Mama Andreei Cuciuc contestă expertiza din Republica Moldova și anunță noi demersuri: „Vom merge la exhumare. Vreau dreptate pentru fiica mea”

Liber TV, 19 noiembrie 2025 17:10

Mama Andreei Cuciuc, tânăra care a murit în noiembrie 2024 în fața unui local din Chișinău, declară că nu are încredere în concluziile experților medico-legali din Republica Moldova și anunță că nu renunță la ideea exhumării pentru efectuarea unor investigații suplimentare peste hotare. Declarațiile au fost făcute în cadrul LIFE MD DOCUMENTARY.Diana Cuciuc afirmă că va trimite inclusiv rochia purtată de Andreea în ziua tragediei la expertiză, pentru a se stabili ce urme se află pe aceasta. „Sunt vizibile chiar cu ochiul liber”, a spus femeia, menționând că pe haine ar exista resturi alimentare, dar și spumă care i-ar fi ieșit fetei din gură în ultimele clipe de viață.Potrivit mamei adolescentei, după ce a vorbit public despre presupusa otrăvire a fiicei sale, organele de drept nu au mai invitat-o la discuții suplimentare. În schimb, spune că mai mulți colegi ai Andreei au fost audiați. „Nu s-a schimbat nimic. Au rămas lucrurile așa, în vânt”, afirmă ea.Familia lui Igor Cuciuc susține în continuare că adolescenta ar fi putut fi otrăvită cu droguri, în timp ce procurorii au clasat dosarul, concluzionând că expertizele nu au depistat nicio substanță toxică și că lipsește faptul infracțiunii.Raportul de expertiză, prezentat în cadrul aceluiași documentar, arată că decesul a survenit în urma unei insuficiențe cardiace acute provocate de un infarct miocardic, pe fondul unor malformații congenitale ale inimii. Experții au stabilit că moartea a fost una fără violență, nu au fost identificate leziuni corporale, iar testele toxicologice nu au detectat droguri, alcoolul fiind prezent în concentrație de 0,40 g/l.Totuși, raportul medico-legal precizează că anumite droguri sintetice nu au putut fi depistate din cauza lipsei substanțelor de referință necesare pentru identificare.Avocatul Victor Coda explică faptul că expertizele în materie de stupefiante se bazează pe comparație: „Pentru a depista un drog, este necesară substanța de referință. Este posibil ca organul de urmărire penală să nu fi examinat în profunzime versiunea unui deces rezultat din consum de substanțe narcotice.”Documentul arată că oamenii legii au adresat medicilor legiști doar șapte întrebări: una privind cauza morții, cinci despre eventuale urme de leziuni și doar o singură întrebare referitoare la consumul de alcool, stupefiante sau substanțe psihotrope. Alte aspecte nu au fost investigate.Între timp, tensiunile dintre familia Cuciuc și cea a dirijorului Nicolae Botgros continuă. Diana Cuciuc a primit o cerere prealabilă, după ce familia Botgros a acuzat-o că l-ar fi defăimat pe Cristian, nepotul dirijorului, în postările sale de pe rețelele sociale.Mama Andreei insistă însă că va continua demersurile până când va obține răspunsuri complete: „Vreau ca justiția să fie dreaptă și transparentă. Vom merge la exhumare și vom duce toate probele la expertiză.”

Acum 15 minute
17:20
Alexandr Severin renunță la mandatul de deputat al Partidului Nostru pentru a rămâne primar al orașului Fălești: “Aici pot contribui direct la ceea ce cu toții ne dorim și ne așteptăm” Liber TV
Alexandr Severin a decis să-și depună mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să rămână în funcția de primar al orașului Fălești pentru a evita alegerile locale anticipate.  Deoarece Partidul Nostru va fi în opoziție la nivel central, menținerea primarului în funcție este în interesul cetățenilor din orașul Fălești. Anterior, decizii similare au luat și primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu.„Vreau să vă spun foarte clar că nu plec nicăieri, ci rămân în funcția de primar al orașului Fălești, funcție pe care mi-am asumat-o cu responsabilitate - să muncesc pentru făleșteni și pentru dezvoltarea localității. Decizia mea este fermă!”, a anunțat  Alexandr Severin într-un mesaj video adresat locuitorilor din oraș.El a spus că prioritatea sa rămâne orașul Fălești – „oamenii care locuiesc aici, familiile noastre, copiii noștri, bătrânii noștri, proiectele începute împreună, planurile de dezvoltare pe termen lung și orice inițiativă care poate aduce tot mai multă bunăstare și stabilitate orașului”.„Aici pot vedea zilnic rezultatele mele și ale echipei. Aici pot contribui direct la ceea ce cu toții ne dorim și ne așteptăm. Permiteți-mă încă o dată să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și vă asigur că voi munci în continuare cu responsabilitate și respect pentru fiecare locuitor  a orașului Fălești. Mergem înainte împreună și doar împreună putem construi aici, acasă, o viață mai bună. Aici acasă, la Fălești!”, a subliniat Alexandr Severin.Așa cum a declarat anterior președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, este  corect față de oamenii din orașele Drochia, Glodeni și Fălești ca primarii de aici să rămână în funcție, fiindcă sunt primari cu experiență bogată, profesionalism foarte înalt și devotament față de comunitățile lor.De menționat că în ședința sa din 18 noiembrie Comisia Electorală Centrală a luat act de decizia candidaților supleanți de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, Alexandr Severin și Rodica Țipovici, de a-și depune mandatele de deputat. Luni, 24 noiembrie, va avea loc ședința Curții Constituționale privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ale următorilor candidați supleanți de pe lista Partidului Nostru, Nicolae Margarint și Constantin Cuiumju.
Acum 30 minute
17:10
Acum 2 ore
15:40
Vlad Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile. Judecătorii au admis demersul procurorilor Liber TV
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată marți, 19 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Buiucani, care au aprobat solicitarea procurorilor.„Se prelungește măsura preventivă, arestarea preventivă pe un termen de 30 zile, cu calcularea termenului din 24 noiembrie 2025, ora 09:26, până la 24 decembrie 2025, ora 09:26”, a declarat judecătorul în ședința de astăzi.Plahotniuc a fost extrădat la Chișinău pe 25 septembrie, din Grecia, iar ulterior a fost plasat într-o celulă separată în Penitenciarul nr. 13.Fostul lider democrat este vizat în mai multe cauze penale, inclusiv cele ce vizează Frauda Bancară, Metalferos, achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, dar și dosarul „Sacoșa”, în care este bănuit de coruperea fostului președinte Igor Dodon.Potrivit procurorilor, Plahotniuc nu se prezintă la ședințe, invocând că nu a reușit să studieze materialele dosarului. Avocatul său, Lucian Rogac, a declarat că acesta „o să vină la o anumită etapă în fața instanței pentru a se disculpa”.Procesul este examinat în regim alert, fiind programate câte trei-patru ședințe pe săptămână. Apărarea susține însă că ritmul accelerat ar reflecta „influența politicului”, aspect pe care, afirmă Rogac, îl resimte și clientul său.
Acum 4 ore
14:20
ULTIMA ORĂ! Maia Sandu a decretat ziua de joi, 20 noiembrie, Zi de Doliu Național în memoria lui Ilie Ilașcu. Unde pot veni oamenii să-și ia rămas-bun Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că joi, ziua înmormântării lui Ilie Ilașcu la Cimitirul Bellu din București, va fi declarată zi de doliu național în memoria eroului național. „Ilie Ilașcu a fost un om față-n față cu un stat agresor, care totuși a rezistat. Nu doar a rezistat – ci a rămas liber, cu lupta curată și vorbele demne”, a scris șefa statului. În semn de omagiu, cei care doresc să își ia simbolic rămas-bun pot merge la Palatul Național între orele 10:00 și 13:00. Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și luptei pentru integritate. În cei 9 ani de detenție ilegală, a fost torturat, amenințat și supus execuțiilor simulate cu gloanțe oarbe, dar nu și-a trădat țara. Sandu subliniază că sacrificiile lui trebuie să fie o lecție de patriotism pentru generațiile tinere și un îndemn de a păstra credința în puterea poporului de a-și construi propriul destin. 
Acum 6 ore
13:10
Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, va fi convocat mâine la MAE pentru a da explicații cu privire la drona care a survolat teritoriul național Liber TV
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când o dronă a pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre Săiți, în raionul Căușeni. Potrivit instituției, astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și pun în pericol securitatea populației și stabilitatea din regiune. MAE anunță că mâine îl va convoca pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău pentru a-i comunica protestul oficial și ferm al autorităților moldovenești în legătură cu acest incident. Instituția subliniază că astfel de episoade nu pot fi tolerate și reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care amenință securitatea Republicii Moldova, solicitând respectarea strictă a suveranității și integrității teritoriale a țării noastre. Ministerul subliniază că monitorizează situația și va continua să informeze opinia publică pe măsura apariției unor date noi.
13:00
Prețurile din industrie au crescut cu peste 6% într-un an – sectorul energetic rămâne campion la scumpiri Liber TV
Biroul Național de Statistică anunță că în luna octombrie 2025 prețurile producătorilor din industrie au scăzut ușor față de luna septembrie, cu 0,5%. Totuși, chiar dacă luna trecută a fost o mică ieftinire, per total, din ianuarie și până acum, prețurile sunt cu 6,2% mai mari, iar comparativ cu octombrie 2024 – cu 6,4% mai ridicate. Cum au evoluat prețurile pe sectoare Industria extractivă – Față de septembrie: prețurile au scăzut cu 0,5% – Față de decembrie 2024: +6,5% – Față de octombrie 2024: +7,3%  Industria prelucrătoare – Față de septembrie: -0,6% – Față de decembrie 2024: +3,5% – Față de octombrie 2024: +3,8% Sectorul energetic – Față de septembrie: fără schimbări – Față de decembrie 2024: +35,1% – Față de octombrie 2024: +31,2% Creșterile mari din sectorul energetic continuă să fie principalul factor care trage în sus prețurile din industrie. Evoluția prețurilor pe tipuri de produse industriale Comparativ cu septembrie 2025:  • Bunuri de uz curent: +0,4%  • Bunuri intermediare (fără energie): +0,2%  • Bunuri de capital: –6,9%  • Bunuri de folosință îndelungată: fără schimbări  • Activități și bunuri legate de energie: fără schimbări De la începutul anului (decembrie 2024 – octombrie 2025):  • Activități și bunuri legate de energie: +34,7%  • Bunuri de capital: +9,3%  • Bunuri de uz curent: +3,0%  • Bunuri intermediare (fără energie): +2,5%  • Bunuri de folosință îndelungată: +1,5%
Acum 8 ore
11:30
UPDATE // Ministerul Apărării a aflat de la România și Ucraina despre drona care a survolat Republica Moldova: aparatul NU a fost detectat de sistemele noastre Liber TV
Ministerul Apărării a confirmat oficial că o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 19 noiembrie, însă informația a fost obținută abia după schimbul de date cu partenerii din Ucraina și România. Instituția precizează că aparatul de zbor nu a fost detectat de sistemele naționale de monitorizare.Potrivit Ministerului, drona a survolat teritoriul Republicii Moldova în intervalul 03:22–03:35, venind din direcția localității Lesnaia (Ucraina) și intrând pe teritoriul țării pe la Săiți, raionul Ștefan Vodă, la o altitudine de aproximativ 100 de metri.Autoritățile explică faptul că aparatul nu a putut fi identificat de structurile moldovenești de supraveghere aeriană din cauza zborului la altitudine foarte joasă.Această reacție vine după ce Poliția de Frontieră a raportat detectarea sunetului unei drone în apropierea frontierei, iar partea ucraineană a confirmat la rândul ei observarea aparatului de zbor, fără încărcătură explozivă. Ministerul Apărării nu confirmase inițial survolul.
11:00
(VIDEO) Confirmare de la PAS: Dosarul împotriva lui Plahotniuc este examinat atât de rapid, încât acesta nici nu reușește să se apere Liber TV
Deputați ai guvernării PAS apreciază faptul că dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc „se mișcă repede”. „Nici Plahotniuc nu reușește să-l citească”, a declarat Dorian Istratii, la TV8. Astfel, deputatul PAS confirmă afirmațiile publice făcute de avocatul fostului lider democrat, că „din cauza vitezei cu care are loc acest proces, Vladimir Plahotniuc nu reușește să examineze dosarul”, scrie UNIMEDIA.„Dosarul se mișcă destul de repede, că nici domnul Plahotniuc nu reușește să citească dosarul și aștepătm să vedem cum se va expune instanța”, a declarat Dorian Istratii.Avocații lui Vladimir Plahotniuc, practic, la fiecare ședință de examinare a dosarului, reiterează și își arată îngrijorările legate de „lispa de transparență și modul inechitabil de organizare a procesului„. Apărătorii denunță viteza și „graba la care recurge instanța în examinarea dosarului și în audierea martorilor acuzării, care în unele ședințe pot fi chemați și până la opt persoane”.Avocații, care susțin că acest regim alert trezește suspiciuni de implicări ale politicului, mai precizează că „peste 140 de procurori au avut la dispoziție un deceniu pentru investigații, însă clientului lor îi sunt oferite doar câteva săptămâni pentru examinarea a aproximativ 100 de volume”.
