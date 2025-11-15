Prețul la carburanți urcă din nou! Cât vor achita șoferii în weekend

12:50

Un avion de vânătoare Su-30 al Forțelor Aeriene ruse s-a prăbușit vineri în timpul unui zbor de antrenament în regiunea Karelia din nordul Rusiei, au anunțat agențiile de presă de stat. Ministerul Apărării de la Moscova a confirmat ulterior că niciunul dintre cei doi piloți nu a supraviețuit, transmite Agerpres. Potrivit autorităților ruse, avionul nu […]