Germania oferă Republicii Moldova un nou pachet de sprijin de peste 24 de milioane de euro pentru integrare europeană și proiecte sociale - VIDEO

ProTV.md, 17 noiembrie 2025 23:40

Germania oferă Republicii Moldova un nou pachet de sprijin de peste 24 de milioane de euro pentru integrare europeană și proiecte sociale - VIDEO

Acum o oră
23:50
Englezii scriu istorie în preliminarii: naționala celor Trei Lei devine prima echipă europeană calificată la Mondial și încheie campania fără niciun gol primit în 8 meciuri - VIDEO ProTV.md
23:40
Acum 2 ore
23:30
Surpriză uriașă în preliminariile africane: Nigeria, evaluată la aproape 300 de milioane de euro, iese din cursă, iar selecționerul acuză Congo de vrăji și practici voodoo - VIDEO ProTV.md
23:30
Portugalia face show total în preliminarii: naționala lusitană zdrobește Armenia cu un neverosimil 9–1 și stabilește scorul categoric al rundei - VIDEO ProTV.md
23:20
Moldova și-a încheiat evoluția în preliminariile CM 2026 - VIDEO ProTV.md
23:20
Un activist rus a fost reținut la Sankt Petersburg după un protest anti-război de 25 de minute - VIDEO ProTV.md
23:10
Italia, umilită din nou! Norvegia este a 32-a echipă calificată la Cupa Mondială - VIDEO ProTV.md
23:10
Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor, a doua oară la rând! Alcaraz a cedat în două seturi - VIDEO ProTV.md
23:10
Atac masiv al Rusiei în apropierea graniței cu România și Republica Moldova: circa 50 de drone lovesc portul Izmail, iar românii din Tulcea primesc mesaj RO-Alert - VIDEO ProTV.md
23:10
Cehia accelerează drumul spre independență energetică: guvernul de la Praga aprobă construcția a două noi reactoare nucleare la centrala Dukovani - VIDEO ProTV.md
23:00
Magia Crăciunului a cuprins Parisul: Champs-Élysées se transformă într-un coridor de lumină, unde mii de străluciri albe și aurii creează o poveste de iarnă în fața a două sute de mii de spectatori - VIDEO ProTV.md
22:50
Grav accident la Sîngerei. O mașină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un alt automobil. Șapte persoane au ajuns la spital - VIDEO ProTV.md
22:50
Moldova intră în etapa decisivă a integrării europene: premierul Alexandru Munteanu merge la Bruxelles pentru a discuta deschiderea capitolelor de negociere cu cei mai înalți oficiali ai UE - VIDEO ProTV.md
22:40
Doliu în politica românească și moldovenească: fostul deputat și senator Ilie Ilașcu s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani ProTV.md
Doliu în politica românească și moldovenească: fostul deputat și senator Ilie Ilașcu s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani
Acum 4 ore
22:30
22:20
Act de sabotaj fără precedent în Polonia: o rută feroviară strategică spre granița cu Ucraina distrusă de o explozie, iar premierul Tusk mobilizează forțele speciale pentru securizarea zonei - VIDEO ProTV.md
22:00
Ion Bulmaga - demis din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului: „Ministrul Mediului mi-a spus direct că nu mă regăsesc în echipa sa" - VIDEO ProTV.md
21:50
O altă angajată a unui salon de frumusețe din capitală - depistată cu diplomă falsă. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu noi percheziții - VIDEO ProTV.md
21:50
Ce spune poliția despre accidentul de la Bălți în care un șofer a fost prins între fiarele mașinii, după ce s-a ciocnit cu un alt autoturism - VIDEO ProTV.md
21:40
Statele Unite pregătesc un nou asalt economic asupra Moscovei: planul anunțat de Donald Trump ar putea penaliza drastic țările care continuă să importe energie rusească - VIDEO ProTV.md
21:40
Parisul devine scena unei alianțe strategice majore: Ucraina și Franța semnează un pact pentru consolidarea apărării aeriene și modernizarea tehnologică a forțelor de luptă - VIDEO ProTV.md