10:20
ULTIMA ORĂ! Dronă neidentificată observată în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Poliția de Frontieră: „Aparatul a dispărut de pe radar” Liber TV
O patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova a raportat, în noaptea de 19 noiembrie 2025, detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, aflat la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA).Potrivit comunicatului oficial, drona s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, urmând traseul Alexandrovca (Ucraina) – Săiți (Republica Moldova), iar ulterior și-ar fi continuat deplasarea spre localitățile Tocuz și Opaci.Poliția de Frontieră a informat partea ucraineană despre incident, iar autoritățile din Ucraina au confirmat observarea unei drone pe teritoriul lor, precizând că aparatul nu transporta încărcătură explozivă. La scurt timp, drona a dispărut de pe radarul structurilor ucrainene.În baza informațiilor primite, au fost întreprinse măsurile procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut drona este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor.Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu a confirmat survolarea spațiului aerian al țării de către acest aparat de zbor.
10:10
Consumul de droguri „a scăpat de sub control”: Ion Ceban discută cu Poliția Capitalei acțiuni urgente Liber TV
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei privind un plan comun de acțiuni pentru stoparea fenomenului distribuirii și consumului de droguri în Chișinău, în special în rândul tinerilor.Potrivit edilului, autoritățile examinează mai multe măsuri concrete, printre care discuții directe în școli, campanii de informare, intensificarea patrulărilor și chiar închiderea unor localuri care prezintă risc sporit și sunt considerate focare de răspândire a substanțelor interzise.„Legea trebuie să fie mult mai dură în această privință, iar cei care fac business pe viața copiilor noștri trebuie să răspundă”, a declarat Ceban, subliniind că situația actuală este gravă: „Problema consumului de droguri a scăpat de sub control”.Primarul afirmă că municipalitatea și Poliția Capitalei vor veni în perioada următoare cu un set de acțiuni coordonate, menite să reducă accesul la droguri și să crească nivelul de informare și prevenție în comunitate.
09:50
(FOTO) Zelenski: Rusia a lansat peste 470 de drone și 48 de rachete într-o singură noapte. Cel puțin 9 morți și zeci de răniți în mai multe regiuni ale Ucrainei Liber TV
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți dimineață că Rusia a lansat în timpul nopții un atac masiv asupra Ucrainei, folosind peste 470 de drone kamikaze și 48 de rachete de diverse tipuri, inclusiv balistice și de croazieră. Loviturile au vizat mai multe regiuni ale țării, provocând victime și distrugeri semnificative.Cele mai grave consecințe au fost raportate la Ternopil, unde dronele au lovit mai multe blocuri de locuit cu nouă etaje. Au izbucnit incendii, iar autoritățile anunță distrugeri majore. Zelenski a precizat că sub dărâmături ar putea încă fi oameni, iar serviciile de intervenție lucrează la fața locului pentru salvarea victimelor. Până acum sunt raportate zeci de răniți și 9 persoane decedate. „Transmit sincere condoleanțe familiilor”, a declarat președintele ucrainean.Atacuri puternice au avut loc și în Harkov, unde zeci de persoane au fost rănite, printre care și copii. Au fost avariate rețele energetice, transportul public și infrastructura civilă.În Ivano-Frankivsk, Rusia a lovit din nou infrastructura energetică, rănind trei persoane, dintre care doi copii. Drone și rachete au vizat și regiunea Lviv, unde a fost afectată infrastructura critică, precum și Donețk, unde o persoană a fost rănită.Atacuri au fost raportate și în regiunile Kiev, Nikolaev, Cerkasî, Cernihiv și Dnipropetrovsk, unde echipele de intervenție lucrează la remedierea pagubelor și la stabilirea numărului final al victimelor.Zelenski a subliniat că aceste atacuri demonstrează că „presiunea asupra Rusiei nu este suficientă” și a făcut apel la partenerii internaționali pentru intensificarea sancțiunilor și sporirea sprijinului militar pentru Ucraina. El a evidențiat că țara are nevoie urgentă de rachete pentru apărarea antiaeriană, sisteme suplimentare de PVO, consolidarea forțelor aeriene și extinderea producției de drone pentru apărare.„Rusia trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut. Le mulțumesc tuturor celor din lume care ne ajută”, a transmis liderul ucrainean.
09:40
Alertă la Liceul „Dante Alighieri”: incendiu la un transformator, elevii nu au fost în pericol Liber TV
În această dimineață, 19 noiembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit de urgență la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din capitală, după ce un incendiu a izbucnit pe teritoriul instituției de învățământ de pe strada Ion Creangă nr. 80. Apelul la 112 a fost înregistrat la ora 08:41.Primele informații indică faptul că un transformator electric a fost cuprins de flăcări. La fața locului au intervenit trei echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși la intervenție, angajații IGSU au constatat că incendiul a pornit în urma unui scurtcircuit produs la transformatorul electric amplasat în cantina instituției, în exteriorul liceului.Potrivit IGSU, nu a existat niciun moment pericol pentru elevi sau personalul instituției. Pompierii continuă în aceste momente lucrările de lichidare completă a focarului și de asigurare a securității antiincendiare în perimetru.Toate circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.
Acum 24 ore
19:40
Politico: Ucraina și Franța nu au bani pentru a realiza acordul privind livrarea a 100 de avioane Rafale în următorii 10 ani Liber TV
Acordul semnat recent între Ucraina și Franța privind achiziția a 100 de avioane de luptă Rafale ar putea rămâne doar pe hârtie, întrucât nici Kievul, nici Parisul nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-l implementa, scrie publicația Politico, citând diplomați și experți europeni.Un diplomat european de rang înalt a declarat pentru sursă că planul Ucrainei de a cumpăra Rafale suplimentar față de avioanele suedeze Gripen ridică mari semne de întrebare:„Nu au bani. Multe va depinde de activele rusești înghețate”, a afirmat acesta.Publicația notează, de asemenea, „starea deplorabilă a finanțelor publice” din Franța, care nu ar permite Parisului să acopere din propriul buget costurile pentru cele 100 de aparate.Potrivit experților consultați de Politico, chiar dacă programul ar fi continuat, implementarea lui ar dura mulți ani și nu ar reprezenta o soluție pentru necesitățile imediate ale Ucrainei pe câmpul de luptă.În același timp, dezvoltarea unei forțe aeriene moderne, cu peste 200 de avioane occidentale noi, ar implica pentru Ucraina gestionarea unui parc aerian mixt, lucru pe care multe state NATO îl evită din cauza provocărilor logistice și a dificultăților legate de instruirea piloților și mecanicilor.
19:30
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul privind extinderea UE: „Republica Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană” Liber TV
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Mesajul a fost transmis de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la Forumul privind extinderea Uniunii Europene, organizat în premieră, la Bruxelles, de Comisara Marta Kos. Evenimentul, cu genericul „Prin extinderea UE, asigurăm viitorul nostru”, a reunit liderii instituțiilor UE, reprezentanții statelor membre și țărilor candidate, reprezentanți ai societății civile, antreprenori și experți în politici publice. În cadrul intervenției sale, premierul a subliniat că Uniunea Europeană construiește viitorul prin puterea unui model bazat pe reguli și democrație: „Pentru oamenii din Republica Moldova, care au fost supuși unor interferențe externe constante, viitorul este despre alegere. Nu vrem să ne fie impus un viitor, cu forța sau prin șantaj. Republica Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană”. Prim-ministrul a evidențiat că parteneriatul Republicii Moldova cu UE a întărit reziliența energetică a țării noastre, a sprijinit cetățenii în momente dificile, a consolidat securitatea frontierelor și a accelerat procesele de reformă. Integrarea în zona de roaming a UE, aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro  (SEPA) și extinderea accesului produselor moldovenești pe piața europeană sunt doar câteva dintre beneficiile concrete obținute. Totodată, prin Planul de Creștere, guvernul lucrează la proiecte care vor aduce avantaje directe oamenilor și mediului de afaceri. De asemenea, Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că vocea Moldovei este importantă în efortul colectiv de a construi o Europă mai rezilientă, menționând că țara noastră își asumă rolul de partener responsabil, orientat spre consolidarea păcii și stabilității pe continent. „Nu suntem doar beneficiari ai solidarității europene, ci și contribuitori la securitatea europeană. Am rezistat în fața amenințărilor hibride, dezinformării și șantajului energetic. Avem lecții importante de împărtășit și știm că doar împreună putem construi o Europă mai puternică și mai unită”, a spus Prim-ministrul.
19:20
Alexandr Berlinschii, deputat „Partidul Nostru”: Moldova are nevoie de tineri care cred în ei, cred în schimbare și care au curajul să meargă înainte Liber TV
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a participat astăzi, 18 noiembrie, la deschiderea celei de-a IX-a ediții a proiectului „Parlamentul Tinerilor”, desfășurat în clădirea Legislativului. Evenimentul a reunit peste 50 de tineri selectați prin concurs, care, timp de două zile, vor experimenta rolul de deputat, vor simula procesele legislative și vor înțelege din interior cum sunt elaborate și adoptate legile. „Peste 50 de tineri curajoși și motivați au pășit pentru două zile în rolul de deputați. Este o experiență care nu doar îi învață reguli și proceduri, ci le arată cât de mult contează vocea lor”, a spus Berlinschii. El a încurajat participanții să fie implicați și responsabili în exercițiul lor civic: „Să fie critici, dar constructivi; activi, dar responsabili; implicați, dar întotdeauna cu gândul la oameni. Moldova are nevoie de tineri care cred în ei, care cred în schimbare și care au curajul să meargă înainte.” Deputatul a felicitat organizatorii pentru continuitatea proiectului și le-a urat succes tinerilor în dezbaterile și proiectele legislative pe care le vor prezenta: „Viitorul începe cu voi”, a conchis Alexandr Berlinschii. Proiectul „Parlamentul Tinerilor” în Republica Moldova este o inițiativă educațională care le oferă tinerilor posibilitatea de a participa la simulări ale activității parlamentare reale. Prin intermediul acestui program, tinerii preiau rolul de deputați, elaborează proiecte de lege, organizează dezbateri pe fracțiuni politice și își dezvoltă o serie de abilități necesare pentru implicarea civică. Proiectul „Parlamentul Tinerilor” a fost lansat oficial în Republica Moldova în anul 2008.
Ieri
17:20
Chișinăul dă startul Sărbătorilor de Iarnă pe 5 decembrie: târguri, concerte și Revelion în PMAN Liber TV
Municipiul Chișinău se pregătește pentru o lună și jumătate de evenimente dedicate Sărbătorilor de Iarnă, anunță primarul Ion Ceban. Începând cu 5 decembrie, în centrul orașului și în sectoarele capitalei vor fi organizate zeci de activități, târguri și concerte pentru locuitori și vizitatori.Potrivit edilului, festivitățile se vor desfășura în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), în Scuarul Porților Sfinte, în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, dar și în cartierele orașului.Inaugurarea Pomului de Crăciun și deschiderea Târgului de Crăciun vor avea loc pe 5 decembrie, între orele 16:00 și 22:00, în PMAN și în Scuarul Catedralei.În piață vor fi amenajate o scenă pentru spectacole, zone foto, decorațiuni tematice, Căsuța lui Moș Crăciun, carusele pentru copii și un patinoar.Între 5 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026, în PMAN și în Scuarul Catedralei vor funcționa târgurile de Crăciun, unde vor putea fi găsite produse tradiționale, suvenire de iarnă, mâncare moldovenească și servicii de agrement. Târguri similare vor fi organizate și în toate sectoarele municipiului.Programul include mai multe concerte festive: 24 decembrie, 17:00–22:00 – concert dedicat Ajunului Crăciunului pe stil nou, în PMAN. 31 decembrie, de la ora 19:00 – spectacolul „REVELION 2026”, în centrul capitalei. 6 ianuarie 2026, 17:00–22:00 – concert în Ajunul Crăciunului pe stil vechi, în Scuarul Catedralei.Primăria anunță că, pe durata sărbătorilor, transportul public urban va fi decorat cu elemente tematice de iarnă, pentru a crea o atmosferă festivă în tot orașul.
