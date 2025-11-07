Cinci formațiuni politice rămân fără alocații de la bugetul de stat pentru lunile noiembrie și decembrie – decizie CEC
Curentul.md, 7 noiembrie 2025 14:40
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, Comisia a stabilit și aprobat cuantumul alocației pentru două luni pentru fiecare vot valabil exprimat […]
• • •
Acum 10 minute
14:40
Acum o oră
14:10
Vicepreședinta organizației Rîșcani a Partidului „Șor”, trimisă în judecată pentru finanțare ilegală # Curentul.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care este învinuită vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani din municipiul Chișinău a Partidului Politic „Șor”. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, infracțiune prevăzută la art. […]
13:50
CCRM a organizat un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioada 3–6 noiembrie 2025, a organizat un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei (ISA Letonia). La activitățile de instruire participă auditorii Curții de Conturi, beneficiind de bunele practici și cunoștințele vaste ale experților Olga Štajere și Gints […]
Acum 2 ore
13:30
Torner, după învestirea noului Guvern: acum Republica Moldova trebuie să identifice abordări de alternativă în dialogul cu partenerii de dezvoltare # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în contextul învestirii noului Guvern, spune că „probabil, una dintre cele mai importante întrebări la care mulţi încearcă să găsească răspuns este: Cum îşi va construi noul Guvern relaţiile cu partenerii de dezvoltare? Or, este absolut evident că rolul acestui dialog este unul extrem de […]
13:10
Ministrul Sănătății, reacție privind diplomele semnate la USMF: „Nu am avut motive să pun la îndoială veridicitatea lor” # Curentul.md
În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind ancheta autorităților române referitoare la diplomele de rezidențiat ale unor medici care și-au făcut studiile în Republica Moldova, ministrul Sănătății, Emil Ceban a menționat: „În calitatea mea de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, am semnat anual mii de diplome, conform […]
Acum 4 ore
12:30
„Double Case” își exprimă convingerea că investigația CNPF va confirma corectitudinea acțiunilor companiei și respectul pentru cadrul legal # Curentul.md
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului Double Case (DCT) și își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare. Compania consideră că această etapă este firească într-un domeniu emergent, unde legislația este în proces de definire, […]
12:10
Ministerul Educației va solicita anularea „Legii Educației” adoptate de Adunarea Populară a Găgăuziei # Curentul.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu aprobarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a așa-numitei „Legi a Educației” Potrivit Ministerulyi, actul normativ local în domeniul educației, adoptat de către Adunarea Populară a Găgăuziei în cadrul ședinței din 3 noiembrie 2025, încalcă grav prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice. Potrivit art. 39 […]
11:40
Olga Cebotari: Prin lichidarea Centrului Rus de Știință și Cultură, anual 550 de tineri din R.Moldova nu vor mai avea acces la burse de studii la universități din Rusia # Curentul.md
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei pentru integrare europeană din Parlament, propune audierea în Parlament a structurilor responsabile, care să prezinte dovezi precum ca Centrul Rus de Știință și Cultură se ocupă cu spionajul. Despre aceasta ea a vorbit la emisiunea „În Profunzime” de la ProTV, la care a participat […]
11:30
Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, se află într-o vizită la Chișinău # Curentul.md
Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, astăzi se află într-o vizită la Chișinău. Oficialul a venit la Parlament pentru a susține un discurs în cadrul ședinței plenare.
