Grâul moldovenesc la preț de nimic – Exportăm mult, dar câștigăm puțin
Politik, 11 noiembrie 2025 22:00
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova în perioada iulie–octombrie 2025 au crescut cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 523 mii tone, comparativ cu 432 mii tone în 2024. Totuși, nivelul actual rămâne sub cel al anilor de referință: cu 11% mai mic decât în 2023 și cu 37% sub recordul ... Grâul moldovenesc la preț de nimic – Exportăm mult, dar câștigăm puțin The post Grâul moldovenesc la preț de nimic – Exportăm mult, dar câștigăm puțin appeared first on Politik.
• • •
Alte ştiri de Politik
Acum 30 minute
22:00
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova în perioada iulie–octombrie 2025 au crescut cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 523 mii tone, comparativ cu 432 mii tone în 2024. Totuși, nivelul actual rămâne sub cel al anilor de referință: cu 11% mai mic decât în 2023 și cu 37% sub recordul ... Grâul moldovenesc la preț de nimic – Exportăm mult, dar câștigăm puțin The post Grâul moldovenesc la preț de nimic – Exportăm mult, dar câștigăm puțin appeared first on Politik.
22:00
Curtea de Conturi aprinde fitilul -Parlamentul îl cheamă la raport pe directorul Teleradio-Moldova # Politik
Conducerea companiei „Teleradio-Moldova” (TRM) și cea a Consiliului de Supraveghere al acesteia urmează să fie audiată pe platformă parlamentară. Declarația a fost făcută de către președintele Comisiei parlamentare pentru mass-media, deputatul PAS, Liliana Nicolaescu-Onofrei, pe pagina sa de Facebook. Se întâmplă după ce Curtea de Conturi a constatat într-un raport cu privire la activitatea companiei ... Curtea de Conturi aprinde fitilul -Parlamentul îl cheamă la raport pe directorul Teleradio-Moldova The post Curtea de Conturi aprinde fitilul -Parlamentul îl cheamă la raport pe directorul Teleradio-Moldova appeared first on Politik.
22:00
Astăzi, la mai puțin de o lună după ce fusese încarcerat, a fost eliberat din închisoare fostul președinte francez Nicolas Sarkozy. În Franța, știrea a fost tratată cu o doză moderată de interes: un fost șef de stat, condamnat pentru finanțarea frauduloasă a campaniei sale din 2007 și pentru legături dubioase cu regimul lui Muammar ... Independența justiției și lecția Sarkozy The post Independența justiției și lecția Sarkozy appeared first on Politik.
Acum 6 ore
18:10
Economia Moldovei, în derivă – Ioniță demontează optimismul lui Lupușor – Suntem în colaps, nu în recesiune # Politik
Economistul Veaceslav Ioniță a comentat, într-un interviu pentru Ziua.md, controversele apărute în ultimele zile privind starea reală a economiei Republicii Moldova, după ce expertul Adrian Lăpușor a criticat afirmațiile despre intrarea țării în recesiune. „Recesiunea din 2024 nu este opinie – este fapt”, a declarat Ioniță, care a contrazis pozițiile optimiste apărute în spațiul public. ... Economia Moldovei, în derivă – Ioniță demontează optimismul lui Lupușor – Suntem în colaps, nu în recesiune The post Economia Moldovei, în derivă – Ioniță demontează optimismul lui Lupușor – Suntem în colaps, nu în recesiune appeared first on Politik.
18:10
Compania VITABIOFARM, deținută integral de ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a beneficiat de 11 milioane de lei subvenții în ultimii opt ani, a declarat președintele Asociației Fermierilor, Alexandru Bădăru, în cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei. Potrivit acestuia, compania activează în continuare cu ministra în calitate de fondator și principal acționar. Bădăru a subliniat că nu ... 11 milioane de la stat, profit triplat – Afacerile prospere ale ministrului Catlabuga The post 11 milioane de la stat, profit triplat – Afacerile prospere ale ministrului Catlabuga appeared first on Politik.