13:40
Tragedie în Arabia Saudită: un autobuz cu pelerini indieni a luat foc după coliziunea cu un camion-cisternă. Aproximativ 45 de persoane au murit Liber TV
Un accident grav s-a produs în Arabia Saudită, unde un autobuz care transporta pelerini din India, la plecarea din Mecca, s-a ciocnit cu un camion-cisternă și a fost cuprins de flăcări. În vehicul se aflau aproximativ 46 de persoane, printre care 20 de femei și 11 copii. Potrivit informațiilor preliminare, doar un singur pasager a supraviețuit. Diplomații indieni din Jeddah și Riad acordă sprijin familiilor victimelor, iar Ministerul de Externe al Indiei a transmis mesaj de condoleanțe. Una dintre cele mai dramatice povești aparține lui Sayed Rashid, un locuitor din Hyderabad, care a pierdut în accident 18 membri ai familiei. Bărbatul i-a rugat cu o zi înainte să nu călătorească toți împreună, însă nu a fost ascultat. Nimeni nu și-ar fi imaginat că își lua rămas-bun de la întreaga familie pentru ultima dată. Ancheta preliminară indică două posibile cauze ale tragediei: o defecțiune tehnică a autobuzului și nerespectarea regulilor de transport al pasagerilor. Autoritățile saudite continuă verificările pentru a stabili circumstanțele exacte.
13:00
Un ofițer de poliție a fost reținut de CNA și procurorii mun. Chișinău în flagrant într-un dosar de corupere pasivă Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni în momentul primirii unor mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 4 000 de lei. Funcționarul este bănuit că ar fi pretins, acceptat și primit bani de la un locuitor al orașului Nisporeni, prin estorcare, pentru a nu întocmi în privința acestuia o ordonanță de protecție și pentru a evita tragerea sa la răspundere penală într-un caz de violență în familie, persoana vizată fiind anterior sancționată contravențional pentru o faptă similară. Urmărirea penală a fost inițiată în baza unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 324 alin. (4) lit. (a) din Codul penal – corupere pasivă săvârșită de o persoană cu funcție de răspundere. La data de 17 noiembrie, a fost efectuată percheziția automobilului personal al angajatului, fiind ridicate mijloacele bănești transmise sub controlul ofițerilor CNA, precum și alte probe relevante pentru cauză. În prezent, CNA desfășoară acțiuni sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea completă a circumstanțelor cazului.
11:00
(VIDEO) IN MEMORIAM | Ilie Ilașcu – Erou, luptător, deținut politic. Povestea unui destin care a schimbat o națiune Liber TV
Ilie Ilaşcu s-a născut la 30 iulie 1952, la Taxobeni, acum în Raionul Făleşti, Republica Moldova. Este absolvent al Universităţii Agricole de la Chişinau, Facultatea de Economie. A fost economist-şef la Institutul de cercetări ştiinţifice „Dnestr” de la Tiraspol şi ofiţer al Armatei Sovietice.A fost unul din fondatorii Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia (1988-1992), înfiinţată în contextul în care, la acel moment, din cei peste 200 mii de locuitori ai Tiraspolului, 35 de mii erau de etnie română (moldoveană) – adică circa 17%, şi care nu aveau nicio şcoală, nicio grădiniţă în limba română, toate cele 19 unităţi de învăţământ din Tiraspol fiind cu predare  în limba rusă.A fost preşedinte al Frontului Popular din Moldova – Filiala Tiraspol din anul 1989 până în 1992, an în care organizaţia a fost lichidată de forţele separatiste transnistrene. Despre Frontul Popular trebuie spus că și-a început activitatea în primavara anului 1989, ajungând până la peste 5000 de membri activi, iar după 1990, odată cu „formarea” aşa zisei „Republici Transnistria”, s-a declanşat o luptă fără cruţare împotriva organizaţiei. Rând pe rând, aveau să dispară, fară urmă, mulţi din membrii activi ai Frontului, iar la sfârşitul anului 1991, au început adevărate luptele de gherilă interne, între membrii organizaţiei, pe fondul intereselor diferite în susţinerea sau nu a structurilor statale ale Republicii Moldova – poliţia, procuratura, executivul, băncile și alte structuri – , versus suţinerea sau nu a structurilor de factură paramilitară formate de Federaţia Rusă la Bazele Armatei a 14-a.În anul 1992, Ilaşcu a participat la luptele armate de la Nistru, în calitate de comandant al unor trupe militare cu destinaţie specială ale Ministerului Securităţii Naţionale din Republica Moldova. Ilaşcu şi unitatea sa specială au luptat în spatele frontului şi au adus mari pierderi Armatei a 14 a Federaţiei Ruse şi bandelor de cazaci veniţi să lupte în Transnistria împotriva moldovenilor. Trebuie spus că, mai ales după data de 2 martie 1992, zi în care Republica Moldova este primită oficial ca membră a ONU, Federaţia Rusă, anticipând desprinderea totală a Republicii Moldova de interesele ruseşti, şi intenţia de integrare în democraţia europeană, dar şi posibila unire cu Patria – Mamă, a încercat în orice chip posibil să zădărnicească aceste ţeluri.Chiar în noaptea de 2 martie a acelui an, printr-o provocare pusă la cale la Dubăsari, pe malul Nistrului, unitaţi paramilitare secesioniste, ajutate de unitaţile militare regulate ale Armatei a 14-a, au atacat Secţia de poliţie, omorând şi rănind mai mulţi oameni ai legii, pe restul transportându-i la Tiraspol, unde le-au confiscat armamentul şi muniţia şi i-au luat prizonieri.Între 2 şi 4 iunie 1992, Ilie Ilaşcu, Andrei Ivanţoc, Alexandru Leşco, Tudor Petrov Popa, Petru Godiac şi Valeriu Garbuz au fost arestaţi la domiciliile lor de la Tiraspol de persoane care purtau uniforme cu însemnele Armatei a 14-a a fostei U.R.S.S., fiind acuzaţi de autorităţile transnistrene de crime de război şi acţiuni de terorism.Procesul de judecată a fost considerat inechitabil, un veritabil „simulacru”, deoarece de-a lungul lui nu s-a respectat prezumţia de nevinovăţie şi pe parcursul căruia au fost administrate probe prefabricate pentru susţinerea acuzaţiilor, membrii “grupului Ilaşcu” fiind condamnaţi, în fapt, pentru “delictul” de a fi luptat pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova.﻿La 9 decembrie 1993, Colegiul penal al aşa – numitei Judecătorii Supreme a Republicii Moldoveneşti Nistrene – subordonată intereselor Moscovei -, îi condamnă pe Ilie Ştefan Ilaşcu, Vladimir Gheorghe Garbuz, Alexandru Dumitru Leşco, Andrei Maftei Ivanţoc, Tudor Mihail Petrov Popa şi Petru Ilie Godiac. Ilie Ilaşcu a fost condamnat la moarte prin împuşcare, iar ceilalţi 5 membri la privaţiune de libertate pe termene de la 2 la 15 ani.Deşi s-a aflat în detenţie, Ilaşcu a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în perioadele 1994-1998 şi 1998-2000.Însă, abia la 5 mai 2001, Ilie Ilaşcu este transferat la Chişinău şi predat serviciilor secrete ale Republicii Moldova şi României, primind şi cetăţenie română. Trebuie accentuat faptul că el nu a fost eliberat ci doar transferat, sentinţa sa de condamnare la moarte fiind încă în vigoare pe teritoriul ocupat în Transnistria.În iunie 2004, a fost eliberat Alexandru Leşco, şi el cu cetăţenie română, după expirarea termenului de 12 ani de detenţie, Andrei Ivanţoc a fost eliberat la 2 iunie 2007, după 14 ani de detenţie politică, iar eliberarea lui Tudor Petrov Popa a survenit după doar două zile, la 4 iunie 2007 şi s-a petrecut, fără incidente, la Dubăsari, pe malul stîng al Nistrului. Era ultimul membru din „lotul Ilaşcu”, eliberat din închisoare.Revenind la Ilie Ilaşcu, în anul 2001 a fost decorat de preşedintele Ion Iliescu cu Ordinul Naţional „Steaua României”.Este ales senator pe listele Partidului România Mare, în două mandate, între 11 decembrie 2000 şi 12 decembrie 2004, respectiv între 13 decembrie 2004 şi 14 decembrie 2008, iar în perioada 2001 – 2008 a fost membru titular al delegaţiei României la Adunarea Parlamentară al Consiliului Europei.La 2 august 2010 membrii „Grupului Ilaşcu” au fost decoraţi de preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, cu „Ordinul Republicii”.Petru Godiac a fost eliberat la 12 iunie 1994, după ce şi-a ispăşit condamnarea de doi ani, iar după ce s-a tratat un timp îndelungat şi a fost părăsit de soţie, s-a stabilit definitiv în România, la Cluj Napoca.La câteva luni distanţă, la 25 iulie 1994, unul din membrii “grupului Ilaşcu”, Valeriu Garbuz, a fost eliberat după ce a recunoscut aşa-zisa vină, însă după eliberare, acesta a mărturisit că a fost maltratat de angajaţii ministerului securităţii din Tiraspol. Garbuz este singurul dintre acuzaţi care a recunoscut acuzaţiile aduse “grupului Ilaşcu”, dar şi – implicit -, legitimitatea autorităţii Republicii Moldoveneşti Nistriene asupra teritoriului transnistrean. Ceilalţi camarazi de suferinţă l-au considerat însă a fi un element infiltrat în rândurile lor de către sovietici, încă de pe vremea existenţei filialei de la Tiraspol a Frontului Popular din Moldova condus de către Ilie Ilaşcu. De altfel el a beneficiat de sprijinul generalului rus Alexsandr Lebedi, stabilindu-şi domiciliul permanent în regiunea Reazani, în Federaţia Rusă.Începând cu momentul nedreptei sentinţe, mai multe organisme şi organizaţii internaţionale au făcut nenumărate presiuni asupra Federaţiei Ruse, pentru eliberarea deţinuţilor din „lotul Ilaşcu”, fiind de subliniat aici demersurile Uniunii Europene şi ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. La Bucureşti au avut loc mai multe mitinguri de solidaridate cu soarta „grupului Ilaşcu” şi pentru eliberarea lor, la unul dintre acestea participând însuşi seniorul Corneliu Coposu, care a intrat, simbolic, într-o cuşcă, în semn de solidaritate cu Ilie Ilaşcu şi camarazii săi. Deşi autorităţile ruse au negat încă de la început că ar fi avut vreo implicare în arestarea şi condamnarea grupului Ilaşcu, Curtea Europeană a Dreptului Omului a hotărât altceva, şi anume a condamnat Rusia la plata către Ilie Ilaşcu a sumei de 187.000 de euro.Ilie Ilașcu, fost deținut politic, senator al României și una dintre cele mai importante figuri ale luptei pentru identitatea românească în Basarabia, s-a stins din viață luni, 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela Bisericii Sfânta Sofia, din Calea Floreasca nr. 216, începând de marți, 18 noiembrie 2025, ora 14:00, până joi, 20 noiembrie 2025.  
10:20
Un bărbat de 67 de ani din Sîngerei a ajuns în stare gravă la spital după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări Liber TV
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au intervenit la un incendiu produs într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sîngerei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:06. Potrivit informațiilor înregistrate, incendiul cu flacără deschisă se manifesta în interiorul casei și parțial la acoperiș. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori. Pompierii au reușit localizarea incendiului la ora 09:06 și lichidarea completă la ora 09:48. Focul a distrus bunurile materiale din interiorul locuinței și aproximativ 50% din acoperiș. Proprietarul casei, un bărbat de 67 de ani, a suferit arsuri de gradul III la nivelul membrelor inferioare. Acesta a fost preluat de echipajul medical de urgență și transportat la Spitalul Raional Sîngerei, fiind internat în stare grav-stabilă în secția de reanimare. În urma cercetărilor, specialiștii IGSU au stabilit, preliminar, că incendiul a fost cauzat de nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea sobei de încălzit. Cel mai probabil, focul a izbucnit după ce soba a fost suprasolicitată, ceea ce a dus la aprinderea materialelor combustibile aflate în apropiere. In aces sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să nu suprasolicite sobele de încălzit, să verifice starea acestora înainte de utilizare și să păstreze materialele combustibile la o distanță sigură, pentru a preveni situațiile de risc. Potrivit IGSU, de la începutul anului 2025 au fost înregistrate 235 de incendii cauzate de exploatarea sobelor de încălzit. În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au intervenit în 24 de situații de risc.
