță noi oportunități de angajare pentru cei care își doresc o carieră stabilă, în cadrul unei instituții publice cu procese moderne și echipe bine instruite. Instituția oferă:salariu motivant și garantat;pachet social deplin;concediu anual asigurat conform legii;posibilități reale de promovare în funcție de performanță;programe de instruire profesională...
09:45
Moldova a obținut o recoltă mai mare de grâu și orz în 2025, în timp ce producția de carne a scăzut # Banca Mea
Producția agricolă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 10,2% în ianuarie–septembrie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită unui an favorabil în sectorul vegetal, scrie Monitorul Fiscal conform datelor Biroului Național de Statistică. Producția vegetală a înregistrat o creștere de 21,2%, în timp ce producția animalieră a scăzut cu 10,9%. În trimestrul III, avansul...
5 noiembrie 2025
19:45
Doar 2–3% dintre locuințele din Moldova sunt asigurate. CNPF îndeamnă populația să-și protejeze casa # Banca Mea
Deși locuința reprezintă una dintre cele mai importante investiții pentru o familie, rata de asigurare a locuințelor în Republica Moldova rămâne foarte redusă, situându-se la doar 2–3%, potrivit unei informări a Comisiei Naționale a Pieței Financiare . CNPF reamintește că asigurarea nu previne riscurile, însă oferă protecție financiară în cazul unor evenimente neprevăzute, precum incendii,...
17:45
În weekendul trecut, Eximbank a organizat prima ediție a evenimentului „YOGA DAY” – o sesiune de yoga în aer liber, dedicată promovării unui stil de viață activ și echilibrat în rândul angajaților. Participanții s-au bucurat de o atmosferă relaxată, într-un cadru natural, orientată spre reconectare și bunăstare. „A fost o experiență revigorantă, menită să încurajeze un stil de viață activ și...
15:30
Dacă vrei ca economiile tale să crească, ai opțiunea depozitului „Energo Capital” de la Energbank. Rata dobânzii ajunge la 7,25% anual în lei, iar în primele 12 luni poți adăuga bani în cont, ori de câte ori ai disponibil. Depui cererea online sau mergi direct într-o sucursală, iar condițiile și simulările pot fi verificate pe site-ul băncii:...
09:45
Bitcoin a coborât sub nivelul de 100.000 de dolari, pentru prima dată în șase luni, potrivit Profit.ro. Cotația a atins un minim în jur de 99.954 USD pe Coinbase, revenind ulterior ușor peste 101.000 USD. Corecția zilnică depășește 5%, iar declinul din ultima săptămână se ridică la aproximativ 12%. Față de recordul istoric atins la începutul lunii octombrie , Bitcoin este în scădere cu peste...
08:15
Notificări automate în „Declarație electronică”: SFS reduce riscul depunerii cu întârziere # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat a îmbunătățit platforma „Declarație electronică”, introducând o funcționalitate care avertizează contribuabilii atunci când declarațiile fiscale au fost semnate, dar nu au fost expediate. Noua opțiune permite sistemului să afișeze notificări automate la fiecare conectare în cont, până la expedierea declarației. Scopul acestei funcționalități este prevenirea cazurilor...
4 noiembrie 2025
19:15
„Ajutor la contor”: s-a deschis înregistrarea pentru sprijinul la energie în sezonul rece # Banca Mea
A început perioada de înregistrare pentru programul guvernamental „Ajutor la contor”, prin care poți primi compensații la energie pentru sezonul rece 2025–2026. Înregistrarea se face online, pe platforma compensatii.gov.md, iar termenul limită pentru a primi ajutorul din luna noiembrie este 28 noiembrie. Compensațiile se acordă pentru lunile noiembrie–martie, sub formă de plată monetară lunară....
18:00
Două luni de cumpărături fără griji: Moldindconbank oferă credite cu dobândă 0% pentru shopping în rețeaua de parteneri # Banca Mea
Cu Moldindconbank, poți face cumpărături în rețeaua de parteneri ai băncii și beneficiezi de dobândă fixă și DAE 0% timp de două luni. Poți lua un credit de până la 100.000 de lei, pe o perioadă de până la 60 de luni. Oferta este valabilă în magazinele partenere, disponibile pe micb.md: de la gadgeturi și electrocasnice până la mobilier pentru casă. Ia tot ce îți dorești, dar ține minte: un...
16:00
La OTP Bank Moldova, poți accesa un credit de nevoi personale fără gaj, cu dobândă de la 8% – fixă sau flotantă, în funcție de preferințele tale. Suma maximă oferită per familie este de 600.000 de lei, cu o perioadă de rambursare între 6 și 60 de luni. Banca nu percepe comisioane de acordare, analiză sau administrare, iar oferta este personalizată în funcție de profilul fiecărui client. De...
13:45
Dacă ai un card Mastercard® FinComBank, poți primi 10% cashback la fiecare plată făcută în aplicația EVO, până la 150 de lei per tranzacție. Campania este valabilă până pe 15 martie 2026. Tot ce trebuie să faci este să achiți serviciile publice direct din aplicația EVO, folosind cardul tău FinComBank. Cashback-ul ajunge automat în contul tău.