11:20
Noul Guvern al Republicii Moldova este decis să pună accent pe dezvoltarea economiei. Cel puţin, aceasta reiese din unele declaraţii ce s-au făcut până la această etapă. Însă, atunci când vorbim în termeni concreţi despre dezvoltarea economiei, e cazul să ne întrebăm şi ce model va fi ales. Iar exemplele ţărilor şi regiunilor dezvoltate din […]
11:10
Irina Vlah – la recepția organizată de Ambasada Azerbaidjanului: Doresc tuturor locuitorilor Azerbaidjanului pace și prosperitate! # Curentul.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia e limitată pe perioada examinării cauzei civile, ieri a participat la recepție și l-a felicitat pe Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev, cu ocazia Zilei Victoriei de pe 8 noiembrie – o dată importantă și simbolică în istoria modernă a poporului azer. „Am avut […]
Acum 6 ore
10:40
Premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea UE Iwona Piórko au discutat despre accelerarea negocierilor de aderare # Curentul.md
Guvernul va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Angajamentul a fost reiterat de prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Ambasadoarea a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru proiectele de modernizare a țării și a apreciat progresele Republicii Moldova în parcursul […]
10:00
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent este Secretar general al Parlamentului. Anterior, a fost șef al Corpului de Control al […]
09:40
Restricții de circulație și acces public în Chișinău, pe durata vizitei oficiale a Robertei Metsola # Curentul.md
Primăria Chișinău informează că pe parcursul zilei de 07 noiembrie 2025 (orele 08:00 – 17:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a E.S. dna Roberta METSOLA, Președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. […]
09:10
Munteanu, la întrevederea cu Rohovei: „Suntem solidari cu poporul ucrainean care luptă pentru umanitate ” # Curentul.md
Colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova și Ucraina și importanța continuării acesteia în sectoare cheie a fost discutată la întrevederea prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Rohovei Paun. Oficialii au exprimat deschiderea pentru consolidarea dialogului politic în contextul obiectivului comun de integrare europeană, precum și pentru susținerea dezvoltării proceselor democratice. Dialogul s-a referit […]
Acum 24 ore
19:20
Partidul Republican „Inima Moldovei”, despre controlul efectuat de CEC: Tot timpul am pus accent pe corectitudine şi pe respectarea cu stricteţe a legislaţiei în vigoare # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al finanţării Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 şi a Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru perioada 1 mai – 31 august 2025. Formațiunea anunță că, acest control derivă din […]
19:20
18:10
Biroul relații cu diaspora lansează o nouă rundă de granturi pentru inițiativele moldovenilor de peste hotare # Curentul.md
Biroul relații cu diaspora anunță lansarea unei noi runde de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei. Scopul Programului este de a încuraja implicarea activă a cetățenilor moldoveni din diasporă prin sprijinirea inițiativelor educaționale, culturale și civice desfășurate atât în comunitățile de peste hotare, cât și în Republica Moldova, contribuind […]
17:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, indemnizațiile pentru sportivii de perfomanță, vor fi acordate începând cu vârsta de 13 ani. Suma burselor oferite va începe de la circa 4000 de lei, lunar. Până acum, acestea erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani). În urma deciziei Executivului, de […]
17:10
Șofer beat, oprit de carabinieri la Bălți: Automobilul a fost transportat la parcarea specială # Curentul.md
Noaptea trecută, un echipaj mixt format din carabinierii Direcției Regionale „Nord” și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, aflați în serviciu de reacționare operativă, a observat un automobil care se deplasa haotic pe o stradă din municipiul Bălți. Vehiculul a fost imediat oprit pentru verificări. În timpul discuției cu conducătorul auto, un tânăr […]
16:40
S-au dat drept polițiști și au șantajat două femei care practicau prostituția: Doi bărbați, condamnați la închisoare # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare a doi bărbați în vârstă de 30 de ani, respectiv, 27 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj și uzurpare de calități oficiale. Ambii inculpați au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip […]
16:10
Peste 240 de mii de cereri pentru compensații la căldură înregistrate pe platforma compensatii.gov.md # Curentul.md
Cetățenii continuă să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md. Până în prezent, 240 557 de solicitanți au depus cereri pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026. Dintre acestea, 125 429 de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor. Pe parcursul acestei perioade, operatorii centrului de apel au oferit sprijin și consiliere telefonică […]
15:40
Elevii pot susține testul național de competențe digitale – înscrierile continuă până pe 8 noiembrie # Curentul.md
