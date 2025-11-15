Prețul la carburanți urcă din nou! Cât vor achita șoferii în weekend
Realitatea.md, 15 noiembrie 2025 09:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri ale carburanților pentru weekend. Benzina și motorina continuă să se scumpească, ajungând la 23,22 lei și, respectiv, 20,92 lei litrul. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! ANRE explică faptul că această evoluție este legată de sancțiunile anunțate de SUA împotriva […] Articolul Prețul la carburanți urcă din nou! Cât vor achita șoferii în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
09:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri ale carburanților pentru weekend. Benzina și motorina continuă să se scumpească, ajungând la 23,22 lei și, respectiv, 20,92 lei litrul. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! ANRE explică faptul că această evoluție este legată de sancțiunile anunțate de SUA împotriva […] Articolul Prețul la carburanți urcă din nou! Cât vor achita șoferii în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
08:40
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 15 noiembrie, cer noros, fără precipitații. Doar pe parcursul nopții și dimineața se va forma izolat ceață slabă. În nordul țării, temperaturile vor fi mai scăzute, cu maxime de aproximativ 10°C și minime de 2°C, fără precipitații. În sud, cerul va fi noros, iar termometrele vor indica până la 14°C ziua […] Articolul Vreme mohorâtă în toată țara: Cum va fi vremea sâmbătă în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
08:10
Astăzi, 15 noiembrie, între orele 09:00 și 16:00, va fi suspendat traficul pe strada Serghei Lazo, pe tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun și Columna din Chișinău. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere și elagaj artificial care vor fi efectuate la numărul 21. Iată cum vor circula rutele de […] Articolul Astăzi, strada Serghei Lazo se închide traficului: Au loc lucrări de curățare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
07:10
Pentru unii nativi cariera va reprezenta o provocare uriaşă, iar pentru alţii relaţiile apropiate cu cei dragi. Berbec Berbecii îşi întorc atenția spre interior. Este o zi în care veți simți nevoia să vă retrageți din agitație și să vă încărcați bateriile. Taur Ziua este potrivită pentru a consolida o prietenie sau pentru a vă […] Articolul Horoscop 15 noiembrie. Află care nativi vor face pace cu trecutul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
Un autobuz a intrat într-o stație plină cu călători, în Suedia. Poliția confirmă că sunt morți și răniți # Realitatea.md
Un autobuz lovit o stație de călători, vineri după-amiază, 14 noiembrie curent, la o oră de vârf, în capitala suedeză, Stockholm, iar autoritățile au confirmat mai multe victime în urma incidentului, anunță antena3.ro. Poliția a comunicat că există „atât răniți, cât și decedați” în evenimentul petrecut pe strada Valhallavagen, lângă Universitatea Tehnologică. Cauza coliziunii nu […] Articolul Un autobuz a intrat într-o stație plină cu călători, în Suedia. Poliția confirmă că sunt morți și răniți apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Incendiu la un restaurant din Constanța. Zeci de persoane s-au autoevacuat în câteva minute # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit vineri seară, 14 noiembrie curen, la restaurantul Cosa din Constanța, România, unde 40 de persoane s-au autoevacuat înainte ca focul să se extindă. Din fericire, nu au fost victime, iar pompierii au reușit să localizeze rapid flăcările, anunță adevărul.ro. Potrivit ISU Constanța, incendiul s-a manifestat la burlanul de evacuare al localului, […] Articolul Incendiu la un restaurant din Constanța. Zeci de persoane s-au autoevacuat în câteva minute apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
„Drumul banilor” începe la BNM: Tinerii sunt invitați pe 28 noiembrie la banca centrală # Realitatea.md