18:10
În următoarele trei zile ar putea fi cunoscut rezultatul negocierilor cu Lukoil privind preluarea infrastructurii de alimentare cu kerosen. Despre aceasta a declarat directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială. Discuțiile au fost inițiate în contextul sancțiunilor SUA asupra Lukoil, care vor intra în vigoare pe 21 noiembrie și care ar putea afecta aprovizionarea aeroportului, notează ... Negocierile dintre Aeroport și Lukoil se apropie de final – Răspuns așteptat în 3 zile The post Negocierile dintre Aeroport și Lukoil se apropie de final – Răspuns așteptat în 3 zile appeared first on Politik.
18:10
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în vizită la Chișinău – Întrevederi cu autoritățile și liderii fracțiunilor de opoziție # Politik
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, efectuează marţi, 11 noiembrie, o vizită de lucru la Chișinău, unde a avut întrevederi cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, precum și cu șeful Legislativului și liderii fracțiunilor parlamentare de opoziție. Aceasta este a patra vizită a oficialului european la Chișinău în ultimii doi ani. ... Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în vizită la Chișinău – Întrevederi cu autoritățile și liderii fracțiunilor de opoziție The post Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în vizită la Chișinău – Întrevederi cu autoritățile și liderii fracțiunilor de opoziție appeared first on Politik.
18:10
Președintele Sandu și Comisarul Kos la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: „Avem o fereastră de oportunitate și nu trebuie s-o ratăm” # Politik
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezidat astăzi ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE). În cadrul reuniunii, șefa statului a subliniat importanța menținerii ritmului de reforme și a bunei coordonări instituționale pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Președinta Sandu a reiterat că obiectivul strategic al Republicii Moldova – aderarea la Uniunea Europeană ... Președintele Sandu și Comisarul Kos la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: „Avem o fereastră de oportunitate și nu trebuie s-o ratăm” The post Președintele Sandu și Comisarul Kos la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: „Avem o fereastră de oportunitate și nu trebuie s-o ratăm” appeared first on Politik.
18:10
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat marți, 11 noiembrie, noi tarife pentru energia termică și apa de adaos furnizate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Astfel, tariful pentru energia termică scade cu aproximativ 17%, ajungând la 2 235 lei/Gcal (fără TVA),iar tariful pentru apa de adaos crește cu aproximativ 24%, ... Facturi mai mici în Chișinău – ANRE taie prețul la energia termică livrată de Apă-Canal The post Facturi mai mici în Chișinău – ANRE taie prețul la energia termică livrată de Apă-Canal appeared first on Politik.
18:10
FMI a închis robinetul – Guvernul caută 2,9 miliarde de lei din alte surse pentru a acoperi gaura uriașă din buget # Politik
Republica Moldova nu a primit ultima tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari, adică 2,9 miliarde de lei, de la Fondul Monetar Internațional, în cadrul ultimului Program de finanțare ce a expirat în luna octombrie. Lipsa transferului a fost confirmată de surse din cadrul ministerului Finanțelor, citate de mold-street.com. Această sumă era destinată pentru ... FMI a închis robinetul – Guvernul caută 2,9 miliarde de lei din alte surse pentru a acoperi gaura uriașă din buget The post FMI a închis robinetul – Guvernul caută 2,9 miliarde de lei din alte surse pentru a acoperi gaura uriașă din buget appeared first on Politik.
18:10
Peste 432 de mii de moldoveni au depus cereri pentru compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 # Politik
De la lansarea platformei compensatii.gov.md, până în prezent, 432.524 de persoane au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026. Dintre acestea, 230.479 de cereri au fost completate cu ajutorul registratorilor, iar echipa centrului de apel a oferit asistență telefonică pentru 11.965 de cetățeni. Înregistrarea în sistemul informațional continuă până ... Peste 432 de mii de moldoveni au depus cereri pentru compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 The post Peste 432 de mii de moldoveni au depus cereri pentru compensații la căldură pentru sezonul rece 2025–2026 appeared first on Politik.
Acum 12 ore
09:40
Natalitatea în declin – Până în 2030, majoritatea copiilor moldoveni se vor naște peste hotare # Politik
În 2030, mai mulți copii moldoveni se vor naște în străinătate decât în Moldova. Situația e gravă, afirmǎ expertul economic Veaceslav Ioniță, care subliniazǎ cǎ țara noastrǎ se depopulează într-un ritm extrem de accelerat. „La noi, în ultimii cinci ani, populația a scăzut tot atât cât în precedenții 20 de ani. Astăzi, 40 și ceva ... Natalitatea în declin – Până în 2030, majoritatea copiilor moldoveni se vor naște peste hotare The post Natalitatea în declin – Până în 2030, majoritatea copiilor moldoveni se vor naște peste hotare appeared first on Politik.
