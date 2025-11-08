maib raportează profit de 547,7 milioane lei în trimestrul 3, în creștere cu 37%

12:30

Dacă ai un card Visa Gold, Platinum, Signature sau Infinite, Visa te invită să te bucuri de o experiență rafinată la restaurantul Chateau din Chișinău. Achită nota cu cardul tău Visa Premium și primești un pahar de vin rafinat din partea casei – pentru o seară relaxată, cu gust de Moldova. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2025, așa că ai timp să alegi momentul perfect pentru o cină...