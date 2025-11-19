Olesea Stamate: „Deocamdată e greu de crezut că autoritățile și-au învățat cu adevărat lecția”
Noi.md, 19 noiembrie 2025 06:30
Actuala guvernare a Moldovei are șanse bune să promoveze reforme importante pentru țară și să dezvolte economia, dacă premierul Alexandru Munteanu își va păstra libertatea de acțiune.O astfel de opinie a exprimat fostul ministru al Justiției din Moldova și fostul vicepreședinte al partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Olesea Stamate, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahur
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
06:30
Olesea Stamate: „Deocamdată e greu de crezut că autoritățile și-au învățat cu adevărat lecția” # Noi.md
Actuala guvernare a Moldovei are șanse bune să promoveze reforme importante pentru țară și să dezvolte economia, dacă premierul Alexandru Munteanu își va păstra libertatea de acțiune.O astfel de opinie a exprimat fostul ministru al Justiției din Moldova și fostul vicepreședinte al partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Olesea Stamate, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahur
06:30
Patriotismul și tineretul: va reuși Moldova să oprească depopularea și să redea încrederea în viitor? # Noi.md
Pentru generația actuală de tineri, patriotismul nu poate apărea doar în baza unor sloganuri răsunătoare și promisiuni formale. Pentru tineri este important sentimentul că în Moldova se poate munci, crește, întemeia o familie și dezvolta. Patriotismul este încrederea că țara natală este capabilă să se schimbe și să se dezvolte dacă oamenii investesc în ea forțele și ideile lor.Această opinie a
Acum 2 ore
05:30
Un diamant brut impresionant, cîntărind 1.094 de carate, a fost vîndut de compania Lucara Diamond Corp. pentru suma de 12 milioane de dolari, potrivit anunțului oficial.Piatra, denumită Seriti, provine din mina Karowe din Botswana, recunoscută la nivel global pentru producția frecventă de diamante de dimensiuni excepționale. Compania va primi, pe lîngă suma inițială, și o cotă din profitul vii
Acum 4 ore
04:30
Un complex mayaș colosal descoperit în Mexic rescrie începuturile civilizației: o construcție veche de peste 3.000 de ani # Noi.md
Arheologii au identificat în estul statului mexican Tabasco, aproape de granița cu Guatemala, un impresionant complex ceremonial mayaș, numit Aguada Fénix, considerat una dintre cele mai mari structuri construite în era Preclasică timpurie.Monumentul are o lungime de aproximativ 1,6 kilometri, o lățime de circa 400 de metri și o înălțime care variază între 9 și 15 metri. Construcția este datat
03:30
Curtea Supremă a Thailandei l-a obligat pe ex-premierul, Thaksin Shinawatra să plătească 542 milioane de dolari taxe # Noi.md
Curtea Supremă a Thailandei a ordonat fostului prim-ministru Thaksin Shinawatra, în vîrstă de 76 de ani, să plătească 542,37 milioane de dolari reprezentînd taxe restante aferente vînzării companiei sale de telecomunicații, Shin Corp, către Temasek Holdings din Singapore, în 2006.Thaksin, care se află în prezent în închisoare la Bangkok pentru acuzații de corupție, a fost prim-ministru între 2
Acum 6 ore
02:30
Modelul și creatoarea de conținut Elena Matei, originară din Republica Moldova, a fost desemnată „Femeia Anului 2025” de prestigioasa revistă Glamour Bulgaria.Publicația a anunțat oficial rezultatul în cadrul proiectului „Woman of the Year 2025”, dedicat personalităților feminine care inspiră prin reușitele și influența lor în domeniul modei, artei și culturii.Elena Matei, stabilită de mai
01:30
În perioada 10 – 14 noiembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a încasat circa 907,4 milioane de lei la Bugetul public național, potrivit datelor operative prezentate de instituție.Autoritatea fiscală menționează că promovează conformarea voluntară prin instrumente precum vizita fiscală. Astfel, în aceeași perioadă, inspectorii fiscali au efectuat 264 de vizite la 228 de contribuabili.
