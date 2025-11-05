Guvernul extinde bursele pentru sportivi: elevii între 13 și 15 ani, incluși în Program
Curentul.md, 5 noiembrie 2025 17:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizație financiară lunară. Guvernul a decis extinderea Programului de burse pentru sportivi. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani). În urma deciziei Executivului, […]
Control coordonat pentru trenuri, stabilit la punctul de trecere a frontierei moldo-române Cantemir–Fălciu # Curentul.md
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București. Verificările într-un singur punct vor asigura un control mai rapid, fiind redus […]
Începând cu luna noiembrie 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) va lansa noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”, care va permite cetățenilor să solicite și să obțină online, în format electronic, toate serviciile de stare civilă, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeele ASP. Prin intermediul platformei, persoanele care dețin o semnătură electronică calificată […]
Peste 160 de mii de cereri depuse pentru compensațiile la căldură în primele două zile de la lansarea platformei # Curentul.md
162 633 de cereri au fost înregistrate pe platforma compensatii.gov.md pentru a solicita compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026 – în primele 2 zile, informează CURENTUL. Dintre acestea, 81 852 de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, iar echipa noastră de la centrul de apel a răspuns la 3 984 de apeluri, oferind […]
PLDM avertizează: Integrarea europeană nu trebuie să devină un bonus politic pentru PAS # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) consideră prezentarea Pachetului de Extindere 2025 al Comisiei Europene drept un moment important pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și își reafirmă angajamentul ferm față de aderarea țării la Uniunea Europeană, văzând în acest parcurs o alegere strategică și civilizațională. Totodată, PLDM își exprimă îngrijorarea profundă față […]
Auditul performanței administrării entităților economice cu capital de stat – concluziile Curții de Conturi # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Asigură statul, prin intermediul persoanelor desemnate, o administrare performantă a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, în concordanță cu principiile de guvernanță corporativă?”. Obiectivul auditului a constat în evaluarea măsurii în care statul, prin intermediul persoanelor desemnate […]
International Tobacco SRL – „două decenii de muncă și investiții”. Serghei Omelico: „Suntem mândri că nu doar creăm locuri de muncă, dar și contribuim la dezvoltarea țării” # Curentul.md
International Tobacco SRL, la 7 noiembrie curent, marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei. Potrivit conducerii companiei, 7 noiembrie 2025 e ziua în care celebrează oamenii care au transformat o fabrică într-un simbol al responsabilității și perseverenței. Fabrica de tutun din Orhei are o istorie care trece dincolo de generații. […]
Start campaniei naționale de împădurire: Guvernul și voluntarii vor planta 27 de hectare la Mihailovca # Curentul.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Victor Durbală, directorul Agenției „Moldsilva”, au dat startul campaniei naționale de împădurire din această toamnă. Pe 15 noiembrie, localitatea Mihailovca din raionul Cimișlia va deveni punctul principal al campaniei #GenerațiaPădurii, unde întregul Guvern, împreună cu voluntarii, va planta 27 de hectare de pădure. În aceeași zi, vor fi avea […]
Igor Dodon: SUA pot juca un rol constructiv în promovarea păcii și echilibrului regional # Curentul.md
Reprezentanții fracțiunii Partidului Socialiștilor în Parlamentul RM — președintele fracțiunii, Igor Dodon, vicepreședinta Zinaida Greceanîi și deputata Olga Cebotari — au avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la Chișinău, domnul Nick Pietrowicz. În cadrul discuțiilor, părțile au făcut un schimb de opinii privind situația social-politică din Republica Moldova, subliniind […]
Un nou sens giratoriu va fi creat între Cricova, Ciorescu și Goianul Nou Proiect pentru îmbunătățirea circulației rutiere # Curentul.md
Un nou sens giratoriu va îmbunătăți circulația în proximitatea localităților Cricova, Ciorescu și Goianul NouAdministrația Națională a Drumurilor a relansat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de amenajare a unui sens giratoriu la intersecția dintre drumul public național M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 104,800, […]
Trei magistrați cu funcții de conducere, audiați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor # Curentul.md
A doua zi a rundei de audieri din noiembrie a Comisiei de Evaluare a Judecătorilor a adus în fața completelor trei magistrați cu funcții de conducere în instanțele de fond în ultimii cinci ani. Aceștia sunt supuși evaluării privind integritatea financiară și etică, conform criteriilor prevăzute de Legea nr. 252/2023, audierile urmărind clarificarea tuturor dubiilor […]
Siegfried Mureșan: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană # Curentul.md
