Doi soți din Moldova au inițiat o afacere în Belgia. Premierul Alexandru Munteanu: „Este o mare mândrie să avem moldoveni care ne duc faima peste hotare”
Moldpres, 19 noiembrie 2025 19:40
Tânărul bucătar moldovean Alexandru Sapco și soția sa, Laura, au inițiat o afacere în Belgia. Localul „La bonne chère”, deschis de aceștia, a fost vizitat de premierul Alexandru Munteanu, aflat în vizită la Bruxelles, transmite MOLDPRES...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum o oră
19:40
19:20
Elevii din școlile alolingve ar putea primi nota „10” din oficiu la examenul de BAC la Limba română în baza certificatului B2 # Moldpres
Elevii din școlile alolingve ar putea primi nota „10” din oficiu la proba de bacalaureat la Limba și literatura română, dacă au promovat examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română în clasele a X-a – a XII-...
Acum 2 ore
19:00
Progresele în domeniul achizițiilor publice și cel vamal, prezentate la reuniunea Comitetului de Asociere Republica Moldova - UE # Moldpres
Progresele înregistrate de Republica Moldova în implementarea capitolului din Acordul de Asociere dedicat achizițiilor publice și în domeniul vamal au fost analizate la cea de-a XII-a reuniune a Comitetului de Asociere Uniunea Europeană – Republica Mold...
18:40
Construcția terminalului multimodal la stația feroviară Berești, analizată la o ședință la Ungheni # Moldpres
La Ungheni a avut loc astăzi o ședință de lucru privind pregătirea cererii de finanțare ce urmează să fie depusă la Comisia Europeană pentru construcția terminalului multimodal la stația feroviară Berești, informează MOLDPRES.Ședința a fost prezidată de secr...
18:40
UTM a fost acceptată în Alianța europeană EELISA. Rectorul Viorel Bostan: „Un pas decisiv în procesul de internaționalizare a educației inginerești din Moldova” # Moldpres
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a fost acceptată oficial în Alianța europeană EELISA – European Engineering Learning Innovation and Science Alliance, una dintre cele mai importante alianțe universitare europene în domeniul ingineriei, științe...
18:30
MDED, despre procesul de achiziție a Portului Giurgiulești: „Discuțiile sunt în desfășurare” # Moldpres
Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a venit astăzi cu o reacție în contextul discuțiilor publice privind dezvoltarea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Instituția a confirmat că discuțiile sunt în desfășurare, dar a precizat...
Acum 4 ore
17:30
16:50
Marea Britanie anunță că va distruge navele ruse care îndreaptă laserele către piloții trimiși să supravegheze zona # Moldpres
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat miercuri că sunt pregătite „opţiuni militare”, în cazul în care nava spion rusă „Yantar” ar deveni o ameninţare, după ce vasul respectiv a îndreptat lasere către piloţii br...
16:40
Prețurile producătorului în industrie s-au majorat în octombrie. Cele mai mari creșteri - în sectorul energetic # Moldpres
În luna octombrie curent, prețurile producătorului în industrie s-au majorat cu 6,4 la sută comparativ cu același interval din 2024 și cu 6,2 la sută de la începutul anului curent. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în sectorul energetic....
Acum 6 ore
16:10
Testare în premieră în gimnazii și licee. Circa 3200 de elevi își vor evalua competențele digitale # Moldpres
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține, miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale, organizată în premieră în Republica Moldova, informează MOLDPRES.Exercițiul se va desfășura în 74 de instituții de &ici...
16:10
Inspectoratul de Stat al Muncii își va spori capacitățile pentru a aplica standarde europene de muncă. Ministra Natalia Plugaru: „Este important să realizăm o reformă care va susține drepturile angajaților” # Moldpres
Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) își va spori capacitățile pentru a putea aplica standarde de muncă în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene. Măsurile sunt prevăzute în cadrul unui proiect Twinning, finanțat de UE, care a fost l...
15:20
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești va fi judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane de lei # Moldpres
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești va fi judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane de lei. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale,...