01:00
Pe 17 noiembrie, la Rotterdam, echipa națională a Olandei și-a asigurat calificarea la Campionatul Mondial 2026, învingînd cu 4:0 Lituania. Echipa lui Ronald Koeman a preluat controlul jocului încă din primele minute și nu a lăsat adversarului nicio șansă.Cum s-a întîmplatÎncă de la începutul meciului a devenit clar că Lituania va juca pe locul doi. Olanda a dominat în centrul terenului, a
Acum 8 ore
00:30
Pe 17 noiembrie, la Leipzig, echipa națională a Germaniei a disputat meciul decisiv din ciclul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026.Slovacii, care aveau același număr de puncte, sperau să se răzbune pentru victoria din prima rundă, dar echipa lui Julian Nagelsmann nu doar a răspuna — ea a distrus adversarul.Cum s-a întîmplatÎncă din primele minute, Germania a preluat contr
00:30
China a decis amînarea proiecției filmelor japoneze importate „Crayon Shin-chan the Movie：Super Magificent! Scorching Kasukabe Dancers” și „Cells of Work”, scrie romanian.cgtn.com.Importatorul și distribuitorul filmelor au confirmat că decizia a fost una prudentă adoptată în urma evaluării performanțelor complexe ale producțiilor cinematografice japoneze pe piața chineză și a stării de spirit
00:30
Eubank a recunoscut înfrîngerea și nu exclude un al treilea meci cu Benn: „A fost seara lui” # Noi.md
Pe 15 noiembrie, la Londra, Chris Eubank Jr. a pierdut în fața lui Conor Benn în meciul revanșă, fiind de două ori pus la pămînt. A fost un meci în care moștenirea s-a ciocnit cu realitatea, iar Eubank, în ciuda înfrîngerii, a ieșit cu demnitate.„Am trecut prin iad pentru a ajunge la acest meci”, a mărturisit Eubank. El a menționat că condițiile de greutate medie cu cîntărire suplimentară au f
00:00
Autoritățile nu intenționează să concesioneze din nou Aeroportul Internațional Chișinău, readus în proprietatea statului în 2023.Activul aduce profit stabil și plătește regulat taxe la buget, nu acumulează datorii și nu contractează credite. La Aeroport se desfășoară o modernizare activă, iar introducerea unor taxe sau tarife suplimentare pentru pasageri nu este planificată. Despre aceasta a d
18 noiembrie 2025
23:30
Deficitul de forță de muncă din Japonia a dus la grave dificultăți economice. Despre acest lucru a anunțat Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).Conform informațiilor OCDE, numărul populației active din țară a scăzut cu 16% față de nivelul maxim atins în 1995. Acest lucru a provocat o concurență acerbă pentru personal: două treimi dintre companiile japoneze au declarat că
23:30
Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 se va desfășura simultan în trei țări: SUA, Canada și Mexic. Acesta va fi primul turneu cu un format extins, cu 48 de echipe. Calificările au început în septembrie 2023 și se vor încheia în primăvara anului 2026.La data de astăzi, 18 noiembrie 2025, sînt cunoscuți 34 de participanți: Organizatori: Canada, Mexic, SUA Asia și Oceania: Japonia, Iran,
23:30
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), președintele Chinei, președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a solicitat menținerea unității conducerii PCC, gestionării țării de către popor și guvernanței bazate pe lege, propunînd concentrarea pe valorificarea valenței legii. Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni privind promovarea rolul
23:30
Al Siesta: „Aceasta nu este o luptă, ci o pantomimă. Joshua împotriva lui Paul – o înșelăciune a populației” # Noi.md
Promotorul și directorul general al IBA.PRO, Al Siesta, a criticat dur organizarea luptei dintre Jake Paul și Anthony Joshua, numind-o „absurdă” și „rușinoasă pentru boxul profesionist”.Potrivit lui, afișul luptei nu este doar o surpriză, ci o lovitură dată bunului simț.„Sînt incredibil de surprins că am văzut afișul acestui meci. În lumea boxului profesionist, acest lucru este imposibil.
