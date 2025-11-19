Japonia luptă cu un incendiu de proporții: imagini cu un oraș în flăcări circulă pe internet
Noi.md, 19 noiembrie 2025 12:30
În orașul Oita de pe insula Kyushu (Japonia) a izbucnit un incendiu de proporții, în urma căruia au fost distruse peste 170 de clădiri.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat canalul japonez de televiziune NHK.{{848849}}Incendiul a izbucnit pe 18 noiembrie, iar echipele de salvare nu au reușit încă să oprească răspîndirea focului în cartierele rezidențiale. Pompierii luptă cu flăcări
• • •
Soarele egiptean și primul meci: Cum a jucat Albot în prima rundă a turneului de la Soma Bay # Noi.md
Radu Albot l-a învins în prima rundă a turneului din seria „Challenger” de la Soma Bay, Egipt, pe ucraineanul Vladislav Orlov.Scorul a fost 6:3, 7:5. În optimile de finală, tenismenul moldovean, care ocupă locul 448 în clasamentul mondial, îl va întîlni pe Gil Husse din Marea Britanie, transmite Media Sport.Adversarul său este cap de serie numărul cinci și ocupă locul 334 în clasamentul
Primul jucător mondial, Carlos Alcaraz, nu va juca pentru echipa Spaniei în faza finală a Cupei Davis.Motivul este o accidentare la tendonul popliteu drept, suferită în finala turneului final împotriva lui Jannik Sinner. În ciuda pauzei medicale și a bandajului aplicat pe șold, Alcaraz a terminat meciul, dar a pierdut cu 6:7, 5:7.Cuvintele lui AlcarazPe 18 noiembrie, jucătorul de tenis
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, chiar în momentul în care transmitea bani unui inspector vamal.Potrivit anchetatorilor, mita era oferită pentru a facilita trecerea frontierei de către mai mulți cetățeni străini și pentru a evita eventuale verificări sau impedimente la controlul vam
Persoanele de vîrsta a treia din localitatea Bălășești, raionul Sîngerei, vor avea, de acum înainte, mai multe ocazii să se implice activ în viața comunității.În localitate a fost deschis un nou centru comunitar. Spațiul modern le pune la dispoziție seniorilor activități de socializare, recreere, sport și educație, menite să le îmbunătățească viața de zi cu zi.{{845668}}Pînă acum, seniorii
În Sultanbeyli, unul dintre cartierele Istanbulului, a izbucnit un incendiu într-un hotel de 27 de etaje.La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri, poliție și ambulanță. Turiștii locali și străini au fost evacuați din clădire.În timpul incidentului, patru persoane s-au intoxicat cu fum, iar victimele au fost spitalizate, informează Noi.md, cu referire la report.az.Autorități
Locuitorii din Voloave: "Sîntem împotriva unei platforme de transfer a deșeurilor la noi în sat" # Noi.md
Sătenii din Voloave, raionul Soroca, s-au adunat recent într-o ședință generală pentru a discuta planurile de construire a unei platforme de transfer a deșeurilor.Oamenii au spus clar că nu sînt de acord cu acest proiect și au cerut ca platforma să nu fie amplasată în localitatea lor.{{847001}}La discuție au participat primarul comunei Parcani, care conduce și localitatea Voloave, dar și r
Astăzi, 19 noiembrie, Judecătoria Chișinău urmează să decidă dacă Vladimir Plahotniuc, aflat în arest preventiv din 25 septembrie, va rămîne în detenție sau va fi eliberat.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, procurorul Alexandru Cernei a depus ieri, 18 noiembrie, o solicitare de prelungire a măsurii preventive cu încă 30 de zile, întrucît actualele mandate expiră pe 24 noiembr
Pe fondul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, Primăria Chișinău atenționează participanții la trafic să manifeste prudență sporită pentru a evita incidentele pe carosabil.Astfel, autoritățile recomandă șoferilor să își adapteze viteza la starea drumului, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele bruște, care pot deveni periculoase pe stratul umed sa
