17-19 noiembrie // Forumul Media din Europa de Sud-Est, la Chișinău: dezbateri despre libertatea presei și provocările jurnalismului modern
10 noiembrie 2025
„Inamicii mass-media și cum îi abordăm” este genericul Forumului Media din Europa de Sud-Est (SEEMF), care se va desfășura la Chișinău, în zilele de 17-19 noiembrie curent. Evenimentul, aflat la cea de-a XIX ediție, este organizat de Organizația Media din Europa de Sud-Est (SEEMO),

Sindicatele cer salariu minim de 8050 de lei în sectorul real. Propunerea a fost înaintată de către reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și discutată cu membrii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM).Funcționarii din cadrul celor două organizații au desfășurat
17-19 noiembrie // Forumul Media din Europa de Sud-Est, la Chișinău: dezbateri despre libertatea presei și provocările jurnalismului modern
„Inamicii mass-media și cum îi abordăm” este genericul Forumului Media din Europa de Sud-Est (SEEMF), care se va desfășura la Chișinău, în zilele de 17-19 noiembrie curent. Evenimentul, aflat la cea de-a XIX ediție, este organizat de Organizația Media din Europa de Sud-Est (SEEMO),
Rusia folosește gazele pentru a deturna alegerile din Moldova. Dacă ar fi lăsată să reușească, ar destabiliza regiunea și ar fi recompensată pentru șantaj, avertizează Modern Diplomacy.O criză majoră se derulează în Moldova, unde Rusia folosește energia ca armă politică pentru a influența rezultatul alegerilor
Primarul de Leova acuză o tentativă de intimidare: „S-au tras două focuri de armă” # Anticoruptie.md
Primarul în exercițiu al orașului Leova, Alexandru Bujorean, acuză o tentativă de intimidare, după ce în noaptea de 8 noiembrie, în apropierea casei sale, au fost trase două focuri dintr-o armă. Bujorean candidează la alegerile locale noi din 16 noiembrie și consideră că incidentul ar putea fi
Scandalul diplomelor false din medicină // Reacția ministrului Sănătății: „Nu am avut niciodată motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente” # Anticoruptie.md
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care și-a păstrat și funcția de rector al Universității de Stat de medicină și Farmacie „Nicolae Testimițanu”, a declarat public, cu referire la scandalul diplomeleo false pentru medici rezidenți, eliberate la Chișinău, că nu a pus niciodată la îndoială veridicitatea documentelor eliberate
Barierele sociale și culturale - factori ce permit perpetuarea violenței domestice # Anticoruptie.md
În pofida existenței legilor și a programelor de sprijin, multe femei continuă să se confrunte cu violența, dar nu o raportează din frică, rușine sau lipsă de informații despre ajutorul disponibil. Violența economică și psihologică rămân adesea neobservate și sunt percepute ca o parte
Scandalul diplomelor false // Reacția Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” # Anticoruptie.md
Universitatea de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, din Chișinău, a reacționat la informațiile apărute în spațiul public privind presupuse nereguli în eliberarea diplomelor de rezidențiat în dosarul de corupție iniția de procurorii de la București. „USMF „Nicolae Testemițanu” respectă integral legislația Republicii Moldova în procesul
DOC// Rizea, împrumuturi pe cuvânt de onoare. Fostul său partener politic, lăsat fără 400 de mii de euro # Anticoruptie.md
Judecătoarea Georgeta Grozav a respins cererea de chemare în judecată depusă de Vladimir Daghi, fostul partener politic al lui Cristian Rizea. Ultimul i-ar datora aproape 400 mii euro, bani acordați în calitate de împrumut. Hotărârea, dispozitivul căreia a fost pronunțat în data de 30 octombrie,
Deschiderea unui birou de legătură al Parlamentului European la Chișinău este un semnal clar că Uniunea Europeană și-a deschis larg ușa pentru a-i primi pe moldoveni. Este mențiunea făcută de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-o conferință de presă, susținută împreună cu președinta Republicii
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se adresează noilor aleși ai poporului din legislativul Republicii Moldova. Vizita sa are loc cu ocazia constituirii noului Parlament de legislatura a XII-a și exact la două zile de la înmânarea președintei Maia Sandu a Raportului de Extindere pentru Republica Moldova.„Stimate
Curtea Constituțională dă undă verde pentru opt noi deputați să intre în Parlamentul Republicii Moldova // Cine sunt aceștia # Anticoruptie.md
Curtea Constituțională a validat joi mandatele a opt noi deputați în Parlamentul Republicii Moldova, la sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC). Mandatele noilor parlamentari sunt atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS) și revin lui: Talmazan Igor, Munteanu-Pojoga Angela, Cupcea Veronica, Briceag Veronica, Grosu Liliana, Trubca Alexandr,
Șase deputați PAS din legislatura precedentă revin în Parlament, iar doi noi aleși ai poporului din partea formațiunii sunt la primul mandat. Curtea Constituțională a validat mandatele noilor/vechi deputați, după ce opt fotolii în fracțiunea majoritară au devenit vacante. Vladimir Bolea, Mihai Popșoi, Ludmila Catlabuga,