Elevii din clasele a IX-a și a XII-a pot participa la testul național de competențe digitale, organizat de Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Înscrierile sunt deschise până pe 8 noiembrie și se realizează online, prin completarea formularului disponibil la adresa [https://forms.gle/xxnwBtts37JuNc6m6](https://forms.gle/xxnwBtts37JuNc6m6). Testul are scopul de a […]
15:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România. „România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare deosebită, care să aducă […]
Ieri
13:50
Eugen Osmochescu: Guvernul accelerează creșterea economică prin investiții și parteneriate europene # Curentul.md
Eugen Osmochescu, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, afirmă că Republica Moldova trece la un nou model economic: de la consum, la producție și investiții durabile. Potrivit spuselor sale, Guvernul își propune să accelereze creșterea economică prin: atragerea investițiilor și a companiilor-ancoră; susținerea antreprenorilor locali, în special IMM-urilor; promovarea exporturilor și a imaginii țării […]
13:10
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, într-o postare pe pagina sa de Facebook, se întreabă „de ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova?”, or, a menționat el, „dacă se dorește cu adevărat ca lucrurile să fie schimbate în țara noastră, atunci trebuie să existe răspunsuri […]
13:10
13:10
12:40
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai […]
12:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu i-a prezentat echipei Cancelariei de Stat pe secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu și secretarul general adjunct, Alexandru Iacub, numiți în funcție în cadrul ședinței de ieri a Cabinetului de miniștri, informează CURENTUL. Premierul și-a exprimat încrederea că noua conducere a Cancelariei de Stat va contribui la eficientizarea activității instituției. De asemenea, […]
11:40
Fracțiunea socialiștilor cere reinstaurarea grupurilor de prietenie cu Rusia și Belarus # Curentul.md
Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu statele străine, propusă de majoritatea PAS, lipsesc Federația Rusă și Republica Belarus – țări cu care Republica Moldova întreține relații diplomatice de zeci de ani și legături de prietenie de secole, informează CURENTUL. „Pentru prima dată in cei 34 de […]
11:10
Doina Gherman: Parlamentul Moldovei renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus # Curentul.md
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, informează CURENTUL. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei, Doina Gherman, care a declarat: „Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, […]
10:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua, la 7 noiembrie, o vizită oficială la Chișinău. Programul vizitei include: Adresare în Parlamentul Republicii Moldova Întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor-cheie ale statului Conferință de presă comună cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu Dialog cu tineri și discuții cu lideri de opinie Vizita reafirmă sprijinul clar și ferm […]
10:10
Parlamentul se va convoca în ședință plenară: Va constitui grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile internaționale # Curentul.md
Parlamentul se va convoca în ședință plenară pentru a constitui grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile parlamentare internaționale. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din 7 noiembrie. De asemenea, deputații vor examina proiectul de hotărâre privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului, precum și […]
09:40
Evaluarea externă a judecătorilor: Cazurile Braga și Chiroșcă – transmise la reevaluare de Consiliul Superior al Magistraturii # Curentul.md
În ultima zi a sesiunii de audieri din luna noiembrie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a examinat patru cazuri: două dosare transmise la reevaluare, un caz privind o candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru și un altul vizând o judecătoare care a deținut o funcție de conducere într-o instanță de fond […]
09:10
Poliția din Strășeni a fost sesizată aseară despre producerea unui accident rutier grav pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești. Din cercetările preliminare, s-a stabilit că o femeie de 38 de ani, conducând o Toyota Carina, în care se aflau concubinul ei de 35 de ani și fiul lor de 8 ani, ar fi […]
5 noiembrie 2025
18:10
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS): Perciun Dan, Ceban Emil, Popescu Nicolae, Popșoi Mihail, Catlabuga Ludmila, Bolea Vladimir, Recean Dorin și Mija Artur. Comisia va propune Curții Constituționale să valideze mandatele de deputat în Parlamentul Republicii […]
17:10
Guvernul extinde bursele pentru sportivi: elevii între 13 și 15 ani, incluși în Program # Curentul.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizație financiară lunară. Guvernul a decis extinderea Programului de burse pentru sportivi. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani). În urma deciziei Executivului, […]
16:10
Control coordonat pentru trenuri, stabilit la punctul de trecere a frontierei moldo-române Cantemir–Fălciu # Curentul.md
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București. Verificările într-un singur punct vor asigura un control mai rapid, fiind redus […]
16:10