„Republica Moldova continuă povestea de succes în Europa. Pachetul de extindere prezentat de Comisia Europeană confirmă ceea ce noi, Parlamentul European, am transmis în luna septembrie: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare și pe capitole de negociere. Comisia anunță, în raport, că Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe următoarele clustere: Valori […]
Munteanu: „Guvernul va munci 7 zile din 7 pentru progresul Moldovei și aderarea la UE” # Curentul.md
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul primei ședințe a Guvernului, a subliniat angajamentul membrilor Guvernului de a munci cu dedicație pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru obiectivul de aderarea la Uniunea Europeană. Șeful Guvernului a subliniat că noul Cabinet trebuie să livreze rezultate rapide și vizibile pentru cetățeni și a spus că toți membrii Guvernului vor […]
Guvernul condus de Alexandru Munteanu s-a întrunit în prima ședință și a aprobat o serie de demisii și numiri în funcții. Alexei Buzu a fost numit secretar general al Guvernului, la propunerea prim-ministrului. Ana Calinici a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Cancelariei de Stat. Ea a ales mandatul de deputat. Gheorghe Hajder, […]
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Șefa statului s-a întâlnit cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și […]
Premierul Alexandru Munteanu va acorda o atenţie deosebită dezvoltării economiei. Acest lucru reiese şi din declaraţiile ce au fost făcute la temă, dar şi din programul de guvernare al noului Executiv. Desigur, Premierul şi membrii echipei sale au propria viziune în acest sens şi, cel mai probabil, au şi o foaie de parcurs pe care […]
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în vizită la Chișinău: va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a # Curentul.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie. Președinta Parlamentului European va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Roberta Metsola mai are planificată o întrevedere cu Președintele Parlamentului Republicii […]
Doina Gherman a discutat cu Nick Pietrowicz despre consolidarea relațiilor Moldova–SUA # Curentul.md
Doina Gherman, președintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, vicepreședinte al Parlamentului, ieri, a avut „o discuție foarte bună” cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA la Chișinău, informează CURENTUL. Oficialii au vorbit despre relațiile solide dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. „Am mulțumit pentru sprijinul constant oferit de SUA în domenii […]
Premierul Alexandru Munteanu: „Moldova are cel mai mare progres dintre statele candidate la UE” # Curentul.md
Progresul remarcabil din ultimul an – cel mai mare din toate statele candidate – al Republicii Moldova arată că moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită și muncesc pentru asta. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, informează CURENTUL. Oficialul a precizat că, Comisia Europeană a prezentat azi raportul anual privind extinderea […]
Săptămâna trecută, încasările SFS la Bugetul public național au constituit circa 1,7 miliarde lei # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 27 – 31 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,7 miliarde de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații […]
Șofer din Cahul, prins beat la volan: a refuzat testarea și a încercat să mituiască polițiștii # Curentul.md
Un bărbat din sudul țării este documentat de polițiști pentru refuzul testării alcoolscopice și tentativă de dare de mită unui angajat al poliției. Cazul a avut loc în localitatea Colibași, raionul Cahul. Polițiștii de patrulare au oprit un automobil de marca Opel, care se deplasa neuniform și punea în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. […]
Vicepremierul Mihai Popșoi, la UNESCO: „Educația și adevărul sunt cele mai puternice arme în apărarea democrației” # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. În cadrul reuniunii, ministrul Popșoi a subliniat importanța cooperării internaționale în promovarea păcii, educației, culturii și respectului pentru diversitate, și a evidențiat rolul diplomației multilaterale într-o perioadă marcată de provocări majore și transformări globale. „Pacea nu […]
Fermierii moldoveni au primit în octombrie subvenții de 70,84 milioane de lei pentru investiții și plăți directe # Curentul.md
În luna octombrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată cererile de acordare a subvențiilor în valoare totală de 70,84 milioane de lei. Banii sunt orientați către producători agricoli și proiecte de investiții în agricultură și mediul rural, prin diverse măsuri de sprijin. Din totalul sumei autorizate, aproximativ 120 de […]
Valeriu Chiveri, noul vicepremier pentru Reintegrare, și-a anunțat prioritățile pentru mandatul său. Este vorba despre: Promovarea procesului de reintegrare graduală; Asigurarea accesului la servicii publice de calitate pentru toți cetățenii; Implementarea reformelor aliniate la standardele europene; Consolidarea parcursului european al țării, pentru pace și prosperitate.
