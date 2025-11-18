(Video) Scenă virală: Mireasă scoasă din casă cu excavatorul chiar în ziua nunții. Și nu, nu e un banc!
EA.md, 18 noiembrie 2025 07:10
Inventiv din fire, românul face ce face și reușește să transforme aproape orice eveniment într-o întâmplare virală. O tradiție respectată cu sfințenie de viitorii miri a fost reinventată de un cuplu din Argeș. Mireasa a fost scoasă din casă cu un excavator, iar imaginile au făcut înconjurul internetului, scrie Can Can. Nici luatul miresei de […] Articolul (Video) Scenă virală: Mireasă scoasă din casă cu excavatorul chiar în ziua nunții. Și nu, nu e un banc! apare prima dată în ea.md.
• • •
Novac acuză: „Epoleți din INI și inspectorate au turnat bani în TUX. Era clar pentru toți cine controla schema” # EA.md
Deputatul PSRM Grigore Novac susține că în piramida TUX, care a lăsat zeci de moldoveni cu buzunarele goale, au investit și mulți oameni ai legii. „Sunt și din Inspectoratul Național de Investigații, de prin comisariatele de poliție, oameni în epoleți, care au investit la greu, doar ca sună absurd ca un polițist să depună plângere […] Articolul Novac acuză: „Epoleți din INI și inspectorate au turnat bani în TUX. Era clar pentru toți cine controla schema” apare prima dată în ea.md.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că este de acord cu un proiect legislativ susținut de ambele partide din Congres, care ar impune sancțiuni foarte dure țărilor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Planul prevede taxe de 500% pe produsele importate de SUA din aceste state, iar legislatorii analizează […] Articolul Donald Trump avertizează: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată sever” apare prima dată în ea.md.
Banca Națională a Moldovei (BNM) estimează că până la finele acestui an și la începutul anului viitor se pot înregistra modificări importante ale prețurilor reglementate, scrie mold-street.com. Astfel BNM susţine în ultimul raport asupra inflației din 2025, că „ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat de ajustările anticipate ale unor tarife și servicii din […] Articolul Factura de la început de an se anunță uriașă: Energie +16%, iar apa caldă tot în creștere apare prima dată în ea.md.
Posibilă scădere a prețului la gaz: Ministrul Energiei vede „premise” pentru tarife mai mici # EA.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că tarifele la gaz ar putea scădea. Decizia finală va fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a precizat oficialul într-o emisiune la Realitatea. „Ceva premise de ajustare a prețurilor la gaze se întrevăd. O să se expună ANRE în momentul în care o să aibă […] Articolul Posibilă scădere a prețului la gaz: Ministrul Energiei vede „premise” pentru tarife mai mici apare prima dată în ea.md.
Măsuri fără precedent în Marea Britanie pentru controlul imigrației: „Generozitatea noastră le dă idei migranților ilegali” # EA.md
Guvernul britanic a anunţat sâmbătă seară că va lua măsuri „istorice” pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Unit şi a contracara creşterea în sondaje a partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage, relatează AFP, citată de protv.ro. „Această ţară are o tradiţie mândră în primirea persoanelor care fug de pericol, dar generozitatea noastră îi atrage […] Articolul Măsuri fără precedent în Marea Britanie pentru controlul imigrației: „Generozitatea noastră le dă idei migranților ilegali” apare prima dată în ea.md.
Un cubanez și o moldoveancă și-au ales viața în Republica Moldova, după 12 ani petrecuți în Mexic. Interpretul El Yass și soția sa, Diana Pahomi, povestesc despre o istorie demnă de film: doi copii, o familie stabilă și două țări pe care le numesc „acasă”. Cei doi s-au cunoscut în Cancún și, de atunci, nu […] Articolul Povestea unei iubiri fără bariere: Cubanez și moldoveancă, uniți de destin apare prima dată în ea.md.
Dorin Junghietu anunță că autoritățile analizează diversificarea surselor de combustibil pentru aeronave, pentru a reduce dependența de un singur furnizor și a garanta siguranța zborurilor. Potrivit lui, aeroportul este un obiectiv strategic pentru țară. Este poarta de intrare în țară. Sunt curse zilnice spre capitale europene, circulă zeci de mii de oameni. Procesul de […] Articolul Aeroportul Chișinău schimbă furnizorul: Combustibil asigurat de o firmă românească apare prima dată în ea.md.
