Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil din Aeroport
Moldpres, 7 noiembrie 2025 13:20
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil din Aeroportul Internațional Chișinău, pentru ca statul să preia infrastructura și resursele companiei. Data-limi...
Acum 15 minute
13:30
Siegfried Mureșan: „Biroul Parlamentului European la Chișinău va facilita sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE” # Moldpres
Deschiderea Biroului Parlamentului European la Chișinău reprezintă un pas important în consolidarea legăturilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, oferind un canal direct de comunicare cu cetățenii și autoritățile locale, potrivit lui Siegfried Mureș...
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:10
Roberta Metsola, despre lansarea negocierilor de aderare la UE a R. Moldova și Ucrainei: „Parlamentul European va susține soluții creative pentru depășirea obstacolelor” # Moldpres
Bruxelles-ul susține lansarea cât mai curând posibil a negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată la Chișinău. În contextul în care Ungaria se opune lansării negocie...
13:00
13:00
VIDEO // Linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare. 99 la sută din lucrările de construcție și instalare au fost realizate # Moldpres
Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău se apropie de final. Progresul general depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99%. Astfel, toate cele 507 fundații ale Liniei au fost executat...
12:50
VIDEO // Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal: obiective de digitalizare și aliniere europeană # Moldpres
Noul director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a fost prezentat astăzi efectivului instituției de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Evenimentul marchează oficial preluarea conducerii autorității vamale și continuarea reformelor &icir...
Acum 2 ore
12:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află în vizită la Chișinău pentru a reconfirma sprijinul politic acordat aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.În discursul ținut în Legislativul de la Chișinău, Roberta Metsola a su...
12:20
12:10
Parlamentul a constituit grupurile parlamentare de prietenie cu alte state: Rusia și Belarus excluse # Moldpres
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Proiectul de hotărâre, care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor, a fost adoptat astăzi cu votul a 70 de deputați, transmite MOLDPRES.Conf...
12:00
Elevii din Drochia și Briceni primesc două laboratoare FabLab pentru proiecte educative moderne # Moldpres
Elevii din Drochia și Briceni vor avea posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile în domeniile Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică (STEAM) datorită noilor laboratoare FabLab inaugurate la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Drochia și ...
Acum 4 ore
11:40
Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are de astăzi opt deputați noi. Joi, Curtea Constituțională a validat mandatele deputaților Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca și...
11:30
Roberta Metsola, discurs în plenul Parlamentului: „Uniunea Europeană are nevoie de Moldova la fel cum Moldova are nevoie de Uniunea Europeană” # Moldpres
Republica Moldova a demonstrat „curaj, determinare și maturitate politică” în parcursul său european și că Uniunea Europeană este pregătită să facă „absolut totul” pentru a o sprijini în deschiderea negocierilor de aderare. Declarați...
11:20
Experți feroviari europeni au evaluat patrimoniul și modernizarea Căii Ferate din Moldova # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a găzduit pe 6 noiembrie 2025 vizita delegației participanților la instruirea internațională „Interoperability Training”, eveniment dedicat consolidării cunoștințelor privind interopera...
11:10
Președintele Republicii Moldova și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susțin astăzi, la Chișinău, o conferință de presă.În această dimineață, Roberta Metsola a ținut un discurs în Parlamentul țării.Președinta Parlamentului...
11:10
Emil Ceban: „Procesul de eliberare a diplomelor la USMF „Nicolae Testemițanu” este riguros reglementat, iar semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii” # Moldpres
Procesul de eliberare a diplomelor la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova este unul digitalizat și riguros reglementat, iar semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii emise.&n...
11:00
Avanpremieră la Teatrul „Alexei Mateevici”: „Și ce va fi cu noi acum?” – dragoste și supraviețuire în război # Moldpres
Teatrul „Alexei Mateevici” aduce pe scenă o nouă premieră emoționantă: „Și ce va fi cu noi acum?”, un spectacol realizat după monodrama lui Dumitru Crudu, în regia lui Sergiu Chiriac. Avanpremiera va avea loc astăzi, 7 noiembrie, cu înc...
11:00
Igor Grosu: „Revenirea Robertei Metsola în Parlament confirmă sprijinul constant al UE pentru R. Moldova” # Moldpres
Viitorul țării noastre este european, iar sprijinul instituțiilor europene rămâne esențial pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova, a declarat Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în cadrul ședinței desfășurate în Parl...
10:50
Canada studiază posibilitatea de a participa la concursul Eurovision, o dorinţă care figurează în cele 500 de pagini ale bugetului guvernului lui Mark Carney, publicat marţi. În acest document, guvernul afirmă că „analizează în prezent, în co...
10:40
Peste 62 000 de familii au depus cereri pentru compensații la energie în ultimele 24 de ore # Moldpres
În ultimele 24 de ore, peste 62 000 de familii au depus cereri, iar până în prezent, 303 184 de gospodării s-au înregistrat pe platforma http://compensatii.gov.md, transmite MOLDPRES.Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunța...
10:40
Trei șoferi au fost condamnați pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate # Moldpres
Procuratura Soroca, Oficiul Florești, anunță despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în privința unor șoferi care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat, iar Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a raportat o condamnare similară &i...
