Incendiu la un liceu din capitală
Noi.md, 19 noiembrie 2025 09:30
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Dante Alighieri de pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații un transformator electric a fost cuprins de flăcări.La fața locului au intervenit trei echipaje de
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
09:30
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene aproape 2 bani, dar dolarului american – 4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 19 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6614 lei pentru un euro (+1,69 bani) și 16,9722 lei pentru un dolar (+4,02 bani), în
09:30
Ministerul Apărării din România anunță că o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova # Noi.md
Ministerul Apărării Naționale al României a informat în această dimineață că o dronă neidentificată a fost detectată pe radare, traversînd inclusiv spațiul aerian al Republicii Moldova, înainte de a pătrunde în România.Potrivit comunicatului oficial: În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, două aeronave Eurofighter Typhoon, dislocate la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate pentru mo
09:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în contextul Codului Galben de schimbare bruscă a vremii, cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare pe întreg teritoriul țării, drumarii au intervenit pe parcursul nopții și continuă patrulările și în această dimineață pe drumurile publice naționale.Pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță, ec
09:30
Piața asigurărilor intră în era ultra-rapidă: ‘Carte Verde’ imediată și încredere sporită în sistem # Noi.md
Timpul de emitere a unei asigurări „Carte Verde” a ajuns astăzi la doar două minute, ceea ce optimizează fluxurile interne ale societăților de asigurări și oferă un plus de confort pentru consumatori, a declarat viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Constantin Șchendra, la Conferința de Asigurări 2025, transmite IPN.Potrivit lui Șchendra, digitalizarea a devenit normă în sectorul asi
09:30
Locatarii din 3 blocuri de pe străzile Zidarilor și Pietrarilor din Bubuieci stau deseori pe întuneric din cauza deconectărilor de la energia electrică.Clădirile sînt alimentate în regim de șantier, cu instalații care nu suportă consumul locatarilor. Aceștia și-au cumpărat apartamentele în urmă cu opt ani, dar probleme tot sînt. Dezvoltatorul dă asigurări că a fost găsită o rezolvare a situați
09:30
Dumitru Buliga, unul dintre avocații fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, susține că nu se poate prezenta la ședințe, deoarece judecătorul nu l-a consultat atunci a stabit programul și el este antrenat în alte procese.„În primul rînd, acest dosar nu are nicio prioritate în raport cu altele pe care le am în procedură. În al doilea rînd, instanța, nu știu din ce motive, a recurs la f
09:30
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Dante Alighieri de pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Potrivit primelor informații un transformator electric a fost cuprins de flăcări.La fața locului au intervenit trei echipaje de
Acum o oră
09:00
Utilizarea excesivă a antimicrobienelor a accelerat, în ultimii ani, apariția microbilor care nu mai răspund la tratament.Avertismentul vine din partea specialiștilor în contextul Săptămînii mondiale de conștientizare a rezistenței la antibiotice, care se desfășoară în perioada 18-24 noiembrie, transmite IPN.Evenimentul, promovat global și susținut în Republica Moldova de Agenția Naționa
09:00
În contextul Codului galben emis de schimbarea bruscă a vremii, serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele fenomenelor meteo.La această oră, serviciile municipale sînt în teren și intervin acolo unde este necesar, notează Noi.md.{{849029}}Pentru a preveni eventualele incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să folosească transportul public în
09:00
Incompatibilitate pe note muzicale: Botgros poate evolua doar voluntar dacă rămîne în Legislativ # Noi.md
Ex-deputata PAS, Olesea Stamate, afirmă că activitatea artistică remunerată a maestrului Nicolae Botgros este incompatibilă cu mandatul său de deputat.Potrivit legislației, un ales al poporului nu poate desfășura activități plătite în afara funcției publice, cu excepția celor didactice sau științifice. Declarația afost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat”.{{848393}}„Este incompatib
Acum 2 ore
08:30
Ultimii patru martori în dosarul "Frauda Bancară", în care este judecat şi oligarhul Vladimir Plahotniuc, sînt de negăsit.Procurorii anticorupţie încă nu au reuşit să ia legătura cu aceştia. Între timp, ieri au fost audiaţi alţi doi martori din partea acuzării. Vladimir Plahotniuc refuză în continuare să participe la şedinţele de judecată.{{847520}}"Dumnealui a menţionat că suma de bani to
08:30
Rezervele invizibile ale Moldovei: unde ținem gazul și ce riscuri ascund depozitele noastre strategice? # Noi.md
Republica Moldova are în prezent aproximativ 50 de milioane de metri cubi de gaze naturale stocate în rezerve strategice – suficient pentru a acoperi în jur de 10 zile de consum în cazul unei întreruperi bruște a aprovizionării.Anunțul a fost făcut de directorul ANRE, Alexei Taran, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul clubului de presă „Dialog despre provocările actuale din sector
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:19 noiembrie — a 323-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 42 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ier. Mărturisitor Pavel arhiepiscopul Constantinopolului, mărturisitorulCe
08:00
Președintele Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, a comentat retragerea deputatului Cheianu, afirmînd că acesta a renunțat la mandat din motive medicale. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat”.„După cîteva sesiuni, domnul Cheianu a spus că nu rezistă și renunță. Îi dăm crezare, nu cred că a avut acest plan de la început”, a declarat Spatari.
