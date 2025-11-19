O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă ...
InfoMarket, 19 noiembrie 2025 16:50
O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă ...
• • •
Alte ştiri de InfoMarket
Acum 30 minute
16:50
O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă ...
Acum 4 ore
14:10
ANRE: Tarifele la gazul natural în Moldova pot fi ajustate ...
14:10
Eugen Osmochescu: Moldova este deschisă inovării și ...
14:10
Alexandru Munteanu: Moldova speră să primească în viitorul ...
Acum 24 ore
18:00
Moldova își prezintă potențialul industriei electronice ...
18:00
57 de blocuri cu locuințe din Chișinău vor fi termomodernizate ...
18:00
Alexandru Munteanu: Moldova este gata să contribuie ...
Ieri
14:40
Agenția pentru Investiții a lansat o inițiativă de ...
14:40
Ministerul Energiei: Tarifele la energia electrică ...
14:40
Deficitul balanței comerciale a Moldovei a fost, în ...
17 noiembrie 2025
17:50
CNPF avertizează cetățenii din Moldova cu privire ...
17:50
ANRE susține că, informațiile difuzate în mass-media ...
17:50
Alexandru Munteanu: Autoritățile din Moldova au un ...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
50% cashback pentru cheltuielile cadastrale și notariale ...
15:20
CyberFilter – noul serviciu Orange care te protejează ...
14:40
În perioada 10-16 noiembrie, Serviciul Vamal a transferat ...
14:40
Volumul achizițiilor de valută străină de la persoane ...
14:40
Veaceslav Ioniță: Moldova traversează o perioadă economică ...
14:10
A doua Pădure a Prieteniei a prins rădăcini cu ajutorul ...
14 noiembrie 2025
18:30
BNM, cu sprijinul Delegației Uniunii Europene, a lansat ...
18:30
Ministerul Energiei: Compania Lukoil a încheiat un ...
18:30
Autoritățile din Moldova vor lua măsuri pentru simplificarea ...
17:20
Conferința MACRO 2025: Reducerea disparităților și ...
16:00
Ziarul „Logos Press”, liderul presei de afaceri din ...
15:00
Oportunitățile de investiții ale Moldovei în domeniul ...
15:00
ANRE: Prețurile la carburanți au crescut treptat după ...
15:00
Banca Națională a menținut prognoza inflației medii ...
13 noiembrie 2025
17:40
În Moldova, comerțul internațional devine mai simplu ...
17:40
Ilie Bolojan: România este pregătită să extindă comerțul ...
17:40
Uniunea Europeană și PNUD lansează un proiect în valoare ...
14:30
Întreprinderea de stat „Căile Ferate ale Moldovei” ...
14:30
Moldova a primit din partea Canadei ajutor în valoare ...
14:30
Ministerul Finanțelor: În 2025, Moldova nu a primit ...
12 noiembrie 2025
22:00
Anca Dragu: În prezent, depozitele populației au depășit ...
22:00
Anca Dragu: Banca Națională a Moldovei urmărește ca ...
18:10
CNPF beneficiază de sprijin în cadrul instrumentului ...
18:10
Germania va continua să acorde Moldovei sprijin în ...
18:10
Guvernul a aprobat rectificarea Legii bugetului de ...
14:50
ONU va continua să sprijine Moldova în implementarea ...
14:50
Guvernul intenționează să finalizeze negocierile și ...
14:50
Marta Kos: Comisia Europeană este pregătită să colaboreze ...
11 noiembrie 2025
18:20
Alte 68 de întreprinderi locale au primit subvenții ...
18:20
Moldova nu a primit de la FMI ultima tranșă de 170 ...
18:20
Marta Kos: Uniunea Europeană va acorda sprijinul său ...
18:10
Expoziția „Porțile Moldovei”, lansată la Muzeul Național ...
14:40
Aproape 40.000 de gospodării din întreaga țară și-au ...
14:40
Eugen Osmochescu: UE este principalul partener economic ...
14:40
BERD va sprijini în Moldova noi proiecte menite să ...
11:20
Maib și UNICEF semnează un acord de parteneriat. O ...
10 noiembrie 2025
18:40
OTP Bank Moldova anunță rezultatele financiare în primele ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.