21:40
Spectacol pastoral în centrul Germaniei: sute de oi traversează orașul într-un marș tradițional de 10 kilometri spre locurile de iernat, atrăgând localnici și turiști - VIDEO ProTV.md
Acum 6 ore
20:20
O rețea de terorism cibernetic a fost capturată în Polonia. „Obiectivul era paralizarea activității instituțiilor” ProTV.md
20:10
O mare companie petrolieră intră în cursa pentru achiziția activelor Lukoil. Portofoliul vizat are o valoare de 20 de miliarde de dolari ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.11.2025 ProTV.md
19:50
Cazul tragic al lui Mihăiță se apropie de final: Nicanor Ciochină, decăzut de dreptul de a prezenta martori după ce niciunul din cei 12 citați nu s-a prezentat în instanță - VIDEO ProTV.md
19:10
CNPF avertizează asupra unei noi fraude periculoase: escrocii se dau drept operatori, preiau controlul telefoanelor prin aplicații de mesagerie și golesc conturile bancare ale victimelor ProTV.md
18:50
Un tânăr de 22 de ani a murit pe loc într-un accident cumplit în Italia: mașina s-a izbit de doi pini de pe marginea drumului – FOTO ProTV.md
Acum 8 ore
18:10
Promo-LEX confirmă: Activistul Vadim Pogorlețchi, eliberat după aproape trei ani de detenție ilegală în stânga Nistrului ProTV.md
17:50
17:30
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.11.2025 ProTV.md
17:00
Jocuri de noroc ilegale, descoperite într-o saună din Bălți: 12 persoane reținute și sute de fișe de poker ridicate - VIDEO ProTV.md
16:40
Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia ProTV.md
16:40
Primul premier numit de Vladimir Putin a fost declarat „terorist”. Kasianov a condus Guvernul din 2000 până în 2004 și a fugit din țară ProTV.md
Acum 12 ore
16:30
Președintele Finlandei anunță când ar putea începe negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina: „De obicei sunt optimist” ProTV.md
16:00
Un bărbat - prins în flagrant în timp ce ascundea droguri în capitală: A fost reținut pentru 72 de ore - VIDEO ProTV.md
16:00
Replica Rusiei după ce Donald Trump a avertizat că țările care fac afaceri cu Moscova vor fi sancționate: „Vom fi atenţi” ProTV.md
15:50
De la Tokyo la Chișinău: cuțitele Samura de la Casa Grill - precizia japoneză care transformă fiecare bucătărie ProTV.md
15:40
Un moldovean a încercat să treacă frontiera cu o mașină furată din Polonia. Ce a spus polițiștilor de frontieră români ProTV.md
15:30
LIVE TEXT. Pericol de explozie pe Dunăre. Localitățile Plauru și Ceatalchioi din judeţul Tulcea, evacuate după ce rușii au lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană - VIDEO ProTV.md
15:30
Ucraina va avea anul viitor nevoie de 70 de miliarde de euro. Există trei opțiuni pentru asta, spune Bruxellesul ProTV.md
15:20
Momentul în care un pod dintr-o mină din Congo s-a prăbușit peste oameni. Zeci de persoane au murit - VIDEO ProTV.md
15:00
Trei ani de închisoare pentru 20 de euro. Un rus a fost condamnat pentru o donație trimisă unui fond pentru combaterea corupției ProTV.md
14:50
O rusoaică și-a tăiat fiul de șase ani în bucăți și l-a aruncat într-un lac de lângă Moscova ProTV.md
14:40
Alexandru Bujorean a câștigat al doilea mandat de primar al orașului Leova ProTV.md
14:40
Când va avea loc un nou summit Putin-Trump, după anularea întâlnirii de la Budapesta. „Mai devreme decât mai târziu” ProTV.md
14:30
Caz șocant în România: Un cuplu a violat un bebeluș de 3 luni și o fetiță de aproape 2 ani și au postat imaginile pe TikTok ProTV.md
14:20
Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna” ProTV.md
14:00
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate” ProTV.md