În ajunul Zilei leului moldovenesc, Banca Națională anunță pentru 28 noiembrie o nouă ediție a evenimentului educațional „Drumului banilor”. Programul, ajuns la a VII-a ediție, a devenit o tradiție inedită, oferind copiilor și tinerilor posibilitatea de a înțelege, într-o manieră accesibilă și interactivă, cum este emisă moneda națională și cum ajung banii în circuitul economic. […] Articolul „Drumul banilor” începe la BNM: Tinerii sunt invitați pe 28 noiembrie la banca centrală apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat AIC să furnizeze combustibil pentru aeronave # Realitatea.md
Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat întreprinderea de stat Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) să presteze servicii de alimentare cu combustibil de tip JET A-1, cunoscut ca și kerosen pentru avioane, ca urmare a preluării temporare a terminalului petrolier al Aeroportului, printr-un contract de comodat cu Lukoil, transmite IPN. Certificatul de deservire la sol pentru AIC este […] Articolul Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat AIC să furnizeze combustibil pentru aeronave apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Moldova lansează 30 de specii de semințe hibride pentru o agricultură mai performantă # Realitatea.md
Antreprenori, agricultori și cercetători, care cooperează în proiecte comune, au creat peste 30 de specii de hibrizi de semințe, care se adaptează la condițiile și teritoriul Moldovei. Rezultatul a fost prezentat la Forumul Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”, transmite IPN. Semințele hibride au câteva avantaje principale în utilizare: rapiditatea cu care ajung […] Articolul Moldova lansează 30 de specii de semințe hibride pentru o agricultură mai performantă apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Eșarfa „Pomul Vieții” care poartă o mică istorie în ea! BERD’S Hotel își sărbătorește aniversarea de 10 ani cu stil # Realitatea.md
BERD’S Hotel din Chișinău a lansat o eșarfă de mătase, realizată în colaborare cu artista română Madalina Andronic, proiect creat pentru a marca aniversarea de 10 ani a hotelului. Piesa, intitulată „Tree of Life”, este inspirată din simbolistica tradițională a „Pomului Vieții”, prezent de secole în arta și cultura din spațiul românesc. View this […] Articolul Eșarfa „Pomul Vieții” care poartă o mică istorie în ea! BERD’S Hotel își sărbătorește aniversarea de 10 ani cu stil apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Chișinăul lansează campania „Orașul care unește” pentru sprijinul a peste 50 de mii de refugiați ucraineni # Realitatea.md
Chișinăul găzduiește în prezent 50 490 de persoane beneficiare de protecție temporară din Ucraina, ceea ce reprezintă peste 60% din totalul refugiaților aflați în Republica Moldova. Pentru a evidenția eforturile de sprijin și rezultatele integrării acestora în comunitate, municipalitatea a lansat campania „Chișinău – orașul care unește”. Potrivit autorităților, inițiativa își propune să prezinte parcursul […] Articolul Chișinăul lansează campania „Orașul care unește” pentru sprijinul a peste 50 de mii de refugiați ucraineni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:20
Finanțarea europeană este destinată pentru toată Republica Moldova, nu doar pentru localitățile cu primari pro-UE # Realitatea.md
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, a declarat că finanțarea europeană pentru Republica Moldova este destinată pentru întreg teritoriul țării, nu doar localitățile care sprijină UE. Precizarea a fost făcută în cadrul unui interviu pentru Newsmaker.md. Ambasadoarea UE a fost întrebată dacă consideră că este corect ca banii europeni să fie acordați doar localităților din […] Articolul Finanțarea europeană este destinată pentru toată Republica Moldova, nu doar pentru localitățile cu primari pro-UE apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Operaționalizarea tribunalului pentru crimele Rusiei în Ucraina, printre obiectivele președinției R. Moldova la CoE # Realitatea.md
Consolidarea rolului Consiliului Europei în asigurarea responsabilității internaționale pentru crima de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, precum și sprijinirea mecanismului de despăgubiri se numără printre prioritățile președinției R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CoE). Obiectivele au fost prezentate vineri, 14 noiembrie, la Strasbourg, de către viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe al […] Articolul Operaționalizarea tribunalului pentru crimele Rusiei în Ucraina, printre obiectivele președinției R. Moldova la CoE apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