COVID lasă urme neașteptate: Modificări neobișnuite descoperite în sângele foștilor pacienți # EA.md
La pacienții cu sindrom post-COVID, cercetătorii au descoperit în sânge „microtrombi” extrem de lipicioși, legați de oboseală cronică, dificultăți de concentrare și probleme respiratorii. Rezultatele studiului au fost publicate în Journal of Medical Virology (JMV), scrie point.md. Oamenii de știință au descoperit că acești microtrombi formează complexe dense cu structuri NET — rețele de […] Articolul COVID lasă urme neașteptate: Modificări neobișnuite descoperite în sângele foștilor pacienți apare prima dată în ea.md.
Festivalul Ciocolatei de la Iași surprinde cu produse inedite și combinații îndrăznețe: de la ciocolată cu jumări sau verdeață, până la parfum cu aroma de palincă. Ciocolata cu carne, testată în trei variante Andrea Agrigoroşoaie, proprietara unei cofetării din Comăneşti, a creat acest produs la solicitarea unei fabrici de carne, transmite libertatea.ro. „Am făcut […] Articolul Inovație dulce-sărată: Ciocolată cu jumări, vedeta unui festival din Iași apare prima dată în ea.md.
Certificat de viață: Ghidul simplu pentru moldovenii cu cetățenie română — cine îl solicită și de unde îl iei # EA.md
Certificatul de viață este un document oficial, esențial mai ales pentru cetățenii români care locuiesc sau care desfășoară activități în străinătate și care beneficiază de pensii, indemnizații sau alte drepturi sociale din România. Pentru cetățenii din diaspora acest act reprezintă o condiție obligatorie pentru menținerea drepturilor financiare primite din sistemul public de pensii sau din […] Articolul Certificat de viață: Ghidul simplu pentru moldovenii cu cetățenie română — cine îl solicită și de unde îl iei apare prima dată în ea.md.
Cine îi „crîșuiește” pe cei care fac „business” pe viața copiilor noștri? Ceban: Situația a scăpat de sub control # EA.md
Ion Ceban trage un semnal de alarmă: „Problema drogurilor în rândul tinerilor a scăpat de sub control”. Primarul cere pedepse mai dure și întreabă cine îi acoperă pe cei care fac „business” pe sănătatea copiilor. „Vânzarea și consumul de droguri trebuie să fie acceptate de autorități ca problemă națională și de intervenit imediat. Este necesară […] Articolul Cine îi „crîșuiește” pe cei care fac „business” pe viața copiilor noștri? Ceban: Situația a scăpat de sub control apare prima dată în ea.md.
Crima care a cutremurat Moscova: O mamă este acuzată că și-a ucis copilul și i-ar fi ascuns urmele în râu # EA.md
Descoperire terifiantă în orașul Balashikha, lângă Moscova. Capul unui copil, învelit într-o pungă, a fost găsit de muncitori într-un lac. Potrivit presei ruse, în urma perchezițiilor efectuate în casa părinților, corpul decapitat al copilului a fost găsit la balcon. Mama micuțului ar fi suferit de deraglări mentale, iar vecinii spun că deseori auzeau țipete venind […] Articolul Crima care a cutremurat Moscova: O mamă este acuzată că și-a ucis copilul și i-ar fi ascuns urmele în râu apare prima dată în ea.md.
„S-au risipit chiar și filtrele Maiei Sandu” — reacția Olesei Stamate după rezultatul slab al PAS la localele noi # EA.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, lansează critici dure la adresa partidului de guvernare, după anunțarea rezultatelor alegerilor noi din șase localități. „Filtrele PAS s-au risipit demult, inclusiv cele ale doamnei președinte. Profesioniștii și oamenii integri sunt înlăturați și înlocuiți cu persoane comode — iar puținele excepții doar confirmă regula”, a scris Stamate pe Facebook. […] Articolul „S-au risipit chiar și filtrele Maiei Sandu” — reacția Olesei Stamate după rezultatul slab al PAS la localele noi apare prima dată în ea.md.