10:15
Luna noiembrie aduce din nou febra cumpărăturilor, cu reduceri spectaculoase și oferte care promit prețuri de nerefuzat. De la Black Friday la Cyber Monday, comercianții îți captează atenția cu afișe pline de procente și super promoții. Dar nu tot ce strălucește e reducere. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor te îndeamnă să fii atent și...
08:45
Ministerul Energiei, cu sprijinul Guvernului Germaniei, a elaborat proiectul Metodologiei privind amplasarea, instalarea și demontarea centralelor fotovoltaice în Republica Moldova. Documentul propune un cadru tehnic unitar, aliniat la standardele europene, pentru dezvoltarea sigură și sustenabilă a energiei solare. Metodologia se aplică atât centralelor conectate la rețea , cât și celor...
3 noiembrie 2025
18:30
Ministerul Finanțelor a lansat astăzi o nouă rundă de subscriere online pentru valorile mobiliare de stat # Banca Mea
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a lansat astăzi, 3 noiembrie 2025, o nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat , disponibilă online pe platforma eVMS.md. Perioada de subscriere este 3–12 noiembrie 2025, iar investitorii pot alege între două opțiuni de plasament: 3 ani – cu o rată anuală a dobânzii de 7,15%; 4 ani – cu o rată anuală a dobânzii de 7,30%. Dobânda este...
17:30
Bursa Internațională a Moldovei prinde contur: maib, OTP Bank Moldova și Moldindconbank, printre fondatori # Banca Mea
Trei dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova, maib, OTP Bank Moldova și Moldindconbank, au anunțat astăzi, 3 noiembrie, semnarea Acordului de acționari pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei, eveniment care a avut loc pe 31 octombrie. Proiectul, realizat în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și Bursa de Valori București, marchează o nouă etapă în dezvoltarea...
16:30
Joburi, oportunități și networking: Victoriabank te invită la târgul de cariere „Primii pași în banking” # Banca Mea
Victoriabank invită tinerii interesați de o carieră în domeniul bancar la ediția 2025 a târgului de cariere „Primii pași în banking”, care va avea loc pe 12 noiembrie, între orele 15:00 și 18:00, la Digital Park, Chișinău. Evenimentul revine într-un format nou, cu mai multă energie și numeroase oportunități pentru cei care vor să descopere lumea financiară din interior. Participanții vor avea...
12:15
Eximbank Moldova a fost partener al celei de-a doua ediții UNICAMP – University Camp, organizată de A.O. „Asociația Tinerii Acasă” în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul a reunit peste 130 de tineri din întreaga țară – liceeni, studenți, profesori și reprezentanți ai mediului privat și public – pentru a discuta despre educație, carieră și inovație. În cadrul...
10:00
Sport și artificii: Moldindconbank a organizat un team building pentru angajații din Chișinău # Banca Mea
În weekendul trecut, Moldindconbank a organizat un eveniment de team building pentru angajații sucursalelor din Chișinău, cu scopul de a consolida spiritul de echipă și de a întări relațiile de colaborare între colegi. Potrivit instituției, a fost „o zi plină de dinamism, provocări sportive și momente autentice de conexiune – exact ce ne-a trebuit pentru a redescoperi bucuria de a fi o...
08:00
Cum să eviți fraudele de Black Friday: recomandările Inspectoratului pentru Protecția Consumatorilor # Banca Mea
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor avertizează că, odată cu apropierea campaniilor de Black Friday, crește și numărul tentativelor de fraudă online. Instituția îndeamnă consumatorii să manifeste prudență și să se informeze înainte de a face achiziții pe internet. Pentru a evita neplăcerile, specialiștii recomandă:să cumpărați doar de pe...
2 noiembrie 2025
15:15
Companiile din întreaga lume intensifică reducerile de personal, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor și al automatizării generate de inteligența artificială, potrivit unei analize Reuters, citate de Profit.ro. În SUA, companiile au anunțat în octombrie peste 25.000 de concedieri, fără a include cele 48.000 de posturi eliminate de UPS la începutul anului. În Europa, bilanțul depășește...
09:00
Dacă ești client EuroCreditBank, poți trimite bani către Ucraina mai avantajos, cu −25% reducere la comisionul de transfer prin serviciul internațional Ria Money Transfer. Spune codul promoțional RIA25MD operatorului la ghișeu, iar reducerea se aplică automat. Codul poate fi folosit de oricâte ori dorești. Promoția este valabilă în toate sucursalele EuroCreditBank, în perioada 1 noiembrie – 31...
07:30
Se construiesc mai puține locuințe în Moldova: numărul autorizațiilor de construire a scăzut cu 7,8% în 2025 # Banca Mea
Biroul Național de Statistică informează că, în perioada ianuarie–septembrie 2025, au fost eliberate 2 187 de autorizații de construire, în descreștere cu 7,8% față de aceeași perioadă a anului 2024. Din totalul autorizațiilor, 1 618 au fost pentru clădiri rezidențiale , iar 569 – pentru clădiri nerezidențiale . În mediul urban, numărul autorizațiilor a crescut cu 2,8%, în timp ce în mediul...