09:40
Sindicatele cer un salariu minim de 8050 de lei pentru a preveni adâncirea sărăciei – Marian: Ar putea crește puțin peste 6000 de lei # Politik
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a solicitat Guvernului ca, începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim să fie stabilit la 8050 de lei lunar. Sindicaliștii argumentează că această creștere este necesară pentru a menține puterea de cumpărare a salariaților și pentru a preveni adâncirea sărăciei. Potrivit datelor CNSM, raportul dintre salariul minim și ... Sindicatele cer un salariu minim de 8050 de lei pentru a preveni adâncirea sărăciei – Marian: Ar putea crește puțin peste 6000 de lei The post Sindicatele cer un salariu minim de 8050 de lei pentru a preveni adâncirea sărăciei – Marian: Ar putea crește puțin peste 6000 de lei appeared first on Politik.
09:40
Ambasadorul Ucrainei – Formatul 5+2 e istorie – Rolul UE în reglementarea transnistreană trebuie să crească # Politik
Soluționarea dosarului transnistrean cere un nou cadru de negocieri, demilitarizarea regiunii și cooperare regională întărită, afirmă ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei. Diplomatul a subliniat ineficiența formatului de negocieri 5+2, având în vedere că Federația Rusă „nu și-a dorit niciodată reglementarea acestui conflict”, notează radiomoldova.md „Noi considerăm că acest format 5+2 practic s-a epuizat. E ... Ambasadorul Ucrainei – Formatul 5+2 e istorie – Rolul UE în reglementarea transnistreană trebuie să crească The post Ambasadorul Ucrainei – Formatul 5+2 e istorie – Rolul UE în reglementarea transnistreană trebuie să crească appeared first on Politik.
Ieri
22:10
Procesul de achiziție a gazului pentru perioada următoare a fost încheiat, iar în prezent se fac ultimele calcule financiare, anunță Alexandr Slusari, reprezentant în Consiliul de Administrație al Energocom. Potrivit acestuia, prețul mediu ponderat va fi un pic mai mic de 410 euro pentru 1000 m³, ceea ce reprezintă o evoluție favorabilă față de valorile ... Scade sau nu tariful la gaz? – Prețul de achiziție a coborât sub 410 euro The post Scade sau nu tariful la gaz? – Prețul de achiziție a coborât sub 410 euro appeared first on Politik.
22:10
Moldova a înregistrat una dintre cele mai spectaculoase creșteri ale traficului aerian din Europa, în septembrie 2025, cu un avans de 45,5% față de aceeași lună a anului precedent, conform datelor ACI Europe. Aceasta situează țara noastră printre liderii regionali în materie de trafic de pasageri. În regiunea Europei de Est, România a raportat o ... Creștere spectaculoasă – Moldova, printre liderii regionali la trafic aerian The post Creștere spectaculoasă – Moldova, printre liderii regionali la trafic aerian appeared first on Politik.
22:10
Guvernul și BERD consolidează cooperarea pentru dezvoltarea infrastructurii și a sectorului energetic în Moldova # Politik
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, pentru a evalua stadiul proiectelor majore de infrastructură și energie implementate cu sprijinul instituției financiare internaționale. Discuțiile s-au concentrat pe continuarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor naționale, modernizarea infrastructurii energetice și extinderea programelor ... Guvernul și BERD consolidează cooperarea pentru dezvoltarea infrastructurii și a sectorului energetic în Moldova The post Guvernul și BERD consolidează cooperarea pentru dezvoltarea infrastructurii și a sectorului energetic în Moldova appeared first on Politik.
17:30
Moldova se numără printre țările cu cea mai mare dependență de numerar, arată un clasament internațional bazat pe datele Forex.se, care analizează 123 de economii din lume. Potrivit vizualizării, 80% dintre tranzacțiile zilnice din Republica Moldova sunt efectuate cu bani fizici, ceea ce plasează țara în rândul economiilor în care numerarul rămâne dominant în viața ... Moldova bate Africa la plăți în numerar -8 din 10 tranzacții se fac cu bani gheață The post Moldova bate Africa la plăți în numerar -8 din 10 tranzacții se fac cu bani gheață appeared first on Politik.