Primii fulgi de zăpadă din acest sezon sunt așteptați miercuri în Moldova. Inițial va ninge în nord, sub formă de lapoviță, în localitățile Briceni, Dondușeni, Ocnița, Soroca, Drochia, Edineț și Rîșcani. În noaptea de 19 noiembrie, temperaturile vor coborî până la –2°C, iar în restul țării vor predomina ploile. Dimineața de 20 noiembrie poate aduce […] Articolul Primii fulgi și frig năpraznic în Moldova: Prognoza meteo pentru zilele următoare apare prima dată în ea.md.
Ion Bulmaga a fost rugat să plece de la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) pentru că nu se regăsește în garnitura de echipă condusă de actualul ministru al Mediului. Anunțul a fost făcut chiar de șeful IPM. „În urma discuției avute cu actualul ministru a Mediului mi s-a spus direct că nu mă regăsesc […] Articolul Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, sub presiune: i s-a cerut demisia apare prima dată în ea.md.
De Ziua Internațională a Studenților, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a lansat o petiție către Ministerul Educației și Cercetării, cerând majorarea burselor la nivelul minimului de existență sau introducerea unor măsuri de sprijin echitabile pentru studenți. Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), coșul minim de existență la nivel național este 2.963 […] Articolul Tinerii cer bursă mai mare: Petiție pentru creșterea acesteia la nivelul minimului de trai apare prima dată în ea.md.
(Video) Șah și mat pentru Tany Vander! Ar fi pierdut procesul cu tiktokerița care i-a „disecat” produsele cosmetice # EA.md
A plecat în Dubai, însă problemele juridice din Republica Moldova au rămas după ea. Afacerista Tany Vander, care a pornit procese împotriva tuturor celor ce i-au criticat brandul de cosmetică, pare să fi pierdut lupta în instanță. Youtubera și tiktokera Elena Zaporojan a anunțat triumfătoare: „Am câștigat judecata cu… COLB”, făcând aluzie la porecla dată […] Articolul (Video) Șah și mat pentru Tany Vander! Ar fi pierdut procesul cu tiktokerița care i-a „disecat” produsele cosmetice apare prima dată în ea.md.
Două staruri ale muzicii și o întâlnire memorabilă! Misha Miller, cântăreața și compozitoarea hiturilor, a povestit la podcastul „Fain și Simplu” cum l-a impresionat pe Dan Bălan cu talentul ei – și totul a început cu o mică „obiecție” legată de parcare. Misha l-a întâlnit pe Dan Bălan în parcarea unui local din Chișinău. Însoțită […] Articolul (Video) Misha Miller și Dan Balan: întâlnire ca-n film, cu efect instant apare prima dată în ea.md.
Turiștii care vizitează Republica Moldova pot porni acum într-o călătorie culinară prin peste 17 raioane. Ruta Gastronomică, lansată, le oferă vizitatorilor ocazia să guste preparate tradiționale, dar și bulgare sau kârgâze. Traseul include zeci de restaurante, pensiuni, muzee, obiective culturale și vinării. Lansarea a fost marcată cu fast la Orhei, scrie TVR Moldova. NADEJDA CARAULAN, […] Articolul Gastronomie fără frontiere: Ruta Transfrontalieră România–Moldova, lansată oficial! apare prima dată în ea.md.
Moldova a urcat în clasamentul costului de trai, întocmit de compania Numbeo, cu trei poziții, de pe locul 97 pe 94, însă costul de trai al cetățenilor moldoveni a crescut cu 10%. Numbeo este cea mai mare bază de date din lume privind prețurile și costul vieții, care măsoară prețul bunurilor, serviciilor și chiriei […] Articolul Buzunarele simt diferența: traiul în Moldova se scumpește apare prima dată în ea.md.
PAS în vizorul criticilor: Dodon denunță modificările la Legea bugetului și tensiunile cu FMI # EA.md
Fostul președinte și liderul PSRM, Igor Dodon, atacă dur guvernarea după modificarea Legii bugetului pentru 2025. El susține că noile ajustări reduc finanțarea proiectelor investiționale, punând în pericol promisiunile electorale privind infrastructura și dezvoltarea localităților. În plus, Dodon afirmă că Fondul Monetar Internațional ar fi blocat tranșa de aproape 3 miliarde de lei destinată Moldovei […] Articolul PAS în vizorul criticilor: Dodon denunță modificările la Legea bugetului și tensiunile cu FMI apare prima dată în ea.md.
