TEHNOLOGII ȘI TENDINȚE CARE SCHIMBĂ AGRICULTURA GLOBALĂ – toate la Agritechnica 2025

Agromedia, 16 noiembrie 2025 16:00

TEHNOLOGII ȘI TENDINȚE CARE SCHIMBĂ AGRICULTURA GLOBALĂ – toate la Agritechnica 2025

Acum o oră
16:00
Acum 2 ore
15:30
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Andrei Dînga despre lupta cu seceta și cum se construiește un viitor rezilient în agricultură
Ieri
18:50
MOLDOVA TRADE FORUM 2025: Adaptare și competitivitate în noul context global
16:50
START CAMPANIA DE ÎMPĂDURIRE „TOAMNA 2025”: 33,4 milioane de puieți plantați
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
„WINE OF MOLDOVA FEST”: 20 de vinării moldovenești prezentate în Polonia
15:40
PESTE 300 DE PARTICIPANȚI LA „AGROCUNOȘTINȚE”: Forumul ce conectează fermierii cu cercetarea agricolă
13 noiembrie 2025
17:00
NOI FOCARE DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ LA PORC DOMESTIC
16:50
PREȚURILE LA FLOAREA-SOARELUI AR PUTEA CREȘTE: Recolta Ucrainei afectată grav
15:30
SYNGENTA: 25 de ani de inovație pentru a susține viitorul agriculturii
15:00
25.000 DE FERMIERI DIN MOLDOVA VOR PRIMI SPRIJIN PENTRU ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE
13:40
FERMIERII AFECTAȚI DE ÎNGHEȚURILE DIN PRIMĂVARĂ ÎNCEP SĂ PRIMEASCĂ SPRIJINUL FINANCIAR
13:30
VINURILE MOLDOVEI, PROMOVATE LA EXPOVINA 2025, PE VALURILE LACULUI ZÜRICH
13:10
AGRITECHNICA 2025: Cum devine agricultura mai productivă și mai verde
13:00
UE ȘI PNUD INVESTESC 3 MILIOANE € ÎN DIGITALIZAREA AGRICULTURII DIN MOLDOVA
12 noiembrie 2025
15:20
MOLDOVA DENUNȚĂ 7 ACORDURI CU CSI: Inclusiv cel privind exporturile și cooperarea științifică
13:20
CUM ÎNGRIJIM CĂPȘUNII REMONTANȚI PENTRU O PRODUCȚIE PRELUNGITĂ TOAMNA
11:20
APROBAT. Victor Durbală va fi eliberat din funcția de director al Agenției „Moldsilva”
11:00
ANRE VA CERTIFICA DIGITAL ENERGIA REGENERABILĂ, ÎNCEPÂND CU SFÂRȘITUL ANULUI 2025
10:40
CRIZA OUĂLOR ÎN ROMÂNIA. Fermierii aleg să exporte producția
09:40
PESTE 1.000 DE SOIURI DE PLANTE CULTIVATE ÎNTR-O PEPINIERĂ DE FAMILIE DIN BRICENI
11 noiembrie 2025
16:20
EGIPTUL ÎȘI MĂREȘTE ACHIZIȚIILE DE GRÂU ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE
14:50
MOLDOVA VA PRELUA PREȘEDINȚIA COMITETULUI DE MINIȘTRI AL CONSILIULUI EUROPEI ÎN SEPTEMBRIE
14:20
MARTA KOS: Moldova a înregistrat cele mai mari progrese pe drumul aderării la UE
13:20
OUĂLE, LEGUMELE ȘI LAPTELE: Scumpiri în luna octombrie 2025
12:40
ARNICA: Beneficiile și utilizările plantei care reduce inflamațiile și durerile
11:00
AGRITECHNICA 2025 A ANUNȚAT CÂȘTIGĂTORII „INNOVATION AWARD”
10:10
MACROUL A AJUNS LA 300 LEI/KG. În februarie se așteaptă alte scumpiri. Ce spun importatorii
09:40
MOLDOVA REDUCE DEPENDENȚA ȘI INVESTEȘTE ÎN PRODUCȚIA LOCALĂ DE SEMINȚE BIOLOGICE
10 noiembrie 2025
17:50
SULFATUL DE FIER ÎN PREGĂTIREA TRANDAFIRILOR PENTRU IARNĂ
17:00
CEAPA ROȘIE DE BUZĂU: Cerințe de cultură și diferențe față de ceapa tradițională
14:20
PERFORMANȚA HIBRIZILOR DEKALB VALIDATĂ ÎN TEREN. Rezultate excelente într-un an dificil
13:40
COCCIDIOZA LA GĂINI ȘI PUI: Cum recunoști simptomele la timp
12:30
CRIZĂ ÎN SECTORUL PORCIN. Fermierii afectați de pestă așteaptă despăgubiri de milioane
10:00
PLOI ȘI VÂNT ÎN PRIMA PARTE A SĂPTĂMÂNII: Ce urmează până duminică
9 noiembrie 2025
15:30
AGRITECHNICA 2025 PORNEȘTE MÂINE – O săptămână de inovație în agricultură
7 noiembrie 2025
17:50
CĂTINA, AURUL PORTOCALIU DE LA CLIȘOVA: Afacerea soților Untilă
17:30
20,5 TONE DE PORUMB LA HECTAR ÎN SUDUL MOLDOVEI. Performanță de la PIONEER
14:20
TEHNICĂ AGRICOLĂ RIDICATĂ ÎN RAIONUL CAHUL. S. Stefanco solicită stoparea executărilor
12:10
TRACTOARE ELECTRICE ȘI SOLUȚII SUSTENABILE LA AGRITECHNICA 2025. Agromedia – partener premium
10:10
STRUGURI MAI MARI ȘI MAI DULCI: Cum a dublat calitatea recoltei Serghei Casian din Bușila
6 noiembrie 2025
09:30
DELEGAȚIA MINISTERULUI AGRICULTURII STUDIAZĂ ÎN FRANȚA
5 noiembrie 2025
19:10
A REVENIT DE PESTE HOTARE ȘI CULTIVĂ ÎN MOLDOVA CIREȘE PENTRU EXPORT
17:30
VINĂRIILE „CRICOVA” ȘI „MILEȘTII MICI” AR PUTEA FI INCLUSE ÎN LISTA UNESCO
16:30
CÂNEPA ÎN NUTRIȚIA ANIMALELOR: O alternativă furajeră bogată în proteine și acizi grași
13:30
MUȘUROIREA TRANDAFIRILOR TOAMNA. Cum o facem corect
11:50
VERNISAJULUI VINULUI MOLDOVENESC LA TOKYO, EDIȚIA A 2-A
11:40
RADU VRABIE, NUMIT OFICIAL DIRECTOR AL SERVICIULUI VAMAL
10:40
PREȘEDINTA PARLAMENTULUI EUROPEAN, PREZENTĂ LA ȘEDINȚA SOLEMNĂ A PARLAMENTULUI R. MOLDOVA
10:30
FERMIERII CAMPIONI LA RAPIȚĂ: Peste 5 tone la hectar cu hibrizii Pioneer
4 noiembrie 2025
18:10
MAIA SANDU: „Republica Moldova a demonstrat că Uniunea Europeană se poate baza pe ea”