Etapa de transmitere a lucrărilor pentru concursul de ilustrații „Crăciunul mEU acasă”, organizat de Biroul pentru Integrare Europeană, s-a încheiat. „Ne bucură interesul atât de mare al publicului de toate vârstele. În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie am primit peste 50 de lucrări autentice, care reflectă frumusețea tradițiilor noastre naționale și apartenența Moldovei la […]
Andrei Năstase: Traficanții de droguri care implică minori trebuie condamnați pe viață # Curentul.md
„Copiii noștri nu trebuie să devină victimele nepăsării noastre! Am spus-o de atâtea și atâtea ori și insist: traficanții de droguri care implică minorii merită închisoare pe viață. Da, Legea trebuie înăsprită, fără scuze, fără portițe, fără „dar”. Și avem pentru asta o majoritate parlamentară suficientă. Trebuie doar să dea dovadă de voință, să ia […]
Locatarii Complexului locativ de pe str. Alexandru cel Bun 115 din Chișinău – adresare către jurnaliști: Unii, pretinzându-se jurnaliști de investigație, încearcă să ponegrească proiectul… # Curentul.md
Locatarii Complexului locativ de pe str. Alexandru cel Bun 115, mun. Chișinău, au venit cu o adresare către reprezentanții mass-media: „Stimați reprezentanți ai mass-media, În primul rând, permiteți-ne să vă adresăm mulțumiri pentru susținerea și corectitudinea de care ați dat dovadă în reflectarea cazului nostru. După cum bine cunoașteți, noi, proprietarii apartamentelor din Complexul locativ de […]
Igor Munteanu: Guvernul Munteanu trebuie să reducă birocrația, să combată corupția și să liberalizeze piața # Curentul.md
Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a constatat că „se conturează tot mai clar mandatul cu care vine noul PM, Alexandru Munteanu, la cârma guvernului central: Creștere economică, rezilienta, competitivitate”. Totodată, politicianul a menționat că, înainte de a ieși din „portul” convențional de unde se pornește în cursa sa politică, prim-ministrul trebuie să […]
Șase persoane trimise în judecată pentru agresarea preotului din Grinăuți, scos cu forța din biserică de către enoriaşi # Curentul.md
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința unui preot și a membrilor familiei acestuia. Potrivit probelor acumulate, la 15 iulie 2025, învinuiții, […]
Compensații la căldură: Ministerul Muncii raportează un interes masiv din partea populației # Curentul.md
Doar în prima zi de la lansarea înregistrării pe platforma compensatii.gov.md, au depus cerere deja 95 698 de solicitanți, dintre care 38 079 cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor. Despre aceasta a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale, informează CURENTUL. Ministrul Natalia Plugaru a spus că, colegii de la Linia Verde au reușit să ajute […]
CEC: 9 noiembrie, termen limită pentru acreditarea observatorilor la alegerile locale noi # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că pe 9 noiembrie 2025 se încheie perioada de depunere a cererilor pentru solicitarea acreditării observatorilor pentru monitorizarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025. Asociațiile obștești/organizațiile neguvernamentale din țară sau din străinătate pot solicita acreditarea observatorilor doar dacă în statutul lor sau în alte acte interne ale acestora se […]
Noul ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari, a fost prezentat ieri echipei ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul a subliniat importanța continuării reformelor din domeniul justiției, esențiale pentru consolidarea statului de drept și pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană. În mesajul său, ministrul Vladislav Cojuhari a mulțumit pentru încrederea acordată și a afirmat că „Vom […]
Echipa Republicii Moldova a câștigat aurul pentru al cincilea an consecutiv la olimpiada mondială de robotică FIRST Global Challenge 2025 # Curentul.md
Elevii din Republica Moldova au obținut o nouă performanță remarcabilă pe arena internațională. La competiția FIRST Global Challenge 2025, desfășurată în Panama City, echipa Moldovei a câștigat medalia de aur, marcând al cincilea an consecutiv în care tinerii moldoveni urcă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la cea mai prestigioasă olimpiadă mondială de robotică […]
Ion Ceban: Vom înainta Guvernului propuneri pentru soluționarea problemelor din Chișinău # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a anunțat că vor fi pregătite o serie de propuneri privind problemele din Chișinău și vor fi înaintate noului Guvern, informează CURENTUL. Edilul a spus că a discutat cu prim-ministrul Alexandru Munteanu despre necesitatea unor întrevederi mai ample privind problemele și prioritățile Capitalei. „În acest sens, am solicitat colegilor să pregătească […]
Ministrul de Interne Daniella Misail-Nichitin anunță măsuri pentru drumuri mai sigure și frontiere modernizate # Curentul.md
Daniella Misail-Nichitin, ministrul Afacerilor Interne, la începutul noului mandat, a prezentat „direcțiile clare pentru un Minister al Afacerilor Interne mai aproape de oameni”. Oficialul a spus că prioritățile sale sunt: creșterea siguranței oamenilor în familie, în comunitate și în spațiile publice; mai multă securitate pe drumurile publice, prin reducerea numărului de accidente; gestionare mai eficientă […]
A început noua etapă de evaluare a judecătorilor: trei magistrați audiați în prima zi la Chișinău # Curentul.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a început o nouă rundă de audieri, care se va desfășura pe parcursul a trei zile. În prima zi au fost examinate dosarele de evaluare a trei magistrați: Sergiu Stratan, candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ruxanda Pulbere, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău, și […]