10:00
Trump, dispus să semneze noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei – cu o condiție esențială. Casa Albă confirmă negocieri active privind războiul din Ucraina Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să semneze proiectul de lege privind noile sancțiuni împotriva Rusiei, cu condiția ca documentul să îi garanteze dreptul de a lua decizia finală asupra oricăror măsuri restrictive. Informația a fost confirmată pentru Reuters de un oficial de rang înalt al Casei Albe. Potrivit sursei citate, Trump „a dat semnalul” că ar putea sprijini pachetul de sancțiuni încă de duminică seara, când a declarat jurnaliștilor că este „mulțumit” de munca republicanilor asupra proiectului care vizează statele ce continuă să facă afaceri cu Rusia, în contextul eșecului Moscovei în negocierile de pace cu Ucraina. Președintele a sugerat, de asemenea, ca în pachet să fie inclus și Iranul. Inițiativa este susținută de senatorul Lindsey Graham și congresmanul Brian Fitzpatrick, care promovează sancțiuni împotriva statelor ce cumpără resurse energetice din Rusia. Comentariile lui Trump ar putea, potrivit experților, să deblocheze procesul legislativ după săptămâni de stagnare. Până acum, liderii Camerei Reprezentanților și ai Senatului au evitat să supună proiectul la vot, întrucât Trump a împins o alternativă diferită: introducerea unor tarife pentru importurile din India, al doilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc după China. Oficialul american a subliniat clar că sprijinul președintelui este condiționat: „Pentru noi a fost mereu important ca pachetul să includă o excepție ce îi garantează președintelui dreptul de a avea ultimul cuvânt în privința sancțiunilor. Dacă această prevedere rămâne, cred că președintele va lua în considerare semnarea documentului.” Sursa citată a adăugat că discuțiile dintre Washington și Moscova privind încetarea războiului din Ucraina continuă, însă au ieșit din atenția publicului: „Încă lucrăm la asta. Pur și simplu sunt atât de multe știri, încât subiectul nu a mai fost în centrul atenției.”
17 noiembrie 2025
22:20
A murit Ilie Ilașcu, simbol al luptei pentru identitatea națională românească și fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol Liber TV
Ilie Ilașcu, fost deținut politic, senator al României și una dintre cele mai importante figuri ale luptei pentru identitatea românească în Basarabia, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de familia sa printr-un mesaj publicat pe pagina sa oficială.„Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viață a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj și iubire (…) ILIE ILAŞCU – un om a cărui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită”, se arată în mesajul transmis de familie. Cei apropiați îl descriu ca pe „un patriot adevărat”, un om care „a iubit sincer” și a luptat cu o demnitate rar întâlnită.Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela Bisericii Sfânta Sofia, din Calea Floreasca nr. 216, începând de marți, 18 noiembrie 2025, ora 14:00, până joi, 20 noiembrie 2025.Născut la 30 iulie 1952 în comuna Taxobeni, raionul Fălești, Ilie Ilașcu a rămas în istorie ca una dintre vocile cele mai puternice ale mișcării de emancipare națională din Republica Moldova.Absolvent al Facultății de Studii Economice de la Universitatea Agricolă din Chișinău, Ilașcu a lucrat ca economist-șef la Institutul de Cercetare „Dnestr” din Tiraspol. S-a remarcat rapid pentru opoziția sa față de politica Partidului Comunist, susținând introducerea alfabetului latin și recunoașterea identității moldo-române.În 1989, a devenit președintele filialei din Tiraspol a Frontului Popular Moldovenesc, militanți activi ai cauzei unirii Republicii Moldova cu România.Arestat pentru prima dată în 1989, a fost ulterior victima celei mai mediatizate condamnări politice din spațiul ex-sovietic: pe 9 decembrie 1993, a fost condamnat la moarte de așa-numita Curte Supremă a regimului separatist de la Tiraspol. Membrii „grupului Ilașcu” au primit pedepse cu muncă silnică între 12 și 15 ani.Procesul a fost puternic criticat de organizații internaționale pentru drepturile omului, care au denunțat caracterul politic al acuzațiilor. Ilașcu a fost ținut ani la rând în izolare, fără acces la familie sau asistență medicală.În timp ce se afla în detenție, Ilașcu a fost ales de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova. După primirea cetățeniei române, în anul 2000, a fost ales senator în Parlamentul României, mandat pe care l-a deținut până în 2008.Presiunile internaționale au dus, în cele din urmă, la eliberarea sa pe 5 mai 2001. Ulterior, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Rusia la plata sumei de 187.000 de euro despăgubiri pentru tratamentele la care a fost supus.
17:40
Amnesty International: Libertatea mass-mediei din Moldova este în declin din cauza legilor vagi, sancțiunilor abuzive și hărțuirii jurnaliștilor Liber TV
Libertatea mass-mediei din Republica Moldova continuă să se deterioreze, pe fundalul legislației vagi, sancțiunilor nejustificate, hărțuirii jurnaliștilor și restricțiilor impuse în regiuni precum Găgăuzia și Transnistria. Concluziile apar în noul raport al Amnesty International, publicat astăzi, 17 noiembrie 2025, intitulat „Libertatea mass-mediei în Moldova: fragilitate, restricții nejustificate și autocenzură în contextul polarizării politice”.Potrivit organizației, mediul media din Moldova – divers și multilingv – este afectat de măsuri adoptate de autorități în perioada stării de urgență declarate după invazia Rusiei în Ucraina. Printre acestea se numără suspendarea licențelor a 12 posturi TV și blocarea accesului la zeci de site-uri web, acțiuni operate de Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) fără transparență și fără control judiciar.Ulterior, atribuțiile CSE au fost transferate către Consiliul pentru Promovarea Proiectelor de Investiții de Importanță Națională (CPPIIN), în baza unei legi adoptate în regim de urgență, care a permis retragerea licențelor pentru cel puțin 18 instituții media, fără garanții procedurale, pe criterii asociate unor riscuri de securitate sau proprietate neclară.„Autoritățile justifică aceste măsuri prin necesități de securitate, dar reacția lor nu respectă principiile legalității, necesității și proporționalității. Aceasta pune în pericol jurnalismul independent și libertatea de exprimare”, a declarat Veaceslav Tofan, director executiv al Amnesty International Moldova.Raportul evidențiază că legislația națională care interzice „dezinformarea” sau retransmiterea unor conținuturi străine este formulată vag și permite abuzuri. Jurnaliștii au relatat că autoritățile le-au interzis abordarea anumitor poziții, inclusiv a celor ale oficialilor ruși, considerându-le „pro-ruse”.Potrivit Amnesty International, sancțiunile aplicate mass-mediei nu pot fi contestate decât după emiterea lor, iar instanțele se limitează adesea la analiza procedurilor, fără examinarea respectării obligațiilor internaționale privind drepturile omului.„Ocolirea controlului judiciar și adoptarea în grabă a unor legi care legalizează astfel de măsuri subminează întreaga presă din Moldova și stimulează autocenzura. Măsurile contravin standardelor internaționale și trebuie revocate de urgență”, a adăugat Tofan.Raportul menționează că jurnaliștii din UTA Găgăuzia care critică autoritățile locale se confruntă cu hărțuire și presiuni. Un caz prezentat de Amnesty arată că o jurnalistă de la postul public regional a fost forțată să demisioneze după publicarea unui material cu opinii diferite privind aprovizionarea cu gaze din Rusia.În Transnistria, libertatea presei este practic inexistentă. Criticarea autorităților sau a trupelor ruse este incriminată, iar jurnaliștii din teritoriul controlat de Chișinău sunt tratați ca „străini” și nu au acces liber în regiune.Organizația solicită autorităților Republicii Moldova: să revizuiască întreaga legislație în domeniul mass-mediei în conformitate cu standardele internaționale; să înceteze utilizarea abuzivă a legilor împotriva jurnaliștilor și instituțiilor media; să supună toate sancțiunile unui control judiciar independent; să protejeze jurnaliștii de hărțuire, violență și amenințări, inclusiv cele din mediul online; să garanteze libertatea de exprimare pe întreg teritoriul țării, inclusiv în Găgăuzia și Transnistria.Raportul subliniază că fără reforme autentice și respectarea drepturilor fundamentale, fragilitatea mass-mediei din Moldova riscă să se adâncească într-un climat de autocenzură și polarizare extremă.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Ceban cere Guvernului să asigure paza fostului Hotel Național și propune naționalizarea clădirii: „Subiectul a fost politizat, iar toți așteaptă ca Primăria să intervină” Liber TV
Primarul capitalei, Ion Ceban, a criticat din nou modul în care este gestionată situația fostului Hotel Național și a anunțat o serie de acțiuni pe care Primăria Chișinău le va întreprinde în perioada următoare. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor municipale.Ceban a dispus formarea unui grup de lucru, condus de un viceprimar și reprezentanți ai preturii, care urmează să se deplaseze la fața locului pentru a estima costurile necesare montării unui gard de protecție în jurul clădirii. Primarul a subliniat că, deoarece imobilul este proprietate privată, factura pentru lucrările efectuate va fi transmisă proprietarilor.Edilul a solicitat și implicarea Guvernului în asigurarea securității zonei, acuzând Executivul că „spune că a făcut ceva sau că nu are treabă cu subiectul”.„Vom cere să fie pusă pază de stat, astfel încât obiectivul și gardul amplasat de Primărie să fie protejate. Dacă nu vor instala camere, le vom pune noi. Pază Primăria nu poate asigura”, a declarat Ceban.Primarul a venit și cu o propunere politică: dacă Guvernul consideră că fostul Hotel Național este un obiectiv de interes național, atunci clădirea ar trebui naționalizată, iar pe acel loc să fie creată o instituție publică pentru tineri sau alte activități.Ceban a extins criticile și asupra altor clădiri deținute de stat, dar aflate în stare avansată de degradare: fostul Liceu Real și Filarmonica, obiective la care, spune el, există acces liber și un risc major pentru populație. Primăria va solicita oficial ca acestea să fie securizate prin pază de stat.Totodată, edilul a anunțat că va cere specialiștilor elaborarea unui proiect de lege pentru reglementarea clară a modului în care trebuie gestionate clădirile abandonate — cine poartă responsabilitatea, ce măsuri pot fi întreprinse și ce soartă pot avea astfel de imobile în timp. Proiectul urmează să fie propus Parlamentului și Guvernului.„Subiectul Hotelului Național a fost foarte politizat. Nimeni nu face nimic și, ca de obicei, toți așteaptă ca Primăria Chișinău să intervină”, a conchis Ion Ceban.