Începând cu luna noiembrie 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) va lansa noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”, care va permite cetățenilor să solicite și să obțină online, în format electronic, toate serviciile de stare civilă, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeele ASP. Prin intermediul platformei, persoanele care dețin o semnătură electronică calificată […]
15:40
Peste 160 de mii de cereri depuse pentru compensațiile la căldură în primele două zile de la lansarea platformei # Curentul.md
162 633 de cereri au fost înregistrate pe platforma compensatii.gov.md pentru a solicita compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026 – în primele 2 zile, informează CURENTUL. Dintre acestea, 81 852 de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, iar echipa noastră de la centrul de apel a răspuns la 3 984 de apeluri, oferind […]
15:00
PLDM avertizează: Integrarea europeană nu trebuie să devină un bonus politic pentru PAS # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) consideră prezentarea Pachetului de Extindere 2025 al Comisiei Europene drept un moment important pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și își reafirmă angajamentul ferm față de aderarea țării la Uniunea Europeană, văzând în acest parcurs o alegere strategică și civilizațională. Totodată, PLDM își exprimă îngrijorarea profundă față […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Auditul performanței administrării entităților economice cu capital de stat – concluziile Curții de Conturi # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Asigură statul, prin intermediul persoanelor desemnate, o administrare performantă a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, în concordanță cu principiile de guvernanță corporativă?”. Obiectivul auditului a constat în evaluarea măsurii în care statul, prin intermediul persoanelor desemnate […]
14:10
International Tobacco SRL – „două decenii de muncă și investiții”. Serghei Omelico: „Suntem mândri că nu doar creăm locuri de muncă, dar și contribuim la dezvoltarea țării” # Curentul.md
International Tobacco SRL, la 7 noiembrie curent, marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei. Potrivit conducerii companiei, 7 noiembrie 2025 e ziua în care celebrează oamenii care au transformat o fabrică într-un simbol al responsabilității și perseverenței. Fabrica de tutun din Orhei are o istorie care trece dincolo de generații. […]
14:10
Start campaniei naționale de împădurire: Guvernul și voluntarii vor planta 27 de hectare la Mihailovca # Curentul.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Victor Durbală, directorul Agenției „Moldsilva”, au dat startul campaniei naționale de împădurire din această toamnă. Pe 15 noiembrie, localitatea Mihailovca din raionul Cimișlia va deveni punctul principal al campaniei #GenerațiaPădurii, unde întregul Guvern, împreună cu voluntarii, va planta 27 de hectare de pădure. În aceeași zi, vor fi avea […]
13:40
Igor Dodon: SUA pot juca un rol constructiv în promovarea păcii și echilibrului regional # Curentul.md
Reprezentanții fracțiunii Partidului Socialiștilor în Parlamentul RM — președintele fracțiunii, Igor Dodon, vicepreședinta Zinaida Greceanîi și deputata Olga Cebotari — au avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la Chișinău, domnul Nick Pietrowicz. În cadrul discuțiilor, părțile au făcut un schimb de opinii privind situația social-politică din Republica Moldova, subliniind […]
13:10
Un nou sens giratoriu va fi creat între Cricova, Ciorescu și Goianul Nou Proiect pentru îmbunătățirea circulației rutiere # Curentul.md
Un nou sens giratoriu va îmbunătăți circulația în proximitatea localităților Cricova, Ciorescu și Goianul NouAdministrația Națională a Drumurilor a relansat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de amenajare a unui sens giratoriu la intersecția dintre drumul public național M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 104,800, […]
12:40
Trei magistrați cu funcții de conducere, audiați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor # Curentul.md
A doua zi a rundei de audieri din noiembrie a Comisiei de Evaluare a Judecătorilor a adus în fața completelor trei magistrați cu funcții de conducere în instanțele de fond în ultimii cinci ani. Aceștia sunt supuși evaluării privind integritatea financiară și etică, conform criteriilor prevăzute de Legea nr. 252/2023, audierile urmărind clarificarea tuturor dubiilor […]
12:40
Siegfried Mureșan: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană # Curentul.md
„Republica Moldova continuă povestea de succes în Europa. Pachetul de extindere prezentat de Comisia Europeană confirmă ceea ce noi, Parlamentul European, am transmis în luna septembrie: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare și pe capitole de negociere. Comisia anunță, în raport, că Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe următoarele clustere: Valori […]
12:10
Munteanu: „Guvernul va munci 7 zile din 7 pentru progresul Moldovei și aderarea la UE” # Curentul.md
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul primei ședințe a Guvernului, a subliniat angajamentul membrilor Guvernului de a munci cu dedicație pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru obiectivul de aderarea la Uniunea Europeană. Șeful Guvernului a subliniat că noul Cabinet trebuie să livreze rezultate rapide și vizibile pentru cetățeni și a spus că toți membrii Guvernului vor […]