Din cauza crizei demografice prin care trece Republica Moldova, medicii de familie au la evidență mai puține gravide, dar mai multe sarcini cu probleme de sănătate.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Consens Național” de la RLIVE TV.{{841862}}Potrivit invitaților, starea de sănătate a gravidelor pune presiune pe medicii de familie din regiuni, care acoperă o populație de cîtev
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, cînd spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți, raionul Ștefan Vodă."Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și
Polonia a ridicat în aer avioane de vînătoare în primele ore ale dimineţii, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei poloneze.Forţele armate ale ţării au anunţat că măsura a fost luată pentru a proteja spaţiul aerian al statului membru NATO, relatează Reuters, citat de observatornews.ro.„Perechi de interceptare şi o aeronavă de avertizare
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează că, în cadrul ședinței Plenului din data de 18 noiembrie 2025, a fost aprobat transferul temporar a trei judecători în cadrul Curții de Apel Centru.Decizia a fost luată în contextul necesității acoperirii unor funcții vacante, pînă la ocuparea acestora în mod definitiv, începînd cu data de 01 ianuarie 2026, notează Noi.md.{{848917}}Astfe
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă # Noi.md
În această dimineață, Procuratura Anticorupție (PA), în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA), a descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă.Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui condamnat pentru infracț
Explozie într-o gospodărie din raionul Florești, provocată de nerespectarea regulilor de utilizare a aragazului # Noi.md
O deflagrație s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, în orașul Mărculești, raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 06:25, fiind raportată o explozie într-o casă situată pe strada Ștefan cel Mare, nr. 40.La fața locului au intervenit salvatorii și pompierii Unității Florești, care au constatat că în urma exploziei au fost distruse bucătăria de vară și un
Ministerul Apărării confirmă survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă neidentificată în noaptea de 19 noiembrie.Potrivit instituției, după schimbul de informații cu partenerii din Ucraina și Romînia, s-a stabilit că aparatul de zbor a pătruns pe teritoriul național între orele 03:22 și 03:35.Drona a intrat din direcția localității Lesnaia (Ucraina) și a traversat
Pe 14 noiembrie a avut loc prezentarea oficială a salonului auto LOTUS Moldova — evenimentul care a marcat intrarea pe piața moldovenească a legendarului brand britanic LOTUS Cars.LOTUS nu înseamnă doar mașini. Este o școală de inginerie care a adus lumii șapte titluri de campion în Formula 1 și a devenit un simbol al vitezei, inovației și spiritului sportiv pur. Reprezentantul oficial al mărc
Dorin Damir își ia pauză de la rețelele sociale: „Am redobîndit orele pe care le pierdeam online” # Noi.md
Președintele Federației de Arte Marțiale „FEA”, Dorin Damir, a anunțat că se retrage temporar din mediul online, preferînd să își acorde timp pentru reflecție și deconectare. Potrivit acestuia, decizia nu are un termen prestabilit, fiind mai degrabă o nevoie interioară de detașare.„Omul e o ființă care, uneori, are nevoie să se desprindă de tot. Așa am simțit și eu. Mi-am luat o pauză — cred c
Poliția de Frontieră informează că în noaptea de 19 noiembrie 2025, la frontiera moldo-ucraineană, a fost semnalată prezența unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, care a determinat intervenția autorităților responsabile de securitatea frontierei.Patrula mobilă a Poliției de Frontieră a raportat detectarea unui sunet specific unui aparat de zbor, la circa 2.000 de metri de l
Distrugerea deliberată a fundamentelor economice și culturale trebuie văzută ca o amenințare la adresa noosferei însăși – un meleag al rațiunii umane, pe care strămoșii noștri l-au construit de-a lungul mileniilor și care astăzi este subminat de forțele fanatismului și ale „nebuniei create de om”, precum și de o amenințare migratorie fără precedent care subminează ordinea europeană și americană.