13:40
(VIDEO) Renato Usatîi propune măsuri legislative dure pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău, după tragedia de la Hotelul Național Liber TV
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune un set de soluții legislative pentru a preveni tragediile din clădirile abandonate, cum s-a întâmplat la fostul Hotel Național. În cadrul emisiunii ”Vocile Puterii”, de la Exclusiv TV, Renato Usatîi a prezentat un plan desfășurat privind securizarea acestor edificii. ”Încă de când eram primar la Bălți, în primul mandat, am discutat cu deputații de atunci și am insistat: Haideți să facem ceva cu toate clădirile abandonate. Era o situație gravă și în Bălți, cu cămine și subsoluri părăsite, iar poliția nu avea cum să aibă grijă de toate”, spune Renato Usatîi.Liderul Partidului Nostru propune sancțiuni semnificativ mai mari pentru proprietarii care lasă imobilele în paragină: „Haideți să impunem prin lege niște amenzi pentru agenții economici care sunt proprietari și stau câte 20 de ani fără să miște nimic. Să le treacă pofta”.El susține că sancțiunile trebuie raportate la valoarea clădirii, pentru a avea efect real: „Când îi pui o amendă ca procent din costul clădirii, apar imediat toți proprietarii, chiar dacă sunt ascunși prin offshore-uri. Astăzi achită câteva mii de lei și nu contează”.O altă soluție propusă de președintele Partidului Nostru este blocarea totală a accesului la primele etaje. „Primul etaj trebuie izolat total, cu acces blocat. Cu gratii de protecție, cu semnalizare, cu tot ce trebuie. Oamenii trebuie să se simtă în siguranță. La noi statul crește doar numărul de camere de măsurat viteza, acolo unde omul aduce bani. Dar camere pentru securitatea cetățeanului… la asta nu se gândește nimeni”, spune el.Liderul Partidului Nostru propune și introducerea unei obligații pentru proprietarii de clădiri abandonate: instalarea unor fațade provizorii, așa cum se practică în marile orașe europene: ”Un panou cu imaginea viitoarei clădiri. Exact cum vedem la Viena. Nu contează dacă proiectul durează trei ani sau opt”.În cazul unor imobile controversate, cum este Hotelul Național, liderul Partidului Nostru afirmă că statul trebuie să clarifice proprietatea și responsabilitățile. „Care-i soluția acolo? Cine-i proprietarul? De ani de zile nu se rezolvă situația. Dacă pui o amendă reală, credeți-mă, apar toți proprietarii”, spune politicianul.Renato Usatîi declară că acum, având funcția de președinte al fracțiunii Partidului Nostru în Parlament, dar și în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, va promova aceste inițiative legislative: „Atunci nu aveam fracțiune. Acum voi insista în Parlament și vreau să văd cine nu va vota aceste amendamente”.O adolescentă de 13 ani a fost găsită moartă în clădirea abandonată a fostului Hotel Național din Chișinău, pe 7 noiembrie 2025. Potrivit poliției, versiunea preliminară indică faptul că decesul a survenit în urma unei căderi de la înălțime.﻿
13:40
OPINIE // Veaceslav Ioniță: „Atunci când substitui economia cu propaganda, devii ridicol, primitiv și jalnic” Liber TV
În 2024 Republica Moldova a intrat în recesiune, iar acest lucru s-a văzut limpede în scăderea anuală a PIB-ului timp de trei trimestre consecutiv. Datele sunt acolo, oricine le poate vedea, inclusiv în graficul alăturat. Și pentru cine vrea să fie sincer până la capăt, aceasta a fost a III-a recesiune din ultimii cinci ani. O evoluție care vorbește de la sine despre starea proastă și tot mai fragilă a economiei naționale, scrie expertul economic Veaceslav Ioniță pe blogul său. Această realitate nu a rămas neobservată. Problema recesiunii din 2024 a intrat firesc în studiul IDIS Viitorul, finanțat de Fundația germană Friedrich-Ebert-Stiftung, „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova”. Atât în studiu, cât și la prezentarea lui, am accentuat clar: recesiunea nu este un episod întâmplător, ci expresia unei evoluții negative continue a economiei Moldovei din ultimii ani. Ulterior, într-o analiză separată, am definit această combinație toxică prin numele ei adevărat: Stagflație – inflație galopantă urmată de stagnare și regres economic.Așa arată lucrurile când vorbești pe bază de cifre, nu de lozinci.Însă, în stilul neo-bolșevic tot mai des întâlnit prin Chișinău, un „expert” de cohortă propagandistică a ieșit imediat cu eticheta supremă: FALS. O încercare primitivă de a șterge realitatea cu buretele, ambalată în câteva cuvinte aruncate fără logică, fără context și fără legătură cu subiectul. În ciuda faptelor, în ciuda cifrelor, în ciuda evidențelor, omul a decis să declare că Moldova nu a intrat în Recesiune Economică.Mai ridicol este altceva: dacă ar fi fost un pic mai atent sau un pic mai onest, și-ar fi șters postarea proprie din luna martie, unde exact același personaj scria despre recesiune. Probabil atunci nu primise încă „linie” de la partid. Acum însă, scopul era altul: să inducă ideea că orice discuție despre recesiune este un atac politic, iar cifrele trebuie negate automat. Un exercițiu jalnic, primitv și total lipsit de profesionalism.Diferența dintre un economist și un propagandist tocmai aici se vede.Rolul economistului – ca și al oricărui intelectual responsabil – este să cerceteze, să identifice problemele, să le explice și să le aducă în fața societății. Numai prin dezbatere serioasă și prin asumarea realităților neplăcute pot fi găsite soluții.Rolul propagandistului este exact invers: să nege evidențele, să minimalizeze problemele, să intimideze dezbaterile, să descurajeze orice voce care încearcă să spună adevărul. Pe termen scurt, asemenea „lingușitori de curte” pot crea pentru guvernare o iluzie de confort. Pe termen lung însă, ei distrug tot: încrederea, analiza, dialogul și, inevitabil, șansa de dezvoltare a țării.Trist să vezi cum, în loc de Analiză Economică sănătoasă, unii aleg propaganda ieftină, agresivă și distructivă.Și trist că încă mai sunt oameni care încearcă să convingă societatea că Negru este Alb, doar pentru a salva imaginea politică a cuiva. Dar realitatea nu se schimbă după dorințe. Economia nu poate fi mințită la infinit. Iar costurile acestei autoamăgiri le plătește întreaga țară.
13:30
Franța va furniza Ucrainei avioane Rafale și sisteme antiaeriene SAMP/T. Zelenski și Macron au semnat un acord strategic de 10 ani Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au semnat un acord major privind consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, potrivit jurnalistei „Новини.LIVE”. Documentul prevede transferul către Kiev al avioanelor de luptă Rafale și al sistemelor de apărare antiaeriană SAMP/T – capabile să intercepteze inclusiv rachete balistice, la un nivel comparabil cu sistemele americane Patriot. Deocamdată, nu au fost clarificate detaliile privind numărul de avioane Rafale care vor fi livrate și nici modul exact al transferului. Surse militare franceze citate în presă afirmă că o parte dintre aeronave ar putea fi alocate din rezervele strategice ale Franței. Totuși, procesul de livrare ar putea dura până la trei ani, în funcție de ciclurile de producție ale companiei Dassault, chiar dacă Parisul a accelerat ritmul fabricației. Reuters a relatat anterior că vizita lui Zelenski la Paris ar urma să se încheie cu semnarea unui acord strategic pe 10 ani în domeniul aviației, care va include livrarea de avioane Rafale. Potrivit surselor citate de agenție, acordul ar putea contribui la extinderea flotei pe termen lung a Ucrainei, estimată să ajungă la 250 de avioane de luptă, alături de F-16 americane și Gripen suedeze. De asemenea, luni ar putea fi finalizate înțelegeri privind livrarea de noi sisteme antiaeriene SAMP/T, fie din stocurile existente ale Franței, fie prin contracte pentru sisteme de generație nouă.
13:10
Noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice. Mai multe percheziții sunt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar. Investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din capitală, iar în acțiunile de astăzi au fost antrenați și reprezentanți ai Centrului de Sănătate Publică din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Potrivit datelor urmăririi penale, femeia deține o diplomă falsă pretins a fi eliberată de o instituție de învățământ superior din Republica Moldova. Fiind sesizată de CNA, instituția menționată a  informat că în evidențele academice nu figurează un asemenea act. La moment au loc acțiuni de urmărire penală atât în salonul unde bănuita își desfășoară activitatea, cât și la domiciliul și automobilul acesteia. Amintim că, CNA și procurorii au reținut-o săptămâna trecută pe șefa unui centru multifunctional din cadrul Agenției Servicii Publice (ASP), bănuită că ar fi pretins și primit 15.000 de euro mită de la administratorii unor saloane specializate în dermatologie și chirurgie estetică din Republica Moldova și România în schimbul perfectării unor diplome de absolvire false ale unei instituții de învățământ superior din străinătate, fără ca beneficiarii să fi urmat efectiv studiile respective. Persoana vizată ar fi susținut că are influență asupra unor factori de decizie din domeniul educației și sănătății din Republica Moldova, promițând că poate facilita recunoașterea și echivalarea diplomelor din străinătate. Astfel, deținătorii diplomelor false, fără pregătire profesională reală, ar fi putut obține dreptul de a efectua proceduri medicale și estetice în saloanele din țară. Vineri, instanța de judecată a dispus arestarea preventivă a funcționarei pe un termen de 20 de zile. Cazul, documentat de CNA mai bine de 6 luni,  evidențiază un fenomen alarmant pentru siguranța publică – corupția și falsificarea calificărilor profesionale în domeniul medicinei estetice, prin care persoane necalificate ajung să desfășoare activități cu impact direct asupra sănătății cetățenilor. CNA și Procuratura îndeamnă cetățenii și administratorii de saloane să denunțe orice caz de corupție sau activitate ilegală, contribuind astfel la protejarea sănătății publice și a integrității profesionale în domeniul frumuseții.
12:40
Se scumpește apa caldă, energia electrică și transportul: BNM avertizează val de majorări până în 2027 Liber TV
Banca Națională a Moldovei anunță, în noul Raport asupra inflației, o serie de ajustări la tarifele reglementate care vor influența dinamica inflației în următoarele trimestre, în special între finalul anului 2025 și începutul anului 2027, transmite Bani.md.Potrivit proiecțiilor BNM, ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat în principal de modificările tarifare programate pentru trimestrul IV 2025, trimestrul I 2026 și trimestrul I 2027.Autoritatea monetară anticipează o majorare de 28,6% a tarifelor la aprovizionarea cu apă caldă în luna noiembrie 2025, ca urmare a aplicării formulei de calcul specifice sezonului rece. Ajustarea va avea un impact direct în coșul IPC și va reprezenta una dintre cele mai pronunțate creșteri din categoria serviciilor reglementate.Tot în trimestrul IV 2025, BNM prognozează o scumpire a serviciilor de apeduct și canalizare în municipiul Soroca, ceea ce va genera o creștere de aproximativ 1,9% în luna octombrie 2025 la nivelul prețurilor acestor servicii incluse în IPC.Pentru trimestrul I 2026, raportul indică o creștere de 16,7% a prețurilor la energia electrică, pe fondul presupusei reduceri cu circa două treimi a programului actual de compensare. BNM precizează că diminuarea ajutorului pentru consumatori va duce la o ajustare bruscă a prețurilor efectiv achitate.La începutul anului 2027, odată cu finalizarea totală a programului de compensare, se estimează o nouă creștere de 7,1% a tarifelor la energia electrică.În același timp, prognozele includ și o eventuală reducere a tarifului la gazele naturale cu aproximativ 10% în februarie 2026, în baza scenariilor actuale de cost și consum.Pe segmentul transportului rutier, prețurile reglementate vor integra o majorare de 13,8% a tarifelor pentru transportul interurban și interraional, ca efect al noii metodologii de calcul a tarifelor elaborată de ANTA. Ajustarea ar urma să fie aplicată începând cu martie 2026.
12:20
Ion Bulmaga pleacă de la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului: „Mi s-a spus că nu mă regăsesc în garnitura noului ministru” Liber TV
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, a anunțat că urmează să fie eliberat din funcție pe 26 noiembrie 2025, în urma discuțiilor purtate cu actualul ministru al Mediului și cu reprezentanți ai Guvernului. Declarațiile au fost făcute publice într-o postare pe rețelele sociale. Potrivit lui Bulmaga, ministrul Mediului i-ar fi comunicat direct că nu îl vede parte din actuala echipă de conducere. Ulterior, în cadrul unei întrevederi la Guvern, i s-a transmis că mandatul său se va încheia oficial la sfârșitul lunii. În mesajul său, Bulmaga a reamintit că, la preluarea mandatului de șef al IPM, și-a propus trei direcții principale de activitate: toleranță zero față de corupție și protecționism, creșterea imaginii și încrederii societății civile în instituție, precum și modernizarea și dotarea structurilor teritoriale. Acesta susține că obiectivele au fost îndeplinite cu succes, subliniind investițiile majore realizate în perioada mandatului său. IPM a fost dotat cu 34 de automobile, 100 de laptopuri, 15 drone cu termoviziune, bodycam-uri, tablete și o barcă modernă, urmând ca alte echipamente să fie achiziționate prin proiectele deja inițiate. Bulmaga menționează că ultimele dotări comparabile au avut loc în 2016, când au fost procurate doar 13 automobile. Oficialul și-a exprimat recunoștința față de echipa cu care a lucrat, subliniind eforturile comune „zi și noapte” și rolul colectivului în schimbările realizate la nivel teritorial.