VIDEO Vladimir Voronin, despre „premiul Lenin”: Pentru mine asta este sensul vieții mele # Realitatea.md
„Are o importanță extraordinară, deosebită, acest premiu și această distincție. Pentru mine asta este sensul vieții mele”. Declarația aparține deputatului comunist Vladimir Voronin, căruia i s-a decernat recent Premiul Lenin de omologii din Federația Rusă. Conform unui comunicat emis de formațiunea comuniștilor de la Moscova, pe lângă fostul președinte al Moldovei, distincția i-a mai fost […] Articolul VIDEO Vladimir Voronin, despre „premiul Lenin”: Pentru mine asta este sensul vieții mele apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Sergiu Carmanschi își începe mandatul la „Moldelectrica”. Noul director a fost prezentat echipei # Realitatea.md
În noua postură de director al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, Sergiu Carmanschi, care a asigurat până recent interimatul acestei funcții, își asumă să continue dezvoltarea unui sistem electroenergetic modern, sigur și orientat spre viitor. Declarațiile au fost făcute, la 14 noiembrie, în cadrul unui eveniment la care fost prezentat membrilor Consiliului de administrație. Sergiu Carmanschi […] Articolul Sergiu Carmanschi își începe mandatul la „Moldelectrica”. Noul director a fost prezentat echipei apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Cel mai mare exercițiu militar din acest an al Alianței Nord-Atlantice s-a încheiat în România. Scopul misiunii a fost simularea unui eventual atac al Rusiei asupra unui stat membru, prevăzut în articolul 5 al Cartei NATO. Antrenamentul NATO a durat aproape o lună și a reunit în jur de 5 mii de militari și 1 […] Articolul Cel mai mare antrenament NATO din acest an s-a încheiat apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru la Bruxelles: Se va întâlni cu șefii instituțiilor europene # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu va efectua, în perioada 17-18 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, Regatul Belgiei. Agenda vizitei externe va include întrevederi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, precum și […] Articolul Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru la Bruxelles: Se va întâlni cu șefii instituțiilor europene apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Iurie Dudi a fost condamnat în lipsă la 1 an și 10 luni de închisoare de către o instanță din Moscova, pentru încălcarea regulilor impuse persoanelor desemnate drept „agenți străini”. Procurorii au cerut aceeași pedeapsă, invocând ca circumstanță agravantă „motivul urii politice”. Avocatul lui Dudi a cerut încetarea dosarului, afirmând că postările vizate erau „banale” […] Articolul Jurnalistul rus Iurie Dudi, condamnat la închisoare pentru trei postări pe Telegram apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
O femeie din Telenești, aflată la a cincea sarcină, a născut astăzi, 14 noiembrie, o fetiță în ambulanță. Echipa AMU s-a deplasat imediat la domiciliul pacientei. „La evaluare s-a stabilit că tânăra de 29 ani acuza dureri abdomenale și contracții frecvente și s-a decis de a o transporta de urgență la spital. În timpul transportării, […] Articolul S-a născut în drum spre spital! O femeie a adus pe lume o fetiță sănătoasă apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Prima vizită a șefei Delegației UE la Tiraspol: Krasnoselski i s-a plâns pe negocieri blocate și comerț extern în impas # Realitatea.md
Președintele nerecunoscut al administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a avut o întrevedere cu șefa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, aflată la prima sa vizită în regiune de la preluarea mandatului. Discuțiile au avut loc în sala de negocieri a administrației transnistrene, vizita având un caracter preponderent de lucru, scrie presa locală. […] Articolul Prima vizită a șefei Delegației UE la Tiraspol: Krasnoselski i s-a plâns pe negocieri blocate și comerț extern în impas apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Rosatom anunță lansarea producției de energie nucleară la Zaporojie, aflată sub control rusesc # Realitatea.md