Pac, pac… și inimile s-au unit! Povestea de iubire dintre Pasha Parfeni și blonda misterioasă, dezvăluită online # EA.md
Pasha Parfeni iubește din nou! Artistul a dezvăluit în premieră, la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte” de la UNIMEDIA, cine este blonda misterioasă care i-a cucerit inima și alături de care s-a afișat pe rețele. „Ne-am cunoscut pur și simplu – pac, pac”, a mărturisit Pasha. Pe iubita sa o cheamă Anastasia Gutium, iar […] Articolul Pac, pac… și inimile s-au unit! Povestea de iubire dintre Pasha Parfeni și blonda misterioasă, dezvăluită online apare prima dată în ea.md.
Șeful Oficiului „Șor” din Florești, condamnat la 3 ani de închisoare și riscă să piardă 8 milioane de lei # EA.md
Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpatul și-a recunoscut pe deplin vinovăția înainte de începerea procesului, iar cauza a fost examinată în procedură simplificată. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 3 ani: 2 ani cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis […] Articolul Șeful Oficiului „Șor” din Florești, condamnat la 3 ani de închisoare și riscă să piardă 8 milioane de lei apare prima dată în ea.md.
Crimă îngrozitoare în Italia: O mamă și-a ucis copilul de 9 ani, tăindu-i gâtul cu un cuțit. Femeia a încercat apoi să-și ia viața # EA.md
O femeie din Italia și-a ucis fiul în vârstă de numai 9 ani în localitatea Muggia de lângă Trieste, în seara zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025, scrie rotalianul.com. Potrivit sursei, copilul a fost găsit fără viață în apartamentul familiei din Muggia, în piazza Marconi. Lângă el, în stare de șoc, se afla mama acestuia, […] Articolul Crimă îngrozitoare în Italia: O mamă și-a ucis copilul de 9 ani, tăindu-i gâtul cu un cuțit. Femeia a încercat apoi să-și ia viața apare prima dată în ea.md.
O nouă șansă la viață! O femeie din Moldova a primit un transplant de ficat de la sora sa, la SCR „Timofei Moșneaga” # EA.md
O nouă șansă la viață pentru o femeie din Moldova: sora sa i-a donat o parte din ficat! O femeie de 40 de ani, diagnosticată cu ciroză hepatică în stadiu final, a primit o șansă reală la viață după ce sora sa mai mică i-a donat o parte din ficat. Transplantul a fost realizat cu […] Articolul O nouă șansă la viață! O femeie din Moldova a primit un transplant de ficat de la sora sa, la SCR „Timofei Moșneaga” apare prima dată în ea.md.
Judecători cheflii din Soroca, prinși în scandal: ce riscă după ce au agresat un operator de benzinărie? # EA.md
Cei trei judecători din Soroca, implicați într-un incident la o benzinărie și unul dintre ei acuzat că a condus băut provocând un accident rutier, sunt cercetați disciplinar de Inspecția Judiciară a CSM. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, a precizat că, dacă li se va demonstra vinovăția, aceștia riscă sancțiuni disciplinare, scrie TVR Moldova. […] Articolul Judecători cheflii din Soroca, prinși în scandal: ce riscă după ce au agresat un operator de benzinărie? apare prima dată în ea.md.
Moldova introduce garanția de 2 lei pentru ambalaje reciclabile – un pas spre un mediu mai curat! # EA.md
Republica Moldova lansează din ianuarie 2026 Sistemul de depozit pentru ambalaje, pentru a stimula reciclarea. Cei care vor cumpăra băuturi în ambalaje de plastic, sticlă sau aluminiu vor plăti o garanție de aproape 2 lei, pe care o vor putea recupera returnând ambalajele la magazin. Noul sistem, aliniat la standardele europene, prevede colectarea a 55% […] Articolul Moldova introduce garanția de 2 lei pentru ambalaje reciclabile – un pas spre un mediu mai curat! apare prima dată în ea.md.