12:00
(VIDEO) Navă încărcată cu GPL, în flăcări lângă Ismail după un atac cu drone. Autoritățile române au evacuat preventiv locuitorii din Plauru Liber TV
O navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității ucrainene Ismail, în noaptea de duminică spre luni, în urma unui nou atac cu drone. Incidentul a avut loc în imediata apropiere a graniței cu România, fapt ce a determinat autoritățile române să intervină rapid cu măsuri de prevenție, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit evaluării preliminare, natura încărcăturii și distanța mică față de teritoriul României au ridicat riscuri semnificative pentru populația din zonă. În consecință, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în proximitate. Măsura va fi menținută până la eliminarea oricărui pericol. A fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care monitorizează permanent evoluția situației și coordonează toate acțiunile necesare pentru protejarea populației. Inspectorul-șef al ISU și prefectul județului s-au deplasat în zonă, alături de echipaje de pompieri, care execută misiuni de recunoaștere, monitorizare și sprijin operativ. Până în prezent, 15 persoane au fost evacuate din localitatea Plauru și urmează să fie transportate către Ceatalchioi, unde autoritățile locale au pregătit spații pentru cazare temporară. Misiunea este în derulare, iar autoritățile continuă să urmărească evoluția incendiului și eventualele riscuri care ar putea afecta teritoriul României.﻿
10:40
Atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa: infrastructura portuară și energetică avariată, un tânăr de 18 ani rănit Liber TV
Regiunea Odesa a fost din nou ținta unui atac nocturn masiv cu drone al armatei ruse, care a vizat infrastructura portuară și obiectivele energetice. Informațiile au fost confirmate de șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper, potrivit căruia explozii au fost înregistrate în mai multe localități în noaptea de 17 noiembrie. Potrivit oficialului, în pofida intervenției eficiente a apărării antiaeriene ucrainene, au fost raportate pagube importante la infrastructura energetică și portuară, iar mai multe nave civile au fost avariate. Incendiile izbucnite în urma impactului au fost stinse rapid de echipele de salvatori. Procuratura regională din Odesa a anunțat că în urma atacului rusesc a fost rănit un civil – un tânăr de 18 ani. Procurorii și polițiștii au deschis un dosar penal pentru crime de război (art. 438 Cod Penal al Ucrainei), iar investigațiile sunt în desfășurare. În raionul Izmail, atacurile au provocat întreruperi parțiale de electricitate în orașul Izmail și în satul Broscă. Autoritățile locale precizează că infrastructura critică, inclusiv sistemele de alertare, funcționează pe surse de alimentare de rezervă. Serviciile esențiale precum aprovizionarea cu apă, canalizarea și încălzirea sunt asigurate cu ajutorul generatoarelor. Instituțiile medicale și cele de protecție socială își continuă activitatea în regim normal, tot pe alimentare de rezervă. „Comisia de evaluare a pagubelor și echipele operative ale Consiliului orășenesc Izmail lucrează la restabilirea furnizării energiei și documentează pagubele produse”, au transmis autoritățile locale. Vicepremierul Ucrainei pentru reconstrucție, Oleksii Kuleba, a confirmat că în urma atacului au fost distruse echipamente portuare, iar mai multe nave civile au suferit avarii. În unul dintre porturile lovite există în continuare probleme cu alimentarea electrică, însă specialiștii intervin pentru restabilirea sistemului. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (GSÇS), incendiile au izbucnit în zonele în care dronele rusești au lovit infrastructura energetică și obiectivele portuare. La fața locului au intervenit 10 autospeciale și 30 de pompieri ai GSÇS, sprijiniți de 5 autospeciale și 10 pompieri din cadrul echipelor locale.
10:30
Deflagrație în raionul Ocnița: o femeie de 57 de ani a suferit arsuri după ce a aprins focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil Liber TV
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină la un incendiu produs într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:17. Potrivit primelor informații, o deflagrație a avut loc în locuință după ce proprietara, o femeie în vârstă de 57 de ani a încercat să aprindă focul în sobă utilizând un lichid ușor inflamabil. În urma exploziei, aceasta a suferit arsuri de gradul II și III în regiunea feței. Victima a fost preluată de echipajul medical și transportată la spitalul raional, starea acesteia fiind calificată ca medie–gravă. La fața locului au intervenit două echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși, aceștia au stabilit că în urma exploziei s-a produs un incendiu în bucătăria locuinței, unde  flăcările au afectat bunurile materiale din interiorul acesteia. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că cel mai probabil cauza de producere a situației este nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobei. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația despre importanța respectării regulilor de siguranță și antiincendiare. Specialiștii avertizează că utilizarea lichidelor ușor inflamabile, precum benzina, petrolul sau gazul lampant, pentru aprinderea focului în sobă este strict interzisă, întrucât poate provoca incendii sau explozii cu consecințe grave asupra sănătății și vieții. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 20 de situații de risc.
10:00
Alegeri locale noi: LOC câștigă detașat la Leova, PSRM obține victorii în mai multe localități, iar la Bașcalia a fost un singur candidat Liber TV
Alegerile locale noi desfășurate duminică în 21 de secții de votare din Republica Moldova au adus victorii clare pentru mai multe formațiuni politice, potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală. Leova: Primarul Alexandru Bujorean își păstrează mandatul cu aproape 78% din voturi La Leova, actualul primar Alexandru Bujorean, reprezentant al Ligii Orașelor și Comunelor (LOC), a câștigat detașat scrutinul cu 77,91% (3 669 voturi). Contracandidatul său, Tudor Camerzan de la PAS, a obținut 22,09% (1 040 voturi). LOC s-a impus și în cursa pentru Consiliul Local Leova, acumulând 75,81% (3 553 voturi), în timp ce PAS a obținut 24,19% (1 134 voturi). Natalievca (Fălești): PSRM câștigă primăria În comuna Natalievca, Victor Sandu de la PSRM a fost ales primar cu 63,45% (408 voturi). Acesta a depășit-o pe Galina Galchin de la PDCM, care a acumulat 36,55% (235 voturi). Cremenciug (Soroca): Socialiștii obțin un nou mandat Și în comuna Cremenciug, candidatul PSRM Igor Chirița a câștigat alegerile cu 62,27%, fiind urmat de candidata PAS, Lidia Vacari, care a obținut 37,72%. Călinești (Fălești): Ala Procopciuc câștigă cu peste 73% În comuna Călinești, scrutinul a fost câștigat categoric de Ala Procopciuc, cu 73,14% din voturi. Ceilalți candidați au obținut:  • Constantin Condru (PSDE) – 20,11%  • Artur Șontea (PSRM) – 6,75% Consiliul Local Călinești are o componență variată, unde doi candidați independenți au înregistrat scoruri notabile:  • Svetlana Pădure – 18,4%  • Stella Pantea – 16,56% Din consiliu mai fac parte reprezentanți ai:  • PAS – 28,3%  • PSDE – 17,83%  • PSRM – 18,91% Bașcalia (Basarabeasca): scrutin cu un singur candidat În satul Bașcalia, alegerile s-au desfășurat cu un singur candidat. Independentul Ion Bordan a fost ales cu 100%, fiind votat de 705 alegători. Ustia (Glodeni): PDCM câștigă detașat În satul Ustia, Alexandru Cojocari de la PDCM a obținut o victorie confortabilă cu 82,52% din voturi. Candidatul PAS, Ion Balanici, a acumulat 17,48%. Prezența la vot: 39,06% la nivelul celor 21 de secții CEC anunță că 8 836 alegători au participat la alegeri, ceea ce reprezintă 39,06% din totalul persoanelor înscrise pe liste. Prezența per circumscripție a fost următoarea:  • Ustia, Glodeni – 701 alegători (53,72%)  • Natalievca, Fălești – 649 alegători (44,48%)  • Cremenciug, Soroca – 337 alegători (52,74%)  • Bașcalia, Basarabeasca – 725 alegători (25,73%)  • Călinești, Fălești – 1 635 alegători (41,24%)  • Leova – 4 789 alegători (38,50%)
10:00
Președintele oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor”, trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului Liber TV
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a președintelui oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor”, declarat neconstituțional, fiindu-i incriminată complicitatea la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază pornită în anul 2022. Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor efectuate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul, în perioada iulie  – octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Briceni a Partidului Politic „Şor”, ar fi coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat. Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorierul și curierii responsabili de transportul fondurilor, figurantul ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului în scopul transportării și remunerării persoanelor participante la protestele organizate de către Partidul Politic ,,Șor”. În asemenea circumstanțe, învinuitul ar fi acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste 1,8 milioane de lei, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare ar fi fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale. Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 57 500 la 92 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani. În cadrul urmăririi penale, în scopul garantării executării pedepsei amenzii și eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor învinuitului în valoare de aproximativ 162 000 de lei.
16 noiembrie 2025
11:50
În 6 localități din țară au loc astăzi alegeri locale noi Liber TV
În această duminică, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. Alegeri locale noi sunt organizate în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova. Pentru funcția de primar au fost înregistrați 12 de candidați, dintre care 10 sunt desemnați de partide politice, iar alții 2 candidează independent. 3 dintre candidați sunt femei, iar 9 sunt bărbați. Totodată, pentru funcția de consilier în consiliile locale sunt înregistrați 78 de candidați, dintre care 38 femei și 40 bărbați. 2 persoane candidează independent, alte 76 de persoane se regăsesc pe listele a 4 formațiuni politice. La urnele de vot sunt așteptați peste 22 mii de alegători. Cele 21 de secții de votare vor fi deschise în intervalul de timp 07:00 și 21:00.  Pentru aceste alegeri, CEC a tipărit, în total, 38 975 buletine de vot, dintre care 34 397 în limba română și 4 578 în limba rusă. Alegerile vor fi monitorizate de 26 de observatori naționali acreditați de către CEC. Amintim că, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita votarea cu urna de vot mobilă. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14:00 numai la prezentarea unui certificat medical.
15 noiembrie 2025
18:50
SUA extind cu trei săptămâni termenul pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil Liber TV
Trezoreria Statelor Unite a extins cu trei săptămâni termenul-limită pentru vânzarea activelor internaționale ale companiei rusești Lukoil, înainte ca noile sancțiuni anunțate de președintele Donald Trump să intre în vigoare. Inițial, tranzacțiile trebuiau finalizate până pe 21 noiembrie, însă noua licență emisă pe 14 noiembrie permite continuarea procedurilor până la 13 decembrie, relatează S&P Global.Potrivit documentului, SUA solicită ca orice vânzare sau transfer de active Lukoil să fie autorizat de Departamentul Trezoreriei. Noua licență permite tranzacțiile necesare pentru negocierea sau încheierea unor contracte privind vânzarea Lukoil International GmbH, cu condiția ca executarea acestor contracte să depindă în mod explicit de aprobarea Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC). Termenul-limită este stabilit pentru ora 12:01 AM, 13 decembrie.De asemenea, Trezoreria a emis licențe care permit operațiunile de întreținere, tranzacționare și lichidare a stațiilor de service Lukoil situate în afara Rusiei, tot până la 13 decembrie. În aceste cazuri, orice plată către persoane sau entități sancționate trebuie depusă într-un cont blocat.Lukoil încearcă să își vândă activele internaționale după ce a fost vizată de sancțiunile americane ce urmează să fie aplicate din 21 noiembrie. Extinderea termenului oferă companiei un răgaz suplimentar pentru a găsi cumpărători eligibili.Unul dintre potențialii cumpărători, Guvnor Group, intenționa să achiziționeze portofoliul global al Lukoil, însă și-a retras oferta pe 6 noiembrie, după ce Trezoreria SUA a anunțat că tranzacția va fi blocată. Într-o postare pe contul oficial X, Departamentul Trezoreriei a calificat Guvnor Group drept „marioneta Kremlinului” și a precizat că firma „nu va obține niciodată o licență pentru a opera și a obține profit” cât timp președintele rus Vladimir Putin continuă „uciderile fără sens” în Ucraina.
16:10
15 noiembrie: O comemorăm pe Doina Aldea-Teodorovici, vocea renașterii naționale și simbol al limbii române Liber TV
Pe 15 noiembrie este comemorată Doina Aldea-Teodorovici, una dintre cele mai emblematice artiste ale Republicii Moldova, vocea care a cântat cu inimă, curaj și devotament pentru neam și pentru limba română. Moartea ei prematură, în tragicul accident din 30 octombrie 1992 de la Coșereni, a pus capăt unei vieți dedicate muzicii și idealurilor naționale, dar mesajul ei continuă să răsune și astăzi.Talentul Doinei s-a făcut remarcat încă din copilărie. La doar șase ani participa la dublarea filmelor în limba română la Studioul „Moldova-Film”. A studiat muzica în particular, iar de la 14 ani s-a alăturat ansamblului „Moldoveneasca”, alături de care a avut turnee internaționale în Mongolia, Algeria, Germania, Cipru și Cuba.În 1979, a absolvit Facultatea de Filologie, specialitatea Limba și literatura română, la Universitatea de Stat din Chișinău. În același an a început să predea Literatura universală la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, unde a activat până în 1988.Din 1982, Doina și-a descoperit și consolidat latura de interpretă de muzică ușoară, devenind ulterior solista formației „DIATE”. A participat la toate evenimentele marcante ale renașterii naționale, devenind una dintre cele mai vocale și influente artiste ale mișcării pentru limbă, cultură și identitate românească. Cântece precum „Suveranitate”, „Sfântă ni-i casa”, „Mănăstirea Căpriana” sau „Limba română” au devenit repere ale unei generații care aspira la libertate și demnitate.Împreună cu soțul ei, compozitorul Ion Aldea-Teodorovici, Doina a format un duo iconic, ale cărui melodii — „Eminescu”, „Maluri de Prut”, „Pentru ea”, „Trei culori” — au devenit imnuri ale rezistenței și speranței românilor basarabeni. Cei doi au militat deschis pentru idealul unirii Basarabiei cu România și pentru revenirea la rădăcinile istorice și culturale ale acestui spațiu.Energia, sinceritatea și devotamentul lor au transformat cuplul Aldea-Teodorovici în simboluri incontestabile ale renașterii naționale. Chiar dacă destinul le-a fost frânt mult prea devreme, moștenirea lor artistică și patriotică rămâne vie în conștiința românilor de pe ambele maluri ale Prutului.