Directorul general al companiei ruse Rosatom, Aleksei Lihacev, a anunțat vineri că Rusia analizează posibilitatea de a emite licențe de operare și mentenanță pentru două dintre cele șase unități ale centralei nucleare Zaporojie, aflată sub controlul trupelor ruse, potrivit Digi24.ro. Oficialul rus a precizat că măsura ar viza prelungirea funcționării acestor unități. Lihacev a acuzat […] Articolul Rosatom anunță lansarea producției de energie nucleară la Zaporojie, aflată sub control rusesc apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Un produs cosmetic periculos a fost depistat pe piața din Republica Moldova. Spuma de ras „Gladcoff Aqua” conține o substanță inclusă în lista ingredientelor interzise în produsele cosmetice. Potrivit ANSP, produsul va fi retras din comerț, declarat necorespunzător și inutilizabil, iar persoanele care l-au cumpărat sunt îndemnate să îl returneze. „La operatorul economic S.R.L. „Tarol-DD” […] Articolul Atenție, consumatori! Într-o spumă de ras a fost depistată o substanță interzisă apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Primele rezultate ale autopsiei în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din București # Realitatea.md
Primele concluzii preliminare ale medicilor legiști de la Institutul Național de Medicină Legală arată că fetița de doi ani, care a murit în timpul unei intervenții stomatologice la o clinică privată din București, ar fi avut o patologie cronică, preexistentă și complexă. Surse medicale susțin că micuța avea mai multe afecțiuni și nu ar fi […] Articolul Primele rezultate ale autopsiei în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din București apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
În Rusia urmează să fie introdus un cadru legal care permite deconectarea oficială a internetului la solicitarea autorităților. Modificările propuse vizează legea „Despre comunicații” și au fost depuse în Duma de Stat. Noile prevederi elimină răspunderea operatorilor de telecomunicații pentru întreruperile de acces la internet atunci când acestea sunt cerute de structurile statului. Documentul stabilește […] Articolul Rusia poate opri internetul când vrea: operatorii scapă de orice vină apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Soția tenismenului Radu Albot, Doina Chiorescu, este însărcinată cu al doilea copil. Anunțul a fost făcut de cuplu pe rețelele sociale. „13 ani de noi Și o inimioară nouă care bate alături de ale noastre”, a scris cuplul. View this post on Instagram A post shared by Doina Chiorescu (@doinita_chiorescu) Fanii le-au urat […] Articolul FOTO Tenismenul Radu Albot va deveni tătic a doua oară apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Frauda carusel, în vizorul UE: Bruxelles-ul propune acces în timp real la datele TVA pentru EPPO, OLAF și statele membre # Realitatea.md
Comisia Europeană a prezentat vineri o propunere menită să întărească cooperarea dintre Parchetul European (EPPO), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și statele membre, prin facilitarea accesului la date privind TVA și schimbul rapid de informații între instituțiile implicate în combaterea fraudei, transmite Executivul comunitar. Noua inițiativă oferă un temei juridic pentru accesul EPPO și […] Articolul Frauda carusel, în vizorul UE: Bruxelles-ul propune acces în timp real la datele TVA pentru EPPO, OLAF și statele membre apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
La Costești și Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, vor avea loc alegeri locale noi pentru funcția de primar pe 17 mai 2026. Decizia a fost aprobată vineri, 14 noiembrie, de Comisia Electorală Centrală. Scrutinul este organizat după ce primarii ambelor localități și-au depus demisia, ceea ce a dus la vacanțarea funcțiilor. CEC va stabili în perioada […] Articolul La Costești și Ruseștii Noi vor avea loc alegeri locale noi pe 17 mai 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
De la Primărie în Parlament: Deputata Olga Ursu vrea să ducă modelul Chișinăului în toată țara # Realitatea.md
