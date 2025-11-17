O mare companie petrolieră intră în cursa pentru achiziția activelor Lukoil. Portofoliul vizat are o valoare de 20 de miliarde de dolari
ProTV.md, 17 noiembrie 2025 20:10
O mare companie petrolieră intră în cursa pentru achiziția activelor Lukoil. Portofoliul vizat are o valoare de 20 de miliarde de dolari
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
20:20
O rețea de terorism cibernetic a fost capturată în Polonia. „Obiectivul era paralizarea activității instituțiilor” # ProTV.md
O rețea de terorism cibernetic a fost capturată în Polonia. „Obiectivul era paralizarea activității instituțiilor”
20:10
O mare companie petrolieră intră în cursa pentru achiziția activelor Lukoil. Portofoliul vizat are o valoare de 20 de miliarde de dolari # ProTV.md
O mare companie petrolieră intră în cursa pentru achiziția activelor Lukoil. Portofoliul vizat are o valoare de 20 de miliarde de dolari
Acum o oră
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.11.2025
19:50
Cazul tragic al lui Mihăiță se apropie de final: Nicanor Ciochină, decăzut de dreptul de a prezenta martori după ce niciunul din cei 12 citați nu s-a prezentat în instanță - VIDEO # ProTV.md
Cazul tragic al lui Mihăiță se apropie de final: Nicanor Ciochină, decăzut de dreptul de a prezenta martori după ce niciunul din cei 12 citați nu s-a prezentat în instanță - VIDEO
Acum 2 ore
19:10
CNPF avertizează asupra unei noi fraude periculoase: escrocii se dau drept operatori, preiau controlul telefoanelor prin aplicații de mesagerie și golesc conturile bancare ale victimelor # ProTV.md
CNPF avertizează asupra unei noi fraude periculoase: escrocii se dau drept operatori, preiau controlul telefoanelor prin aplicații de mesagerie și golesc conturile bancare ale victimelor
18:50
Un tânăr de 22 de ani a murit pe loc într-un accident cumplit în Italia: mașina s-a izbit de doi pini de pe marginea drumului – FOTO # ProTV.md
Un tânăr de 22 de ani a murit pe loc într-un accident cumplit în Italia: mașina s-a izbit de doi pini de pe marginea drumului – FOTO
Acum 4 ore
18:10
Promo-LEX confirmă: Activistul Vadim Pogorlețchi, eliberat după aproape trei ani de detenție ilegală în stânga Nistrului # ProTV.md
Promo-LEX confirmă: Activistul Vadim Pogorlețchi, eliberat după aproape trei ani de detenție ilegală în stânga Nistrului
17:50
Cazul tragic al lui Mihăiță se apropie de final: Nicanor Ciochină, decăzut de dreptul de a prezenta martori după ce niciunul din cei 12 citați nu s-a prezentat în instanță # ProTV.md
Cazul tragic al lui Mihăiță se apropie de final: Nicanor Ciochină, decăzut de dreptul de a prezenta martori după ce niciunul din cei 12 citați nu s-a prezentat în instanță
17:30
Germania oferă Republicii Moldova un nou pachet de sprijin de peste 24 de milioane de euro pentru integrare europeană și proiecte sociale # ProTV.md
Germania oferă Republicii Moldova un nou pachet de sprijin de peste 24 de milioane de euro pentru integrare europeană și proiecte sociale
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.11.2025
17:00
Jocuri de noroc ilegale, descoperite într-o saună din Bălți: 12 persoane reținute și sute de fișe de poker ridicate - VIDEO # ProTV.md
Jocuri de noroc ilegale, descoperite într-o saună din Bălți: 12 persoane reținute și sute de fișe de poker ridicate - VIDEO
16:40
Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia # ProTV.md
Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia
16:40
Primul premier numit de Vladimir Putin a fost declarat „terorist”. Kasianov a condus Guvernul din 2000 până în 2004 și a fugit din țară # ProTV.md
Primul premier numit de Vladimir Putin a fost declarat „terorist”. Kasianov a condus Guvernul din 2000 până în 2004 și a fugit din țară
Acum 6 ore
16:30
Președintele Finlandei anunță când ar putea începe negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina: „De obicei sunt optimist” # ProTV.md
Președintele Finlandei anunță când ar putea începe negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina: „De obicei sunt optimist”
16:00
Un bărbat - prins în flagrant în timp ce ascundea droguri în capitală: A fost reținut pentru 72 de ore - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat - prins în flagrant în timp ce ascundea droguri în capitală: A fost reținut pentru 72 de ore - VIDEO
16:00
Replica Rusiei după ce Donald Trump a avertizat că țările care fac afaceri cu Moscova vor fi sancționate: „Vom fi atenţi” # ProTV.md
Replica Rusiei după ce Donald Trump a avertizat că țările care fac afaceri cu Moscova vor fi sancționate: „Vom fi atenţi”
