MOLDOVA REDUCE DEPENDENȚA ȘI INVESTEȘTE ÎN PRODUCȚIA LOCALĂ DE SEMINȚE BIOLOGICE
Agromedia, 11 noiembrie 2025 09:40
MOLDOVA REDUCE DEPENDENȚA ȘI INVESTEȘTE ÎN PRODUCȚIA LOCALĂ DE SEMINȚE BIOLOGICE
• • •
Alte ştiri de Agromedia
Acum 30 minute
09:40
MOLDOVA REDUCE DEPENDENȚA ȘI INVESTEȘTE ÎN PRODUCȚIA LOCALĂ DE SEMINȚE BIOLOGICE
Acum 24 ore
17:50
SULFATUL DE FIER ÎN PREGĂTIREA TRANDAFIRILOR PENTRU IARNĂ
17:00
CEAPA ROȘIE DE BUZĂU: Cerințe de cultură și diferențe față de ceapa tradițională
14:20
PERFORMANȚA HIBRIZILOR DEKALB VALIDATĂ ÎN TEREN. Rezultate excelente într-un an dificil
13:40
COCCIDIOZA LA GĂINI ȘI PUI: Cum recunoști simptomele la timp
12:30
CRIZĂ ÎN SECTORUL PORCIN. Fermierii afectați de pestă așteaptă despăgubiri de milioane
10:00
PLOI ȘI VÂNT ÎN PRIMA PARTE A SĂPTĂMÂNII: Ce urmează până duminică
Ieri
15:30
AGRITECHNICA 2025 PORNEȘTE MÂINE – O săptămână de inovație în agricultură
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
CĂTINA, AURUL PORTOCALIU DE LA CLIȘOVA: Afacerea soților Untilă
17:30
20,5 TONE DE PORUMB LA HECTAR ÎN SUDUL MOLDOVEI. Performanță de la PIONEER
14:20
TEHNICĂ AGRICOLĂ RIDICATĂ ÎN RAIONUL CAHUL. S. Stefanco solicită stoparea executărilor
12:10
TRACTOARE ELECTRICE ȘI SOLUȚII SUSTENABILE LA AGRITECHNICA 2025. Agromedia – partener premium # Agromedia
TRACTOARE ELECTRICE ȘI SOLUȚII SUSTENABILE LA AGRITECHNICA 2025. Agromedia – partener premium
10:10
STRUGURI MAI MARI ȘI MAI DULCI: Cum a dublat calitatea recoltei Serghei Casian din Bușila # Agromedia
STRUGURI MAI MARI ȘI MAI DULCI: Cum a dublat calitatea recoltei Serghei Casian din Bușila
6 noiembrie 2025
09:30
DELEGAȚIA MINISTERULUI AGRICULTURII STUDIAZĂ ÎN FRANȚA
5 noiembrie 2025
19:10
A REVENIT DE PESTE HOTARE ȘI CULTIVĂ ÎN MOLDOVA CIREȘE PENTRU EXPORT
17:30
VINĂRIILE „CRICOVA” ȘI „MILEȘTII MICI” AR PUTEA FI INCLUSE ÎN LISTA UNESCO
16:30
CÂNEPA ÎN NUTRIȚIA ANIMALELOR: O alternativă furajeră bogată în proteine și acizi grași
13:30
MUȘUROIREA TRANDAFIRILOR TOAMNA. Cum o facem corect
11:50
VERNISAJULUI VINULUI MOLDOVENESC LA TOKYO, EDIȚIA A 2-A
11:40
RADU VRABIE, NUMIT OFICIAL DIRECTOR AL SERVICIULUI VAMAL
10:40
PREȘEDINTA PARLAMENTULUI EUROPEAN, PREZENTĂ LA ȘEDINȚA SOLEMNĂ A PARLAMENTULUI R. MOLDOVA # Agromedia
PREȘEDINTA PARLAMENTULUI EUROPEAN, PREZENTĂ LA ȘEDINȚA SOLEMNĂ A PARLAMENTULUI R. MOLDOVA
10:30
FERMIERII CAMPIONI LA RAPIȚĂ: Peste 5 tone la hectar cu hibrizii Pioneer
4 noiembrie 2025
18:10
MAIA SANDU: „Republica Moldova a demonstrat că Uniunea Europeană se poate baza pe ea”
17:10
CUM A REUȘIT FRUCTLINE SĂ SALVEZE RECOLTA DE ÎNGHEȚ ȘI SĂ-ȘI MENȚINĂ EXPORTURILE
16:40
MAIB ȘI BERD LANSEAZĂ „MAIB EXPORT SCHOOL” PENTRU ANTREPRENORII DIN R. MOLDOVA
16:00
CAMPANIA DE ÎMPĂDURIRE 2025: 33 de milioane de puieți pregătiți pentru toamnă
14:30
CREDITE DE 5,1% ȘI GRANTURI PENTRU FERMIERI PRIN FCA 2025
14:10