Litigiul judecătoarei Angela Braga, care ar fi implicată în scandalul mitei din sistemul judiciar, ar putea fi strămutat. Solicitarea vine din partea Curții de Apel Centru, unde a activat magistrata înainte de a fi suspendată din funcție de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
AUDIO// Trucarea achizițiilor publice în educație: „Trebuia mai multișor. Săracu... ce o sa facă cu atât? # Anticoruptie.md
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au publicat conținutul discuțiilor celor nouă suspecți, cercetați într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău, care vizează achizițiile publice. Oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții în diferite locații, inclusiv la Direcția Educație a sectorului Buiucani. Conform
Comisia pentru politică externă din Parlament renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Doina Gherman, deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). „Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor
Medici români, suspectați că și-ar fi făcut rezidențiatul doar pe hârtie la Universitatea de Medicină din Chișinău # Anticoruptie.md
12 medici români, absolvenți ai unor facultăți de profil din România și Republica Moldova sunt suspectați de procurorii de la Bucurelști că ar fi obținut în mod fraudulos dreptul de liberă practică pentru specialități pe care nu le-ar fi studiat în realitate. Parchetul General de
Nouă persoane din educație, vizate de percheziții. Achiziții trucate și corupție „ca la carte” # Anticoruptie.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție
La Curtea de Apel Centru începe examinarea apelului împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în cauza penală în privința fostei deputate Marina Tauber și Partidului Politic Șor. Procurorii cer practic dublarea pedepsei cu închisoarea, de la 7 ani și jumătate la 13 ani.
Alexandru Tănase, despre închiderea Centrului rus: „Să lași centre de influență înseamnă să aprinzi conștient un foc funerar sub propria suveranitate” # Anticoruptie.md
Decizia de a închide Centrul rus de cultură din Chișinău, criticată de opoziția pro-rusă și de reprezentanți ai Kremlinului, este singura soluție corectă, pe fundalul avalanșei propagandistice asupra populației Republicii Moldova. Fostul președinte al Curții Constituționale consideră că centrele de cultură sunt adevărate puncte
Patru magistrați, audiați de Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, la ultima sesiune din luna noiembrie # Anticoruptie.md
În ultima zi a sesiunii de audieri din luna noiembrie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a examinat patru cazuri: două dosare transmise la reevaluare, un caz privind o candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru și un altul vizând o judecătoare
Tudor Ulianovschi, liderul Partidului Social Democrat European (PSDE), formațiune cu care a mers în scrutinul parlamentar din 28 septembrie, pleacă de la conducerea partidului. Decizia a fost anunțată miercuri în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii. PSDE a înregistrat un scor slab la alegeriel parlamentare,
Recomandări de Black Friday: Consumatorii trebuie să fie atenți ce achiziții fac, ca să evite capcanele # Anticoruptie.md
Black Friday sau Vinerea Neagră, eveniment care aduce reduceri importante la retaileri, este organizat în mai multe țări din Europa pe parcursul lunii noiembrie. Black Friday oferă prilej cumpărătorilor să achiziționeze produsele mult râvnite la prețuri promoționale. Autoritățile de protecție a consumatorilor, dar și
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor și Viitorul Moldovei și Partidul Irinei Vlah, sub lupa CEC // Se verifică finanțarea # Anticoruptie.md
Comisia Electorală Centrală a demarat miercuri un control complex al finanțării activității Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 și al Partidului Inima Moldvei, condus de irina Vlah, pentru perioada 1 mai – 31 august 2025 și pentru
DOC// Prietena Marinei Tauber rămâne în lista cu restricții. Decizia judecătoarei Natalia Lupașcu # Anticoruptie.md
Judecătoarea Natalia Lupașcu a respins cererea Arinei Corșicova, afiliată partidului Șansă și Ilan Șor, împotriva Consiliului interinstituțional de supervizare pe lângă Guvernul Republicii Moldova, care a pus în aplicare măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene în privința sa. Hotărârea este cu drept de atac la
Scandalul mitei din justiție. Consiliul Superior al Magistraturii îl „grațiază” pe judecătorul Emil Bulat # Anticoruptie.md
Judecătorul Emil Bulat, suspendat din funcție după ce ofițerii CNA, în luna martie, au descins cu percheziții la Judecătoria Hîncești, a fost repus în funcție. Acesta era vizat într-o anchetă și împreună cu alte trei judecătoare, era suspectat de corupere activă, corupere pasivă și
DOC// Dorin Damir, vizat de percheziții. La ce etapă este procesul denumit generic „Agent sub acoperire” # Anticoruptie.md