Ion Ceban: Integrarea europeană trebuie tratată ca un obiectiv național, nu ca o temă de campanie # Curentul.md
Primarul capitaleu, Ion Ceban, liderul MAN, susține că integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie privită dincolo de contextul politic și electoral, ca un obiectiv de țară care presupune transformări profunde în domeniile democrației, economiei și statului de drept. „Este foarte important ca integrarea europeană să nu mai fie tratată doar ca o temă politică, de […]
În noaptea zilei de 4 noiembrie 2025, ora 01:28, angajații IGSU din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița. La fața locului au fost îndreptate trei echipe de pompieri. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins o […]
Maia Sandu se întâlnește la Bruxelles cu liderii europeni pentru a discuta integrarea Republicii Moldova în UE # Curentul.md
Președinta Maia Sandu, efectuează astăzi o vizită de lucru la Bruxelles. Pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt. Discuțiile se vor […]
Răzbunare după un conflict mai vechi: bărbat condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare pentru vătămare corporală gravă # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru vătămare gravă intenționată a integrității corporale a unei persoane, faptă comisă împreună cu un complice. Potrivit probelor din dosar, incidentul a avut loc în noaptea […]
Salvare la limită în Căușeni: un bărbat nevăzător a fost scos dintr-o groapă de echipele IGSU # Curentul.md
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în seara zilei de 31 octombrie, în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni, pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă. Cazul a fost semnalat la Serviciul 112 la ora 20:57. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul, în vârstă de 68 de ani și nevăzător, a părăsit […]
Sinteza CNA: Scheme de corupție deconspirate în Educație și domeniul fiscal, sechestre de 2,2 milioane de lei aplicate # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii corupției, precum și al măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii anticorupție au deconspirat o schemă de delapidare a mijloacelor bănești aflate la balanța Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din mun. Chișinău. Două persoane cu […]
Doi bărbați din Drochia, condamnați la 8 și 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri în valoare de 200.000 de lei # Curentul.md
Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la pedepse de opt și, respectiv, nouă ani de închisoare, în urma unui dosar penal instrumentat de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Condamnările vin după o captură de droguri de tip PVP, cu o valoare estimată la aproximativ 200.000 de […]
Serviciul Vamal a colectat peste 771 milioane de lei la bugetul de stat în ultima săptămână a lunii octombrie # Curentul.md
În perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 771,9 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 33,4 miliarde lei. Totodată, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025, de către persoane fizice au […]
Comisia Electorală Centrală informează că, alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, pot depune cereri privind votarea la locul aflării (cu urna de vot mobilă). Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate […]
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a spus că în această săptămână se împlinesc 2 ani de activitate din cel de-al doilea mandat. „În cel mai scurt timp vom prezenta un raport pe îl vom face public, cu toate realizările și proiectele pe care am reușit să le facem în această perioadă. Sunt 2 […]
Ministerul Finanțelor și Curtea de Conturi au discutat despre actualizarea Ghidului de management al riscurilor # Curentul.md
La data de 30 octombrie 2025, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit o ședință de lucru dintre reprezentanții Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern (CFPI) a Ministerului Finanțelor și reprezentanții CCRM. Ministerul Finanțelor, prin intermediul Direcției politici în domeniul CFPI, în calitate de autoritate publică responsabilă de elaborarea și dezvoltarea […]
Primele 10 blocuri mici de locuințe din Moldova trec la etapa de proiectare tehnică pentru reabilitare energetică # Curentul.md
Asociațiile de Proprietari din Condominiu (APC) care administrează 15 blocuri mici de locuințe, selectate la începutul acestui an pentru a beneficia gratuit de audituri energetice, au primit acum rapoartele elaborate pentru clădirile lor. Auditurile energetice evaluează performanța energetică actuală a clădirilor și propun măsuri adecvate de reabilitare pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea facturilor la […]
Halterofilele Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus Republicii Moldova trei medalii de bronz la Campionatele Europene de haltere pentru sportivi sub 20 și sub 23 de ani, desfășurate în Albania. Alexandrina Ciubotaru a obținut două medalii de bronz în competiția rezervată juniorilor „sub 20 de ani”, la categoria de până la 77 de kilograme. […]
De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor”, pe platforma compensatii.gov.md. Guvernul oferă compensații la energie pentru sezonul rece 2025–2026, care include lunile noiembrie–martie. Și în acest an, compensațiile vor fi oferite sub formă de plată monetară, achitată lunar. Beneficiarii vor putea primi banii pe cardul social – dacă primesc […]
