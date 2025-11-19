Spațiul aerian al R. Moldova ar fi fost survolat de o dronă în timpul unui nou atac al Rusiei asupra Ucrainei
Moldpres, 19 noiembrie 2025 10:30
Spațiul aerian al R. Moldova ar fi fost survolat de o dronă în timpul unui nou atac al Rusiei asupra Ucrainei
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 15 minute
10:40
Premierul Alexandru Munteanu, la Summitul European de Afaceri de la Bruxelles: „Republica Moldova se schimbă într-un ritm fără precedent, transformând provocările în avânt și complexitatea în oportunitate” # Moldpres
„Republica Moldova se transformă într-un ritm fără precedent - aliniază legislația, instituțiile, economia și mediul de afaceri la standardele europene - transformând provocările în avânt și complexitatea în oportunitate”. M...
Acum 30 minute
10:30
GALERIE FOTO // Ilie Ilașcu: Portretul unei rezistențe. Fotografiile MOLDPRES care au devenit document # Moldpres
Fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, arestat în 1992 împreună cu membrii „grupului Ilașcu”, Ilie Ilașcu a fost condamnat la moarte în urma unui proces considerat ilegal de organizațiile internaționale. Timp de aproape no...
10:30
10:30
Obiective civile din Ucraina lovite din nou de atacuri rusești: la Ternopil au fost ucise 10 persoane # Moldpres
Rusia a lansat un nou val de atacuri aeriene asupra orașelor ucrainene, vizând deliberat zone rezidențiale, unități de învățământ și infrastructură critică. Cele mai afectate regiuni au fost Lvov, Ivano-Frankivsk și Ternopil, unde autoritățile au mo...
Acum o oră
10:20
FOTO // Alexandru Munteanu, în discuții cu moldovenii stabiliți în Belgia și Luxemburg: „Ne dorim ca Moldova să fie un stat puternic, care protejează interesele cetățenilor săi oriunde s-ar afla” # Moldpres
Cu toții ne dorim ca Moldova să fie o casă bună pentru cei care aleg să locuiască aici, dar și un stat puternic, care protejează interesele moldovenilor oriunde s-ar afla. Afirmația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care a avut, la Bruxelles, o înt&a...
10:20
VIDEO // Lucrările de construcție și instalare a Liniei Vulcănești-Chișinău, realizate în proporție de circa 99 la sută. Urmează inspecții și teste riguroase # Moldpres
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, muncitorii lucrând în prezent la ultimul pilon și la întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea lucr...
10:20
Drumarii au acționat pe parcursul nopții și în dimineața zilei de miercuri pentru a preveni blocajele și incidentele cauzate de condițiile meteo complicate, în contextul Codului galben emis pentru schimbarea bruscă a vremii, transmite MOLDPRES.Potrivit Admi...
Acum 2 ore
09:20
Incendiu la Liceul „Dante Alighieri” din capitală. Nu există pericol pentru elevi sau angajați # Moldpres
Trei echipaje de salvatori și pompieri au intervenit în această dimineață la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din municipiul Chișinău, după ce un incendiu a fost semnalat pe teritoriul instituției de învățământ situate pe strada Ion Crean...
09:10
Tarifele la gazele naturale ar putea fi ajustate la începutul anului viitor. Director ANRE: „E un cumul de factori, trebuie să avem toate cifrele exacte” # Moldpres
Tarifele la gazele naturale ar putea fi ajustate la începutul anului viitor. Despre aceasta a anunțat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, la un club de presă, informează MOLDPRES.Oficialul a explicat că p&ac...
09:10
Comisia Europeană va propune miercuri un sistem de urgență pentru a accelera mișcarea transfrontalieră a trupelor și echipamentelor militare ca răspuns la amenințările tot mai mari la adresa securității din partea Rusiei, conform informațiilor obținute de dpa, prelua...
09:00
Explozie puternică într-o gospodărie din Florești: o scurgere de gaz a distrus o anexă a locuinței # Moldpres
O deflagrație puternică a zguduit, în dimineața zilei de marți, 18 noiembrie, o gospodărie din Mărculești, raionul Florești. Incidentul, provocat de nerespectarea normelor de siguranță la utilizarea buteliilor de gaz, a cauzat pagube materiale însemnate. Nu ...