15:20
Rețeaua „Te Consult”: 31 de funcționari din cadrul Guvernului, instruiți pentru a promova transparența și participarea cetățenilor în procesul decizional # Moldpres
31 de funcționari publici din cadrul Cancelariei de Stat și ministerelor, implicați în elaborarea actelor normative și documentelor de politici, au participat astăzi la cea de-a doua instruire în cadrul Programului „Asigurarea transparenței și participăr...
15:20
Atac asupra orașului Ternopil: 25 de persoane, inclusiv trei copii, au murit în urma bombardamentelor rusești # Moldpres
În urma unui atac rusesc asupra orașului Ternopil, 25 de persoane, între care trei copii, au murit, iar alte 73 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene. Printre victime se numără 15 copii care au suferit diverse traumatisme, transmite MOLDPRES.La lo...
15:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 20 noiembrie 2025 este declarată zi de doliu național, în memoria lui Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Toți ...
15:00
Spectacolul „Între noi e totul bine” deschide Festivalul Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”. Programul complet al evenimentului # Moldpres
Spectacolul „Între noi e totul bine” de Dorota Masłowska, în regia lui Slava Sambriș, a deschis prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan (FITC) „Andrei Vartic”, găzduit de Teatrul Alexie Mateevici din Chișinău.&nbs...
15:00
Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, va mai sat încă 30 de zile în arest. Decizia a fost pronunțată miercuri, 19 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședința de judecată, info...
14:50
Liceul „Boris Dînga” din Criuleni a beneficiat de lucrări de renovare și dotare în cadrul programului „Școala EduLIFE” # Moldpres
Liceul Teoretic „Boris Dînga” din orașul Criuleni a beneficiat de lucrări de renovare și dotare în cadrul programului „Școala EduLIFE”. Astfel, cu o investiție de peste 680 de mii de lei, a fost modernizată o sală de clasă EduLIFE, unde...
14:40
Cristina Gherasimov face precizări privind interpretarea mesajelor despre reintegrarea țării # Moldpres
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a venit cu precizări după ce declarațiile sale despre reintegrarea țării, făcute la Bruxelles, au generat interpretări diferite. Oficialul a subliniat că subiectul este „prea serios și complex&rdqu...
14:20
Ministrul Dorin Junghietu, la Security Forum: „Republica Moldova face pași concreți pentru creșterea și consolidarea rezilienței și securității energetice” # Moldpres
Energia este cheia securității unei țări, iar Republica Moldova face pași concreți pentru creșterea și consolidarea rezilienței și securității energetice a țării. Măsurile cele mai importante în acest sens se bazează pe diversificarea surselor de aprovi...
Acum 8 ore
14:10
Guvernul Lituaniei a decis miercuri să redeschidă, înainte de termen, două puncte de trecere la frontiera cu Belarus, închise la sfârșitul lunii octombrie, transmite LRT. Decizia a fost luată după ce Comisia pentru securitate națională a recomandat relua...
13:50
Teatrul „Licurici” a arborat drapelul Uniunii Europene, afirmându-și apartenența la familia culturală europeană # Moldpres
Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” a arborat astăzi drapelul Uniunii Europene pe fațada instituției, marcând prin acest gest simbolic apartenența la familia culturală europeană și angajamentul de a promova valori artistice moderne, colaborări inte...
13:40
Membrii Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova au avut miercuri, 19 noiembrie, o întrevedere, la București, cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean. Oficialii au discutat despre avansarea procesului de integrare europeană ...
13:30
Implementarea proiectului privind digitalizarea sectorului cultural a fost discutat de ministrul Culturii, Cristian Jardan, și coordonatoarea rezidentă a ONU în Moldova, Yeşim Oruç. Inițiativa permite cartografierea industriilor creative din țară, dezvoltarea p...
13:20
Republica Moldova și Uniunea Europeană discută progresele în aviația civilă la cea de-a 5-a reuniune a Comitetului mixt, care s-a desfășurat astăzi în format online, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, discu...
13:20
Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a anunțat miercuri revocarea acordului privind funcționarea consulatului Federației Ruse din Gdansk (nordul Poloniei), ultimul consulat rus rămas în Polonia, ca represalii pentru recentul sabotaj feroviar, pe care autorit...
