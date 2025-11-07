Roberta Metsola: Uniunea Europeană are nevoie de Moldova ...
InfoMarket, 7 noiembrie 2025 18:10
Acum 15 minute
18:10
Japonia va continua să finanțeze în Moldova programul ...
18:10
Veaceslav Ioniță: Economia Moldovei a intrat în recesiune: ...
18:10
Acum 6 ore
14:20
Furnizorii de servicii media din Moldova pot depune ...
14:20
Ministerul Energiei: Consiliul pentru examinarea investițiilor ...
14:20
Banca Națională a menținut rata de referință aplicată ...
Acum 8 ore
11:20
Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori ...
Acum 24 ore
18:30
Serviciul Vamal i-a calculate unui agent economic taxe ...
18:30
SFS: Moldova mizează pe o cooperare activă și constructivă ...
18:30
IDIS Viitorul a prezentat cele mai acute 100 de probleme ...
18:30
SUA va continua să sprijine Moldova în eforturile sale ...
Ieri
14:40
CNPF s-a autosesizat și investighează lansarea „criptomonedei” ...
14:40
Anca Dragu: Banca Națională urmărește cu atenție procesele ...
14:40
Comisia Europeană recomandă Moldovei să continue modernizarea ...
13:20
Maib și Mastercard au semnat un acord strategic pentru ...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Veaceslav Ioniță: Costul mediu al creditelor ipotecare ...
17:50
Guvernul a clarificat perioada de contabilizare a veniturilor ...
17:50
Șeful delegației Parlamentului European pentru relațiile ...
14:10
Radu Vrabie a fost numit noul director al Serviciului ...
14:10
Al doilea vernisaj al vinurilor moldovenești a avut ...
14:10
Marta Kos: Moldova a înregistrat cele mai mari progrese ...
14:00
Pe 7 noiembrie, International Tobacco SRL marchează ...
4 noiembrie 2025
17:40
CNPF: Autoritățile din Moldova își consolidează cunoștințele ...
17:40
Delegația CCI Moldova participă, marți, la cea de-a ...
17:40
BM a majorat prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei ...
15:00
ANRE a aprobat un pachet de acte normative pentru integrarea ...
15:00
BERD va ajuta Moldova să realizeze reforme pentru dezvoltarea ...
15:00
BNM: Până în iunie 2027, Banca Națională va adopta ...
12:40
„Porțile Moldovei” s-au deschis la Temeleuți. O zi ...
12:30
Maib și BERD lansează „maib export school” pentru antreprenorii ...
3 noiembrie 2025
18:00
Aeroportul din Chișinău a anunțat începerea procedurii ...
18:00
Serviciul Fiscal de Stat a lansat un mecanism de notificare ...
18:00
Noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu ...
14:50
Tinerii fermieri și femeile antreprenoare pot obține ...
14:50
Zece blocuri mici cu apartamente au fost selectate ...
14:50
Agenția pentru Investiții: Moldova își extinde exporturile ...
31 octombrie 2025
17:40
CNPF: Relansarea pieței de capital din Moldova se va ...
17:40
Termenul de depunere a candidaturilor pentru concursul ...
17:40
Comisia Europeană acceptă cereri din partea companiilor ...
14:30
Ștefan Popa a fost numit director interimar al Administrației ...
14:30
BNM: Punerea în aplicare a Planului de creștere pentru ...
14:30
Maria Luisa Albuquerque: Uniunea Europeană va sprijini ...
09:20
Premieră în banking: maib a acordat primul credit 100% ...
30 octombrie 2025
18:10
ANTA informează operatorii de transport rutier internațional ...
18:10
Ambasada Japoniei în Moldova a lansat programul Kusanone-2026, ...
18:10
Veniturile bugetului de stat au constituit, în ianuarie-septembrie ...
14:40
În Moldova va fi implementat un program de stat pentru ...
14:40
Centrul de Consilieră Agricolă și Rurală și Agenția ...
14:40
Baza monetară crescut în septembrie 2025 cu 4,5 milioane ...
11:40
Moldindconbank își consolidează poziția de lider pe ...