Președintele Asociației FEA (Fighting & Entertainment Association) și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, și un apropiat al acestuia, Octavian Orheianu, s-au pomenit cu oamenii legii la ușă. Surse Anticoruptie.md au confirmat desfășurarea perchezițiilor, dar și faptul că descinderile au legătură
DOC// Ultimele zile ale centrului rus din Chișinău și prima decizie răsunătoare a Guvernului Munteanu # Anticoruptie.md
Acordul bilateral cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale va fi denunțat. Ministerul Culturii a propus un proiect de hotărâre, care va fi dezbătută la prima ședință a noului Executiv. Cabinetul de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, urmează să se convoace la ora
Maia Sandu spune cum ar arăta Europa fără Moldova: „Cetățenii noștri trebuie să vadă, prin fapte, că ușa Europei este deschisă” # Anticoruptie.md
Dacă Moldova rămâne în afara Uniunii, va continua să fie o verigă lipsă în securitatea UE și a Ucrainei. Este mesajul pe care l-a transmis președinta Maia Sandu, la Bruxelles. Șefa statului a accentuat că „Rusia se va regrupa” și va lovi din nou,
Sistemul de intrare/ieșire al Uniunii Europene (EES) și Moldova. Partea 2: Pericolele confidențialității și căi spre frontiere mai echitabile # Anticoruptie.md
În Partea 1, am explicat detaliile tehnice ale sistemului și modul în care geografia condamnă moldovenii la supracolectare de date. Acum, în această a doua tranșă, voi acoperi alte două aspecte: riscurile confidențialității pe parcursul ciclului de viață al datelor, alternative și soluții practice.Aspectul
Un director cu 30 de ani de experiență, împotriva unui primar cu prea multă putere # Anticoruptie.md
Viorel Locoman, directorul Casei de Cultură „Nicolae Glib” din comuna Pepeni, raionul Sângerei, activează în instituție din 1993, inițial ca regizor de sunet, iar din 1999 în funcția de director. După mai bine de două decenii de muncă, el spune că, odată cu venirea
Procesele de tip SLAPP în Moldova și presiunile asupra jurnaliștilor de investigație # Anticoruptie.md
Încă o veste bună. Centrul de Investigații Jurnalistice a obținut câștig de cauză într-un proces pornit împotriva noastră de fostul viceministru de Externe Valeriu Ostalep, după publicarea unei investigații jurnalistice. Investigația l-a supărat atât de tare încât fostul oficial la nici trei ore de
Trei magistrați audiați în prima zi a noii runde de audieri la Comisia de Evaluare a Judecătorilor # Anticoruptie.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a început luni o nouă rundă de audieri, care se va desfășura pe parcursul a trei zile. În prima zi au fost examinate dosarele de evaluare a trei magistrați: Sergiu Stratan, candidat la funcția de judecător al Curții Supreme
Fostul viceministru Ostalep pierde procesul pornit împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice # Anticoruptie.md
Fostul viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Valeriu Ostalep, protagonistul anchetei „Armurierul pro-Kremlin”. Propagandist al Kremlinului, Valeriu Ostalep livrează arme instituțiilor de forță ale Republicii Moldova”, a pierdut definitiv litigiul împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. Curtea de Apel Chișinău a lăsat în
Trei bărbați au fost reținuți de oamenii legii în cadrul unei cauze penale ce vizează activitatea unei grupări specializate în escrocherii privind investiții fictive. Procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, cu suportul Brigadei Fulger au efectuat,
Guvernare inteligentă pentru o Moldovă rezilientă: cum inteligența artificială poate consolida democrația și buna guvernare # Anticoruptie.md
Inteligența artificială a citit discursul de învestire și Programul de Guvernare al noului Executiv. Rezultatele sunt surprinzător de exacte — și, poate, puțin incomode.În cele peste patruzeci și cinci de mii de cuvinte rostite sau scrise de echipa Munteanu, inteligența artificială a găsit cinci
Sechestre de 2,2 milioane de lei aplicate de ARBI pe 31 de active în valoare de peste 6 milioane de lei # Anticoruptie.md
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis săptămâna trecută două ordine de înghețare pe conturi bancare, 22 de bunuri imobile și 9 mijloace de transport, în valoare totală de circa 6,3 milioane de lei. De asemenea, agenția a sechestrat un
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat noii membri ai Guvernului echipelor din cadrul ministerelor. Premierul le-a urat succes fiecărui ministru și echipelor acestora, subliniind că, prin efort comun, Republica Moldova va reuși să continue procesul de transformare într-o țară prosperă și să accelereze pe calea
Organizații de media condamnă practicile de intimidare în mediul online a jurnaliștilor și cer tragerea la răspundere a autorilor amenințărilor // Cazul mariana Rață # Anticoruptie.md
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), alături de organizațiile cosemnatare, printre care și centrul de Investigații Jurnalistice, semnalează inadmisibilitatea tolerării practicilor de intimidare în mediul online a jurnaliștilor. Organizațiil ede media cer organelor de drept să tragă la răspundere autorul amenințărilor, calomniilor și injuriilor la