15:50
De la Tokyo la Chișinău: cuțitele Samura de la Casa Grill - precizia japoneză care transformă fiecare bucătărie # ProTV.md
De la Tokyo la Chișinău: cuțitele Samura de la Casa Grill - precizia japoneză care transformă fiecare bucătărie
15:40
Un moldovean a încercat să treacă frontiera cu o mașină furată din Polonia. Ce a spus polițiștilor de frontieră români # ProTV.md
Un moldovean a încercat să treacă frontiera cu o mașină furată din Polonia. Ce a spus polițiștilor de frontieră români
15:30
LIVE TEXT. Pericol de explozie pe Dunăre. Localitățile Plauru și Ceatalchioi din judeţul Tulcea, evacuate după ce rușii au lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană - VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Pericol de explozie pe Dunăre. Localitățile Plauru și Ceatalchioi din judeţul Tulcea, evacuate după ce rușii au lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană - VIDEO
15:30
Ucraina va avea anul viitor nevoie de 70 de miliarde de euro. Există trei opțiuni pentru asta, spune Bruxellesul # ProTV.md
Ucraina va avea anul viitor nevoie de 70 de miliarde de euro. Există trei opțiuni pentru asta, spune Bruxellesul
15:20
Momentul în care un pod dintr-o mină din Congo s-a prăbușit peste oameni. Zeci de persoane au murit - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care un pod dintr-o mină din Congo s-a prăbușit peste oameni. Zeci de persoane au murit - VIDEO
15:00
Trei ani de închisoare pentru 20 de euro. Un rus a fost condamnat pentru o donație trimisă unui fond pentru combaterea corupției # ProTV.md
Trei ani de închisoare pentru 20 de euro. Un rus a fost condamnat pentru o donație trimisă unui fond pentru combaterea corupției
14:50
O rusoaică și-a tăiat fiul de șase ani în bucăți și l-a aruncat într-un lac de lângă Moscova # ProTV.md
O rusoaică și-a tăiat fiul de șase ani în bucăți și l-a aruncat într-un lac de lângă Moscova
14:40
Alexandru Bujorean a câștigat al doilea mandat de primar al orașului Leova
14:40
Când va avea loc un nou summit Putin-Trump, după anularea întâlnirii de la Budapesta. „Mai devreme decât mai târziu” # ProTV.md
Când va avea loc un nou summit Putin-Trump, după anularea întâlnirii de la Budapesta. „Mai devreme decât mai târziu”
Acum 8 ore
14:30
Caz șocant în România: Un cuplu a violat un bebeluș de 3 luni și o fetiță de aproape 2 ani și au postat imaginile pe TikTok # ProTV.md
Caz șocant în România: Un cuplu a violat un bebeluș de 3 luni și o fetiță de aproape 2 ani și au postat imaginile pe TikTok
14:20
Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna” # ProTV.md
Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna”
14:00
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate” # ProTV.md
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate”
13:50
Volodimir Zelenski anunță că Ucraina va primi 100 de avioane de luptă Rafale ca parte a unui „acord istoric” - VIDEO # ProTV.md
Volodimir Zelenski anunță că Ucraina va primi 100 de avioane de luptă Rafale ca parte a unui „acord istoric” - VIDEO
13:40
„Act de sabotaj fără precedent în Polonia”. Premierul Tusk anunță că un dispozitiv exploziv a distrus o secțiune de cale ferată folosită și pentru transportul de arme către Ucraina # ProTV.md
„Act de sabotaj fără precedent în Polonia”. Premierul Tusk anunță că un dispozitiv exploziv a distrus o secțiune de cale ferată folosită și pentru transportul de arme către Ucraina
13:40
Atenție, fals. Ministerul Apărării dezminte scrisoarea cu o ștampilă inexistentă care circulă pe rețelele de socializare - FOTO # ProTV.md
Atenție, fals. Ministerul Apărării dezminte scrisoarea cu o ștampilă inexistentă care circulă pe rețelele de socializare - FOTO
13:20
Peste 40 de șoferi, prinși băuți la volan și aproape 2500 au depășit limita de viteză. Precizările poliției # ProTV.md
Peste 40 de șoferi, prinși băuți la volan și aproape 2500 au depășit limita de viteză. Precizările poliției
13:20
„Legislația de mediu necesită un control și o monitorizare mult mai riguroasă." Reacția ministrului Mediului, după ce șeful IPM a fost demis din funcție # ProTV.md
„Legislația de mediu necesită un control și o monitorizare mult mai riguroasă." Reacția ministrului Mediului, după ce șeful IPM a fost demis din funcție
13:10
Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită în capitala europeană, la Bruxelles: Va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri. Cu cine va avea întrevederi - VIDEO # ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită în capitala europeană, la Bruxelles: Va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri. Cu cine va avea întrevederi - VIDEO
13:00
