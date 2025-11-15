Corneliu Popovici: „Lupta dintre grupări nu trebuie să afecteze prestigiul Universității de Medicină”
Noi.md, 15 noiembrie 2025 09:00
Fostul ministru al educației, Corneliu Popovici, a comentat în cadrul emisiunii „7 zile” scandalul legat de medicii din România suspectați că ar fi obținut ilegal diplome de rezidențiat la USMF „Nicolae Testemițanu”. Potrivit lui, situația este mult mai complexă decît pare, iar responsabilitatea nu poate fi atribuită direct rectoratului universității.„Este o procedură întreagă. Dacă sînt încăl
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
09:00
Corneliu Popovici: „Lupta dintre grupări nu trebuie să afecteze prestigiul Universității de Medicină” # Noi.md
Fostul ministru al educației, Corneliu Popovici, a comentat în cadrul emisiunii „7 zile” scandalul legat de medicii din România suspectați că ar fi obținut ilegal diplome de rezidențiat la USMF „Nicolae Testemițanu”. Potrivit lui, situația este mult mai complexă decît pare, iar responsabilitatea nu poate fi atribuită direct rectoratului universității.„Este o procedură întreagă. Dacă sînt încăl
Acum o oră
08:30
Reconstrucția Școlii nr. 6, între blocaj juridic și lipsă de priorități: analiza Elenei Mărgineanu # Noi.md
Situația în jurul fostei școli nr. 6 din sectorul Botanica continuă să rămînă una incertă, în ciuda insistenței părinților și a solicitărilor repetate ale locuitorilor din zonă.Potrivit Elenei Mărgineanu, doctor în drept, lector universitar la ULIM și membru al Consiliului Republican al partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, orice acțiune asupra unui edificiu aflat într-un dosar judiciar est
Acum 2 ore
08:00
Avocatul Alexandru Bot: "Poate că e momentul să nu mai mimăm progresul în justiție prin grafice" # Noi.md
"Ni se spune tot mai des că justiția moldovenească „s-a îmbunătățit”. Că dosarele se examinează mai repede, că termenele se respectă, că sistemul „funcționează”. Pare că am descoperit brusc cheia reformei — cronometrele. Aparent, dreptatea se măsoară azi în zile și luni, nu în echitate". Cu un astfel de mesaj a venit recent în rețelele sociale avocatul Alexandru Bot, notează Noi.md."Dar dacă p
Acum 4 ore
06:30
Tendința de înăsprire a cenzurii în Moldova este firească în contextul crizei economice prelungite în care a aruncat țara partidul de guvernămînt „Acțiune și Solidaritate”.Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat portalului Noi.md de către directorul Centrului de Analiză, Cercetări și Prognozare “Balkan Centre”, politologul Serghei Manastîrlî.Potrivit acestuia, în special,
06:00
Savanții de la Institutul american Buck din Novato au descoperit că vitamina D are capacitatea de a prelungi viața omului cu cel puțin o treime.Rezultatele cercetărilor au fost publicate în revista „Cell Reports".Biologii au efectuat experimentele pe viermi nematozi (rotunzi), deoarece procesele de îmbătrînire în organismul acestora decurg aproape ca la om. În cadrul experimentelor savanți
05:30
O nouă analiză a datelor colectate în timp de vehiculele spațiale care monitorizează Marte arată că majoritatea celor două milioane de „dîre de pantă” întunecate de pe Marte se formează prin procese sezoniere de praf antrenat de vînt, și nu prin impacturi seismice.Oamenii de știință au dezbătut originea acestor dîre timp de cincizeci de ani, presupunînd inițial că sînt rezultatul topirii gheți
Acum 6 ore
05:00
De obicei, produsele alimentare se păstrează mai bine la temperatura redusă, în frigider.Dar, s-a dovedit că anumite alimente nu supraviețuiesc unei "cure reci", în unele cazuri frigiderul devenind factorul care grăbește alterarea produselor, scrie moldovenii.md.Pîinea este unul dintre produsele care în nici un caz nu ar trebui păstrata în frigider. Aerul rece nu va face decat s-o usuce ma
04:30
Peste 300 de fermieri, cercetători și consultanți agricoli au participat astăzi, la Chișinău, la prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”.Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în colaborare cu Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor și Institu
04:00
Mulți oameni cunosc principalele condiții pentru pierderea în greutate: dieta plus activitatea fizică.Dar chiar și cei care se limitează în mod constant în consumul produselor alimentare, nu întotdeauna numără caloriile, iar nutriționiștii avertizează că cele mai neașteptate produse pot avea un număr mare de calorii.Astfel, reprezentanții societății britanice de caritate Drinkaware au real