Olga Ursu va reprezenta Mișcarea Alternativa Națională în Parlament, după ce timp de șase ani a făcut parte din echipa care a gestionat modernizarea Chișinăului. Ion Ceban a subliniat că experiența acumulată în administrația locală trebuie extinsă în toată țara. „Olga Ursu va fi cu drepturi depline deputată în Parlament din partea MAN. Vreau să-i […] Articolul De la Primărie în Parlament: Deputata Olga Ursu vrea să ducă modelul Chișinăului în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Compania publică Teleradio-Moldova se declară „nedumerită” de criticile aduse de către Pasha Parfeni în adresa instituției. Cântărețul a declarat că nu intenționează să participe la ediția din acest an a Eurovisionului, dacă administrația TRM va rămâne neschimbată. „Suntem nedumeriți de reacția unui artist pe care TRM l-a desemnat de 2 ori să reprezinte Republuca Moldova […] Articolul Reacția Moldova 1 la criticile aduse de cântărețul Pasha Parfeni apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Nici în ultima săptămâna intrigile politice nu s-au potolit în Moldova. Mai mulți deputați s-au retras din Parlament, premierul Moldovei a ajuns la București, iar proiectul de denunțarea acordului în baza căruia funcționează centrul rus de cultură a ajuns în sfârșit pe agenda ședinței Parlamentului. Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae […] Articolul Briefingul Zilei: Despre prețul macroului, ghinde și deputații care demisionează apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Compania chineză UBTECH Robotics a anunțat livrarea unei flote de roboți umanoizi destinați activităților industriale, potrivit informațiilor publicate de companie. Aceste sisteme vor fi utilizate pe liniile de producție ale unor fabrici auto de mari dimensiuni. Roboții sunt construiți pentru a funcționa autonom și sunt capabili să își înlocuiască singuri bateriile. Prin acest mecanism, nu […] Articolul VIDEO China surprinde lumea: roboții humanoizi devin noua normă în producție apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Un avion turcesc folosit în misiuni de stingere a incendiilor de vegetație s-a prăbușit în Croația, iar pilotul și-a pierdut viața, potrivit news.ro. Informația a fost confirmată de ministrul turc al Pădurilor, Ibrahim Yumakli, care a anunțat tragedia la doar două zile după prăbușirea unui avion militar C-130 în Georgia, soldată cu 20 de morți. […] Articolul Dramă în aer: un avion turcesc s-a prăbușit în Croația, pilotul nu a supraviețuit apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Palatul Élysée a anunțat vineri dimineața că președintele Emmanuel Macron îl va primi luni, 17 noiembrie, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Vizita este menită să reafirme angajamentul Franței de a sprijini Ucraina în războiul declanșat de Rusia în februarie 2022. Aceasta va reprezenta cea de-a noua vizită a liderului ucrainean în Franța de la începutul […] Articolul Macron îl primește pe Zelenski la Paris pentru discuții bilaterale apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
719 persoane cu deficiențe de vedere au beneficiat de un sprijin material unic de 1 000 de lei, acordat de Primăria Chișinău cu ocazia Zilei Internaționale a Nevăzătorilor. De ajutor au beneficiat și 34 de familii care îngrijesc 36 de copii nevăzători. În plus, 20 de membri ai Asociației Nevăzătorilor au primit câte 2 000 […] Articolul Ajutor de 1 000 de lei pentru chișinăuienii cu probleme de vedere apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Amfetamină de milioane, fabricată în laboratoare clandestine din Moldova, Polonia și Ungaria: 16 reținuți # Realitatea.md
O rețea transnațională specializată în producerea și traficul de amfetamină și metamfetamină a fost destructurată, după identificarea și documentarea a patru laboratoare clandestine active în Republica Moldova, Polonia și Ungaria. Totodată, oamenii legii au reținut 16 persoane în cinci state europene. În cadrul urmăririi penale, autoritățile au documentat punerea în circulație de către grupul criminal […] Articolul Amfetamină de milioane, fabricată în laboratoare clandestine din Moldova, Polonia și Ungaria: 16 reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Indieni întorși pe aeroportul din Chișinău: Ambasada îi avertizează privind controalele stricte # Realitatea.md