17:30
Statul pune presiune pe Lukoil – Autoritățile pregătesc să preia alimentarea cu combustibil a aeroportului # Politik
Ministerul Energiei anunță că procesul de asigurare cu combustibil pentru sectorul aeronautic este gestionat printr-o coordonare permanentă între mai multe instituții ale statului. Un grup de lucru examinează toate riscurile și opțiunile posibile pentru a menține stabilitatea infrastructurii aeroportuare în contextul incertitudinilor legate de furnizarea kerosenului, se arată într-o postare pe Facebook ministrului Energiei, Dorin ... Statul pune presiune pe Lukoil – Autoritățile pregătesc să preia alimentarea cu combustibil a aeroportului The post Statul pune presiune pe Lukoil – Autoritățile pregătesc să preia alimentarea cu combustibil a aeroportului appeared first on Politik.
15:50
SUA gata să livreze Europei GNL la preț accesibil prin Coridorul Vertical de Gaze cu participarea Moldovei # Politik
SUA salută eforturile țărilor din Europa de Sud-Est de a-și consolida securitatea energetică și de a reduce dependența de resursele rusești. Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina au făcut pași importanți în acest sens, prin semnarea unui nou acord între operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale, care vizează extinderea Coridorului Vertical de Gaze ... SUA gata să livreze Europei GNL la preț accesibil prin Coridorul Vertical de Gaze cu participarea Moldovei The post SUA gata să livreze Europei GNL la preț accesibil prin Coridorul Vertical de Gaze cu participarea Moldovei appeared first on Politik.
15:50
Veniturile încasate la bugetul de stat din administrarea Serviciului Vamal au depășit 33,4 miliarde de lei în perioada ianuarie–octombrie 2025, arată datele oficiale. Suma este cu 2,09 miliarde de lei mai mare (+6,7%) decât în aceeași perioadă a anului 2024, ceea ce confirmă o evoluție pozitivă a fluxurilor comerciale și fiscale. Cea mai mare parte ... Carburanții umplu vistieria statului – Benzina și motorina țin bugetul pe picioare The post Carburanții umplu vistieria statului – Benzina și motorina țin bugetul pe picioare appeared first on Politik.
15:50
Un tribunal a aprobat luni eliberarea anticipată din închisoare a fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, în așteptarea apelului său, la doar câteva săptămâni după ce acesta începuse să ispășească o pedeapsă de cinci ani pentru conspirare în vederea obținerii de fonduri ilegale pentru campania electorală, transmite Reuters. Fostul președinte conservator, acum în vârstă de 70 ... Fostul președinte francez eliberat – Sarkozy părăsește pușcăria după câteva săptămâni The post Fostul președinte francez eliberat – Sarkozy părăsește pușcăria după câteva săptămâni appeared first on Politik.
15:50
Prețul la macrou a urcat brusc în rețelele de supermarketuri din Moldova, de la aproximativ 140 de lei/kg la peste 300 de lei/kg, ca urmare a reducerii cotelor Uniunii Europene pentru pescuitul anumitor specii de pește, inclusiv macrou, pentru sezonul 2025/2026. Directorul Ocean Fish, Vadim Budaca, a explicat pentru Logos Press că, încă din vară, ... Criză în farfurie – Macroul devine lux în Moldova după reducerea cotelor UE la pescuit The post Criză în farfurie – Macroul devine lux în Moldova după reducerea cotelor UE la pescuit appeared first on Politik.
15:50
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) consideră că actualul sistem de finanțare a APL-urilor este depășit , iar autoritățile nu și-au îndeplinit obligațiile în implementarea strategiilor și angajamentelor asumate la nivel național și internațional. „Dacă orașele de reședință ar primi cel puțin 75% din impozitul pe venit pentru persoane fizice, iar primăriile de comune și ... CALM: Primăriile se sufocă de lipsa banilor din cauza unui sistem de finanțare depășit The post CALM: Primăriile se sufocă de lipsa banilor din cauza unui sistem de finanțare depășit appeared first on Politik.