Acum 4 ore
07:30
Astăzi, sinopticienii prognozează cer variabil.{{848952}}Dimineața și în prima parte a zilei sînt așteptate precipitații mixte sub formă de lapoviță, motiv pentru care pe alocuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din nord-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării, aerul se va încălzi pînă la +5…7°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +3…+5°C, iar în nord se vor înregist
07:30
Dimineața de astăzi i-a întîmpinat pe locuitorii Chișinăului cu primii fulgi de nea, semn clar că iarna a ajuns oficial în capitală. În mai multe sectoare ale orașului, ninsoarea ușoară a început încă de la orele matinale, transformînd peisajul într-o scenă de început de sezon rece.Fulgi rari, apoi tot mai deși, au dansat peste bulevarde, acoperișuri și parcuri, iar trecătorii au surprins mome
07:00
Victor Marahovschi, despre lupta împotriva traficului de persoane: „Motivele trecerii la statutul de țară de destinație sînt complexe” # Noi.md
În Moldova trebuie abordată cu seriozitate problema luptei împotriva traficului de persoane, deoarece aceasta nu este doar o chestiune privind drepturile omului, ci și o parte a agendei de securitate și dezvoltare națională, iar dacă țara noastră nu dorește să se consolideze în lume ca o platformă ieftină pentru exploatarea oamenilor, combaterea acestui fenomen trebuie să devină o prioritate pentr
06:30
Olesea Stamate: „Deocamdată e greu de crezut că autoritățile și-au învățat cu adevărat lecția” # Noi.md
Actuala guvernare a Moldovei are șanse bune să promoveze reforme importante pentru țară și să dezvolte economia, dacă premierul Alexandru Munteanu își va păstra libertatea de acțiune.O astfel de opinie a exprimat fostul ministru al Justiției din Moldova și fostul vicepreședinte al partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Olesea Stamate, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahur
06:30
Patriotismul și tineretul: va reuși Moldova să oprească depopularea și să redea încrederea în viitor? # Noi.md
Pentru generația actuală de tineri, patriotismul nu poate apărea doar în baza unor sloganuri răsunătoare și promisiuni formale. Pentru tineri este important sentimentul că în Moldova se poate munci, crește, întemeia o familie și dezvolta. Patriotismul este încrederea că țara natală este capabilă să se schimbe și să se dezvolte dacă oamenii investesc în ea forțele și ideile lor.Această opinie a
Acum 6 ore
05:30
Un diamant brut impresionant, cîntărind 1.094 de carate, a fost vîndut de compania Lucara Diamond Corp. pentru suma de 12 milioane de dolari, potrivit anunțului oficial.Piatra, denumită Seriti, provine din mina Karowe din Botswana, recunoscută la nivel global pentru producția frecventă de diamante de dimensiuni excepționale. Compania va primi, pe lîngă suma inițială, și o cotă din profitul vii
04:30
Un complex mayaș colosal descoperit în Mexic rescrie începuturile civilizației: o construcție veche de peste 3.000 de ani # Noi.md
Arheologii au identificat în estul statului mexican Tabasco, aproape de granița cu Guatemala, un impresionant complex ceremonial mayaș, numit Aguada Fénix, considerat una dintre cele mai mari structuri construite în era Preclasică timpurie.Monumentul are o lungime de aproximativ 1,6 kilometri, o lățime de circa 400 de metri și o înălțime care variază între 9 și 15 metri. Construcția este datat
Acum 8 ore
03:30
Curtea Supremă a Thailandei l-a obligat pe ex-premierul, Thaksin Shinawatra să plătească 542 milioane de dolari taxe # Noi.md
Curtea Supremă a Thailandei a ordonat fostului prim-ministru Thaksin Shinawatra, în vîrstă de 76 de ani, să plătească 542,37 milioane de dolari reprezentînd taxe restante aferente vînzării companiei sale de telecomunicații, Shin Corp, către Temasek Holdings din Singapore, în 2006.Thaksin, care se află în prezent în închisoare la Bangkok pentru acuzații de corupție, a fost prim-ministru între 2
02:30
Modelul și creatoarea de conținut Elena Matei, originară din Republica Moldova, a fost desemnată „Femeia Anului 2025” de prestigioasa revistă Glamour Bulgaria.Publicația a anunțat oficial rezultatul în cadrul proiectului „Woman of the Year 2025”, dedicat personalităților feminine care inspiră prin reușitele și influența lor în domeniul modei, artei și culturii.Elena Matei, stabilită de mai