03:30
Un studiu recent aduce noi perspective asupra modului în care organismul răspunde la restricția alimentară și la stimulii senzoriali.O echipă de cercetători a descoperit că atingerea și alte semnale senzoriale pot anula efectele benefice ale dietelor restrictive asupra duratei de viață, arată o analiză publicată în revista PNAS și relatată de Science Daily.Cercetările au fost realizate pe
03:30
Serviciul de presă al templului Shaolin de Sud a realizat un filmuleț despre vizita echipei moldovenești la mănăstire.Despre acest lucru a relatat maestrul moldovean de arte marțiale Victor Panasiuc.În videoclip se pot vedea momente de la întîlnirea delegației moldovenești la mănăstirea Shaolin din Sud, precum și fragmente din prezentările individuale și comune ale maeștrilor locali și mol
Acum 8 ore
03:00
Nu este nimic natural dacă încerci să te înfometezi pentru o zi sau chiar mai multe pentru a-ți detoxifia organismul.În schimb, este mai bine să urmezi aceste 7 sfaturi pentru a îmbunătăți capacitatea naturală a corpului de a elimina toxinele, scrie elle.ro.1. Trezește-te cînd sună alarmaDeși amînarea trezitului cu 10 minute poate părea cea mai bună idee în acel moment, este de fapt un
02:30
SFS intensifică acțiunile de combatere a activităților economice ilicite: 329 de cazuri sancționate în două luni # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță că își consolidează eforturile împotriva activităților economice ilicite desfășurate de persoanele fizice, un fenomen care afectează conformarea fiscală și denaturează mediul concurențial.În perioada septembrie–octombrie 2025, au fost depistate 329 de cazuri de activitate ilicită de întreprinzător, sancționate cu amenzi în valoare totală de 705 mii de lei, confo
02:00
Există mai multe tipuri de yoga. Înainte de a începe să practicaţi yoga, va sfătuim să citiţi un pic despre diferite direcții sau să consultaţi un expert.Yoga vă va oferi flexibilitate, vă va spori tonusul muscular, vă va modela echilibrat corpul.Posibil, că înainte de a decide și de a alege locul unde să vă antrenaţi, va trebuie să încercaţi diferiţi profesori și direcții diferite (practi
01:30
FISC-ul a găsit peste 1 500 de persoane care închiriază locuințe fără declararea veniturilor # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță că, în perioada ianuarie–septembrie 2025, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au înregistrat o creștere de 27,2%, constituind 77,2 milioane de lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.Potrivit instituției, acțiunile de informare și conformare voluntară desfășurate pe parcursul anului au pe
Acum 12 ore
00:30
Peste 150 de palestinieni, blocați timp de 12 ore într-un avion pe un aeroport din Africa de Sud # Noi.md
Peste 150 de palestinieni au rămas izolați într-un avion timp de aproape 12 ore pe aeroportul O.R. Tambo din Johannesburg, au anunțat vineri autoritățile sud-africane, stîrnind critici puternice din partea organizațiilor umanitare și a publicului.Printre pasageri se aflau familii cu copii și o femeie însărcinată în nouă luni, scrie AP.Un pastor care a avut permisiunea de a urca la bord în
00:00
Cercetătorii sud-coreeni au ridicat pe uscat un vas de marfă din epoca dinastiei Joseon, care a zăcut pe fundul mării timp de 605 ani. Despre aceasta a anunțat Institutul Național de Cercetare a Patrimoniului Maritim.Nava, numită „Mado-4”, a fost descoperită în largul coastei de vest a țării. Timp de 10 ani, ea a fost conservată, iar oamenii de știință au efectuat analize sub apă. {{825123
00:00
Adjunctul ministrului chinez de Externe, Sun Weidong, l-a convocat joi pe ambasadorul Japoniei în China, Kanasugi Kenji, pentru a face demersuri cu privire la declarațiile și acțiunile greșite ale prim-ministrului Japoniei, Sanae Takaichi, referitoare la China, scrie romanian.cgtn.com.Sun a afirmat că, în timpul dezbaterilor din parlamentul de la Tokyo, prim-ministrul Sanae Takaichi a lansat d
14 noiembrie 2025
23:30
Ferrari este cea mai valoroasă dintre cele 10 echipe din Formula 1, conform ultimei evaluări a Sportico, o platformă de conținut digital care oferă profesioniștilor știri, date, informații, strategii, leadership și experiențe media live, scrie Field Level Media.Scuderia este evaluată la 6,4 miliarde de dolari, iar cele 10 echipe de pe grila de start a Formulei 1 însumează peste 34 de miliarde