Acum 4 ore
08:30
Un atac rus cu drone a vizat regiunea ucraineană Harkov pentru a treia noapte consecutiv și a făcut 36 de răniți în capitala sa, a raportat poliția regională miercuri dimineața, în timp ce întreg teritoriul Ucrainei se afla în stare de alertă aeri...
08:20
Moneda unică europeană își continuă astăzi aprecierea în raport cu leul moldovenesc, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), transmite MOLDPRES. Astfel, euro adaugă doi bani și costă 19 lei și 66 de bani. Dolarul se scumpește cu patru ...
Acum 24 ore
20:50
Discursul Prim-ministrului Alexandru Munteanu la Summitul European de Afaceri de la Bruxelles # Moldpres
Excelențele Voastre,Distinși lideri ai mediului de afaceri,Doamnelor și domnilor,Dragi colegi și prieteni,Este o mare onoare pentru mine să rostesc cuvântul de închidere al celei de-a doua zile a European Business Summit — o reuniune a lider...
20:40
Premierul Alexandru Munteanu, la întrevederea cu Marta Kos, Comisara europeană pentru Extindere: „Moldova demonstrează zi de zi că poate îndeplini angajamentele necesare pentru a deveni stat european” # Moldpres
Angajamentul Guvernului de a avansa pe agenda europeană și de a livra rezultate concrete cetățenilor a fost reconfirmat, astăzi, la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Marta Kos, Comisara europeană pentru Extindere. Oficialii au discutat despre progresele &...
20:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la Summitul European de Afaceri: „Republica Moldova și-a făcut alegerea - îmbrățișăm Europa pe deplin și fără ezitare” # Moldpres
Republica Moldova și-a făcut alegerea: îmbrățișăm Europa pe deplin și fără ezitare. Ne întoarcem acolo unde ne este locul — într-un spațiu al libertății, oportunităților și dezvoltării, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu Summitul ...
20:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru miercuri,19 noiembrie, vreme predominant norosă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În dimineața și prima parte a zilei sunt așteptate precipitații în fază mixtă, iar izolat se poate forma polei...
19:50
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Antonio Costa, Președintele Consiliului European: „Republica Moldova este în plină transformare într-un stat european” # Moldpres
Prioritățile de reformă ale Guvernului, concentrarea pe relansarea economiei și pașii următori în procesul de aderare la UE au fost subiectele întrevederii de astăzi a prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa.&nbs...
19:00
Deputații Parlamentului, omagiu lui Ilie Ilașcu. Doinei Gherman: „Rămâne o figură definitorie a rezistenței anilor ’90” # Moldpres
Deputați ai Parlamentului Republicii Moldova au adus un omagiu lui Ilie Ilașcu, erou al luptei pentru Eliberare Națională. Legislatorii au depus flori, și-au luat rămas-bun de la Ilie Ilașcu, a declarat vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, transmite MOLDPRES....
18:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: Moldova merge înainte spre a deveni un stat-partener pentru pacea și prosperitatea întregii Europe # Moldpres
Prioritățile Guvernului și rolul Republicii Moldova în asigurarea păcii în regiune au fost subiectele discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate...
17:50
Protejarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova a fost tema centrală a atelierului internațional dedicat combaterii traficului ilicit de bunuri culturale, lansat astăzi la Chișinău. Evenimentul, la care a participat ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reunit exper...
17:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere, la Bruxelles, cu omologul său din Muntenegru, Premierul Milojko Spajić. Discuția oficialilor s-a axat pe oportunitățile de cooperare, prin schimb de experiență și bune practici în parcursul europ...
17:30
Republica Moldova, reprezentată la un târg internațional dedicat producției de electronică, organizat în Germania # Moldpres
Republica Moldova participă la târgul internațional Productronica 2025, organizat în Germania, care acoperă întregul lanț valoric al producției de electronică, de la componente și software până la soluții complete de producție. Evenimentul este o...