15:50
Președinția confirmă: Drago Kos a fost membru al CCIA, mandatul structurii s-a încheiat. Zaharov respinge acuzațiile de lipsă de transparență Liber TV
Președinția Republicii Moldova confirmă că Drago Kos, fratele comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, a făcut parte din Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA), creat în 2021 prin decretul președintei Maia Sandu. Precizările vin după ce în presă au apărut speculații privind o pretinsă lipsă de transparență legată de activitatea structurii.Purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, a declarat că CCIA a fost o structură independentă și transparentă, iar membrii acesteia nu au oferit „consiliere directă” șefei statului. El a subliniat că mandatul comitetului s-a încheiat recent.„Drago Kos a fost membru al Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, instituit prin decretul președintelui Republicii Moldova în iunie 2021, cu mult înainte ca doamna Marta Kos să devină comisar european. Comitetul nu a oferit consiliere directă președintelui Republicii Moldova, iar activitatea sa — încheiată recent — a fost complet transparentă”, a declarat Igor Zaharov, menționând că toate rapoartele CCIA sunt publice și pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției.Reacția vine după ce, pe 14 noiembrie, portalul Telegraph.md a publicat un articol în care sugera că Drago Kos ar fi în continuare membru al comitetului și ridica semne de întrebare privind finanțarea CCIA, structură sprijinită de fonduri europene și americane. Materialul invoca o presupusă „lipsă de transparență” și făcea aluzii la o posibilă „spălare de bani”.Drago Kos, în vârstă de 64 de ani, este un expert internațional în domeniul anticorupției, cu o carieră de peste trei decenii. Absolvent al Facultății de Drept din Ljubljana, a condus între 2003 și 2011 GRECO — Grupul Statelor împotriva Corupției al Consiliului Europei. Ulterior, a fost comisar internațional și președinte al unei structuri independente de monitorizare anticorupție din Afganistan, iar în prezent coordonează Grupul de Lucru al OCDE pentru combaterea mitei în tranzacțiile comerciale internaționale.CCIA, instituit în 2021, este un organism independent format din experți internaționali și locali, cu misiunea de a identifica vulnerabilitățile sistemice privind corupția mare din instituțiile statului și de a propune soluții pentru consolidarea integrității și eficienței instituționale.
13:50
Macron îl va primi pe Zelenski la Paris luni: discuții despre garanții de securitate și posibila prezență internațională în Ucraina Liber TV
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au confirmat autoritățile franceze. Vizita are loc într-un moment-cheie pentru relațiile dintre Ucraina și partenerii săi europeni, pe fondul tensiunilor militare, dar și al unui scandal de corupție cu rezonanță internațională.Potrivit administrației de la Paris, cei doi lideri vor discuta despre garanțiile de securitate pe care Occidentul le-ar putea oferi Kievului în eventualitatea unui încetări a focului. În acest context, Macron și Zelenski urmează să viziteze împreună și sediul forțelor multinaționale propuse pentru Ucraina — un comandament care, deocamdată, există doar la nivel formal.Franța și Marea Britanie s-au pronunțat anterior în favoarea dislocării unor trupe internaționale NATO în Ucraina, în cazul în care ostilitățile se vor opri, o idee care continuă să provoace dezbateri între capitalele europene.Vizita la Paris este parte a unui turneu european care include și Grecia, unde Zelenski este așteptat în zilele următoare.Deplasarea președintelui ucrainean are loc pe fundalul celui mai amplu scandal de corupție din ultimii ani, în centrul căruia se află omul de afaceri Timur Mindici, considerat apropiat de Zelenski. 
14 noiembrie 2025
19:40
Renato Usatîi cere pedepse mai dure pentru traficanții de droguri: „Pușcărie pe viață pentru organizatori, 15 ani pentru vânzători” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a propus pedepse mult mai aspre pentru traficanții de droguri, în contextul creșterii alarmante a consumului și vânzării de substanțe narcotice în Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul Exclusiv TV.Potrivit lui Usatîi, actualele măsuri ale Ministerului Afacerilor Interne sunt insuficiente, iar fenomenul a scăpat de sub control. „Noi despre acest subiect am vorbit inclusiv în campania electorală. Noi spunem clar: pușcărie pe viață la cei care organizează vânzarea drogurilor. Acei care sunt implicați în vânzare – de la 15 ani de pușcărie”, a declarat deputatul.Acesta a criticat și abordarea Parlamentului, menționând că simpla audiere a conducerii MAI nu rezolvă problema. „Ei vor spune că da, avem problema drogurilor, vom lupta, vom munci și așa mai departe. Fără pedepse dure, azi la noi în țară nu au frică de nimic – nici cei care vând droguri, nici cei care organizează vânzarea drogurilor”, a afirmat Usatîi.În cadrul discuției, liderul Partidului Nostru a relatat și un caz grav, pe care îl consideră emblematic pentru nivelul de corupție și neglijență din sistem. El a amintit despre dispariția a sute de kilograme de heroină, găsite inițial la un cetățean într-un microbuz al unei alte țări. „Și știți care era problema? Era deschis geamul și a luat curentul cele 200 de kilograme de heroină”, a spus ironic Usatîi, catalogând situația drept rușinoasă.„Rușine celor care au condus până acum țara și au admis să avem astăzi această situație”, a conchis deputatul, cerând reforme radicale și pedepse exemplare pentru combaterea traficului de droguri.
19:10
Guvernul preia temporar terminalul petrolier de la Aeroportul Chișinău pentru a preveni o criză de kerosen Liber TV
Terminalul petrolier al Aeroportului Internațional Chișinău a fost preluat temporar în administrare de stat, după ce Ministerul Energiei a semnat un contract de comodat cu Lukoil pentru a asigura continuitatea livrărilor de kerosen către companiile aeriene. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare publică.Potrivit ministrului, terminalul reprezintă „un activ strategic pentru stat”, iar riscul ca Lukoil să nu mai poată furniza combustibil începând cu 21 noiembrie a impus implementarea unui plan de intervenție. Grupul de lucru responsabil de aprovizionarea cu combustibil, împreună cu Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău, a pregătit și aplicat un plan de management care să prevină orice întrerupere a furnizării.Astfel, pe 12 noiembrie 2025, a fost încheiat contractul de comodat cu Lukoil, în baza căruia statul preia gratuit administrarea activelor petroliere din aeroport. Procesul de primire-predare a bunurilor a avut loc pe 13 noiembrie.„Contractul de comodat ne permite să asigurăm furnizarea de kerosen și reprezintă o soluție de urgență pentru stabilitatea aprovizionării aeronavelor”, a declarat Junghietu.Pentru perioada imediat următoare, ministerul a negociat și achiziția de combustibil de la o companie românească, exportul urmând să fie aprobat în cursul zilei de astăzi. În acest interval, Aeroportul Internațional Chișinău va fi responsabil de operarea terminalului petrolier, urmând ca în etapa următoare instituția să cumpere definitiv activele și infrastructura deținute de Lukoil.Ministrul a venit și cu precizări privind stațiile Lukoil de pe teritoriul Republicii Moldova — aproximativ 100 la număr. Acesta a subliniat că, în pofida situației companiei, piața petrolieră rămâne stabilă, datorită numărului mare de operatori și a diverselor rute logistice de aprovizionare, atât din România, cât și prin Portul Giurgiulești.Junghietu a dat asigurări că stocurile de combustibil sunt suficiente și că nu există riscuri pentru piața internă.
15:50
Dondușeni: 11 percheziții și doi suspecți reținuți într-un dosar de trafic de persoane Liber TV
În urma acțiunilor de urmărire penală întreprinse de ofițerii Direcției „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Dondușeni,  au fost efectuate 11 percheziții la domiciliile a doi bărbați, cu vârstele de 41 și 52 de ani, suspectați de comiterea infracțiunii de trafic de persoane, soldată cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății psihice și cu decesul unei victime.Investigațiile au stabilit că, în perioada noiembrie 2024 – iulie 2025, suspecții au recrutat trei persoane, locuitori ai raionului Dondușeni, inducându-le în eroare prin atribuirea unor datorii fictive și profitând de poziția lor de vulnerabilitate. Victimele au fost transportate și adăpostite într-o fermă de animale, unde au fost supuse violenței fizice și psihice. În urma acestor acțiuni, un bărbat de 38 de ani și-ar fi pierdut viața prin suicid. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate telefoane, o tabletă, un registrator audio, buletine de identitate, un pistol neidentificat cu lunetă, 36 de  cartușe de 5.5 mm, un pistol, 27 de cartușe deținute ilegal, precum și înscrieri de ciornă.Suspecții au fost reținuți cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” pentru 72 de ore, iar conform legislației în vigoare, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 20 de ani. Precizăm că, celelalte două victime au fost eliberate și se află în siguranță.
13:10
Șeful TRM, Vlad Țurcanu, acuzat de abuzuri, angajări pe interese și cheltuieli personale din bani publici. Directorul respinge investigația și renunță la clauza de 1,5 milioane lei din contract Liber TV
Directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, se află în centrul unor acuzații grave după ce echipa de investigație Cu Sens a publicat un material amplu despre neregulile din cadrul instituției publice. Potrivit jurnaliștilor, șeful TRM ar fi implicat în răfuieli cu angajați, angajări pe criterii de loialitate și chiar cumpărături personale în Duty Free realizate din bani publici. Țurcanu neagă acuzațiile și susține că acestea provin de la foști subalterni nemulțumiți de reformele pe care le-a inițiat. Teleradio-Moldova este una dintre cele mai mari instituții publice din țară, cu aproximativ 600 de angajați și un buget anual de circa 200 de milioane de lei, provenit în mare parte din fonduri publice. De la preluarea mandatului în decembrie 2021, noua conducere a generat tensiuni interne, concedieri, procese de judecată și suspiciuni privind gestionarea defectuoasă a resurselor instituției. Investigația scoate la iveală tensiuni, concedieri și posibile abuzuri Investigația Cu Sens arată că în ultimii ani au existat multiple scandaluri interne, demiteri controversate și acțiuni interpretate drept abuz de putere. Unii angajați susțin că au fost marginalizați sau înlăturați pentru că nu ar fi făcut parte din „cercul de încredere” al noii conduceri. De asemenea, sunt vizate posibile depășiri ale bugetului de protocol, achiziții discutabile și suspiciuni privind folosirea resurselor TRM în scop personal. În unele cazuri au fost depuse sesizări la poliție, inclusiv pentru dispariția unor echipamente tehnice dintr-un departament-cheie.﻿ Reacția lui Vlad Țurcanu: „Niște oameni care și-au pierdut influența încearcă să ne denigreze” Într-o reacție publicată pe rețelele sociale, directorul TRM a respins acuzațiile și a afirmat că investigația reprezintă un atac orchestrat de persoane deranjate de reformele interne. „Niște oameni care și-au pierdut influența la TRM încearcă să ne construiască din frânturi o imagine de șefi aroganți și abuzivi. Noi n-am făcut decât să ne luăm în serios sarcina de a schimba la față TRM, chiar dacă a trebuit să ne batem cu ‘greii’ din televiziune”, a declarat Țurcanu. Directorul afirmă că în spatele criticilor s-ar afla foști angajați care ar fi beneficiat ani la rând de resursele instituției, în timp ce aceasta se afla „într-o paragină tehnică și morală”. Tot el susține că unele dintre persoanele intervievate în investigație ar avea propriile probleme: dispariția unor echipamente de zeci de mii de lei sau folosirea neautorizată a cardului corporativ pentru taxiuri în mai multe capitale europene. La scurt timp după publicarea investigației, Vlad Țurcanu a anunțat că renunță la clauza contractuală care îi garanta compensații de 1,5 milioane de lei în cazul unei eventuale demiteri înainte de expirarea mandatului. 