La cinci ani după incendiul care a mistuit aproape în întregime Filarmonica Națională din Chișinău, soprana internațională Valentina Nafornița atrage atenția asupra urgenței reconstrucției unei săli de concerte de talie mondială. Artista de la Opera de stat din Viena susține că lipsa unui spațiu modern pentru concerte este un „mare minus” pentru viața culturală și […] Articolul O voce pentru oraș: Valentina Nafornița cere o sală de concerte grandioasă în Chișinău apare prima dată în ea.md.
Moldovenii care se pregătesc de o vacanţă în Milano trebuie să pună deoparte mai mulţi bani pentru cazare. De la 1 ianuarie, taxa turistică se va dubla în oraş şi va ajunge până la 10 euro pe zi, în cazul hotelurilor de patru sau cinci stele, scrie observatornews.ro. Cea mai mică sumă va fi plătită […] Articolul Destinația favorită a moldovenilor pune taxă turistică: tarifele pe zi, după tipul de hotel apare prima dată în ea.md.
Miracol pe drum: O mămică de 29 de ani a născut al cincilea copil în ambulanță, la Telenești # EA.md
O femeie din Telenești a adus pe lume o fetiță în ambulanță, în timp ce era transportată spre maternitate. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, micuța cântărește 2800 de grame. Echipa medicală a intervenit prompt, iar mama și copilul au ajuns în siguranță la spital. „La ora 10:28, Dispeceratul comun de urgență […] Articolul Miracol pe drum: O mămică de 29 de ani a născut al cincilea copil în ambulanță, la Telenești apare prima dată în ea.md.
„Cum au jefuit prietenii lui Zelenski țara în plin război” – stenogramele unui scandal care zguduie Ucraina # EA.md
„Cum au jefuit prietenii lui Zelenski țara în timpul războiului” este titlul unei anchete publicate miercuri de Ukrainska Pravda, care încearcă să facă lumină într-un uriaș dosar de corupție, cu o fraudă estimată la cel puţin 100 de milioane de dolari. Printre numele grele implicate se numără Timur Mindici, vechi prieten și partener de afaceri […] Articolul „Cum au jefuit prietenii lui Zelenski țara în plin război” – stenogramele unui scandal care zguduie Ucraina apare prima dată în ea.md.
(Foto/video) Valeriu Mircea strălucește la KSW 112: îl învinge pe francezul Wilson Varela și ridică sala în picioare! # EA.md
Luptătorul moldovean Valeriu Mircea și-a adăugat încă o victorie în palmares la gala KSW 112, desfășurată la Netto Arena din Szczecin, Polonia. El l-a învins pe francezul Wilson Varela, supranumit „The Prototype”, într-un duel plin de intensitate. La eveniment au fost prezenți mai mulți moldoveni pentru a-l susține, inclusiv soția sa, luptătoarea și deputata Anastasia […] Articolul (Foto/video) Valeriu Mircea strălucește la KSW 112: îl învinge pe francezul Wilson Varela și ridică sala în picioare! apare prima dată în ea.md.
Vești bune la orizont? Tarifele la gaz ar putea fi reduse în 2025 — Radu Marian spune în ce situații # EA.md
Republica Moldova ar putea beneficia de tarife mai mici la gaz la începutul anului viitor, cu condiția ca prețurile internaționale să rămână la nivelul actual. Anunțul a fost făcut de deputatul Radu Marian în cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA. „La gaze naturale partea bună este că evoluția prețurilor internaționale este una stabilă. Prețul, […] Articolul Vești bune la orizont? Tarifele la gaz ar putea fi reduse în 2025 — Radu Marian spune în ce situații apare prima dată în ea.md.
Un accident grav a avut loc sâmbătă în raionul Rîșcani. Un tânăr de 23 de ani a fost transportat de urgență la spital după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina de un copac. „Poliția din Rîșcani a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 15:30, despre producerea unui accident rutier soldat cu […] Articolul Depășire fatală la Rîșcani: Șoferul a pierdut controlul și s-a izbit de un copac apare prima dată în ea.md.