23:00
Gustarea la mijlocul zilei de lucru poate fi utilă, dacă o alegi corect. Opțiunile ușoare și echilibrate te vor ajuta să-ți potolești rapid foamea, fără a consuma calorii în plus și păstrîndu-ți energia întreaga zi.Legume: pot fi consumate în cantități mari, deoarece au un conținut caloric redus. Condimentează-le cu puțin ulei de măsline (1 linguriță) și suc proaspăt de lămîie — vei obține o g
23:00
Evenimentul „Guvernanța globală, acțiunea tineretului”a avut loc la Johannesburg, în Africa de Sud.Tema principală a fost „Tinerii în dialog pentru guvernanța globală și crearea unui viitor modern China-Africa”, scrie romanian.cgtn.com.Directorul general al China Media Group (CMG), Shen Haixiong a trimis un mesaj scris. Ambasadorul chinez acreditat în Africa de Sud, Wu Peng, fost președint
22:30
Raliul Dakar din 2026 va reveni pentru a șaptea oară consecutiv pe dunele din Arabia Saudită, într-o ediție de 8.000 de kilometri, între 3 și 17 ianuarie, cu 11 etape, dintre care două etape maraton, informează EFE.Această a 48-a ediție include 4.748 km cronometrați la moto și 4.840 la auto, care vor fi parcurși de-a lungul unui circuit imens cu startul și sosirea la Yanbu, cu scopul de a menț
22:30
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a intrat în posesia unui nou lot important de echipamente performante. Donația include drone, echipamente de investigare și tehnică criminalistică ultramodernă.Acest lot de echipamente face parte din proiectul „Consolidarea Poliției Naționale în prevenirea crizelor și combaterea criminalității”, implementat de GS Foundation și finanțat de Guvernul Republ
22:00
Geologii de la Universitatea din Southampton au explicat o enigmă geologică veche legată de prezența materialelor chimice continentale pe insulele vulcanice situate departe în oceane.Conform unui nou studiu, cauza ar putea fi un fenomen cunoscut sub numele de separare continentală. Acesta demonstrează că continentele se desprind încet de jos, departe de granițele lor tectonice. {{830577}}U
22:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune, dacă s-a întîlnit cu reprezentanții "Gazprom" # Noi.md
Dorin Junghietu a făcut mai multe declarații în cadrul emisiunii "Realitatea te privește" despre actuala situație de la Moldovagaz și despre faptul, dacă a avut discuții, de cînd este în funcția de ministru al Energiei, cu reprezentanții concernului rus, Gazprom, notează Noi.md.Ministrul Energiei a fost întrebat care este rolul Moldovagaz în contextul actual al sectorului energetic din Republi
22:00
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare a integrității financiare și etice în cazul Irinei Catan, procuror anterior delegat în Procuratura Anticorupție, notează Noi.md.Completul B de evaluare a constatat că aceasta corespunde criteriilor prevăzute de articolul 11 din Legea nr. 252/2023, înaintînd către Consiliul Superior al Procurorilor propunerea de promovare a ev
22:00
Moldova și România își extind parteneriatul și în domeniul turismului rural prin lansarea oficială a Rutei gastronomice transfrontaliere România–Republica Moldova. Proiectul urmărește promovarea tradițiilor culinare comune, bazate pe ingrediente simple, dar încărcate de semnificație: hărnicia, ospitalitatea și dragostea pentru gustul autentic.Inițiativa vizează nu doar experiențe turistice uni
21:30
Polonia a anunțat că va redeschide pe 17 noiembrie două puncte de trecere a frontierei cu Belarus, pe care le-a închis în septembrie ca răspuns la exercițiile militare conduse de Rusia în țara vecină și la pătrunderea în spațiul aerian polonez a 21 de drone rusești, relatează vineri Reuters.Varșovia a declarat pe 30 octombrie că ar putea amîna redeschiderea punctelor de trecere a frontierei cu
21:30
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Danemarcei, Søren Jensen # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întîlnit, astăzi, cu Ambasadorul Regatului Danemarcei, Søren Jensen.Oficialii au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova și reformele implementate de Guvern pentru a asigura creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor.Șeful Executivului a mulțumit autorităților daneze pentru sprijinul acordat în realizarea obi
21:00
În Namibia, cercetătorii au dezvăluit misterul enigmaticelor "cercuri ale zînelor" # Noi.md