23:00
David Benavidez: „Visez să devin cel mai bun de la vîrsta de trei ani. Și acum a sosit momentul meu” # Noi.md
Pe 22 noiembrie, campionul WBC la categoria semigrea David Benavidez își va apăra pentru prima dată titlul împotriva lui Anthony Yarde. Dar pentru americanul de 28 de ani, acesta nu este doar un meci — este un pas către visul pe care îl poartă în suflet de la vîrsta de trei ani.„Visam să devin cel mai bun boxer din lume încă din copilărie. Sîntem aproape de țintă. Nu mă voi opri pînă cînd nu v
23:00
La Leova au fost semnate contractele pentru construcția apeductului în satele Tomai și Sărata Răzeși # Noi.md
Peste 4.100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor avea acces la apă potabilă sigură, furnizată printr-o rețea modernă de distribuție.Astăzi, la Leova, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, au fost semnate contractul de antrepriză pentru construcție și montaj, contractul pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului și contractul de supraveghere te
Acum 12 ore
22:30
Alexandru Munteanu la Bruxelles: „Moldova este pregătită, competitivă și decisă să devină stat membru al UE pînă în 2030” # Noi.md
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană pînă în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarant prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu la Summitul European de Afaceri de la Bruxelles.„Republica Moldova și-a făcut alegerea. Îmbrățișăm Europa p
22:30
Autoritățile din Barcelona vor finanța achiziționarea de scutere electrice pentru locuitorii orașului # Noi.md
Autoritățile din Barcelona, Spania, vor aloca 15 milioane de euro pentru un program prin care locuitorii vor putea primi cîte 600 de euro pentru trecerea de la scutere pe benzină la scutere electrice.„Este o măsură fără precedent și radical nouă. Ajutorul direct acordat utilizatorilor va permite pînă în 2030, electrificarea în totalitate a parcului de mopede și un nivel zero de emisii”, a decl
22:30
Proba scrisă pentru viitorii directori de școli se complică: itemi noi, selectați aleatoriu # Noi.md
Persoanele care aspiră la funcții de conducere în învățămînt vor avea de rezolvat itemi noi la proba scrisă a concursului de director și director adjunct, informează Noi.md.Ministerul Educației și Cercetării a anunțat actualizarea structurii testului, pentru a evalua mai riguros competențele manageriale, strategice și administrative ale candidaților. Noile itemi sînt publici și pot fi consulta
22:00
Daniil Dubov către Alexander Bublik: Poți sparge racheta, dar nu apucă nimeni un bolboy. La noi e la fel cu tabla # Noi.md
În podcastul „Ceai cu Bublik”, marele maestru rus Daniil Dubov și tenismanul kazah Alexander Bublik au discutat despre modul în care sportivii își gestionează emoțiile și despre motivul pentru care șahul pare mai calm decît este în realitate.„Nu există pe internet niciun videoclip în care un șahist să spargă tabla și să țipe? Păi, păcat. Recent a devenit viral videoclipul în care Magnus a pier
22:00
Piața gazelor va intra în etapa decisivă a liberalizării în 2026, cînd marii consumatori vor fi obligați să aleagă un furnizor din piața liberă.Din 2027, regulile se vor aplica și consumatorilor medii. Autoritățile spun că acest pas va deschide concurența și va permite contracte negociate direct, la prețuri adaptate profilului fiecărei companii, scrie radiomoldova.md.Directorul Agenției Na