China va intensifica supravegherea exporturilor de mașini second-hand și va controla strict exportul de vehicule noi sub pretextul că ar fi folosite, potrivit unui anunț emis vineri de Ministerul Comerțului din țară.De la începutul anului viitor, vehiculele care solicită exportul la mai puțin de 180 de zile de la înregistrare vor fi obligate să furnizeze informațiile necesare pentru serviciile
Designerul moldovean Evgheni Hudorojcov a prezentat, pentru al doilea an consecutiv, colecția sa în cadrul evenimentului internațional de modă The Event Dubai, desfășurat în Emiratele Arabe Unite.Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în EAU, participarea lui Evgheni confirmă vizibilitatea tot mai mare a tinerelor talente moldovenești pe scenele internaționale. Diplomații moldoveni l-au felicit
În prag de iarnă, mulți oameni aleg să-și întărească organismul nu doar cu medicamente tradiționale, dar și cu diferite plante sau pomușoare.În piețe, vînzătorii spun că fructele uscate și ierburile sînt căutate atît pentru gust, cît și pentru beneficiile pe care le promit. Experții confirmă că pomușoarele pot întări imunitatea, dar cu o condiție - să fie pregătite corect.{{500211}}Vînzăto
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene aproape 2 bani, dar dolarului american – 4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 19 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6614 lei pentru un euro (+1,69 bani) și 16,9722 lei pentru un dolar (+4,02 bani), în
Ministerul Apărării din România anunță că o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova # Noi.md
Ministerul Apărării Naționale al României a informat în această dimineață că o dronă neidentificată a fost detectată pe radare, traversînd inclusiv spațiul aerian al Republicii Moldova, înainte de a pătrunde în România.Potrivit comunicatului oficial: În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, două aeronave Eurofighter Typhoon, dislocate la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate pentru mo
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în contextul Codului Galben de schimbare bruscă a vremii, cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare pe întreg teritoriul țării, drumarii au intervenit pe parcursul nopții și continuă patrulările și în această dimineață pe drumurile publice naționale.Pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță, ec
Piața asigurărilor intră în era ultra-rapidă: ‘Carte Verde’ imediată și încredere sporită în sistem # Noi.md
Timpul de emitere a unei asigurări „Carte Verde” a ajuns astăzi la doar două minute, ceea ce optimizează fluxurile interne ale societăților de asigurări și oferă un plus de confort pentru consumatori, a declarat viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Constantin Șchendra, la Conferința de Asigurări 2025, transmite IPN.Potrivit lui Șchendra, digitalizarea a devenit normă în sectorul asi
Locatarii din 3 blocuri de pe străzile Zidarilor și Pietrarilor din Bubuieci stau deseori pe întuneric din cauza deconectărilor de la energia electrică.Clădirile sînt alimentate în regim de șantier, cu instalații care nu suportă consumul locatarilor. Aceștia și-au cumpărat apartamentele în urmă cu opt ani, dar probleme tot sînt. Dezvoltatorul dă asigurări că a fost găsită o rezolvare a situați
Dumitru Buliga, unul dintre avocații fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, susține că nu se poate prezenta la ședințe, deoarece judecătorul nu l-a consultat atunci a stabit programul și el este antrenat în alte procese.„În primul rînd, acest dosar nu are nicio prioritate în raport cu altele pe care le am în procedură. În al doilea rînd, instanța, nu știu din ce motive, a recurs la f
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Dante Alighieri de pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații un transformator electric a fost cuprins de flăcări.La fața locului au intervenit trei echipaje de
Utilizarea excesivă a antimicrobienelor a accelerat, în ultimii ani, apariția microbilor care nu mai răspund la tratament.Avertismentul vine din partea specialiștilor în contextul Săptămînii mondiale de conștientizare a rezistenței la antibiotice, care se desfășoară în perioada 18-24 noiembrie, transmite IPN.Evenimentul, promovat global și susținut în Republica Moldova de Agenția Naționa