10:40
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a demisionat din funcție: „Vreau să am grijă de sănătate” Liber TV
Dmitri Constantinov demisionează din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. Funcționarul susține că nu au existat presiuni asupra sa și că dorește să aibă grijă de sănătate. „Nu a existat nicio presiune asupra mea din partea niciunei părți, nicio instrucțiune, nimic. Am decis pur și simplu să mă concentrez pe sănătatea mea. Mai ales că am 90 de zile de concediu neutilizat”, a spus el într-un mesaj video.Dmitri Konstantinov a condus Adunarea Populară din 4 februarie 2022.
09:50
Tragedie la o clinică dentară din București: o fetiță de doar 2 anișori a murit în timpul unei intervenții stomatologice. Poliția și Ministerul Sănătății au deschis anchete Liber TV
O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică stomatologică din București, în urma unei intervenții efectuate sub anestezie generală. Copila a intrat în stop cardio-respirator la scurt timp după procedură, iar medicii nu au reușit să o resusciteze, în ciuda eforturilor repetate. Poliția Capitalei și autoritățile sanitare au deschis anchete ample pentru a stabili împrejurările tragediei. Fetița fusese adusă la clinică împreună cu mama sa pentru două intervenții la carii, care necesitau anestezie profundă. La aproximativ 20 de minute după sedare, copila a intrat în stop cardio-respirator. Deși a fost apelat numărul unic de urgență 112, manevrele de resuscitare nu au avut succes, medicii declarând ulterior decesul. Poliția a confirmat incidentul printr-un comunicat oficial. „La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secţia 10 Poliţie a fost sesizată, prin 112, că un copil a intrat în stop cardio-respirator într-o clinică din Sectorul 3. Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul minorei”, a transmis instituția. Cazul este acum anchetat de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă, sub coordonarea Parchetului Sectorului 3. Tatăl copilei susține că fetița avea analize recente, care arătau valori hepatice de șase ori mai mari decât limita normală. Acesta afirmă că medicul anestezist fusese informat și confirmase că intervenția poate avea loc. „Soția i-a trimis analizele medicului. I-au spus că valorile la ficat sunt mărite de 6 ori. Medicul a zis că este în regulă, că putem veni. După 20 de minute de la anestezie, copilul a intrat în stop. Pe noi ne-au anunțat după o oră și ceva, iar ambulanța la fel, a venit după o oră. Au omorât-o”, a declarat tatăl, vizibil devastat. Mama fetiței a adăugat că ceruse opinia mai multor medici, care i-au spus că valorile mărite ale analizelor pot fi întâlnite la copii mici. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că există suspiciuni privind întârzierea apelului la 112, însă a subliniat că nu poate afirma, deocamdată, dacă aceasta a influențat deznodământul: „Cu rezervă mă pronunț, dar apelul la 112 s-a efectuat cu o oarecare întârziere. Nu știu dacă această întârziere a făcut diferența. Din câte știu, medicul anestezist are experiență. Nu vreau să speculez”, a spus ministrul, adăugând că Inspecția Sanitară de Stat va efectua vineri un control amănunțit în clinică. În paralel, Colegiul Medicilor va verifica dacă protocoalele de anestezie și procedurile medicale au fost respectate. Reprezentanții clinicii au transmis un comunicat în care își exprimă regretul profund față de tragedie și spun că vor colabora cu autoritățile: „Prezentăm condoleanțe familiei îndurerate și vom pune la dispoziția anchetatorilor toate informațiile necesare”, se arată în mesaj. Clinica precizează că, în ultimii 11 ani, aceeași echipă medicală a efectuat peste 1.700 de proceduri de sedare profundă, fără incidente majore. În cursul nopții, medicii implicați în intervenție au fost audiați mai multe ore. Trupul copilului va fi preluat de Medicina Legală, iar necropsia va stabili cauza exactă a decesului.
13 noiembrie 2025
19:20
Renato Usatîi: Statul ar trebui să preia în mod transparent activele companiei Lukoil-Moldova pentru a permite controlul asupra prețurilor la combustibil și a evita înțelegerile de cartel Liber TV
Statul ar trebui să preia în mod transparent activele companiei Lukoil-Moldova pentru a permite controlul asupra prețurilor la combustibil și a evita înțelegerile de cartel. Declarația a fost făcută de președintele Fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Renato Usatîi. „Deținerea acestor active de către o companie de stat ar fi un beneficiu foarte mare pentru cetățeni, deoarece ar exista un control asupra prețurilor la carburanți”, a argumentat Renato Usatîi.El a adăugat că acest fapt va elimina, totodată, și orice eventuale înțelegeri de cartel între operatorii privați.Președintele Partidului Nostru a accentuat importanța ca procesul să fie realizat în mod transparent, pentru a garanta corectitudinea și eficiența acestei inițiative.Amintim că LUKOIL a intrat sub sancţiunile Statelor Unite, ce intră în vigoare la 21 noiembrie 2025. Guvernul Republicii Moldova a anunţat că va prelua infrastructura LUKOIL‑Moldova implicată în alimentarea cu combustibil la Aeroportul Chişinău, pentru a asigura continuitatea aprovizionării. De asemenea, este în curs o analiză privind eventuala naţionalizare sau schimbare majoră a proprietăţii activelor LUKOIL‑Moldova, pentru a proteja securitatea energetică.
17:10
Prima vizită a premierului Alexandru Munteanu la București: România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul strategic pentru integrarea europeană și dezvoltarea infrastructurii comune Liber TV
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a efectuat astăzi prima sa vizită oficială la București, în calitate de șef al Guvernului, la invitația premierului României, Ilie Bolojan. Cei doi oficiali au susținut o conferință de presă comună, în cadrul căreia au reconfirmat caracterul strategic, istoric și frățesc al relației dintre cele două state și au anunțat noi proiecte comune de infrastructură, energie, transport și securitate, menite să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Ilie Bolojan: „România va rămâne cel mai apropiat susținător al Republicii Moldova în drumul său european”Premierul României, Ilie Bolojan, a salutat rezultatele alegerilor din Republica Moldova din 28 septembrie, subliniind că scrutinul a demonstrat „implicarea, spiritul civic și sprijinul ferm al cetățenilor pentru parcursul european al țării”.„România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat susținător al Republicii Moldova. Faptele o demonstrează”, a declarat Bolojan.Oficialul român a menționat o serie de proiecte bilaterale majore, aflate în derulare sau planificare, între care: interconectarea energetică prin linia electrică Suceava–Bălți, reabilitarea și electrificarea căii ferate Iași–Ungheni cu sprijin european, construcția podului rutier de la Ungheni, care va fi conectat la autostrada A8 – primul pod peste Prut construit în ultimele șase decenii, facilitarea trecerii frontierei prin introducerea controlului coordonat și modernizarea infrastructurii de frontieră, creșterea investițiilor companiilor românești în Republica Moldova.Bolojan a subliniat că România este principalul partener comercial al Republicii Moldova și va continua să sprijine reformele și aderarea acesteia la Uniunea Europeană:„Aderarea la Uniunea Europeană este singura opțiune capabilă să răspundă aspirațiilor cetățenilor Republicii Moldova. România va rămâne o voce puternică în sprijinul acestui obiectiv și va pleda pentru deschiderea rapidă a primelor clustere de negociere la nivel european.” Alexandru Munteanu: „România a fost și rămâne casa noastră, sprijinul nostru și partenerul nostru de viitor”Premierul Alexandru Munteanu a început declarația sa printr-un mesaj emoționant de recunoștință:„Sunt onorat că am prima vizită externă la București, o a doua casă pentru cetățenii noștri. Împărtășim aceeași limbă, aceeași istorie și construim o moștenire comună pentru generațiile viitoare.”Șeful Executivului de la Chișinău a vorbit despre transformarea relației dintre cele două țări, de la „garduri de fier” la „punți trainice” de cooperare – energetice, rutiere, feroviare, culturale și educaționale.Munteanu a subliniat că integrarea europeană este „cea mai solidă punte” care unește Republica Moldova și România:„Aspirațiile noastre europene au învins într-o luptă crâncenă cu dezinformarea, corupția și tentativele de destabilizare. Am demonstrat că Republica Moldova aparține familiei europene, iar România ne-a fost alături la fiecare pas.”Premierul moldovean a enumerat o serie de proiecte prioritare ale agendei comune Chișinău–București: dezvoltarea infrastructurii energetice regionale: liniile Vulcănești–Chișinău (finalizată în proporție de 90%), Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz; participarea Republicii Moldova la proiectul gazier Neptun Deep și la construcția noului bloc de la Cernavodă; conectarea infrastructurii rutiere și feroviare, inclusiv podul Ungheni și noul pod planificat la Albița, precum și relansarea liniei feroviare Cantemir–Fălciu; extinderea cooperării în securitatea cibernetică și protecția infrastructurii critice; intensificarea parteneriatului cultural și educațional, prin peste 100 de proiecte comune în cercetare, carte, teatru și film.„România este principalul nostru partener comercial și investitor, cu peste 1.600 de companii active în Republica Moldova. Planul nostru este să trecem de la statutul de țară ajutată la cel de stat care contribuie la securitatea și prosperitatea regională”, a afirmat Munteanu.Premierul moldovean a ținut să clarifice și unele afirmații recente „rupte din context”, reafirmând solidaritatea totală cu România:„România este atât de legată de soarta noastră, încât orice succes al României ne bucură, iar orice regres ne doare. La mai mult și la mai mare!”
15:20
Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare Liber TV
La data de 13 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Inculpatul a recunoscut integral vinovăția, până la începerea cercetării judecătorești, cauza penală fiind examinată în procedură simplificată. Respectiv, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 3 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, iar 1 an cu suspendare, acesta fiind considerat perioadă de probațiune. De asemenea, inculpatul a fost privat de dreptul de a deveni membru al partidelor politice, de a ocupa funcții în organele centrale și organizațiile teritoriale ale partidelor politice, de a exercita activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul acestora, de a participa la activități cu caracter politic, de a deține funcții publice și de a exercita activități în sfera publică, pe o durată de 5 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, inculpatului i-a fost aplicată măsura arestului preventiv, fiind luat sub strajă din sala de ședințe. Totodată, din contul inculpatului a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 8 milioane de lei, reprezentând mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. Potrivit probatoriului administrat de către Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate, inculpatul, activând în calitate de Președinte al Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023 şi radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), știind că partidul era finanțat de un grup criminal organizat, condus de Ilan Șor, și împreună cu alți membri ai partidului, ar fi contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale, oferind informații și resurse pentru susținerea partidului. Astfel, inculpatul ar fi acceptat prin complicitate, în mod conștient, să primească bani din partea grupului criminal, în mărime de peste 8 milioane de lei, bani obținuți ilegal și folosiți pentru activitățile partidului (organizarea protestelor și remunerarea participanților), cu scopul de a influența politica din Republica Moldova și de a obține putere prin mijloace ilegale. Sentința nu este definitivă, aceasta poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile. Acuzatorul de stat urmează să decidă necesitatea contestării acesteia.
14:20
Vladimir Voronin a primit „Premiul Lenin” din partea Partidului Comunist al Federației Ruse. Distincția a fost primită și de liderul nord-coreean Kim Jong Un Liber TV
Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, a devenit laureat al „Premiului Lenin” oferit de Comitetul Central al Partidului Comunist din Federația Rusă (PCFR). Decizia a fost luată pe 10 noiembrie, în cadrul unei ședințe a prezidiului partidului, desfășurate la Moscova și conduse de liderul comunist rus, Ghennadi Ziuganov.Potrivit comunicatului PCFR, alături de Voronin, distincția a mai fost acordată liderului nord-coreean Kim Jong Un, directorului general al Uzinei Kirov, Serghei Serebriakov, agenției de presă chineze „Xinhua” și artistului poporului al URSS, Vladislav Cernușenko.Într-o declarație de presă făcută pe 13 noiembrie, Vladimir Voronin a afirmat că „Premiul Lenin” are „o importanță extraordinară” pentru el, subliniind că întreaga sa activitate politică s-a desfășurat sub stindardul ideologiei comuniste și al lui Vladimir Lenin.„Are o importanță extraordinară, deosebită acest premiu. Am 60 de ani de când sunt în rândurile partidului și în rândurile comuniștilor. Am format aici, din nou, organizația republicană a Partidului Comuniștilor, de patru ori am învins în alegerile parlamentare, de două ori președintele republicii – și toate acestea sub drapelul comunist, sub numele lui Lenin. Pentru mine asta este sensul vieții mele”, a declarat Voronin, citat de Newsmaker.md.
Mai multe ştiri
