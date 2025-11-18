Ion Ceban: zona fostului Hotel Național va fi securizată, iar imaginile video vor fi transmise direct către Poliție
Noi.md, 18 noiembrie 2025 13:30
Astăzi, la Chișinău a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului, unde s-a decis alocarea resurselor necesare pentru securizarea perimetrului din jurul fostului Hotel Național, informează Noi.md.Potrivit primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, pe perimetrul fostului hotel Național vor fi instalate camere de supraveghere, iar imaginile vor fi transmise
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 18 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 19 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,32 lei/litru (+5 bani), iar al motorinei standard – 21,05 lei/litru (+6 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
13:30
Veaceslav Platon a fost eliberat de instanță în mod legal, deoarece n-a avut nici o legătură cu furtul miliardului și a fost tras la răspundere în mod ilegal în acest caz.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo.El a menționat că Plahotniuc e după gratii —
13:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi, 18 noiembrie 2025, pentru examinarea demersului înaintat de Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, privind eliberarea acordului necesar pentru pornirea urmăririi penale în privința unui judecător, în conformitate cu prevederile art. 264¹ alin. (1) din Codul Penal (Conducerea mijlocului de transport cu depășirea limi
13:30
În perioada 10-16 noiembrie curent, ambulanța a fost chemată pentru 14 272 persoane, inclusiv la 1712 copii, notează Noi.md.Din numărul total de chemări, 430 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical la etapa de prespital 5923 pacienți, dintre care 1052 copii, au fost transportați la spital.{{847913}}Pe parcursul săptămînii, Serviciul de
13:30
Astăzi, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a examinat raporturile de evaluare întocmite de Comisia de evaluare externă (vetting) în privința a doi judecători, Igor Botezatu, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Comrat, și Andrei Mocanu, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Căușeni, notează Noi.md.În cadrul ședinței, Comisia de evaluare externă a prezentat concluziile pr
13:30
Ion Ceban: zona fostului Hotel Național va fi securizată, iar imaginile video vor fi transmise direct către Poliție # Noi.md
Astăzi, la Chișinău a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului, unde s-a decis alocarea resurselor necesare pentru securizarea perimetrului din jurul fostului Hotel Național, informează Noi.md.Potrivit primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, pe perimetrul fostului hotel Național vor fi instalate camere de supraveghere, iar imaginile vor fi transmise
Acum o oră
13:00
Haos financiar la TRM: milioane de lei cheltuite peste limitele aprobate de Consiliul de Supraveghere # Noi.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a făcut public raportul de audit asupra gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) în anii 2023–2024, un document de peste o sută de pagini care expune probleme structurale grave în administrarea instituției și în modul în care aceasta folosește banii contribuabililor. {{848523}}Concluzia Cu
13:00
Ungaria a anunţat luni, 17 noiembrie curent, că nu îşi va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie din oraşul Liov, în Ucraina, convocată pentru a arăta sprijin faţă de procesul de aderare al acestei ţări la UE.„Ungaria nu va avea reprezentare la nivel politic la această reuniune informală”, a declarat ministrul ungar Janos Boka, argumentînd că o presupu
13:00
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, participă, în aceste clipe, la Forumul privind extinderea UE, alături de oficiali precum vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas și comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos.Premierul moldovean a fost inivitat pe scenă, alături de alți oficiali, după ce comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos a ținut un discurs despre „de
13:00