DATELE DIN FERMĂ POT FI MAI UTILE DECÂT CREZI. Cum le folosesc fermierii europeni
12:30
„PORȚILE MOLDOVEI” S-AU DESCHIS LA TEMELEUȚI: Tradiție și experiențe autentice
11:30
LEZIUNI ÎN JURUL OCHILOR ȘI PE CREASTĂ LA PĂSĂRI: Cauze și soluții
10:40
ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI VITIVINICOL 2025, ÎN REPUBLICA MOLDOVA
09:30
TÂRG DE TOAMNĂ LA BĂLȚI: Produse autohtone și artizanat local
3 noiembrie 2025
17:20
„AGROCUNOȘTINȚE” 2025: Soluții reale pentru fermierii din Moldova
15:30
MOLDOVA IMPLEMENTEAZĂ SISTEMUL DE DEPOZIT PENTRU AMBALAJE: 2 lei pentru fiecare recipient returnat # Agromedia
MOLDOVA IMPLEMENTEAZĂ SISTEMUL DE DEPOZIT PENTRU AMBALAJE: 2 lei pentru fiecare recipient returnat
12:20
TEHNOLOGIA RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHĂR: Tendințele anului 2025 în mecanizare, digitalizare și eficiență # Agromedia
TEHNOLOGIA RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHĂR: Tendințele anului 2025 în mecanizare, digitalizare și eficiență
11:50
FORȚA FERMIERILOR REACȚIONEAZĂ LA DECLARAȚIILE DIN PARLAMENT: „Agricultorii contribuie substanțial la bugetul de stat” # Agromedia
FORȚA FERMIERILOR REACȚIONEAZĂ LA DECLARAȚIILE DIN PARLAMENT: „Agricultorii contribuie substanțial la bugetul de stat”
11:40
FESTIVALUL BUTOIULUI DE LA SCORENI. Curioșii au venit să vadă cel mai mare butoi din lume # Agromedia
FESTIVALUL BUTOIULUI DE LA SCORENI. Curioșii au venit să vadă cel mai mare butoi din lume
10:20
CUM A CREAT VITALII UZUN O AFACERE DIN ENERGIA SOLARĂ
09:40
VREMEA ÎN MOLDOVA: Prognoza pentru 3–9 noiembrie
2 noiembrie 2025
18:30
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Cristina Frolov despre turism rural, responsabilitate socială și leadership feminin # Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Cristina Frolov despre turism rural, responsabilitate socială și leadership feminin
1 noiembrie 2025
10:30
MINISTRA AGRICULTURII LUDMILA CATLABUGA A FOST ÎNVESTITĂ OFICIAL
31 octombrie 2025
16:30
TÂRGURI CU PRODUSE AUTOHTONE ÎN TOATE SECTOARELE CAPITALEI
15:30
SEMINAR TEMATIC LA CRIULENI: Soluții agroecologice pentru viitorul solurilor din Moldova # Agromedia
SEMINAR TEMATIC LA CRIULENI: Soluții agroecologice pentru viitorul solurilor din Moldova
14:20
S. IVANOV, PREȘEDINTE AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ÎN PARLAMENT. Cine sunt membrii
14:00
AGRIȘUL ROȘU HINNONMAKI ROD, SOI REZISTENT ȘI PRODUCTIV
13:10
DOUĂ NOI CENTRE TURISTICE ÎN SUDUL MOLDOVEI: Crihana Veche și Giurgiulești
12:00
PĂR KIEFFER, UN SOI DE IARNĂ, REZISTENT ȘI AROMAT
10:10
COMBATEREA VAROOZEI: O problemă veche cu soluții moderne
30 octombrie 2025
21:10
RECOLTA DE PRUNE 2025 ÎN MOLDOVA: Înghețuri, preț, export. Ce spun fermierii
16:50
ARDEI IUȚI DECORATIVI: 5 soiuri care îmbină culoarea, gustul și iuțeala
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.