13:10
Igor Gosu, întrevedere cu Ambasadorul Ucrainei la Chișinău: „Ne unește dorința comună de a face parte din UE și de a restabili pacea în Ucraina” # Moldpres
Parcursul european al R. Moldova și Ucrainei, precum și restabilirea păcii în Ucraina au fost temele abordate, miercuri, 19 noiembrie, în cadrul întrevederii dintre președintele Parlamentului Igor Grosu și ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Rohovei P...
13:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat nimicirea prin incinerare a unui lot de 2.000 kg de amidon de cartofi importat, care urma să fie comercializat pe teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit ANSA, lotul a fost depistat &icir...
13:00
Oamenii din cultură vor fi recompensați pentru activitatea lor artistică și profesională. Ministerul Culturii anuntă lansarea de depunere a dosarelor pentru Premiile în domeniul culturii – ediția 2025, distincții acordate anual creatorilor, promotorilor cultur...
13:00
Raportul Curții de Conturi: SA „Energocom” nu a asigurat integritatea tuturor dosarelor de achiziții ale gazelor naturale # Moldpres
Întreprinderea „Energocom”, în condițiile situațiilor de urgență, a achiziționat gaze naturale respectând cerințele și regulile Comisiei pentru Situații Excepționale, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cadrului de regl...
12:50
Miercuri, 19 noiembrie 2025, a avut loc întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu ambasadorul Republicii Letonia în Republica Moldova, Edgars Bondars.În cadrul întrevederii a fost discutată dinamica proceselor din regiune...
12:50
La București a fost semnată o Declarație privind susținerea parcursului european al R.Moldova. Senatorul Titus Corlățean: „Există argumente de fond care să justifice începerea negocierilor de aderare până la finalul acestui an” # Moldpres
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București au semnat, miercuri, 19 noiembrie, o declarație comună privind susținerea începerii procesului de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul a fost s...
Acum 12 ore
11:40
Un avocat a fost reținut în această dimineață pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/ și Procuraturii Anticorupție au descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automo...
11:10
Vicepremierul Eugen Osmochescu, la Summitul European de Afaceri: „Moldova deschide noi oportunități de colaborare și dezvoltare pentru investitori” # Moldpres
Republica Moldova deschide noi oportunități de colaborare și dezvoltare pentru investitori, fiind tot mai bine integrată în lanțurile valorice europene. Mesajul a fost transmis de vicepremierul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, la...
11:10
La Chișinău s-a desfășurat prima reuniune a Coordonatorilor Naționali ai formatului „Triunghiul Odesa” # Moldpres
La Chișinău s-a desfășurat marți prima reuniune a Coordonatorilor Naționali ai formatului „Triunghiul Odesa”, desemnați de ministerele afacerilor externe ale Republicii Moldova, României și Ucrainei, transmite MOLDPRES.Republica Moldova a fost reprez...
11:00
Energocom vine cu precizări privind facturarea consumului de gaze. Ce trebuie să facă cetățenii dacă sunt diferențe între datele de pe factură și cele de pe contor # Moldpres
Compania Energocom a venit cu precizări privind facturarea consumului de gaze, în condițiile în care mai mulți cetățeni au reclamat unele neclarități. Compania a îndemnat consumatorii să semnaleze cazurile în care sunt înregistrate diferențe...
10:40
Premierul Alexandru Munteanu, la Summitul European de Afaceri de la Bruxelles: „Republica Moldova se schimbă într-un ritm fără precedent, transformând provocările în avânt și complexitatea în oportunitate” # Moldpres
„Republica Moldova se transformă într-un ritm fără precedent - aliniază legislația, instituțiile, economia și mediul de afaceri la standardele europene - transformând provocările în avânt și complexitatea în oportunitate”. M...
10:30
GALERIE FOTO // Ilie Ilașcu: Portretul unei rezistențe. Fotografiile MOLDPRES care au devenit document # Moldpres
Fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, arestat în 1992 împreună cu membrii „grupului Ilașcu”, Ilie Ilașcu a fost condamnat la moarte în urma unui proces considerat ilegal de organizațiile internaționale. Timp de aproape no...