Stație de pompieri, drone și voluntari instruiți: investiție de 1,7 milioane euro pentru intervenții de urgență # Noi.md
Republica Moldova face un pas important în consolidarea capacității de răspuns la dezastre, prin lansarea proiectului transfrontalier „Strategii de prevenire a riscurilor de dezastre și de reziliență pentru zonele metropolitane din zona transfrontalieră”, informează Noi.md.Proiectul, implementat în perioada 19 iulie 2025 – 18 iulie 2027 și derulat în parteneriat cu Comuna Miroslava, Județul Ia
Acum 2 ore
12:30
Peste 8 300 de voluntari din toate regiunile Republicii Moldova au participat, în acest weekend, la campania națională de împădurire „Generația Pădurii”, reușind să planteze 1 220 000 de puieți pe o suprafață de 286 de hectare.Studenți, profesori, silvicultori, angajați ai instituțiilor publice, ONG-uri, agenți economici și membri ai corpului diplomatic au lucrat cot la cot cu cei aproximativ
12:30
În acest weekend, polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii vamali au contracarat trei tentative de transportare ilicită a produselor de tutungerie, prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.Valizele ticsite cu țigări au fost descoperite de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursele avia spre Dublin și Londra.În primul caz, a fost d
12:00
Vînzările apartamentelor din Capitală au scăzut cu aproape 70% comparativ cu anul 2021. Experții imobiliari spun că printre principalele cauze se numără reducerea numărului de autorizații de construcție, obligativitatea efectuării tranzacțiilor mai mari de 80 000 de euro prin intermediul băncilor, fără plăți în numerar, precum și creșterea considerabilă a prețurilor la apartamenteUnii cetățeni
12:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un angajat al Inspectoratului de Poliție Nisporeni în momentul primirii unor mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă de 4 000 de lei.Funcționarul este bănuit că ar fi pretins, acceptat și primit bani de la un locuitor al orașului Nisporeni, prin estorcare, pentru a nu întocmi î
12:00
Fundația EcoDava trage un semnal de alarmă privind deciziile Ministerului Mediului: „Pădurea nu se vinde” # Noi.md
Fundația „EcoDava” își declară solidaritatea cu Federația Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva”, subliniind importanța implicării specialiștilor și profesioniștilor în deciziile care vizează patrimoniul forestier și cinegetic al Republicii Moldova.Organizația atrage atenția asupra unor riscuri majore generate de ultimele ordine ale Ministerului Mediului – Ordinul nr. 142/2025 și Ordinul nr
12:00
Atenționare pentru moldovenii care călătoresc în Grecia: Grevă în sectorul feroviar pe 18 noiembrie # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova la Atena avertizează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă că la data de 18 noiembrie 2025 va avea loc o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar.Potrivit autorităților diplomatice, transportul public pe calea ferată ar putea fi grav afectat, cu întîrzieri semnificative și anularea unor curse.Ambasada Re
Acum 4 ore
11:30
Mai mulți locatari ai unui bloc din Chișinău s-au trezit peste noapte cu sume mai mari în facturi sau cu taxe noi pentru servicii, pe care nu le-au cerut.Oamenii spun că toate necazurile vin de la agenția contractată pentru întreținerea imobilului. Potrivit locatarilor, cînd au cerut lămuriri de la administrația companiei, aceasta s-a eschivat de la un răspuns. În același timp, agenția respect
11:30
Deputatul Vasile Costiuc, lider al Partidului „Democrația Acasă”, a dezvăluit că primul său salariu în calitate de parlamentar a fost de aproximativ șase mii de lei, sumă care reprezintă plata pentru ultimele zile lucrate din luna octombrie, după învestirea sa pe 22 octombrie.Într-o emisiune televizată, Costiuc a menționat că noilor deputați li s-ar fi propus un salariu lunar de 17.000 de lei,
11:30
Tarifele la energia electrică în Moldova ar putea crește, în condițiile în care pe piața regională se observă deja presiuni, inclusiv din cauza deficitului din Ucraina.După cum transmite Noi.md cu referire la Newsmaker, declarația a fost făcută de Ministrul Energiei, Dorin Junghietu în cadrul unei emisiuni de la TV8. Oficialul afirmă că Romînia, unde tariful este liberalizat, deja înregistreaz