1 noiembrie 2025
07:15
Fermierii ar putea primi rambursarea TVA după reguli noi. Propunerile Ministerului Finanțelor # Banca Mea
Ministerul Finanțelor a lansat spre consultare publică un proiect de Ordin care modifică Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, aprobat prin Ordinul nr. 3/2023. Scopul principal este simplificarea procedurii de rambursare și susținerea fermierilor care beneficiază de Programul de rambursare a TVA, scrie contabilsef.md. Modificările sunt determinate de schimbările...
31 octombrie 2025
21:15
De la 8,5 la 14,6 euro pe oră: evoluția spectaculoasă a salariului minim într-o țară europeană # Banca Mea
Guvernul federal german a decis majorarea salariului minim pe economie în două etape: la 13,90 euro brut pe oră din 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut de la începutul anului 2027, față de nivelul actual de 12,82 euro. De această creștere vor beneficia peste șase milioane de angajați, scrie Profit.ro, potrivit Agerpres. Măsura a fost adoptată în pofida opoziției patronatelor și urmează...
17:00
Ziua Internațională a Economisirii, sărbătorită de băncile din Moldova. Ce mesaje au avut instituțiile? # Banca Mea
Astăzi, 31 octombrie, băncile din Republica Moldova au marcat Ziua Internațională a Economisirii, prin activități și mesaje menite să încurajeze o atitudine responsabilă față de bani și planificarea financiară pe termen lung. Energbank a venit cu un mesaj inspirațional pentru clienți, reamintind că economisirea înseamnă nu doar a pune bani deoparte, ci a-ți oferi libertatea de a alege — „unde...
15:15
14:00
maib a lansat promoția „Folosește maib liber și poți primi banii înapoi”: câștiguri de până la 25 000 lei # Banca Mea
maib a lansat promoția „Folosește maib liber și poți primi banii înapoi”, prin care clienții pot câștiga rambursarea cumpărăturilor efectuate cu cardul maib liber, în valoare de până la 25 000 de lei. Campania se desfășoară în perioada 30 octombrie 2025 – 31 ianuarie 2026. Pentru a participa, clienții trebuie să se înregistreze în promoție și să efectueze cumpărături la peste 6000 de puncte...
12:15
Victoriabank face ca magazinele online să poată accepta plăți prin Apple Pay, oferind clienților o modalitate simplă și sigură de a finaliza achizițiile direct de pe iPhone, iPad sau Apple Watch, fără introducerea manuală a datelor cardului. Tranzacțiile sunt protejate prin autentificare Face ID sau Touch ID, iar datele cardului rămân confidențiale. Integrarea este gratuită, rapidă și...
10:15
Cote minime de gen pentru companiile listate la bursă: proiect propus de Ministerul Muncii # Banca Mea
În Republica Moldova ar putea fi introduse cote minime de reprezentare pentru femei și bărbați în organele de conducere ale societăților pe acțiuni cotate la bursă, pentru a asigura echilibrul de gen și acces egal la funcțiile decizionale, scrie Monitorul Fiscal FISC.md. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale transpune standardele europene privind echilibrul de gen în...
30 octombrie 2025
18:30
Moldindconbank rămâne lider pe piața cardurilor și remiterilor în primele 9 luni din 2025 # Banca Mea
Moldindconbank și-a consolidat poziția de lider pe piața cardurilor bancare și a remiterilor de bani, potrivit rezultatelor publicate de instituție pentru primele nouă luni ale anului 2025. Banca a raportat peste 1,58 milioane de carduri emise, o cotă de 33,6% pe segmentul remiterilor, credite în valoare de 24,4 miliarde de lei și depozite de 31,89 miliarde de lei. „Succesul Moldindconbank este...
16:45
Începe-ți cariera într-un grup bancar european: Eximbank angajează specialist în conformitate # Banca Mea
Eximbank Moldova, parte a grupului internațional Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai solide grupuri bancare din Europa, recrutează noi membri pentru echipa sa de profesioniști. Banca își dorește colegi atenți la detalii, cu gândire analitică și pasiune pentru corectitudine, care să contribuie la asigurarea conformității proceselor bancare. Mediul de lucru promite profesionalism, integritate...
13:45
ProCredit Bank face mai simplă achiziția unei mașini: credit flexibil, fără gaj și fără CASCO # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova vine cu o ofertă avantajoasă pentru cei care își doresc o mașină nouă sau second-hand. Prin Creditul Auto, clienții pot accesa până la 400 000 de lei, fără gaj și fără fidejusor, pe un termen de până la 60 de luni. Unul dintre principalele beneficii este lipsa obligației de a încheia o asigurare CASCO, ceea ce face produsul mai accesibil pentru persoanele care își...