În contextul Codului galben emis de schimbarea bruscă a vremii, serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele fenomenelor meteo.La această oră, serviciile municipale sînt în teren și intervin acolo unde este necesar, notează Noi.md.{{849029}}Pentru a preveni eventualele incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să folosească transportul public în
Incompatibilitate pe note muzicale: Botgros poate evolua doar voluntar dacă rămîne în Legislativ # Noi.md
Ex-deputata PAS, Olesea Stamate, afirmă că activitatea artistică remunerată a maestrului Nicolae Botgros este incompatibilă cu mandatul său de deputat.Potrivit legislației, un ales al poporului nu poate desfășura activități plătite în afara funcției publice, cu excepția celor didactice sau științifice. Declarația afost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat”.{{848393}}„Este incompatib
Ultimii patru martori în dosarul "Frauda Bancară", în care este judecat şi oligarhul Vladimir Plahotniuc, sînt de negăsit.Procurorii anticorupţie încă nu au reuşit să ia legătura cu aceştia. Între timp, ieri au fost audiaţi alţi doi martori din partea acuzării. Vladimir Plahotniuc refuză în continuare să participe la şedinţele de judecată.{{847520}}"Dumnealui a menţionat că suma de bani to
Rezervele invizibile ale Moldovei: unde ținem gazul și ce riscuri ascund depozitele noastre strategice? # Noi.md
Republica Moldova are în prezent aproximativ 50 de milioane de metri cubi de gaze naturale stocate în rezerve strategice – suficient pentru a acoperi în jur de 10 zile de consum în cazul unei întreruperi bruște a aprovizionării.Anunțul a fost făcut de directorul ANRE, Alexei Taran, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul clubului de presă „Dialog despre provocările actuale din sector
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:19 noiembrie — a 323-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 42 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ier. Mărturisitor Pavel arhiepiscopul Constantinopolului, mărturisitorulCe
Președintele Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, a comentat retragerea deputatului Cheianu, afirmînd că acesta a renunțat la mandat din motive medicale. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat”.„După cîteva sesiuni, domnul Cheianu a spus că nu rezistă și renunță. Îi dăm crezare, nu cred că a avut acest plan de la început”, a declarat Spatari.
Astăzi, sinopticienii prognozează cer variabil.{{848952}}Dimineața și în prima parte a zilei sînt așteptate precipitații mixte sub formă de lapoviță, motiv pentru care pe alocuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din nord-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării, aerul se va încălzi pînă la +5…7°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +3…+5°C, iar în nord se vor înregist
Dimineața de astăzi i-a întîmpinat pe locuitorii Chișinăului cu primii fulgi de nea, semn clar că iarna a ajuns oficial în capitală. În mai multe sectoare ale orașului, ninsoarea ușoară a început încă de la orele matinale, transformînd peisajul într-o scenă de început de sezon rece.Fulgi rari, apoi tot mai deși, au dansat peste bulevarde, acoperișuri și parcuri, iar trecătorii au surprins mome
Victor Marahovschi, despre lupta împotriva traficului de persoane: „Motivele trecerii la statutul de țară de destinație sînt complexe” # Noi.md
În Moldova trebuie abordată cu seriozitate problema luptei împotriva traficului de persoane, deoarece aceasta nu este doar o chestiune privind drepturile omului, ci și o parte a agendei de securitate și dezvoltare națională, iar dacă țara noastră nu dorește să se consolideze în lume ca o platformă ieftină pentru exploatarea oamenilor, combaterea acestui fenomen trebuie să devină o prioritate pentr
Olesea Stamate: „Deocamdată e greu de crezut că autoritățile și-au învățat cu adevărat lecția” # Noi.md