11:30
Ministrul congolez al minelor, Louis Watum Kabamba, și alți membri ai delegației sale au supraviețuit în mod miraculos unui accident neprevăzut, în timp ce se deplasau în țară – avionul în care se aflau a luat foc chiar pe pistă, în timp ce ateriza, relatează Anadolu.„Avionul a derapat și a ieșit de pe pistă în timpul aterizării pe aeroportul Kolwezi în provincia Lualaba. Cîteva momente mai tî
10:30
Artistul emerit al Republicii Mordovia Alexandr Petrov activează de mulți ani la Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „De pe strada Trandafirilor”, care poarytă numele lui Iurii Harmelin. A interpretat strălucit patruzeci de roluri. Dar în ultimii cinci ani, Alexandr a combinat cu succes cariera de actor cu îndatoririle dificile ale directorului de teatru. L-am rugat să ne vorbească despre plan
10:30
Cazurile de gripă și viroze sînt în creștere: Spitalele din capitală, pline, mai ales, de copii # Noi.md
Răcirea vremii a venit cu o creştere alarmantă a cazurilor de gripă, viroze şi infecţii respiratorii acute. Mai mult, au de suferit copiii. Zilnic, pînă la cinci pacienţi sînt internaţi în secţia de reanimare.La Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 din Chişinău, medicii lucrează la capacitate maximă şi a fost suplimentat numărul de paturi."Avem acum 120 de copii spitalizaţi, fiind desf
10:30
Avarie majoră la rețeaua termică din Ciocana: Mii de locatari rămîn temporar fără încălzire # Noi.md
O avarie la conducta termică principală, cu diametrul de 350 mm, situată pe strada Ginta Latină 19/3, a provocat miercuri, 18 noiembrie, sistarea alimentării cu energie termică pentru mai multe blocuri din sectorul Ciocana.Potrivit Termoelectrica SA, defecțiunea necesită lucrări de reabilitare urgentă pentru a preveni riscurile de opriri majore în plin sezon termic.Intervenția va afecta co
10:00
Continuă ședințele în dosarul Plahotniuc privind acuzațiile de escrocherie și spălare de bani # Noi.md
Astăzi, de la ora 10:00, are loc o nouă ședință în dosarul în care fostul politician și om de afaceri Vladimir Plahotniuc este cercetat pentru escrocherie și spălare de bani.Potrivit informațiilor oficiale, cauza penală vizează sustragerea a aproximativ 36 de milioane de lei, infracțiuni distincte de dosarul cunoscut sub denumirea de „frauda bancară”.Săptămîna trecută, în cadrul ședinței d
10:00
Andrew McCarthy, astrophotograf profesionist american, s-a asociat cu YouTuberul Gabriel C. Brown pentru o ședință foto excepțională. Aveau o singură șansă de a surprinde acest moment magic. Cadru realizat de McCarthy cu Gabriel C. Brown în cădere liberă în fața soarelui a devenit viral în ultimele zile pe rețelele sociale, scrie Le Parisien.Acest moment, fotografiat pe 8 noiembrie, a fost dis
10:00
Cel puțin 2 miliarde de lei sînt necesari pentru demararea lucrărilor la centura de ocolire a Chișinăului – un proiect pe care primarul Ion Ceban îl descrie drept „esențial pentru dezvoltarea capitalei și a întregii regiuni”.Autoritățile locale speră să obțină finanțare din bugetul de stat, transmite IPN.Deputații fracțiunii „Alternativa”, formațiune alături de care Ceban a candidat la ale
Acum 6 ore
09:30
Bursele pentru studenții care își fac studiile în instituțiile publice de învățămînt superior din Republica Moldova sînt stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, soldelor lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru elevii din instituțiile de învățămînt profesional tehnic, studenții din instituțiile de învățămînt superior și persoanele care studiază
09:30
Victoria Belous, ex-ministra Finanțelor, în prezent deputată PAS, sare în apărarea influencerilor, suspectați de internauți că nu ar achita impozite.În realitate, creatorii de conținut ar fi disciplinați la acest capitol, a dat de înțeles ea, într-un interviu cu jurnalistul Nicolae Chicu.„Unii personal au spus cît achită, avem foarte mulți persoane care vin și declară banii care îi obțin d
09:00
Fosta ministră a justiției și actuala consilieră prezidențială în domeniul justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat într-un interviu pentru agenția IPN că instituțiile Republicii Moldova trebuie să își mențină ritmul accelerat al reformelor pentru a face față cerințelor Clusterului 1 – „Valori fundamentale”, cel mai complex capitol în negocierile de aderare la Uniunea Europeană.Potrivit