14:00
Deputatul Ivanov despre executarea silită a fermierilor – Vom rezolva aceste probleme – Avem nevoie de reguli clare care să protejeze agricultorii # Politik
Deputatul fracțiunii Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, a declarat că prioritatea sa este soluționarea concretă a problemelor agricultorilor, nu amânările care se practicau până acum. El a subliniat necesitatea unor reguli clare care să protejeze fermierii și investițiile statului în agricultură. Declarațiile au fost făcute la încheierea primei săptămâni de ... Deputatul Ivanov despre executarea silită a fermierilor – Vom rezolva aceste probleme – Avem nevoie de reguli clare care să protejeze agricultorii The post Deputatul Ivanov despre executarea silită a fermierilor – Vom rezolva aceste probleme – Avem nevoie de reguli clare care să protejeze agricultorii appeared first on Politik.
14:00
Consulatul General al Republicii Moldova la Milano informează că, începând cu 8 noiembrie 2025, a intrat în vigoare noul Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere în scopul conversiunii. Conform documentului, în Italia se recunosc toate permisele de conducere moldovenești valabile, care nu sunt provizorii. Titularul ... Vești bune pentru șoferi – Permisele moldovenești recunoscute oficial în Italia The post Vești bune pentru șoferi – Permisele moldovenești recunoscute oficial în Italia appeared first on Politik.
14:00
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua joi, 13 noiembrie, prima sa vizită externă oficială la București, România. Aceasta marchează debutul mandatului său în relațiile externe și consolidează agenda bilaterală dintre cele două state. În cadrul vizitei, premierul Munteanu va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. Totodată, la Palatul Victoria, șeful Executivului de ... Premierul Munteanu își face debutul extern – Bucureștiul, prima vizită oficială The post Premierul Munteanu își face debutul extern – Bucureștiul, prima vizită oficială appeared first on Politik.
13:20
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria anunță noi reguli privind circulația rutieră, intrate în vigoare și aplicabile tuturor conducătorilor auto care nu au domiciliul în Bulgaria – inclusiv cetățenilor moldoveni, chiar și celor cu dublă cetățenie moldo-română. Conform noilor reglementări, amenzile rutiere trebuie achitate imediat, la locul constatării contravenției. Plata se va efectua exclusiv cu card ... Bulgaria dă lovitura – Moldovenii care nu plătesc amenda rămân fără mașină pe loc The post Bulgaria dă lovitura – Moldovenii care nu plătesc amenda rămân fără mașină pe loc appeared first on Politik.
13:20
Directorul Expert-Grup, Adrian Lupușor, se arată deranjat de valul de știri critice și declarații din ultimele zile care au anunțat că Republica Moldova ar fi intrat în recesiune economică. Într-o postare publică, acesta a calificat informațiile drept „false” sau „interpretări eronate”, îndemnând mass-media și liderii de opinie să se informeze din surse oficiale înainte de ... Lupușor liniștește poporul – Nu mai suntem în recesiune, dar avem o creștere de 1,1% The post Lupușor liniștește poporul – Nu mai suntem în recesiune, dar avem o creștere de 1,1% appeared first on Politik.
12:00
Moldova în fruntea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei – Ministrul Popșoi: „O onoare și o mare responsabilitate” # Politik
Pe 14 noiembrie 2025, la Strasbourg, Republica Moldova va prelua oficial Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a declarat că acest moment reprezintă „o onoare, dar și o mare responsabilitate” pentru țara noastră. Mandatul Republicii Moldova va include un calendar amplu de evenimente, atât la Chișinău, cât și la Strasbourg. Prioritățile ... Moldova în fruntea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei – Ministrul Popșoi: „O onoare și o mare responsabilitate” The post Moldova în fruntea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei – Ministrul Popșoi: „O onoare și o mare responsabilitate” appeared first on Politik.
12:00
Raportorii Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău – Legea PACCO, în centrul atenției # Politik
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Din delegație fac parte Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția, Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei de la Veneția și Filipe César Vilarinho Marques, expert, membru al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de ... Raportorii Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău – Legea PACCO, în centrul atenției The post Raportorii Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău – Legea PACCO, în centrul atenției appeared first on Politik.