În Namibia, cercetătorii au dezvăluit misterul enigmaticelor „cercuri ale zînelor”, care au stîrnit mult timp controverse. Aceste cercuri din iarbă din zonele aride, cunoscute pentru aspectul lor ciudat, s-au dovedit a fi rezultatul deficitului de umiditate din sol.Un grup de oameni de știință de la Universitatea din Göttingen și Universitatea Ben-Gurion a analizat 500 de probe de iarbă deșert
21:00
Nava spațială Shenzhou-21 a aterizat cu succes, vineri, la ora 16:40, la situl de aterizare Dongfeng din Regiunea Autonomă Mongolia Interioară din nordul Chinei, a anunțat Agenția Spațială Manned din China (CMSA).Starea de sănătate a celor trei astronauți, Chen Dong, Chen Zhongrui și Wang Jie, este bună. Ei au petrecut 204 zile pe orbită, stabilind un nou record la cea mai lungă ședere pe orbi
21:00
Dorin Junghietu, despre securitatea energetică a țării: "Avem o vulnerabilitate rămasă, dar o rezolvăm în curînd" # Noi.md
"Moldova este un stat, care și-a consolidat și și-a ridicat gradul de securitate energetică. Noi nu sîntem o țară, care avem reursele noastre de petrol și gaze, noi achiziționăm resursele respective de pe piață". Declarația a fost făcută de către Dorin Junghietu, ministrul Energiei, la emisiunea "Realitatea te privește" de la rlive."Ani la rînd, am fost dependenți de o sursă unică de furnizare
21:00
Circulația rutieră pe strada Serghei Lazo din sectorul Buiucani va fi oprită sîmbătă, 15 noiembrie 2025, între orele 09:00 și 16:00. Restricția vizează tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun și Columna.Potrivit unui anunț al Primăriei Municipiului Chișinău, decizia a fost luată pentru executarea lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere și elagaj artificial la adresa Serghei Lazo
20:30
Administrația președintelui american Donald Trump a anulat definitiv restricțiile impuse de predecesorul său, Joe Biden, asupra extracției de petrol și gaze în Alaska.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Reuters, despre acest lucru a anunțat ministrul de interne al SUA, Douglas Bergham.{{848005}}„Prin anularea regulilor din 2024, urmăm cursul stabilit de președintele Trump de a dezvălui potenți
20:30
La Chișinău va fi inaugurată expoziția foto-audio „Svetlana Burghiu. Vocea destinului. De la Teatrul Bolșoi și „La Scala” la Teatrul de Operă din Chișinău”.Ea este dedicată cîntăreței de operă, deținătoarei unei voci unice de mezzo-soprano, care a cîntat mulți ani pe scena din Chișinău și a interpretat partituri importante în multe opere celebre, Svetlana Paikova-Burghiu.Expoziția va avea
20:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în weekendul 15–16 noiembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.Sectorul Botanica{{846875}} Pe bd. Dacia, 26, colț cu bd. Traian, în perioada 14–16.11.2025, va avea loc
Acum 24 ore
20:00
Campionul UFC la categoria semigrea Alex Pereira i-a lansat o provocare neașteptată lui Khamzat Chimaev, nu în cușcă, ci pe covorul de lupte.Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Pereira a propus să organizeze un meci de grappling în scop caritabil.El a declarat că vrea să se lupte cu mine. Vreau să mă adresez direct lui: hai să ne întîlnim pe teritoriul tău – în grappling. Put
20:00
Mass-media: Departamentul de Stat al SUA a șters înregistrările privind riscul unui război nuclear cu URSS în anii 1980 # Noi.md
La începutul anului, Departamentul de Stat al SUA a șters de pe site-ul său, fără a da explicații, documentele privind riscul unui război nuclear neintenționat cu URSS cu mai bine de 40 de ani în urmă. {{847758}} Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de ziarul Washington Post. Este vorba despre tensiunile apărute pe fondul exercițiilor NATO Able Archer, desfășurate pe terit
20:00
Președintele Xi Jinping s-a întîlnit vineri, la Beijing, cu regele Thailandei, Maha Vajiralongkorn, aflat în vizită de stat în China, scrie romanian.cgtn.comLiderul chinez a declarat că Regele Vajiralongkorn a ales China drept prima destinație pentru o vizită oficială și a devenit primul rege tailandez care a vizitat China de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări, sublinii
20:00
Republica Moldova ar putea introduce, începînd cu anul 2026, Cardul European pentru Tineret, un instrument digital care va oferi tinerilor reduceri și acces la diverse servicii culturale, educaționale și comerciale, atît pe plan local, cît și în Europa.Informația a fost confirmată de Alexandr Petrov, director al Agenției Naționale pentru Tineret, informează Noi.md cu referire la Radio Moldova.
