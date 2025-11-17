A doua Pădure a Prieteniei a prins rădăcini cu ajutorul ...
InfoMarket, 17 noiembrie 2025 14:10
A doua Pădure a Prieteniei a prins rădăcini cu ajutorul ...
Acum 30 minute
14:10
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
BNM, cu sprijinul Delegației Uniunii Europene, a lansat ...
18:30
Ministerul Energiei: Compania Lukoil a încheiat un ...
18:30
Autoritățile din Moldova vor lua măsuri pentru simplificarea ...
17:20
Conferința MACRO 2025: Reducerea disparităților și ...
16:00
Ziarul „Logos Press”, liderul presei de afaceri din ...
15:00
Oportunitățile de investiții ale Moldovei în domeniul ...
15:00
ANRE: Prețurile la carburanți au crescut treptat după ...
15:00
Banca Națională a menținut prognoza inflației medii ...
13 noiembrie 2025
17:40
În Moldova, comerțul internațional devine mai simplu ...
17:40
Ilie Bolojan: România este pregătită să extindă comerțul ...
17:40
Uniunea Europeană și PNUD lansează un proiect în valoare ...
14:30
Întreprinderea de stat „Căile Ferate ale Moldovei” ...
14:30
Moldova a primit din partea Canadei ajutor în valoare ...
14:30
Ministerul Finanțelor: În 2025, Moldova nu a primit ...
12 noiembrie 2025
22:00
Anca Dragu: În prezent, depozitele populației au depășit ...
22:00
Anca Dragu: Banca Națională a Moldovei urmărește ca ...
18:10
CNPF beneficiază de sprijin în cadrul instrumentului ...
18:10
Germania va continua să acorde Moldovei sprijin în ...
18:10
Guvernul a aprobat rectificarea Legii bugetului de ...
14:50
ONU va continua să sprijine Moldova în implementarea ...
14:50
Guvernul intenționează să finalizeze negocierile și ...
14:50
Marta Kos: Comisia Europeană este pregătită să colaboreze ...
11 noiembrie 2025
18:20
Alte 68 de întreprinderi locale au primit subvenții ...
18:20
Moldova nu a primit de la FMI ultima tranșă de 170 ...
18:20
Marta Kos: Uniunea Europeană va acorda sprijinul său ...
18:10
Expoziția „Porțile Moldovei”, lansată la Muzeul Național ...
14:40
Aproape 40.000 de gospodării din întreaga țară și-au ...
14:40
Eugen Osmochescu: UE este principalul partener economic ...
14:40
BERD va sprijini în Moldova noi proiecte menite să ...
11:20
Maib și UNICEF semnează un acord de parteneriat. O ...
10 noiembrie 2025
18:40
OTP Bank Moldova anunță rezultatele financiare în primele ...
18:20
Peste 750 de companii din diferite sectoare ale economiei ...
18:20
Ministerul Energiei: Guvernul, prin Aeroportul Internațional ...
18:20
BNM: Banca Mondială ajută Moldova să elaboreze prima ...
14:40
Vinurile din Moldova au fost larg reprezentate în Italia ...
14:40
În ianuarie-octombrie 2025, inflația a fost de 5,57% ...
14:40
Alexandru Munteanu: Implementarea Planului de dezvoltare ...
10:30
Marina Balan: Cum obțineți rapid un credit pentru afaceri? ...
7 noiembrie 2025
18:10
Japonia va continua să finanțeze în Moldova programul ...
18:10
Veaceslav Ioniță: Economia Moldovei a intrat în recesiune: ...
18:10
Roberta Metsola: Uniunea Europeană are nevoie de Moldova ...
14:20
Furnizorii de servicii media din Moldova pot depune ...
14:20
Ministerul Energiei: Consiliul pentru examinarea investițiilor ...
14:20
Banca Națională a menținut rata de referință aplicată ...
11:20
Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori ...
6 noiembrie 2025
18:30
Serviciul Vamal i-a calculate unui agent economic taxe ...
18:30
SFS: Moldova mizează pe o cooperare activă și constructivă ...
18:30
IDIS Viitorul a prezentat cele mai acute 100 de probleme ...
18:30
SUA va continua să sprijine Moldova în eforturile sale ...