10:30
10:30
Obiective civile din Ucraina lovite din nou de atacuri rusești: la Ternopil au fost ucise 10 persoane # Moldpres
Rusia a lansat un nou val de atacuri aeriene asupra orașelor ucrainene, vizând deliberat zone rezidențiale, unități de învățământ și infrastructură critică. Cele mai afectate regiuni au fost Lvov, Ivano-Frankivsk și Ternopil, unde autoritățile au mo...
10:20
FOTO // Alexandru Munteanu, în discuții cu moldovenii stabiliți în Belgia și Luxemburg: „Ne dorim ca Moldova să fie un stat puternic, care protejează interesele cetățenilor săi oriunde s-ar afla” # Moldpres
Cu toții ne dorim ca Moldova să fie o casă bună pentru cei care aleg să locuiască aici, dar și un stat puternic, care protejează interesele moldovenilor oriunde s-ar afla. Afirmația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care a avut, la Bruxelles, o înt&a...
10:20
VIDEO // Lucrările de construcție și instalare a Liniei Vulcănești-Chișinău, realizate în proporție de circa 99 la sută. Urmează inspecții și teste riguroase # Moldpres
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, muncitorii lucrând în prezent la ultimul pilon și la întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea lucr...
10:20
Drumarii au acționat pe parcursul nopții și în dimineața zilei de miercuri pentru a preveni blocajele și incidentele cauzate de condițiile meteo complicate, în contextul Codului galben emis pentru schimbarea bruscă a vremii, transmite MOLDPRES.Potrivit Admi...
09:20
Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din capitală. Nu există pericol pentru elevi sau angajați # Moldpres
Trei echipaje de salvatori și pompieri au intervenit în această dimineață la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din municipiul Chișinău, după ce un incendiu a fost semnalat pe teritoriul instituției de învățământ situate pe strada Ion Crean...
09:10
Tarifele la gazele naturale ar putea fi ajustate la începutul anului viitor. Director ANRE: „E un cumul de factori, trebuie să avem toate cifrele exacte” # Moldpres
Tarifele la gazele naturale ar putea fi ajustate la începutul anului viitor. Despre aceasta a anunțat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, la un club de presă, informează MOLDPRES.Oficialul a explicat că p&ac...
09:10
Comisia Europeană va propune miercuri un sistem de urgență pentru a accelera mișcarea transfrontalieră a trupelor și echipamentelor militare ca răspuns la amenințările tot mai mari la adresa securității din partea Rusiei, conform informațiilor obținute de dpa, prelua...
09:00
Explozie puternică într-o gospodărie din Florești: o scurgere de gaz a distrus o anexă a locuinței # Moldpres
O deflagrație puternică a zguduit, în dimineața zilei de marți, 18 noiembrie, o gospodărie din Mărculești, raionul Florești. Incidentul, provocat de nerespectarea normelor de siguranță la utilizarea buteliilor de gaz, a cauzat pagube materiale însemnate. Nu ...
08:30
Un atac rus cu drone a vizat regiunea ucraineană Harkov pentru a treia noapte consecutiv și a făcut 36 de răniți în capitala sa, a raportat poliția regională miercuri dimineața, în timp ce întreg teritoriul Ucrainei se afla în stare de alertă aeri...
08:20
Moneda unică europeană își continuă astăzi aprecierea în raport cu leul moldovenesc, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), transmite MOLDPRES. Astfel, euro adaugă doi bani și costă 19 lei și 66 de bani. Dolarul se scumpește cu patru ...
Acum 24 ore
20:50
Discursul Prim-ministrului Alexandru Munteanu la Summitul European de Afaceri de la Bruxelles # Moldpres
Excelențele Voastre,Distinși lideri ai mediului de afaceri,Doamnelor și domnilor,Dragi colegi și prieteni,Este o mare onoare pentru mine să rostesc cuvântul de închidere al celei de-a doua zile a European Business Summit — o reuniune a lider...