Acum 12 ore
01:30
În perioada 10 – 14 noiembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a încasat circa 907,4 milioane de lei la Bugetul public național, potrivit datelor operative prezentate de instituție.Autoritatea fiscală menționează că promovează conformarea voluntară prin instrumente precum vizita fiscală. Astfel, în aceeași perioadă, inspectorii fiscali au efectuat 264 de vizite la 228 de contribuabili.
01:00
Pe 17 noiembrie, la Rotterdam, echipa națională a Olandei și-a asigurat calificarea la Campionatul Mondial 2026, învingînd cu 4:0 Lituania. Echipa lui Ronald Koeman a preluat controlul jocului încă din primele minute și nu a lăsat adversarului nicio șansă.Cum s-a întîmplatÎncă de la începutul meciului a devenit clar că Lituania va juca pe locul doi. Olanda a dominat în centrul terenului, a
00:30
Pe 17 noiembrie, la Leipzig, echipa națională a Germaniei a disputat meciul decisiv din ciclul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026.Slovacii, care aveau același număr de puncte, sperau să se răzbune pentru victoria din prima rundă, dar echipa lui Julian Nagelsmann nu doar a răspuna — ea a distrus adversarul.Cum s-a întîmplatÎncă din primele minute, Germania a preluat contr
00:30
China a decis amînarea proiecției filmelor japoneze importate „Crayon Shin-chan the Movie：Super Magificent! Scorching Kasukabe Dancers” și „Cells of Work”, scrie romanian.cgtn.com.Importatorul și distribuitorul filmelor au confirmat că decizia a fost una prudentă adoptată în urma evaluării performanțelor complexe ale producțiilor cinematografice japoneze pe piața chineză și a stării de spirit
00:30
Eubank a recunoscut înfrîngerea și nu exclude un al treilea meci cu Benn: „A fost seara lui” # Noi.md
Pe 15 noiembrie, la Londra, Chris Eubank Jr. a pierdut în fața lui Conor Benn în meciul revanșă, fiind de două ori pus la pămînt. A fost un meci în care moștenirea s-a ciocnit cu realitatea, iar Eubank, în ciuda înfrîngerii, a ieșit cu demnitate.„Am trecut prin iad pentru a ajunge la acest meci”, a mărturisit Eubank. El a menționat că condițiile de greutate medie cu cîntărire suplimentară au f
00:00
Autoritățile nu intenționează să concesioneze din nou Aeroportul Internațional Chișinău, readus în proprietatea statului în 2023.Activul aduce profit stabil și plătește regulat taxe la buget, nu acumulează datorii și nu contractează credite. La Aeroport se desfășoară o modernizare activă, iar introducerea unor taxe sau tarife suplimentare pentru pasageri nu este planificată. Despre aceasta a d
18 noiembrie 2025
23:30
Deficitul de forță de muncă din Japonia a dus la grave dificultăți economice. Despre acest lucru a anunțat Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).Conform informațiilor OCDE, numărul populației active din țară a scăzut cu 16% față de nivelul maxim atins în 1995. Acest lucru a provocat o concurență acerbă pentru personal: două treimi dintre companiile japoneze au declarat că
23:30
Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 se va desfășura simultan în trei țări: SUA, Canada și Mexic. Acesta va fi primul turneu cu un format extins, cu 48 de echipe. Calificările au început în septembrie 2023 și se vor încheia în primăvara anului 2026.La data de astăzi, 18 noiembrie 2025, sînt cunoscuți 34 de participanți: Organizatori: Canada, Mexic, SUA Asia și Oceania: Japonia, Iran,
23:30
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), președintele Chinei, președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a solicitat menținerea unității conducerii PCC, gestionării țării de către popor și guvernanței bazate pe lege, propunînd concentrarea pe valorificarea valenței legii. Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni privind promovarea rolul
23:30
Al Siesta: „Aceasta nu este o luptă, ci o pantomimă. Joshua împotriva lui Paul – o înșelăciune a populației” # Noi.md
Promotorul și directorul general al IBA.PRO, Al Siesta, a criticat dur organizarea luptei dintre Jake Paul și Anthony Joshua, numind-o „absurdă” și „rușinoasă pentru boxul profesionist”.Potrivit lui, afișul luptei nu este doar o surpriză, ci o lovitură dată bunului simț.„Sînt incredibil de surprins că am văzut afișul acestui meci. În lumea boxului profesionist, acest lucru este imposibil.