09:00
Consilierii şi locuitorii oraşului Orhei se întreabă unde este primarul orașului, Tatiana Cociu. Ea a fost văzută ultima dată la începutul lunii octombrie.Unii consilieri au sesizat chiar şi poliţia pentru a o căuta. Surse neoficiale au declarat că Tatiana Cociu ar fi părăsit ţara şi s-ar afla la Moscova, Rusia.Primarul a semnat ultimele acte oficiale pe 23 septembrie, iar angajatii primăr
09:00
Primarul Ion Ceban a solicitat luni Direcției Finanțe să prezinte „în scurt timp” proiectul bugetului Chișinăului pentru anul 2026 și a promis transparență în toate procedurile, transmite IPN.„Așa cum prevede legislația, pe de o parte, și așa cum procedăm în mod tradițional, vom consulta fracțiunile, grupurile de specialiști, consilierii, societatea civilă, precum și oamenii din teritoriu și
08:30
Semafoarele inteligente instalate la intersecția străzilor Varnița, Ismail și Calea Basarabiei din Chișinău rămîn de decor. Acestea au fost instalate și testate la începutul anului, fără alte rezultate vizibile.În special au de suferit șoferii, care pierd timp prețios în ambuteiaje. În același timp, funcționarii Primăriei spun că proiectul de fluidizare a traficului, în valoare de 12 milio
08:30
Fostă ministră a justiției și recent numită consilier prezidențial pe domeniul justiției Veronica Mihailov-Moraru, a prezentat principalele priorități și provocări în noua sa funcție, subliniind continuitatea reformei justiției și accelerarea agendei europene a Republicii Moldova.Potrivit ministrei, obiectivul imediat este consolidarea progreselor deja înregistrate și implementarea angajamente
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:18 noiembrie — a 322-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 43 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Galaction şi EpistimiaCe se sărbătorește în lume: Ziua de naș
08:00
Curtea Supremă de Justiție are nevoie de 20 de judecători, însă în prezent sînt ocupate doar opt funcții, urmînd ca celelalte 12 să fie suplinite, susține fosta ministră a justiției, Veronica Mihailov Moraru, în prezent consilieră prezidențială.Într-un interviu pentru IPN, aceasta a subliniat că procesul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor este în plină desfășurare și est
Acum 8 ore
07:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil.Pe parcursul zilei sînt posibile precipitații slabe.Vîntul va sufla din sud-vest, cu trecere spre nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +13...+15°C.În centru se așteaptă +11...+13°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +6...+8°C.
07:30
Angajații Hellenic Train – principalul operator de servicii feroviare din Grecia – au anunțat o grevă generală de 24 de ore pentru marți, 18 noiembrie.În notificarea transmisă conducerii companiei, sindicatele susțin că greva a devenit „o necesitate”, acuzînd „indiferență sistematică” față de problemele operaționale grave și de lungă durată, transmite IPN.Feroviarii afirmă că lipsa de pe
07:30
Leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene mai mult de 1 ban, dar dolarului american – aproape 3,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 18 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6445 lei pentru un euro (+1,11 bani) și 16,9320 lei pentru un dolar (+3,43 bani),
07:00
Partidul „Acțiune și Solidaritate” (PAS), aflat la guvernare în Moldova, a ajuns la putere fără a avea un plan clar de dezvoltare socio-economică a Moldovei.Această opinie a fost exprimată de politologul și secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, în cadrul emisiunii „Expertiza”.El a subliniat că PAS nu avea un plan clar de dezvoltare economică, socială, c
06:30
Autoritățile din Moldova nu au o viziune de ansamblu asupra reformei justiției, ele implementează anumite părți ale acesteia, dar nu au o viziune generală, structurală asupra acestei reforme importante.Această opinie a fost exprimată de fostul ministru al Justiției din Moldova și fostul vicepreședinte al partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Olesea Stamate, în cadrul emisiunii „Без галст