11:30
Avalanșă de cereri pentru compensații la căldură – Peste 390.000 de moldoveni au cerut ajutor # Politik
Până dimineața zilei de luni, 10 noiembrie, 391.229 de cetățeni au depus cereri pentru acordarea compensațiilor. Dintre aceștia, 200.989 persoane au beneficiat de asistență directă din partea registratorilor – asistenți sociali sau specialiști CUPS. De asemenea, echipa centrului de apel a oferit suport telefonic pentru 9.772 de persoane care au apelat la linia gratuită 08000 ... Avalanșă de cereri pentru compensații la căldură – Peste 390.000 de moldoveni au cerut ajutor The post Avalanșă de cereri pentru compensații la căldură – Peste 390.000 de moldoveni au cerut ajutor appeared first on Politik.
11:30
Taximetriștii care desfășoară activități ilegale în regim taxi au fost sancționați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în urma unor controale comune cu Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), desfășurate în perioada 4–7 noiembrie 2025 în municipiul Chișinău. Acțiunile au vizat atât persoanele fizice care activează ocazional, cât și ... Fiscul lovește în taximetriștii fantomă – 10 mașini rămase fără numere The post Fiscul lovește în taximetriștii fantomă – 10 mașini rămase fără numere appeared first on Politik.
11:30
Căile Ferate din Moldova (CFM) au confirmat suspendarea temporară a circulației trenului Chișinău–Iași din motive tehnice. Potrivit instituției, trenul va circula în regim restrâns, doar trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică, notează bani.md Întrebați cât va dura această limitare, reprezentanții CFM au precizat că suspendarea curselor din zilele de luni, marți, miercuri și ... CFM, în declin accentuat – Trenul Chișinău–Iași circulă doar trei zile pe săptămână The post CFM, în declin accentuat – Trenul Chișinău–Iași circulă doar trei zile pe săptămână appeared first on Politik.
11:30
Moldova își consolidează scutul energetic -Noi linii de interconectare cu România și Ucraina # Politik
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, menite să întărească rețeaua energetică regională și să faciliteze integrarea viitoarelor capacități de energie regenerabilă. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată săptămâna trecută la Atena, potrivit ... Moldova își consolidează scutul energetic -Noi linii de interconectare cu România și Ucraina The post Moldova își consolidează scutul energetic -Noi linii de interconectare cu România și Ucraina appeared first on Politik.
11:30
Republica Moldova se confruntă cu o scădere dramatică a efectivelor de porci: numărul animalelor este cu aproape 30% mai mic față de anul trecut, după ce două dintre cele mai mari complexe zootehnice din țară au fost afectate de pesta porcină africană. Deși repopularea a început, procesul este lent, dificil, iar despăgubirile încă nu au ... Zootehnia în declin – Moldova a pierdut 30% din efectivele de porci față de 2024 The post Zootehnia în declin – Moldova a pierdut 30% din efectivele de porci față de 2024 appeared first on Politik.
11:30
Prețurile medii de consum au crescut cu 0,6% în luna octombrie 2025 față de septembrie. Inflația de la începutul anului a ajuns la 5,6%, iar comparativ cu octombrie 2024 prețurile sunt mai mari cu 7%, ceea ce indică o accelerare constantă a scumpirilor în economie, arată datele Biroului Național de Statistică. Creșterea din octombrie a ... Octombrie sub semnul scumpirilor – Inflația ajunge la 7% The post Octombrie sub semnul scumpirilor – Inflația ajunge la 7% appeared first on Politik.