23:00
David Benavidez: „Visez să devin cel mai bun de la vîrsta de trei ani. Și acum a sosit momentul meu” # Noi.md
Pe 22 noiembrie, campionul WBC la categoria semigrea David Benavidez își va apăra pentru prima dată titlul împotriva lui Anthony Yarde. Dar pentru americanul de 28 de ani, acesta nu este doar un meci — este un pas către visul pe care îl poartă în suflet de la vîrsta de trei ani.„Visam să devin cel mai bun boxer din lume încă din copilărie. Sîntem aproape de țintă. Nu mă voi opri pînă cînd nu v
23:00
La Leova au fost semnate contractele pentru construcția apeductului în satele Tomai și Sărata Răzeși # Noi.md
Peste 4.100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor avea acces la apă potabilă sigură, furnizată printr-o rețea modernă de distribuție.Astăzi, la Leova, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, au fost semnate contractul de antrepriză pentru construcție și montaj, contractul pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului și contractul de supraveghere te
22:30
Alexandru Munteanu la Bruxelles: „Moldova este pregătită, competitivă și decisă să devină stat membru al UE pînă în 2030” # Noi.md
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană pînă în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarant prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu la Summitul European de Afaceri de la Bruxelles.„Republica Moldova și-a făcut alegerea. Îmbrățișăm Europa p
22:30
Autoritățile din Barcelona vor finanța achiziționarea de scutere electrice pentru locuitorii orașului # Noi.md
Autoritățile din Barcelona, Spania, vor aloca 15 milioane de euro pentru un program prin care locuitorii vor putea primi cîte 600 de euro pentru trecerea de la scutere pe benzină la scutere electrice.„Este o măsură fără precedent și radical nouă. Ajutorul direct acordat utilizatorilor va permite pînă în 2030, electrificarea în totalitate a parcului de mopede și un nivel zero de emisii”, a decl
22:30
Proba scrisă pentru viitorii directori de școli se complică: itemi noi, selectați aleatoriu # Noi.md
Persoanele care aspiră la funcții de conducere în învățămînt vor avea de rezolvat itemi noi la proba scrisă a concursului de director și director adjunct, informează Noi.md.Ministerul Educației și Cercetării a anunțat actualizarea structurii testului, pentru a evalua mai riguros competențele manageriale, strategice și administrative ale candidaților. Noile itemi sînt publici și pot fi consulta
22:00
Daniil Dubov către Alexander Bublik: Poți sparge racheta, dar nu apucă nimeni un bolboy. La noi e la fel cu tabla # Noi.md
În podcastul „Ceai cu Bublik”, marele maestru rus Daniil Dubov și tenismanul kazah Alexander Bublik au discutat despre modul în care sportivii își gestionează emoțiile și despre motivul pentru care șahul pare mai calm decît este în realitate.„Nu există pe internet niciun videoclip în care un șahist să spargă tabla și să țipe? Păi, păcat. Recent a devenit viral videoclipul în care Magnus a pier
22:00
Piața gazelor va intra în etapa decisivă a liberalizării în 2026, cînd marii consumatori vor fi obligați să aleagă un furnizor din piața liberă.Din 2027, regulile se vor aplica și consumatorilor medii. Autoritățile spun că acest pas va deschide concurența și va permite contracte negociate direct, la prețuri adaptate profilului fiecărei companii, scrie radiomoldova.md.Directorul Agenției Na
22:00
Autoritățile dau asigurări: nu există risc de criză a carburanților în legătură cu situația de la Lukoil # Noi.md
Autoritățile afirmă că Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unei crize a carburanților după sancțiunile aplicate companiei Lukoil.Stocurile sînt monitorizate zilnic, iar alți importatori și-au suplimentat stocurile pentru a preveni eventuale scăderi, susțin Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE), scrie moldova1.md.Ministrul Energiei, Dorin Jun
22:00