19:30
Redacția noi.md i-a cerut cunoscutului om de afaceri și personalității publice Vasile Chirtoca opinia cu privire la principalele sarcini ale Republicii Moldova pentru următorii ani.”În opinia mea, principala sarcină a autorităților Moldovei este reintegrarea țării. Și, dacă ar fi să pun pe cîntar două răspunsuri la întrebarea ce este mai important: reintegrarea țării sau aderarea la UE, aș răs
19:30
Formula victoriei Valentinei Shevchenko asupra lui Weili: viteză, inteligență și ceva ce nu se menționează în interviuri # Noi.md
Valentina Shevchenko nu se pregătește pur și simplu pentru luptă — ea elaborează o strategie. Înaintea meciului cu Zhang Weili, care va fi al doilea eveniment principal al UFC 322, campioana la categoria muscă subliniază: nu se așteaptă la o victorie ușoară, dar știe cum să cîștige.Cunosc toate punctele slabe ale lui Weili și știu cum să le valorific. Dar asta nu garantează că lupta va fi ușoa
19:30
Astăzi, în cadrul ședinței operative a Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, Secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco, cu prezența membrilor Consiliului de administrație, unde l-au prezenta echipei pe noul Director General al companiei, dl Sergiu Carmanschi.Secretarul general al ministerului energiei a subliniat importanța continuității și stabilității în gestionarea sistem
19:00
Calitatea pregătirii elevilor pentru Examenele Naționale de Absolvire devine prioritate la Chișinău # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău a lansat Programul municipal de remediere destinat elevilor din ciclul gimnazial, pregătindu-i pentru sesiunea 2026 a examenelor.Inițiativa vine ca răspuns la solicitările părinților, elevilor și instituțiilor de învățămînt, după ce la sesiunea 2025 din 8524 de candidați, 611 au obținut note insuficiente.Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport
19:00
Administrația Trump intensifică filtrarea imigrației către Statele Unite. O nouă directivă a Departamentului de Stat solicită ambasadelor americane să evalueze nu doar situația financiară, ci și starea de sănătate a solicitanților de vize de imigrant. Obezitatea, diabetul, bolile cardiovasculare sau alte afecțiuni cronice ar putea influența acum decizia de acordare a vizei.Potrivit documentulu
18:30
Turismul din Republica Moldova este în plină expansiune, iar agențiile de turism au raportat cele mai mari încasări din ultimii ani, arată datele Biroului Național de Statistică pentru perioada ianuarie–septembrie.În total, 480.7 mii de vizitatori au apelat în acest interval la serviciile operatorilor de turism, cu 6.5% mai mult decît în primele nouă luni ale anului trecut, scrie radiomoldova.
18:30
Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că nu are informații despre planurile foștilor săi colegi de a forma un nou partid și că atmosfera în formațiune rămîne concentrată pe activitatea legislativă.„Nu am auzit. Nu am auzit despre lucrurile acestea. Ne pregătim. Legea bugetului trebuie să vină. Vine tare mult de lucru. A venit o listă de proiecte care sînt restante, ca zic așa, de la Guvern și tr
18:00
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat că, fără combaterea corupției, Ucraina nu va putea adera la UE.El a făcut această declarație în cadrul emisiunii Polsat News, relatează „Европейская правда”.{{848060}}Radoslaw Sikorski a fost întrebat dacă scandalul de corupție din Ucraina ar trebui să influențeze sprijinul acordat Ucrainei de către Po
18:00
Cozi la stațiile de alimentare din regiunea transnistreană. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată rînduri de mașini în mai multe localități de peste Nistru.După cum trasmite Noi.md cu referire la Moldova 1, autoproclamata administrație de la Tiraspol respinge informațiile despre un eventual deficit de gaze.„Alimentarea cu gaze se desfășoară în regim normal. Vă rugăm să urmăriți d
18:00
Negocierile pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană includ și regulile privind vînzarea terenurilor agricole.După cum transmite Noi.md cu referire la Newsmaker, Iwona Piórko, noua ambasadoare a UE în Moldova, a vorbit într-un interviu, în contextul discuțiilor anterioare despre vînzarea pămînturilor țării străinilor odată cu aderarea la Uniunea Europeană.{{631749}}Potrivit diplomatei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.