11:30
12% din piața cu amănuntul și 40% din importurile de motorină – Instituțiile care au procurat carburanți de 125 de milioane de lei de la „Lukoil-Moldova” # Politik
Mai multe instituții publice din Republica Moldova au achiziționat benzină, motorină și gaz lichefiat de la compania „Lukoil-Moldova”, parte a grupului rus „Lukoil” – entitate care a dominat mult timp importurile și distribuția de carburanți în țară. Datele de pe platformele de achiziții publice, analizate de jurnaliștii IPN, arată că în acest an, instituțiile publice ... 12% din piața cu amănuntul și 40% din importurile de motorină – Instituțiile care au procurat carburanți de 125 de milioane de lei de la „Lukoil-Moldova” The post 12% din piața cu amănuntul și 40% din importurile de motorină – Instituțiile care au procurat carburanți de 125 de milioane de lei de la „Lukoil-Moldova” appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Exporturile explodează, dar fabricile se sufocă – Cine stoarce profitul din uleiul moldovenesc # Politik
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova dau semne de revenire după un an de stagnare, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–octombrie 2025, din țară au fost exportate 18 520 tone de ulei, de aproape patru ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2024 (4 796 tone). Deși evoluția arată o ... Exporturile explodează, dar fabricile se sufocă – Cine stoarce profitul din uleiul moldovenesc The post Exporturile explodează, dar fabricile se sufocă – Cine stoarce profitul din uleiul moldovenesc appeared first on Politik.
12:10
Republica Moldova rămâne una dintre puținele țări din lume unde banii trimiși de cetățenii plecați la muncă peste hotare au o pondere uriașă în economie. Potrivit studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova” realizat de IDIS „Viitorul”, numărul moldovenilor care lucrează în străinătate îl depășește pe cel al angajaților oficiali din țară, iar ... Diaspora ține Moldova pe linia de plutire – Un leu din șapte vine de peste hotare The post Diaspora ține Moldova pe linia de plutire – Un leu din șapte vine de peste hotare appeared first on Politik.
12:10
Novak Djokovic, campion la Atena – Sârbul a cucerit titlul 101 al carierei, dar va lipsi de la Turneul Campionilor # Politik
Novak Djokovic a cucerit sâmbătă titlul cu numărul 101 al carierei, după ce l-a învins în trei seturi pe Lorenzo Musetti în finala turneului ATP 250 de la Atena. Deși a fost condus cu 1-0 la seturi, sârbul a revenit fantastic și a rezistat eroic în momentele în care italianul a încercat să forțeze. Sârbul ... Novak Djokovic, campion la Atena – Sârbul a cucerit titlul 101 al carierei, dar va lipsi de la Turneul Campionilor The post Novak Djokovic, campion la Atena – Sârbul a cucerit titlul 101 al carierei, dar va lipsi de la Turneul Campionilor appeared first on Politik.
12:10
Elena Rybakina, învingătoare la Turneul Campioanelor și record financiar în tenisul feminin # Politik
Elena Rybakina a cucerit Turneul Campioanelor de la Riad după 6-3, 7-6 (0) cu Aryna Sabalenka, devenind prima jucătoare din Asia care reușește această performanță. Kazaha a terminat turneul neînvinsă (5-0), cu victorii la numerele 1 și 2 mondiale, și a încasat cel mai mare premiu din istoria tenisului feminin: 5,2 milioane $. Jucătoarea din ... Elena Rybakina, învingătoare la Turneul Campioanelor și record financiar în tenisul feminin The post Elena Rybakina, învingătoare la Turneul Campioanelor și record financiar în tenisul feminin appeared first on Politik.
00:00
Lovitură strategică – România, foarte aproape să preia Portul Giurgiulești – Declarația ministrului Transporturilor de la București # Politik
Ministrul Transporturilor de la București, Ciprian Şerban, anunțǎ cǎ România este foarte aproape să preia Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG) din Republica Moldova aflat la granița cu județul Galați, despre care spune cǎ este foarte strategic poziționat. Portul este deținut de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). „Teoretic, suntem în semnarea contractului. Am avut ... Lovitură strategică – România, foarte aproape să preia Portul Giurgiulești – Declarația ministrului Transporturilor de la București The post Lovitură strategică – România, foarte aproape să preia Portul Giurgiulești – Declarația ministrului Transporturilor de la București appeared first on Politik.
00:00
Cutremur diplomatic – Guvernul de la Chișinău pregătește ieșirea din acordul de călătorii fără vize cu CSI # Politik
Cetățenii din statele Comunității Statelor Independente (CSI) vor avea nevoie de vize pentru a ajunge în Republica Moldova, iar, în mod reciproc, moldovenii vor fi nevoiți să obțină vize pentru a călători în țările CSI. Guvernul va examina la ședința din 12 noiembrie 2025 proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără ... Cutremur diplomatic – Guvernul de la Chișinău pregătește ieșirea din acordul de călătorii fără vize cu CSI The post Cutremur diplomatic – Guvernul de la Chișinău pregătește ieșirea din acordul de călătorii fără vize cu CSI appeared first on Politik.