Ambasada Indiei la București, acreditată și pentru Republica Moldova, a emis o avertizare pentru cetățenii indieni care intenționează să tranziteze Republica Moldova în drum spre Ucraina sau alte destinații din regiune. Anunțul vine după ce mai mulți cetățeni străini au fost opriți pe Aeroportul Internațional Chișinău, chiar dacă dețineau vize de tranzit moldovenești și vize […] Articolul Indieni întorși pe aeroportul din Chișinău: Ambasada îi avertizează privind controalele stricte apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
VIDEO Au constrâns o tânără să-și predea mașina : Doi români și un moldovean, încătușați # Realitatea.md
Doi români și un moldovean, bănuiți de șantaj, au fost reținuți de oamenii legii. Potrivit Poliției Naționale, la începutul lunii octombrie 2025, un grup format din mai multe persoane originare din România și Moldova a identificat, prin intermediul rețelelor de socializare, o moldoveancă de 22 de ani. În urma discuțiilor online purtate cu unul dintre […] Articolul VIDEO Au constrâns o tânără să-și predea mașina : Doi români și un moldovean, încătușați apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Culorile țării, pe străzile europene! Un tramvai cu simbolurile Moldovei va circula prin Strasbourg # Realitatea.md
Un tramvai cu simbolurile Moldovei va circula prin Strasbourg. Mijlocul de transport va fi personalizat, deoarece Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de miniștri al Consiliului Europei. Mandatul va dura până pe 15 mai 2026. În context, șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucră la Strasbourg. Oficialul moldovean va prezida reuniunea […] Articolul Culorile țării, pe străzile europene! Un tramvai cu simbolurile Moldovei va circula prin Strasbourg apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Suma pe care a investit-o Emilian Crețu în drumul și la împădurirea satului Negureni # Realitatea.md
A muncit o vară, ca să cheltuie banii într-o toamnă! Actorul și influencerul Emilian Crețu a investit toți banii câștigați din prezentarea nunților din acest an ca să repare un drum important din Negureni, iar apoi s-a apucat și de împădurirea satului de baștină. Acesta amenajează un parc și o pădure, în colaborare cu instituțiile […] Articolul Suma pe care a investit-o Emilian Crețu în drumul și la împădurirea satului Negureni apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Locuitorii din Colonița vor avea în curând acces la servicii moderne de canalizare și epurare, după ce Primăria Chișinău, prin S.A. „Apă-Canal Chișinău”, a demarat extinderea rețelei centralizate de sanitație în suburbia localității. Astfel, sute de gospodării, instituții publice și agenți economici vor beneficia de infrastructură modernizată, care să asigure un mediu mai curat și […] Articolul Sute de gospodării din Colonița vor beneficia de servicii centralizate de sanitație apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Angela Cutasevici pleacă de la Primăria Chișinău în Parlament: Diseminăm experiența din Primărie # Realitatea.md
Angela Cutasevici renunță la funcția de viceprimar al Capitalei și devine deputată. Informația a fost confirmată de funcționară pentru Realitatea. Cutasevici a menționat că a discutat această hotărâre cu echipa și că a fost una comună. Viceprimara nu a precizat cine îi va lua locul în cadrul Primăriei, menționând că decizia urmează să fie luată […] Articolul Angela Cutasevici pleacă de la Primăria Chișinău în Parlament: Diseminăm experiența din Primărie apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Un bărbat de 53 de ani a fost salvat în această dimineață de pompierii din Hîncești, după ce a rămas blocat sub un strat de pământ în timpul unor lucrări de săpături pentru canalizare. Un echipaj al Unității de Salvatori și Pompieri Hîncești a intervenit imediat, a stabilizat zona și a reușit să scoată bărbatul […] Articolul Un bărbat a rămas blocat sub pământ la Hîncești. Pompierii l-au salvat apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Atenție! Trafic rutier suspendat pe o stradă din Buiucani din cauza lucrărilor de curățenie # Realitatea.md
