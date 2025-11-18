Moldova se înverzește: 130 de locații, 1,2 milioane de puieți, într-un weekend

11:30

Mai mulți locatari ai unui bloc din Chișinău s-au trezit peste noapte cu sume mai mari în facturi sau cu taxe noi pentru servicii, pe care nu le-au cerut.Oamenii spun că toate necazurile vin de la agenția contractată pentru întreținerea imobilului. Potrivit locatarilor, cînd au cerut lămuriri de la administrația companiei, aceasta s-a eschivat de la un răspuns. În același timp, agenția respect