Adriana Ochișanu afirmă că își dorește „lumină” în cazul morții Andreei Cuciuc. Declarația vine după ce, recent, fiul ei, Cristian, a fost audiat ca martor. „Îmi doresc ca toți cei implicați direct în acest caz să-și găsească liniștea sufletească”, a spus artista în emisiunea „O Seară Perfectă”. Vreau să zic un lucru – vreau să […] Articolul Adriana Ochișanu, mesaj tranșant după audierea lui Cristian: „Vreau să se facă lumină” apare prima dată în ea.md.
Un tribunal din Moscova l-a condamnat în lipsă pe jurnalistul și vloggerul Yuri Dud la 1 an și 10 luni de închisoare, acuzându-l că nu și-a îndeplinit obligațiile impuse persoanelor etichetate drept „agenți străini”. Cazul este considerat o premieră în Rusia, scrie adevărul.ro. Tribunalul districtual Basmannîi din Moscova l-a declarat pe Yuri Dud vinovat de […] Articolul YouTuberul nr. 1 din Rusia, condamnat la închisoare: Ce i se impută apare prima dată în ea.md.
Ministrul Educației, Dan Perciun, a făcut câteva confesiuni și a admis că actualul Curriculum școlar are nevoie de îmbunătățiri, în special în privința conținutului manualelor. El a recunoscut că autoritățile de la Chișinău au eșuat până acum în elaborarea unor manuale de calitate, scrie deschide.md. „Suntem în proces de reformă Curriculară, îl vom definitiva până […] Articolul Dan Perciun, confesiune surprinzătoare: Nu știm să facem manuale pentru unele discipline apare prima dată în ea.md.
Toamna este sezonul perfect pentru a întări imunitatea și a ne proteja organismul de răceli. Un aliat natural de nădejde este nectarul de cătină cu miere și ghimbir, un elixir bogat în vitamine și antioxidanți, care nu doar că încălzește, dar și energizează. Cătina este recunoscută pentru conținutul său ridicat de vitamina C, iar mierea […] Articolul Nectar de cătină cu miere și ghimbir: elixirul natural al toamnei apare prima dată în ea.md.
Sfecla roșie la borcan este un adevărat must-have în bucătăriile tradiționale. Pe lângă gustul său dulce-acrișor, această legumă conservată păstrează vitaminele și culoarea vie, aducând prospețime în mesele de iarnă. Pregătirea ei este mai simplă decât crezi și nu necesită ingrediente sofisticate. Ingrediente: 2 kg sfeclă roșie 2 litri apă 4 lingurițe sare 4 linguri […] Articolul Sfeclă la borcan pentru iarnă: rețeta clasică, simplă și plină de culoare apare prima dată în ea.md.
Sezonul rece poate fi o provocare pentru piele, păr și organism în general. Temperaturile scăzute, aerul uscat și trecerea bruscă de la frig la căldură pot duce la uscăciune, iritații și oboseală accentuată. Specialiștii recomandă o rutină de îngrijire adaptată anotimpului, ușor de integrat în viața femeilor ocupate. Iată cum poți să ai grijă de […] Articolul Rutină de îngrijire pentru sezonul rece: sfaturi practice pentru femei ocupate apare prima dată în ea.md.
(Video) Scene tulburătoare la Sevastopol: Mamă de 20 de ani, acuzată că și-a drogat și îmbătat copilul de doi ani # EA.md
Scene revoltătoare au apărut pe rețelele sociale din Sevastopol: o tânără mamă își filmează copilul de doar doi ani în timp ce acesta consumă alcool și substanțe narcotice. „Ах, ты с*ка, мама меня накурила, е**ть!”, spune femeia în clipul video postat pe rețele. Potrivit presei locale, imaginile sugerează că femeia i-ar fi oferit copilului alcool, […] Articolul (Video) Scene tulburătoare la Sevastopol: Mamă de 20 de ani, acuzată că și-a drogat și îmbătat copilul de doi ani apare prima dată în ea.md.
În urma verificărilor privind plasarea pe piață a produselor cosmetice și în urma acțiunilor de control desfășurate, a fost identificat un nou produs cosmetic neconform, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Potrivit ANSP, este vorba de spuma de ras „Gladcoff Aqua”, care conține substanțe incluse în lista ingredientelor interzise în produsele cosmetice, transmite protv.md.„Sunt […] Articolul ATENȚIE, consumatori! ANSP retrage o spumă de ras de pe piață apare prima dată în ea.md.