Sâmbătă, 15 noiembrie, între orele 09:00 – 16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna din Chișinău. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere și elagaj artificial, care vor fi efectuate la nr. 21. În acest context, rutele de microbuz nr. […] Articolul Atenție! Trafic rutier suspendat pe o stradă din Buiucani din cauza lucrărilor de curățenie apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Această animație a fost realizată cu scopul de a informa și sensibiliza publicul din Republica Moldova cu privire la riscurile asociate substanțelor chimice periculoase, în special PCB-urilor, precum și diseminarea rezultatelor proiectului și a angajamentelor asumate în cadrul Convenției de la Stockholm. În perioada mai 2024 – ianuarie 2025, aproximativ 265 de tone de substanțe […] Articolul Ce sunt PCB-urile și de ce sunt periculoase? apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Șeful Vămii Nord, depistat cu 1,3 mln lei nejustificați. Mazanca riscă să rămână fără bani # Realitatea.md
Șeful Biroului Vamal Nord, Nicolae Mazanca, este vizat într-un act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a identificat o avere nejustificată de 1 379 723 lei. ANI a constatat o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute de acesta și familia sa în perioada 2019–2021. Cazul va fi transmis în […] Articolul Șeful Vămii Nord, depistat cu 1,3 mln lei nejustificați. Mazanca riscă să rămână fără bani apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
OSCE sprijină dialogul public privind eliminarea substanțelor chimice periculoase și promovarea siguranței chimice în Republica Moldova # Realitatea.md
Misiunea OSCE în Moldova, în parteneriat cu asociația obștească EcoContact, a organizat la Chișinău un eveniment public dedicat eliminării bifenililor policlorurați (PCB) și promovării siguranței chimice pe ambele maluri ale râului Nistru. Desfășurat în format hibrid, evenimentul a reunit 50 de participanți din instituții naționale și organizații de specialitate din domeniile mediului, energiei și cercetării, […] Articolul OSCE sprijină dialogul public privind eliminarea substanțelor chimice periculoase și promovarea siguranței chimice în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
VIDEO Firme-paravan și criptomonede folosite pentru bani ilegali: Cinci persoane, reținute # Realitatea.md
Un grup criminal organizat, specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilegale, a fost destructurat de ofițerii PCCOCS și INI. Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 36 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore. Grupul, format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, acționa în baza unor înțelegeri prealabile, având ca scop […] Articolul VIDEO Firme-paravan și criptomonede folosite pentru bani ilegali: Cinci persoane, reținute apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Ministerul Justiției: Dosarele de moștenire și testamentele vot putea fi accesate online de către notari # Realitatea.md
Dosarele de moștenire și testamentele vot putea fi accesate online. Documentele vor fi înregistrate în noul sistem informațional „Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor”. Platforma a fost dezvoltată de Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească, în colaborare cu Camera Notarială. Noul registru permite notarilor nu doar să înregistreze actele, ci și să caute informații […] Articolul Ministerul Justiției: Dosarele de moștenire și testamentele vot putea fi accesate online de către notari apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Blocarea temporară a cartelelor SIM în Rusia nu provoacă neplăceri cetățenilor, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru presa rusă El a precizat că această măsură a fost luată pentru a asigura siguranța rușilor și că discuțiile potrivit cărora ar fi afectat confortul cetățenilor sunt „absolut nefondate”. „A devenit evident că acest […] Articolul Kremlinul dă asigurări: Blocarea SIM-urilor nu deranjează pe nimeni apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Un avion de vânătoare Su-30 al Forțelor Aeriene ruse s-a prăbușit vineri în timpul unui zbor de antrenament în regiunea Karelia din nordul Rusiei, au anunțat agențiile de presă de stat. Ministerul Apărării de la Moscova a confirmat ulterior că niciunul dintre cei doi piloți nu a supraviețuit, transmite Agerpres. Potrivit autorităților ruse, avionul nu […] Articolul Un avion de vânătoare Su-30 s-a prăbușit în Rusia. Cei doi piloți au murit apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.