17:30
17:00
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de marți, 18 noiembrie, a luat act de demisia a opt deputați: Acbaș Maria, Cheianu Constantin, Cojuhari Roman, Bostan Viorel și Draganel Nicolae aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Sol...
16:40
16:40
Moldova sub Cod Galben de condiții complicate ale vremii pe 19 noiembrie: lapoviţă, ninsori şi ploi în toată ţara # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunţat pentru mâine, 19 noiembrie, Cod Galben de condiții complicate ale vremii, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, Codul galben de condiții complicate ale vremii este valabil începând cu această noap...
16:40
Producătorii autohtoni, promovați pe piețele externe. Campania „Produs în Moldova. Pentru toată lumea”, lansată de Agenția de Investiții # Moldpres
Agenția de Investiții a lansat campania „Produs în Moldova. Pentru toată lumea” - o inițiativă amplă de promovare a companiilor autohtone care își extind prezența pe piețele externe, transmite MOLDPRES.Campania valorifică istoriile reale ale ...
16:30
Invitație inedită la cea mai mare expoziție de mobilă din Republica Moldova: o canapea gigantică a fost instalată în centrul capitalei # Moldpres
Centrul „Moldexpo” va găzdui, în perioada 20 - 23 noiembrie, Expoziția „Mobila Expo & Home Sweet Home 2025”. Organizatorii au ales un mod inedit de a invita locuitorii și oaspeții capitalei la eveniment, prin instalarea unei canapele gigantic...
16:20
Chișinăul îmbracă straie de sărbătoare. Program amplu de evenimente pentru Sărbătorile de Iarnă # Moldpres
Municipiul Chișinău dă startul oficial al sezonului festiv în data de 5 decembrie, când în centrul capitalei vor fi inaugurate Pomul de Crăciun și Târgul de Sărbători. Autoritățile anunță un program extins de activități cultural-artistice, car...
16:20
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care vor participa circa 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile se vor desfășura în perioada 20 – 21 noiembrie. Cu ace...
16:10
Președinta Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025” # Moldpres
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în centrul discuției dintre Președinta Maia Sandu și Tim Judah, corespondent special al revistei The Economist, în cadrul Moldova Security For...
16:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o discuție cu eurodeputați români, susținători fideli ai parcursului european al Republicii Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o discuție cu eurodeputații români Siegfried Mureșan, Nicu Ștefănuță, Victor Negrescu și Dan Barna, în contextul primei sale vizite oficiale efectuate la Bruxelles. Premierul le-a mulțumit eurodeputaț...
15:40
Progresul Reformei administrației publice, analizat în cadrul ședinței prezidate de Secretarul general adjunct al Guvernului, Lilia Dabija # Moldpres
Secretarul general adjunct al Guvernului, Lilia Dabija, a prezidat vineri, 14 noiembrie, ședința Grupului de lucru responsabil de Reforma administrației publice. În cadrul acesteia a fost examinat progresul privind implementarea acțiunilor prevăzute în Foaia de p...
15:40
Trei judecători vor fi transferați temporar, începând cu data de 1 ianuarie 2026, în cadrul Curții de Apel Centru. Decizia a fost luată astăzi de către Consiliul Superior al Magistraturii /CSM/ în contextul necesității acoperirii unor funcții...
15:10
La Chișinău a fost inaugurat Biroul pentru Independența și Reziliența Energetică a Moldovei # Moldpres
Secretariatul Comunității Energetice a inaugurat oficial marți seara biroul proiectului Independența și Reziliența Energetică a Republicii Moldova (MEIR) la Chișinău, care va susține țara noastră în procesul de accelerare a reformei, independenței și integrăr...
15:00
Extinderea Uniunii Europene reprezintă garanția unui viitor mai sigur și mai stabil pentru întregul continent, iar Republica Moldova este pregătită să contribuie activ la consolidarea securității europene, este mesajul transmis de viceprim-ministra pentru Integrare ...
15:00
Bărbatul care a atacat o magistrată cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta cinci ani după gratii # Moldpres
Bărbat în vârstă de 50 de ani, care a atacat cu o cheie de gaz o magistrată în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișină...