Acum 12 ore
04:30
Conform rapoartelor meteorologice, acumularea masivă de spumă a survenit după o perioadă prelungită de vînturi puternice și mări agitate.Aceste condiții au intensificat mișcarea apei, amestecînd-o cu materie organică, precum resturi de alge, care acționează ca agenți naturali de spumare, arata Meteoweb. Specialiștii în climă confirmă că astfel de fenomene sînt parte din procesele naturale, îns
03:30
Poarta Raiului există și în realitate. Primarul comunei: Locuitorii să simtă faptul că tindem toți spre Rai # Noi.md
„Poarta Raiului” există acum și în realitate.Realizată în totalitate din lemn, aceasta a fost numită „Poarta Raiului” de către Primăria Horodnic de Sus, comună situată în județul Suceava, transmite mediafax.roEa se află la una dintre intrările în comună, din sensul giratoriu de pe DN 17 A, între Rădăuți și Marginea.Stilul în care poarta a fost construită este unul tradițional, cu o str
03:30
Cunoscutul fotograf, profesor la școala de fotografie progresivă clasică, Oleg Kaneev, a publicat pe pagina sa de socializare o nouă fotografie interesantă, originală și frumoasă, în care este surprinsă o vie minunată lîngă casă, cu ciorchini de struguri care practic pot fi culeși de la fereastră.„Struguri, fără a ieși din casă”, a semnat maestrul fotografia.„Ca întotdeauna, e frumos la Dv
02:30
Berlinul și Parisul discută reducerea proiectului comun de apărare aeriană, în valoare de 100 de miliarde de euro, renunțînd la planurile de a construi, în comun, un avion de vînătoare.În schimb, cele două țări se concentrează pe dezvoltarea unui sistem de comandă și control denumit „cloud de luptă”, relatează mediafax.roUna dintre opțiunile discutate înaintea reuniunilor la nivel înalt di
01:30
Apple va lansa anul viitor primul său iPhone pliabil.Noul model, aflat deocamdată în dezvoltare, este menționat sub numele de „iPhone Fold” și va marca intrarea companiei pe piața telefoanelor cu ecran flexibil, informează unimedia.infoAsta va face ca seria de anul viitor să aibă, pentru prima oară, trei vîrfuri de gamă - la cele două modele Pro se va adăuga şi Fold.Cu atît de multe te
01:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu a exclus posibilitatea ca războiul din Ucraina să se încheie înainte de 2027.El a declarat despre aceasta jurnaliștilor la conferința de presă după semnarea acordului privind achizițiile în domeniul apărării cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski.„Sper că se va ajunge la pace pînă în 2027”, a spus Macron.După cum notează publicația Ouest-F
01:00
Studii recente arată o încetinire a curenților de aer din Atlantic, cunoscuți sub numele de AMOC. Acești curenți reglează temperaturile în mare parte din Europa și din SUA, iar o dispariție a curenților ar produce o schimbare radicală a climei.În SUA și în Europa am avea parte de o creștere fără precedent a nivelului mărilor, iar în nordul Europei țări precum Islanda ar putea rămîne efectiv bl
Acum 24 ore
00:30
La Tirana, echipa Angliei a jucat așa cum știe ea cel mai bine: fără agitație, fără panică, dar cu rezultate. Ultimul meci din faza grupelor – și din nou Harry Kane în rolul principal.Două goluri – în minutele 74 și 82, și Anglia încheie liniștită calificarea cu o geometrie perfectă: opt meciuri, 24 de puncte, primul loc în grupa K.Cum s-a întîmplat Prima repriză – ca o partidă de șah.
00:00
În Los Angeles, actorul Tom Cruise a primit pentru prima dată în carieră un Oscar onorific.{{847363}}Premiul a fost acordat pe 16 noiembrie la ceremonia Governor Awards, care se desfășoară separat de ceremonia principală a premiilor Oscar, relatează Bild.În cei peste 40 de ani de carieră în cinematografie, Cruise a fost nominalizat de patru ori la premiu, dar nu l-a cîștigat niciodată.
17 noiembrie 2025
23:30
La Baku, echipa Franței a disputat un meci care nu va intra în istorie ca un moment dramatic, dar care va rămîne cu siguranță în memorie ca o lecție de clasă. Fără Mbappé, fără Griezmann, fără patos — dar cu rezultat. 3:1 — și asta nici măcar nu reflectă diferența de nivel.Cum s-a întîmplatFrancezii au început cu o ușoară recunoaștere, dar deja în minutul 15 a devenit clar: Azerbaidjanul v
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.