00:00
Haos financiar la Teleradio – Moldova – Clauza diabolică din contractul șefului TRM – Cum s-a blindat împotriva demiterii # Politik
Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” (TRM) pentru anii 2023–2024, examinat vineri, 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Auditorii au constatat că TRM a cheltuit peste 21 de milioane de lei peste limita aprobată și există suspiciuni de conflict ... Haos financiar la Teleradio – Moldova – Clauza diabolică din contractul șefului TRM – Cum s-a blindat împotriva demiterii The post Haos financiar la Teleradio – Moldova – Clauza diabolică din contractul șefului TRM – Cum s-a blindat împotriva demiterii appeared first on Politik.
00:00
Parlamentul de la Chișinău renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus – Grosu: „Când vom vedea o schimbare, vom reveni” # Politik
Parlamentul Republicii Moldova nu mai vrea să „prietenească” cu Rusia și Belarus. Legislativul a instituit 54 de grupuri de prietenie cu alte state, însă a decis să nu includă în această listă Rusia și Belarus. Conform principiului proporționalității, 34 de grupuri de prietenie vor fi conduse de deputații din majoritatea parlamentară, iar alte 20 de ... Parlamentul de la Chișinău renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus – Grosu: „Când vom vedea o schimbare, vom reveni” The post Parlamentul de la Chișinău renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus – Grosu: „Când vom vedea o schimbare, vom reveni” appeared first on Politik.
7 noiembrie 2025
18:00
Republica Moldova a intrat în anul 2024 în recesiune economică, după ce două trimestre consecutive au fost marcate de scăderea Produsului Intern Brut (PIB). Expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul”, a declarat vineri, 7 noiembrie 2025, că recesiunea nu este un eveniment izolat, ci semnul unei slăbiciuni cronice a economiei naționale, ... Economia Moldovei intră în recesiune – Cea mai severă scădere de după anii 90 The post Economia Moldovei intră în recesiune – Cea mai severă scădere de după anii 90 appeared first on Politik.
18:00
Crypto prinde rădăcini în Moldova – Double Case salută deschiderea CNPF pentru piața digitală # Politik
Compania Double Case a reacționat la anunțul CNPF privind inițierea unei investigații legate de lansarea tokenului DCT, declarând că este pregătită să colaboreze deschis și transparent cu autoritatea de reglementare. Într-o poziție transmisă presei și preluată de IPN, compania afirmă că investigația este firească în cazul unui domeniu aflat la început de cale în Republica ... Crypto prinde rădăcini în Moldova – Double Case salută deschiderea CNPF pentru piața digitală The post Crypto prinde rădăcini în Moldova – Double Case salută deschiderea CNPF pentru piața digitală appeared first on Politik.
18:00
Noul director al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, s-a întâlnit cu efectivul Aparatului central # Politik
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a avut astăzi o întrevedere directă cu efectivul Aparatului central al instituției, marcând începutul oficial al mandatului său. Într-o atmosferă deschisă și constructivă, acesta a vizitat fiecare subdiviziune și birou, discutând personal cu angajații implicați în procesele esențiale ale activității vamale. Scopul întâlnirii a fost familiarizarea cu activitățile curente, proiectele ... Noul director al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, s-a întâlnit cu efectivul Aparatului central The post Noul director al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, s-a întâlnit cu efectivul Aparatului central appeared first on Politik.
18:00
Ministrul Emil Ceban cere intervenția CNA în scandalul diplomelor false ale medicilor români # Politik
Fostul rector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (USMF),actual ministru al Sănătății, Emil Ceban, a depus o plângere la Centrul Național Anticorupție (CNA) privind suspiciunile de diplome false eliberate medicilor din România, anchetate în prezent de autoritățile române. Potrivit purtătorului de cuvânt a CNA, Angela Starinschi, instituția urmează să verifice autenticitatea ... Ministrul Emil Ceban cere intervenția CNA în scandalul diplomelor false ale medicilor români The post Ministrul Emil Ceban cere intervenția CNA în scandalul diplomelor false ale medicilor români appeared first on Politik.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.