22:00
Autoritățile dau asigurări: nu există risc de criză a carburanților în legătură cu situația de la Lukoil # Noi.md
Autoritățile afirmă că Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unei crize a carburanților după sancțiunile aplicate companiei Lukoil.Stocurile sînt monitorizate zilnic, iar alți importatori și-au suplimentat stocurile pentru a preveni eventuale scăderi, susțin Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE), scrie moldova1.md.Ministrul Energiei, Dorin Jun
22:00
Primul Campionat Studențesc la Jocuri Intelectuale organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului # Noi.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului, 120 de tineri din universitățile din întreaga țară au participat la prima ediție a Campionatului Studențesc la Jocuri Intelectuale.Cele mai bune echipe a centrelor universitare au intrat în competiție pentru a-și demonstra cunoștințele, viteza de gîndire și abilitatea de a lucra sub presiune.La eveniment a fost prezent secretarul de Stat al Min
21:30
În piramida Menkaure din Egipt ar putea exista încăperi necunoscute pînă acum. Pe fațada estică au fost descoperite anomalii care ar putea indica existența unei intrări ascunse.Un grup internațional de cercetători a descoperit două cavități sub blocurile de granit din partea estică a piramidei lui Menkaure, pe platoul Giza.Echipa, condusă de specialiști de la Universitatea din Cairo, a stu
21:30
La Azilul Municipal de Animale Chișinău, sute de cîini își duc zilele în așteptarea unei familii, iar cifrele vorbesc despre o reală nevoie de implicare.În doar zece luni ale anului 2025, 1 446 de patrupede au fost capturate, sterilizate, deparazitate și au beneficiat de îngrijire veterinară completă. Dintre aceștia, 164 au avut șansa de a fi adoptați, majoritatea datorită promovării în mediul
21:00
Jake Paul vs Anthony Joshua: lupta pe care nimeni nu a cerut-o, dar pe care acum toată lumea o va urmări # Noi.md
Pe 19 decembrie, la Miami, va avea loc o luptă care este deja considerată cel mai ciudat eveniment al anului în categoria supergrea.Jake Paul, bloggerul cu un palmares de 11-1, a anunțat oficial lupta împotriva lui Anthony Joshua, fostul campion mondial, omul care odinioară a ținut întreaga divizie pe umerii săi.Și nu este o expoziție. Este o luptă profesională, care va fi transmisă pe Net
21:00
Declarațiile premierului Sanae Takaichi privitoare la Insula Taiwan au încălcat grav dreptul internațional și principiul fundamental al relațiilor internaționale, au distrus ordinea internațională post război, au contravenit principiului unei singure China și celor patru documente politice chino-nipone, generînd indignarea și criticile întregului popor chinez, a declarat Mao Ning, purtător de cuvî
20:30
Administrația muzeului Luvru a închis, luni, galeria cu exponate de artă antică pentru vizitatori, din cauza temerilor legate de instabilitatea clădirii.Potrivit informațiilor furnizate de Luvru, accesul la galeria Campagna de la primul etaj a fost restricționat pe durata verificării „instabilității deosebite a unor grinzi” din sălile care susțin etajul superior al aripii sudice a clădirii.
20:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea unui post vacant de inspector-judecător al Inspecției judiciare, notează Noi.md.Candidații la funcția de inspector-judecător urmează să depună la sediul CSM sau la adresa de email secretariat@csm.md, pînă în data de 16 decembrie inclusiv, cererea de participare la concurs, anexînd următoarele acte: cop
20:00
Moldova marchează Săptămîna rezistenței la antimicrobiene: de ce nu trebuie luate antibiotice la întîmplare # Noi.md
În perioada 18–24 noiembrie, Republica Moldova se alătură campaniei globale de informare privind rezistența la antimicrobiene, una dintre cele mai grave amenințări la adresa sănătății publice la nivel mondial.Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) atenționează că tot mai multe bacterii, virusuri și alte microorganisme devin rezistente la medicamentele folosite pentru tratarea lor,
19:30
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile miercuri, 19 noiembrie, notează Noi.md.Întreruperea va avea loc de la ora 09:00 pînă joi, 20 noiembrie, ora 06:00.Astfel, nu vor avea apă potabilă consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Valea Tandafirilor, 31 August, 2-20; 1-11 ; Ion Vasilenco; Cau
19:30
Premierul Consiliului de Stat din China, Li Qiang, s-a întîlnit la Moscova cu omologul rus, Mihail Mishustin, scrie romanian.cgtn.com.Li a declarat că cea de-a 30-a întîlnire regulată dintre prim-miniștrii Chinei și Rusiei a avut loc nu demult în Hangzhou, care s-a concentrat pe implementarea consensului atins de președintele Xi Jinping și președintele Vladimir Putin, făcînd bilanțul progresel
19:30
Pacienții Spitalului raional Fălești sînt tratați în condiții mai bune după ce Secția chirurgie generală a fost reparată recent în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Reparația acestei secții a costat peste 3,8 milioane de lei, dintre care circa 1,8 milioane constituie contribuția CNAM și peste două milioane de lei provin din sursele
19:30
Tarifele la gazele naturale pentru consumatori nu vor fi modificate pînă în luna ianuarie. Acestea vor putea fi revizuite după ce noul furnizor de stat, Energocom, va finaliza și prezenta calculele finale.Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie, Alexei Taran, a explicat că, doar după ce întreprinderea va depune cererea cu toate aceste date, autoritatea va putea
19:30
Novak Djokovic, de 24 de ori campion al turneelor de Grand Slam, a devenit oficial deținătorul vizei de aur a Greciei.Potrivit Greek City Times, care citează publicația sîrbă Sportal, tenismanul și familia sa au investit în imobiliare pentru a obține dreptul de ședere permanentă în țară.Pentru a participa la program, este necesar să se investească 352.000 de lire sterline (aproximativ 464.
19:00
Pericol major în Chișinău: Mai mulți șoferi au ignorat roșul semaforului și au trecut în fața trenului # Noi.md
Mai mulți șoferi au fost surprinși punîndu-și viața în pericol după ce au ignorat atît semnalele sonore, cît și cele luminoase ale semaforului care avertizau despre apropierea unui tren. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Ismail și Calea Basarabiei din Chișinău.Potrivit imaginilor, deși sunetul trenului se auzea clar, iar semnalele luminoase erau active, cîțiva conducători auto au
19:00
Pavel Andrușca — primul moldovean care a cîștigat prin KO la UAE Warriors. Și acesta este doar începutul # Noi.md
Pe 15 noiembrie 2025, la Abu Dhabi, în cadrul turneului UAE Warriors 65, luptătorul moldovean Pavel Andrușca a disputat un meci care a devenit manifestul său personal.Knockout în prima rundă, lovitură precisă în minutul 3:53, iar adversarul din China, Daermisi Javupas (10–4–0), este deja în trecut.Pavel a concurat în categoria de greutate pînă la 64 kg și are acum un record profesional de
19:00
Procuratura Generală a închis dosarul privind procedurile ilegale din spitalul Ministerului Sănătăți # Noi.md
Procesul privind intervențiile estetice ilegale, desfășurate într-o secție clandestină de la spitalul Ministerului Sănătății (MS), a fost clasat. Informația a fost confirmată de către serviciul de presă al Procuraturii Generale. {{848652}}Conform responsabililor, pe 12 februarie 2025 a fost pornită urmărirea penală de către Centrul Național Anticorupție, fiind anchetat presupusul abuz de s