Ce spune poliția despre accidentul de la Bălți în care un șofer a fost prins între fiarele mașinii, după ce s-a ciocnit cu un alt autoturism - FOTO # ProTV.md
Ce spune poliția despre accidentul de la Bălți în care un șofer a fost prins între fiarele mașinii, după ce s-a ciocnit cu un alt autoturism - FOTO
13:00
Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită în capitala europeană, la Bruxelles: Va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri. Cu cine va avea întrevederi # ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită în capitala europeană, la Bruxelles: Va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri. Cu cine va avea întrevederi
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.11.2025
12:50
Atac rusesc cu rachete asupra unui orășel ucrainean: Cel puțin trei oameni au fost uciși și zece răniți # ProTV.md
Atac rusesc cu rachete asupra unui orășel ucrainean: Cel puțin trei oameni au fost uciși și zece răniți
12:50
Victor Agrici - numit Secretar general al Parlamentului. Igor Grosu a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție # ProTV.md
Victor Agrici - numit Secretar general al Parlamentului. Igor Grosu a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție
12:40
Accident grav la Bălți. O persoană, blocată între fiare, după ce automobilul în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. Imagini de la locul impactului - VIDEO # ProTV.md
Accident grav la Bălți. O persoană, blocată între fiare, după ce automobilul în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. Imagini de la locul impactului - VIDEO
12:40
Aproape 70 de mii de studenți învață în țara noastră. Cu ce mesaj a venit Ministerul Educației de Ziua Internațională a Studentului # ProTV.md
Aproape 70 de mii de studenți învață în țara noastră. Cu ce mesaj a venit Ministerul Educației de Ziua Internațională a Studentului
12:40
Ce spune primarul comunei din Delta Dunării unde un sat a fost evacuat după un atac rusesc în apropiere # ProTV.md
Ce spune primarul comunei din Delta Dunării unde un sat a fost evacuat după un atac rusesc în apropiere
12:40
O altă angajată a unui salon de frumusețe din capitală - depistată cu diplomă falsă. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu noi percheziții - FOTO # ProTV.md
O altă angajată a unui salon de frumusețe din capitală - depistată cu diplomă falsă. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu noi percheziții - FOTO
Acum 12 ore
12:30
Ion Bulmaga - demis din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului: „Ministrul Mediului mi-a spus direct că nu mă regăsesc în echipa sa" # ProTV.md
Ion Bulmaga - demis din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului: „Ministrul Mediului mi-a spus direct că nu mă regăsesc în echipa sa"
12:20
Primăria va monta un gard în jurul Hotelului Național și cere Guvernului să fie instalate camere de supraveghere și pază - VIDEO # ProTV.md
Primăria va monta un gard în jurul Hotelului Național și cere Guvernului să fie instalate camere de supraveghere și pază - VIDEO
12:00
Administratorul și contabilul unei întreprinderi de la Ștefan Vodă, condamnați la ani grei de închisoare. Au prejudiciat compania cu peste un milion de lei. Schema prin care acționau # ProTV.md
Administratorul și contabilul unei întreprinderi de la Ștefan Vodă, condamnați la ani grei de închisoare. Au prejudiciat compania cu peste un milion de lei. Schema prin care acționau
12:00
LIVE TEXT. Pericol de explozie pe Dunăre. Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, România - evacuată după ce rușii au lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană - VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Pericol de explozie pe Dunăre. Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, România - evacuată după ce rușii au lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană - VIDEO
12:00
Ion Bulmaga pleacă din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Anunțul făcut pe Facebook # ProTV.md
Ion Bulmaga pleacă din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Anunțul făcut pe Facebook
11:50
Ion Bulmaga pleacă din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Anunțul făcut de Facebook # ProTV.md
Ion Bulmaga pleacă din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Anunțul făcut de Facebook
11:40
În ce stare se află persoanele implicate în accidentul de la Sîngerei? O femeie - internată în secția de terapie intensivă # ProTV.md
În ce stare se află persoanele implicate în accidentul de la Sîngerei? O femeie - internată în secția de terapie intensivă
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.