14:50
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul privind extinderea UE: „Republica Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană” # Moldpres
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Mesajul a fost transmis de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la F...
14:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a deschis astăzi circulația pe drumul temporar de ocolire din zona municipiului Bălți, o măsură necesară pentru continuarea lucrărilor de reparație capitală la două obiecte de infrastructură importante de pe drumul națion...
14:50
Polonia afirmă că serviciile secrete ruseşti sunt în spatele sabotajului feroviar din weekend # Moldpres
Un purtător de cuvânt al ministrului polonez care are în subordine serviciile speciale a anunţat marţi că „totul indică” faptul că serviciile secrete ruse au comandat sabotarea căilor ferate poloneze, un act în urma căruia a fost avariată &i...
14:10
R. Moldova consolidează protecția copiilor împotriva abuzului sexual. Daniella Misail-Nichitin: „Niciun copil invizibil, nicio infracțiune tolerată” # Moldpres
Republica Moldova își intensifică acțiunile de protecție a copiilor în fața riscurilor tot mai mari, în special celor din mediul online, au declarat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia ...
13:50
Rezervația Orheiul Vechi găzduiește lansarea filmului românesc „Povestiri din Bocșa: Lumea 9 și pianul de lemn” # Moldpres
Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” va găzdui lansarea filmului „Povestiri din Bocșa: Lumea 9 și pianul de lemn”, în urma semnării unui acord de parteneriat cu Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film (UARF) din România. Cola...
13:20
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius: „UE va beneficia enorm din perspectiva securității odată cu aderarea Republicii Moldova” # Moldpres
O Uniune Europeană mai vastă și mai puternică este un element de securitate pentru întreaga Europă. UE va beneficia enorm din perspectiva securității odată cu aderarea Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute de Comisarul european pentru Apă...
13:10
Noi reguli pentru persoanele care aspiră la funcțiile de director și director adjunct în școli. MEC anunță actualizarea itemilor la proba scrisă a concursului # Moldpres
Persoanele care aspiră la funcțiile de director și director adjunct în școli vor avea de rezolvat itemi noi la proba scrisă a concursului. Actualizarea itemilor a fost anunțată astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, informează MOLDPRES.Itemii pen...
12:50
Alexandru Munteanu, la Bruxelles: „Extinderea UE este cea mai bună soluție pentru a spori reziliența și securitatea R. Moldova” # Moldpres
Extinderea Uniunii Europene este cea mai bună soluție pentru a spori reziliența și securitatea țării noastre, în contextul atacurilor hibride externe constante din exterior. Declarațiile au fost făcute de către prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul...
12:40
Mai multe blocuri din Chișinău vor fi reabilitate termic cu sprijinul partenerilor europeni # Moldpres
Un număr de 57 de clădiri rezidențiale din municipiul Chișinău urmează să fie reabilitate termic și să devină mai eficiente energetic, în cadrul programului „OptimSACET Chișinău”, implementat cu sprijinul partenerilor europeni de dezvoltare. Anunțul...
12:30
Președintele României, Nicușor Dan, omagiu lui Ilie Ilașcu: „Un patriot neclintit, un erou contemporan” # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în memoria lui Ilie Ilașcu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători pentru libertate, identitate națională și unitate românească. Șeful statului român a subliniat că dispariția sa reprezin...
12:30
Secretarul general adjunct al NATO, la Forumul de Securitate: „Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor fără interferențe externe” # Moldpres
Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe externe. Declarația a fost făcută de secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, într-o intervenție la Moldova Security Forum, desfășurat astăzi la Chișinău. Oficialul ...
12:20
Mihai Popșoi la Moldova Security Forum 2025. „Am reușit să facem față presiunii externe, respectând interesul Republicii Moldova” # Moldpres
Forțele externe încearcă să folosească libertățile democratice pentru a slăbi coeziunea societății din Republica Moldova, însă autoritățile au protejat procesele democratice și libertățile cetățenilor cu sprijinul partenerilor internaționali. Declara...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.