19:00
Fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, a lipsit din nou de la ședința de judecată în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Acesta a cerut amînarea ședinței, însă instanța a dispus aducerea silită, după ce nici avocații săi nu s-au prezentat în sala de judecată.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, procurorul de caz, Alexandru Botnaru, a decla
19:00
Inspectorii de mediu din raioanele Glodeni, Rîșcani și Șoldănești au desfășurat razii tematice orientate spre verificarea respectării regulilor la vînătoarea de iepuri.În cadrul controalelor desfășurate, în Glodeni și Șoldănești nu au fost identificate încălcări privind vînătoarea.Totuși, în raionul Rîșcani, inspectorii de mediu au găsiit nereguli în activitatea unor vînători. Pentru abate
18:30
Bărbatul care a agresat o judecătoare cu o cheie de gaz, chiar în sala de judecată, a fost condamnat: Ce pedeapsă i-a fost aplicată # Noi.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui bărbat în vîrstă de 50 de ani pentru huliganism agravat, manifestat prin acte de violență comise direct în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Bărbatul va ispăși 5 ani de închisoare. {{843486}}Potrivit probatoriului administrat de p
18:30
La 18 noiembrie 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfășurat ședința ordinară, în cadrul căreia au fost examinate și aprobate multiple planuri și modificări de investiții pentru operatorii din sectoarele de alimentare cu apă și canalizare, precum și energie electrică.În sectorul energetic, S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
18:30
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de demisia a 8 deputați: Acbaș Maria, Cheianu Constantin, Cojuhari Roman, Bostan Viorel și Draganel Nicolae aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Cereteu Nina și Onuțu Stela aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și Ceban Ion ales pe lista Blocului Electoral „ALTERNATIVA”.Ca
18:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a dispus convocarea, în regim de urgență, a ședinței Consiliului Municipal Chișinău la finele acestei săptămîni. Decizia vine în contextul modificărilor recent aprobate de Guvern și Parlament la Legea bugetului de stat pentru anul 2025, care impun ajustarea corespunzătoare a bugetului municipal.Pe ordinea de zi vor figura două subiecte majo
18:30
La mijlocul lunii noiembrie, gospodarii din raionul Căușeni continuă să cultive varză. Pe mai multe cîmpuri din zonă pot fi observate frunzele verzi și bogate care atrag imediat atenția.Varza este singura cultură care se menține pe cîmp atît de tîrziu, iar unii fermieri spun că dispun de soiuri ce vor fi recoltate chiar și în luna decembrie. În ultimii ani, piețele din sud-estul țării nu mai s
18:30
Vasile Chirtoca: Există o altă cale decît creșterea datoriilor față de statele străine. Care anume? # Noi.md
Să împrumutăm bani de la noi înșine. Și nu dolari sau euro, ci lei moldovenești. Pentru aceasta, sistemul financiar-bancar trebuie să treacă, cel puțin parțial, sub controlul statului moldovenesc.Este nevoie nu numai de cunoștințe, ci și, oricît de ciudat ar părea, de patriotism din partea autorităților. Nu este nimic mai ușor decît să împrumuți bani de la străini, inclusiv pentru a rambursa d
Acum 24 ore
17:30
Opt judocani moldoveni vor participa la turneul „Grand Slam” din Abu Dhabi — și fiecare dintre ei este pregătit să lupte la cel mai înalt nivel # Noi.md
În perioada 28-30 noiembrie, în capitala Emiratelor Arabe Unite va avea loc unul dintre cele mai prestigioase turnee de judo — Grand Slam Abu Dhabi 2025, la care vor participa 418 sportivi din 54 de țări din întreaga lume.În această componență de elită se află opt reprezentanți ai Moldovei, fiecare dintre ei făcîndu-și deja un nume pe arena internațională.Cine reprezintă Moldova: Adi
17:30
Un șofer moldovean de 47 de ani, aflat la volanul unui camion înmatriculat în Polonia, a fost surprins de camerele de pe autostrada cehă D1 în timp ce conducea haotic și provoca un derapaj periculos al semiremorcii.La scurt timp, poliția l-a oprit și a descoperit că bărbatul era în stare avansată de ebrietate, cu 1,29 la mie alcool în sînge, scrie Libertatea.Înregistrarea de mai jos provin
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.