Primul Campionat Studențesc la Jocuri Intelectuale organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului # Noi.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului, 120 de tineri din universitățile din întreaga țară au participat la prima ediție a Campionatului Studențesc la Jocuri Intelectuale.Cele mai bune echipe a centrelor universitare au intrat în competiție pentru a-și demonstra cunoștințele, viteza de gîndire și abilitatea de a lucra sub presiune.La eveniment a fost prezent secretarul de Stat al Min
21:30
În piramida Menkaure din Egipt ar putea exista încăperi necunoscute pînă acum. Pe fațada estică au fost descoperite anomalii care ar putea indica existența unei intrări ascunse.Un grup internațional de cercetători a descoperit două cavități sub blocurile de granit din partea estică a piramidei lui Menkaure, pe platoul Giza.Echipa, condusă de specialiști de la Universitatea din Cairo, a stu
21:30
La Azilul Municipal de Animale Chișinău, sute de cîini își duc zilele în așteptarea unei familii, iar cifrele vorbesc despre o reală nevoie de implicare.În doar zece luni ale anului 2025, 1 446 de patrupede au fost capturate, sterilizate, deparazitate și au beneficiat de îngrijire veterinară completă. Dintre aceștia, 164 au avut șansa de a fi adoptați, majoritatea datorită promovării în mediul
21:00
Jake Paul vs Anthony Joshua: lupta pe care nimeni nu a cerut-o, dar pe care acum toată lumea o va urmări # Noi.md
Pe 19 decembrie, la Miami, va avea loc o luptă care este deja considerată cel mai ciudat eveniment al anului în categoria supergrea.Jake Paul, bloggerul cu un palmares de 11-1, a anunțat oficial lupta împotriva lui Anthony Joshua, fostul campion mondial, omul care odinioară a ținut întreaga divizie pe umerii săi.Și nu este o expoziție. Este o luptă profesională, care va fi transmisă pe Net
21:00
Declarațiile premierului Sanae Takaichi privitoare la Insula Taiwan au încălcat grav dreptul internațional și principiul fundamental al relațiilor internaționale, au distrus ordinea internațională post război, au contravenit principiului unei singure China și celor patru documente politice chino-nipone, generînd indignarea și criticile întregului popor chinez, a declarat Mao Ning, purtător de cuvî
Acum 24 ore
20:30
Administrația muzeului Luvru a închis, luni, galeria cu exponate de artă antică pentru vizitatori, din cauza temerilor legate de instabilitatea clădirii.Potrivit informațiilor furnizate de Luvru, accesul la galeria Campagna de la primul etaj a fost restricționat pe durata verificării „instabilității deosebite a unor grinzi” din sălile care susțin etajul superior al aripii sudice a clădirii.
20:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea unui post vacant de inspector-judecător al Inspecției judiciare, notează Noi.md.Candidații la funcția de inspector-judecător urmează să depună la sediul CSM sau la adresa de email secretariat@csm.md, pînă în data de 16 decembrie inclusiv, cererea de participare la concurs, anexînd următoarele acte: cop
20:00
Moldova marchează Săptămîna rezistenței la antimicrobiene: de ce nu trebuie luate antibiotice la întîmplare # Noi.md
În perioada 18–24 noiembrie, Republica Moldova se alătură campaniei globale de informare privind rezistența la antimicrobiene, una dintre cele mai grave amenințări la adresa sănătății publice la nivel mondial.Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) atenționează că tot mai multe bacterii, virusuri și alte microorganisme devin rezistente la medicamentele folosite pentru tratarea lor,
19:30
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile miercuri, 19 noiembrie, notează Noi.md.Întreruperea va avea loc de la ora 09:00 pînă joi, 20 noiembrie, ora 06:00.Astfel, nu vor avea apă potabilă consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Valea Tandafirilor, 31 August, 2-20; 1-11 ; Ion Vasilenco; Cau
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.