Guvernul Munteanu a depus jurământul // Maia Sandu: „Să transforme Republica Moldova într-un stat european modern” # Anticoruptie.md
Proaspătul Cabinet de Miniștri, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus sâmbătă jurământul în fața președuintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Guvernulo a primit vot de încredere vineri, în Parlament, din partea partidului de guvernământ PAS. „Avem nevoie de o guvernare care să ducă la bun
Fiecare vot în alegerile parlamentare trebuie să fie asumat, iar pentru aceasta fiecare cetățean trebuie să fie cât mai bine informat.Echipa portalului Anticoruptie.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, la fel ca la scrutinele precedente, invită cetățenii să fie activi și să semnaleze abuzurile din
După un maraton de întrebări/răspunsuri, Guvernul Munteanu a primit undă verde în Parlament # Anticoruptie.md
Guvernul Munteanu a fost învestit cu voturile deputaților PAS. Noul cabinet urmează să-și înceapă activitatea după ce președinta Maia Sandu va semna decretul, iar noul premier, Alexandru Munteanu, împreună cu echipa sa de 16 miniștri, vor depune jurământul de credință patriei. După o rundă de
Nicu Popescu, emisar special al Maiei Sandu. Biografia „europeană” și misiunea de integrare RM/UE pe care o va avea # Anticoruptie.md
Fostul ministru de Externe, Nicu Popescu, renunță la mandatul de deputat. Diplomatul a accepta oferta președintei Maia Sandu, care l-a numit emisar special al Președintelui RM pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul prezidențial a fost semnat vineri, 31 octombrie.Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a
Alexandru Munteanu, prim-ministrul desemnat de fracțiunea majoritară PAS, își prezintă echipa de miniștri și prioritățile în fața deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a. Acesta cere deputaților votul de învestitură pentru programul său de guvernare și pentru cabinetul de miniștri. Noua garnitură guvernamentală este formată din
Candidatul desemnt pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, își prezintă echipa de miniștri și prioritățile în fața deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a. Acesta cere deputaților votul de învestitură pentru programul său de guvernare și pentru cabinetul de miniștri. Noua garnitură guvernamentală este formată din opt
Ofițerii CNA, la liceul „Gheorghe Asachi”. Conducerea instituției, cercetată pentru corupție # Anticoruptie.md
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție. Adjunctul instituției este cercetat în stare de libertate.Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău, precum și factori
DOC// Dosarul LAUNDROMAT// Ex-judecătorul Serghei Popovici, lăsat fără 350 de mii de lei # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a micșorat de la 850 de mii la 500 de mii de lei cuantumul despăgubirilor ex-judecătorului de la Comrat, Seghei Popovici. Deși în luna februarie curent, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii
DOC// Clarificări în instanță de 10 milioane de lei. Vladimir Andronachi contestă actul ANI # Anticoruptie.md
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a contestat la Curtea de Apel Centru actul de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). În luna septembrie, ANI a constatat că Andronachi ar fi acumulat averi nejustificate în valoare totală de peste 10 milioane de lei.
Cum vor fi împărțite comisiile în Parlament. Fruntaș PAS: „E normal să ne revină cele mai importante” # Anticoruptie.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma să=și păstreze conducerea celor mai importante comisii parlamentare. Este vorba despre Comisia economie, buget și finanțe; Comisia juridică, numiri și imunități, dar și Comisia pentru integrare europeană și politică externă. Despre un eventual partaj a vorbit deputatul Radu
Teroare asupra presei de investigație din Kârgâzstan // Publicațiile Kloop și Temirov Live, declarate „extremiste” # Anticoruptie.md
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor solicită anularea unei decizii judecătorești din 27 octombrie din Kârgâzstan care a declarat publicațiile publicațiilor de investigație Temirov Live și Kloop „extremiste”. Aceeași decizie a desemnat activitatea câștigătorului Premiului Internațional pentru Libertatea Presei CPJ 2025 și fondatorului Temirov Live, Bolot Temirov, și a fondatorului Kloop, Rinat
La Forumul Păcii de la Paris, Maia Sandu a vorbit despre jurnaliști: „Presa noastră independentă a devenit prima linie de apărare” # Anticoruptie.md
Atunci când influența malignă a Rusiei s-a intensificat, presa noastră independentă — consolidată și rezilientă — a devenit prima linie de apărare. Este afirmația făcută de președintele Republicii Moldova, la Forumul Păcii de la Paris. Sandu a accentuat rolul jurnaliștilor în asigurarea unei informări corecte