Actuala guvernare a Moldovei are șanse bune să promoveze reforme importante pentru țară și să dezvolte economia, dacă premierul Alexandru Munteanu își va păstra libertatea de acțiune.O astfel de opinie a exprimat fostul ministru al Justiției din Moldova și fostul vicepreședinte al partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Olesea Stamate, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahur
Patriotismul și tineretul: va reuși Moldova să oprească depopularea și să redea încrederea în viitor? # Noi.md
Pentru generația actuală de tineri, patriotismul nu poate apărea doar în baza unor sloganuri răsunătoare și promisiuni formale. Pentru tineri este important sentimentul că în Moldova se poate munci, crește, întemeia o familie și dezvolta. Patriotismul este încrederea că țara natală este capabilă să se schimbe și să se dezvolte dacă oamenii investesc în ea forțele și ideile lor.Această opinie a
Un diamant brut impresionant, cîntărind 1.094 de carate, a fost vîndut de compania Lucara Diamond Corp. pentru suma de 12 milioane de dolari, potrivit anunțului oficial.Piatra, denumită Seriti, provine din mina Karowe din Botswana, recunoscută la nivel global pentru producția frecventă de diamante de dimensiuni excepționale. Compania va primi, pe lîngă suma inițială, și o cotă din profitul vii
Un complex mayaș colosal descoperit în Mexic rescrie începuturile civilizației: o construcție veche de peste 3.000 de ani # Noi.md
Arheologii au identificat în estul statului mexican Tabasco, aproape de granița cu Guatemala, un impresionant complex ceremonial mayaș, numit Aguada Fénix, considerat una dintre cele mai mari structuri construite în era Preclasică timpurie.Monumentul are o lungime de aproximativ 1,6 kilometri, o lățime de circa 400 de metri și o înălțime care variază între 9 și 15 metri. Construcția este datat
Curtea Supremă a Thailandei l-a obligat pe ex-premierul, Thaksin Shinawatra să plătească 542 milioane de dolari taxe # Noi.md
Curtea Supremă a Thailandei a ordonat fostului prim-ministru Thaksin Shinawatra, în vîrstă de 76 de ani, să plătească 542,37 milioane de dolari reprezentînd taxe restante aferente vînzării companiei sale de telecomunicații, Shin Corp, către Temasek Holdings din Singapore, în 2006.Thaksin, care se află în prezent în închisoare la Bangkok pentru acuzații de corupție, a fost prim-ministru între 2
Modelul și creatoarea de conținut Elena Matei, originară din Republica Moldova, a fost desemnată „Femeia Anului 2025” de prestigioasa revistă Glamour Bulgaria.Publicația a anunțat oficial rezultatul în cadrul proiectului „Woman of the Year 2025”, dedicat personalităților feminine care inspiră prin reușitele și influența lor în domeniul modei, artei și culturii.Elena Matei, stabilită de mai
În perioada 10 – 14 noiembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a încasat circa 907,4 milioane de lei la Bugetul public național, potrivit datelor operative prezentate de instituție.Autoritatea fiscală menționează că promovează conformarea voluntară prin instrumente precum vizita fiscală. Astfel, în aceeași perioadă, inspectorii fiscali au efectuat 264 de vizite la 228 de contribuabili.
Pe 17 noiembrie, la Rotterdam, echipa națională a Olandei și-a asigurat calificarea la Campionatul Mondial 2026, învingînd cu 4:0 Lituania. Echipa lui Ronald Koeman a preluat controlul jocului încă din primele minute și nu a lăsat adversarului nicio șansă.Cum s-a întîmplatÎncă de la începutul meciului a devenit clar că Lituania va juca pe locul doi. Olanda a dominat în centrul terenului, a
Pe 17 noiembrie, la Leipzig, echipa națională a Germaniei a disputat meciul decisiv din ciclul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026.Slovacii, care aveau același număr de puncte, sperau să se răzbune pentru victoria din prima rundă, dar echipa lui Julian Nagelsmann nu doar a răspuna — ea a distrus adversarul.Cum s-a întîmplatÎncă din primele minute, Germania a preluat contr
China a decis amînarea proiecției filmelor japoneze importate „Crayon Shin-chan the Movie：Super Magificent! Scorching Kasukabe Dancers” și „Cells of Work”, scrie romanian.cgtn.com.Importatorul și distribuitorul filmelor au confirmat că decizia a fost una prudentă adoptată în urma evaluării performanțelor complexe ale producțiilor cinematografice japoneze pe piața chineză și a stării de spirit
