InfoMarket, 3 noiembrie 2025 18:00
Acum 30 minute
18:00
Aeroportul din Chișinău a anunțat începerea procedurii ...
18:00
Serviciul Fiscal de Stat a lansat un mecanism de notificare ...
18:00
Noul Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu ...
Acum 4 ore
14:50
Tinerii fermieri și femeile antreprenoare pot obține ...
14:50
Zece blocuri mici cu apartamente au fost selectate ...
14:50
Agenția pentru Investiții: Moldova își extinde exporturile ...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
CNPF: Relansarea pieței de capital din Moldova se va ...
17:40
Termenul de depunere a candidaturilor pentru concursul ...
17:40
Comisia Europeană acceptă cereri din partea companiilor ...
14:30
Ștefan Popa a fost numit director interimar al Administrației ...
14:30
BNM: Punerea în aplicare a Planului de creștere pentru ...
14:30
Maria Luisa Albuquerque: Uniunea Europeană va sprijini ...
09:20
Premieră în banking: maib a acordat primul credit 100% ...
30 octombrie 2025
18:10
ANTA informează operatorii de transport rutier internațional ...
18:10
Ambasada Japoniei în Moldova a lansat programul Kusanone-2026, ...
18:10
Veniturile bugetului de stat au constituit, în ianuarie-septembrie ...
14:40
În Moldova va fi implementat un program de stat pentru ...
14:40
Centrul de Consilieră Agricolă și Rurală și Agenția ...
14:40
Baza monetară crescut în septembrie 2025 cu 4,5 milioane ...
11:40
Moldindconbank își consolidează poziția de lider pe ...
10:00
Maib liber în format digital, disponibil direct în ...
29 octombrie 2025
17:40
Vinurile din Moldova au fost larg reprezentate la Expoziția ...
17:40
AAC: În prezent, alimentarea aeronavelor cu combustibil ...
17:40
ANRE și Ambasada SUA au discutat despre impactul potențial ...
14:40
Un grup de producători de legume din Moldova a vizitat ...
14:40
Comisarul european pentru servicii financiare și Uniunea ...
14:40
ANSA: În 2026, Moldova va primi o serie de misiuni ...
09:30
Premieră în banking: maib a acordat primul credit 100% ...
28 octombrie 2025
18:20
Prime Minister-designate Alexandru Munteanu presented ...
17:50
Mediul de afaceri a luat cunoștință de mecanismele ...
17:50
Oportunitățile de investiții ale Moldovei în sectorul ...
17:50
Candidatul pentru funcția de prim-ministru, Alexandru ...
15:10
Procesele de vânzare a biletelor în domeniul transportului ...
15:10
Doina Nistor: Economia Moldovei dă semne clare de stabilizare ...
15:10
În trimestrul III al anului 2025, aproximativ 54,6% ...
27 octombrie 2025
18:00
Prime Minister candidate Alexandru Munteanu began public ...
18:00
Cetățenii sunt avertizați cu privire la riscurile posibile ...
18:00
În Moldova se promovează activ digitalizarea sectorului ...
18:00
Candidatul pentru funcția de prim-ministru, Alexandru ...
17:50
Maib susține inovația prin date la evenimentul DATASTORM ...
13:50
Consiliul de Supraveghere al maib îl desemnează pe ...
24 octombrie 2025
18:10
Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect de program ...
18:10
Vladimir Bolea: În ultimii 4 ani, Moldova a trecut ...
18:10
Consiliul Uniunii Europene a confirmat sprijinul ferm ...
15:10
În septembrie 2025, pentru compensarea medicamentelor ...
15:10
Banca Națională a Moldovei și Banca Franței vor extinde ...
15:10
Datoria externă a Moldovei în ianuarie-septembrie 2025 ...
12:10
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative ...
23 octombrie 2025
18:40
OTP Bank Moldova semnează un acord de 12 milioane de ...
18:00
Moldova și India vor extinde cooperarea comercială ...