Teleradio-Moldova (TRM) se arată „nedumerită” de criticile aduse de Pasha Parfeni. Artistul a anunțat că nu va participa la ediția din acest an a Eurovisionului dacă actuala administrație a TRM rămâne la conducere. „Suntem nedumeriți de reacția unui artist pe care TRM l-a desemnat de două ori să reprezinte Republica Moldova la Eurovision. Calificăm […] Articolul Controverse la TRM: Răspuns dur la criticile lui Pasha Parfeni apare prima dată în ea.md.
Tragedie la București: Avocatul familiei susține că fetiței i s-a administrat o doză enormă de anestezie # EA.md
A apărut un nou val de acuzații în cazul fetiței de doi ani, care a decedat la o clinică stomatologică din București după o procedură efectuată sub anestezie, joi seara, 13 noiembrie. Avocatul familiei copilei de doi ani, care a murit joi, Giorgiu Coman, a declarat la televiziunea Realitatea Plus că ar exista indicii potrivit […] Articolul Tragedie la București: Avocatul familiei susține că fetiței i s-a administrat o doză enormă de anestezie apare prima dată în ea.md.
„Peste 12 ore pentru un dosar”: cum își petrece Plahotniuc zilele în Penitenciarul 13, rugând să nu fie dus în instanță # EA.md
Audierea martorilor acuzării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, intră în linie dreaptă. Până pe 13 noiembrie 2025, au fost audiați 43 din cei 51 de martori propuși de procurori. De cealaltă parte, inculpatul Vladimir Plahotniuc, care refuză să fie escortat în fața instanței, este aproape de a finaliza studierea materialelor din dosar. „Petrece […] Articolul „Peste 12 ore pentru un dosar”: cum își petrece Plahotniuc zilele în Penitenciarul 13, rugând să nu fie dus în instanță apare prima dată în ea.md.
Parlamentul spune „stop” Centrului rus: acordul, denunțat în prima lectură. Când se va închide? # EA.md
Parlamentul a susținut, cu 60 de voturi – 54 din partea PAS și 6 ale „Democrația Acasă” – în prima lectură proiectul de denunțare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Fracțiunile Blocului Alternativa, PCRM, PSRM, Partidul Nostu au votat „împotrivă”. În cazul în care va […] Articolul Parlamentul spune „stop” Centrului rus: acordul, denunțat în prima lectură. Când se va închide? apare prima dată în ea.md.
Seducția nu este doar despre aparențe – este despre atitudine, limbaj nonverbal și încredere în sine. Experții în relații spun că există câteva trucuri simple care cresc semnificativ șansele de a atrage un bărbat. Iată cele mai eficiente cinci, împreună cu exemple concrete: 1. Încrederea în sine Un bărbat este atras de femei sigure pe […] Articolul 5 trucuri prin care să cucerești un bărbat: experții garantează efectul apare prima dată în ea.md.
Durere fără margini la Boldurești: Mama lui Mihăiță a pus chipul fiului ei pe veneta clasei a IX-a # EA.md
Copleșită de durere, mama lui Mihăiță – băiatul lovit mortal la Boldurești – a ales fotografia fiului său pentru veneta clasei a IX-a. „Eu nu mai trăiesc. Inima mea am îngropat-o alături de el. Dacă aș putea să-i fac o vizită în cer…”, a scris femeia. „Nici nu știu dacă este există mai mare durere […] Articolul Durere fără margini la Boldurești: Mama lui Mihăiță a pus chipul fiului ei pe veneta clasei a IX-a apare prima dată în ea.md.
Lucrările la linia de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău ar urma să fie finalizate la sfârșitul lunii noiembrie, astfel încât, între finalul lui decembrie și începutul lui ianuarie 2026, aceasta să poată fi dată în exploatare. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni la Rlive. Ministrul a menționat că în […] Articolul Junghietu: Noua linie electrică ar putea fi operațională la începutul anului 2026 apare prima dată în ea.md.
