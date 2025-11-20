La ora 12:00, în întreaga țară va fi păstrat un moment de reculegere în semn de omagiu pentru Ilie Ilașcu. Anunțul făcut de Parlament - FOTO
ProTV.md, 20 noiembrie 2025 10:30
La ora 12:00, în întreaga țară va fi păstrat un moment de reculegere în semn de omagiu pentru Ilie Ilașcu. Anunțul făcut de Parlament - FOTO
La ora 12:00, în întreaga țară va fi păstrat un moment de reculegere în semn de omagiu pentru Ilie Ilașcu. Anunțul făcut de Parlament - FOTO
Moldova a coborât două poziții în Clasamentul FIFA
Mesajul lui Cristiano Ronaldo după întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă
Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Republica Belarus
Statul în care minorii de sub 16 ani nu vor mai avea acces la Facebook și Instagram. Conturile, șterse până pe 10 decembrie
Achraf Hakimi de la Paris Saint-Germain a fost desemnat Jucătorul African al Anului
Rafa Nadal a revenit pe terenul de tenis și s-a antrenat cu una dintre revelațiile circuitului WTA
No Sinner, no problem! Italia s-a calificat în semifinalele Cupei Davis și e favorită la finală
Rușii comit crime de război la Pokrovsk, folosind o nouă tactică, acuză Kievul: „Identificăm inamicul abia după ce începe focul”
KIRSAN: Oferim metri pătrați cadou!
Tensiuni în Fâșia Gaza: 27 de morţi în urma unor noi atacuri. Israel şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului
A luat foc o casă de locuit din cauza supraîncălzirii sobei, la Rîșcani: Pompierii au intervenit. IGSU vine cu detalii - FOTO
Întâlnire surpriză la Washington. Donald Trump îl va primi la Casa Albă pe Mamdani după ce l-a numit „primar comunist”
Adolescenţi și copii ucraineni de până la 11 ani, recrutaţi pe Telegram pentru sabotaje. „A făcut 500 de km să ridice o bombă”
Zi de doliu național în Republica Moldova. Ilie Ilașcu va fi petrecut pe ultimul drum. Drapelele de stat - arborate în bernă
Cer noros, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
Curs valutar BNM pentru 20 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Erdogan, apel către Ucraina și Rusia să reia negocierile la Istanbul „cu un cadru mai cuprinzător”. Discuție cu Zelenski la Ankara
Un dineu de lux a avut loc la Casa Albă, unde Ronaldo, Elon Musk și Tim Cook, au stat la aceeași masă cu liderul de facto al Arabiei Saudite - VIDEO
Emoții până în ultima etapă: Austria scapă la limită cu Bosnia, iar România își menține șansele la baraj printr-o victorie zdrobitoare cu 7-1 - VIDEO
Faza finală a Cupei Davis debutează la Bologna: Belgia produce șocul turneului și elimină Franța în sferturi fără să fie nevoie de meciul de dublu - VIDEO
Meci de poveste la Glasgow: Scoția obține calificarea la Mondial după o victorie dramatică în fața Danemarcei - VIDEO
Naționala Moldovei de până la 19 ani a câștigat meciul din ultima etapă preliminară a Campionatului European - VIDEO
Australianul Lleyton Hewitt uimește lumea tenisului - VIDEO
Povestea fabuloasă a lui Curacao, cel mai mic stat din istorie calificat la Mondial. Are pe bancă o legendă - VIDEO
5 naționale europene calificate la Mondial! Scoția a dat lovitura în prelungiri, cu Danemarca, și merge în SUA - VIDEO
Baschet: LeBron James a debutat în al 23-lea său sezon în NBA, un record în materie - VIDEO
Mimo, delfinul care a refuzat Adriatica: mamiferul marin s-a „mutat” în laguna Veneției și nu mai vrea să plece - VIDEO
Contractul prin care statul a preluat activele Lukoil de la Aeroport - încheiat pe o perioadă de 30 de zile. Detaliile ministrului Energiei - VIDEO
25 de persoane au murit în Ternopil, în vestul Ucrainei, după un atac mortal cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale - VIDEO
Scandalul de corupție de la Kiev zguduie administrația Zelenski. Presa internațională avertizează: „O lovitură directă în credibilitatea președintelui și în efortul de război al Ucrainei” - VIDEO
Percheziții în lanț la Kiev în cel mai mare scandal de corupție din sectorul energetic: directorul de securitate Naftogaz, vizat de ancheta privind deturnarea a peste 300 de milioane de dolari - VIDEO
Tariful la gaz ar putea scădea abia din februarie: Energocom are nevoie de luni pentru a închide anul fiscal, iar ANRE spune că o reducere mai rapidă este imposibilă - VIDEO
Un munte de gunoaie a apărut pe marginea unei șosele din Marea Britanie. Ancheta jurnaliștilor: firme de transport aruncă ilegal deșeurile, iar curățarea ar costa 25 de milioane de lire - VIDEO
Primii fulgi ai sezonului au acoperit Chișinăul și nordul țării: utilajele de deszăpezire au lucrat toată noaptea pentru menținerea traficului - VIDEO
Accident violent în centrul capitalei. Două automobile s-au ciocnit, aseară, la intersecția străzilor Ismail și 31 august - VIDEO
Explozie într-o gospodărie din Florești. Bucătăria de vară și un perete al locuinței - distruse. IGSU vine cu detalii - VIDEO
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov - convocat la MAE, după ce o dronă rusească a survolat ilegal spațiul aerian al țării noastre - VIDEO
SUA și Rusia ar elabora în secret un nou plan pentru oprirea războiului din Ucraina, fără participarea Kievului. Axios și Reuters vorbesc despre un document cu 28 de puncte - VIDEO
Prima ninsoare a surprins șoferii nepregătiți: mulți s-au grăbit să schimbe anvelopele în ultimul moment pentru a evita amenzile - VIDEO
Deputații nu pot fi plătiți pentru alte activități: Nicolae Botgros, dirijor și parlamentar PAS, în atenția publică pentru compatibilitatea mandatului cu cariera artistică - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 19.11.2025
Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Magistrații au admis demersul procurorilor - VIDEO
Un preot a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei pentru că ar fi recrutat cazaci pentru a-i trimite să lupte în favoarea Ucrainei
25 de persoane au murit în Ternopil, în vestul Ucrainei, după un atac mortal cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale
Lituania va redeschide punctele de frontieră cu Belarus, după ce au fost închise din cauza unor baloane meteorologice care au afectat traficul aerian
O pisică a fost trimisă din greșeală prin curier. Cum a ajuns într-o cutie
Curtea de Conturi semnalează pierderi de peste 315 milioane de lei la Energocom în 2023 din cauza prețurilor nereglementate la gaze naturale
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile
O mașină a ars ca o torță în satul Cișmea, Orhei: flăcări puternice și fum negru au panicat localnicii, însă din fericire nu au fost înregistrate victime - FOTO/VIDEO