10:30
Sprijinul Regatului Țărilor de Jos pentru modernizarea agriculturii moldovenești a fost subiectul central al unei întrevederi dintre secretarii de stat ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Vasile Șarban și Andrian Digolean, cu o delegație ola...
10:30
Trafic aerian record pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău în luna octombrie # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău continuă să înregistreze o creștere semnificativă a traficului aerian, menținând tendința ascendentă din ultimele luni. Datele statistice pentru luna octombrie 2025 arată un volum record de ...
10:20
Vicepreședinta unei organizații teritoriale a Partidului „Șor”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Moldpres
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță cauza penală în care vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani din municipiul Chișinău a Partidului Politic „Șor” este acuzată de complicitate la fina...
10:10
R. Moldova participă din nou la competiția „Destinația Anului”. Publicul poate nominaliza obiectivele preferate din țară # Moldpres
Publicul este invitat să nominalizeze cele mai frumoase locuri și experiențe turistice din țară. Competiția națională este organizată de Oficiul Național al Turismului, cu susținerea Ministerului Culturii, și se desfășoară în paralel în România ș...
09:50
Peste 2 mii de antreprenori, cu risc de neconformare fiscală, monitorizați de SFS: Contribuțiile acestora la buget au crescut cu 15 la sută # Moldpres
Peste 2 mii de antreprenori, în activitatea cărora au fost identificate riscuri de neconformare fiscală, sunt monitorizați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Procesul a fost inițiat în iulie curent și va dura un an. Ca rezultat al acestuia, contribuțiile la buge...
09:50
VIDEO // Grup infracțional destructurat în Penitenciarul din Brănești: patru deținuți, bănuiți de creare și conducere a unei organizații criminale # Moldpres
Procurorii Procuraturii Hâncești, Oficiul Leova, în comun cu ofițerii Direcției criminalității organizate, cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai detașamentului &bdqu...
Acum 6 ore
09:40
Republicanii şi democraţii din Congresul SUA critică Pentagonul pentru retragerea trupelor din România # Moldpres
Republicanii şi democraţii din Congresul SUA au făcut o rară alianţă pentru se opune planului Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând - printr-un demers oficial - că această mişcare ar putea transmite un mesaj de retragere în...
09:10
Pe parcursul zilei de vineri, între orele 08:00 și 17:00, accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi restricționat temporar. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintei Parlamentului Europea...
09:00
USMF „Nicolae Testemițanu” s-a autosesizat și va iniția o anchetă internă în cazul medicilor din România # Moldpres
Administrația Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-a autosesizat și va iniția o anchetă internă după ce autoritățile din România au efectuat percheziții într-un dosar care vizează mai mu...
09:00
Cotația dolarului scade ușor la sfârșit de săptămână, iar euro se apreciază cu patru bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, dolarul costă 17 lei și 11 bani, fiind mai ieftin cu un ban. Moned...
Acum 12 ore
02:00
Ambasadorii României și Ucrainei au reafirmat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova și pentru pace durabilă în regiune # Moldpres
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut întrevederi cu ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu, și cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, comunică MOLDPRES.În cadrul întrevederii cu ...
Acum 24 ore
21:30
China are un nou Ambasador în Moldova. Dong Zhihua: „Fie ca prietenia tradițională dintre China și Moldova să se maturizeze ca un vin bun, iar relațiile bilaterale să fie la fel de solide ca Marele Zid Chinezesc" # Moldpres
Republica Populară Chineză are o nouă ambasadoare în Republica Moldova – Excelența Sa Dong Zhihua, care a sosit la Chișinău și a făcut primele declarații pe Aeroportul Internațional, la începutul mandatului său diplomatic. În mesajul său public...
21:30
2.500 de oameni, blocați sub pământ după un puternic atac rusesc asupra minelor din Dnepropetrovsk # Moldpres
Armata rusă a lansat joi un atac asupra regiunii Dnepropetrovsk, distrugând opt mine de cărbune, potrivit Ministerului Energiei din Ucraina. La momentul atacului, 2.595 de mineri se aflau sub pământ. Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare...
19:40
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice pentru ultimele două luni ale anului # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, alocația pe...
17:30
CEC a stabilit cuantumul alocațiilor pentru partidele politice în funcție de rezultatele alegerilor # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, cuantumul lunar al alocațiilor financiare din bugetul de stat destinate partidelor politice, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.A...
17:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului. Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al Legislativului în cadrul ședinței de astăzi, transmite MOLDPRES cu referire la S...
16:50
16:50
Cristina Gherasimov: „Republica Moldova rămâne fermă în fața provocărilor hibride și își continuă parcursul european” # Moldpres
Republica Moldova a reușit să facă față tuturor amenințărilor și provocărilor hibride din ultima perioadă, continuând să avanseze pe agenda de integrare europeană, a declarat viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul un...
16:50
Moldova avansează în proiectele de conectare la rețeaua UE prin parteneriat european pentru transport # Moldpres
Republica Moldova consolidează cooperarea regională în infrastructura de transport, în cadrul participării la cel de-al 7-lea Comitet Director de Coordonare privind conectivitatea transfrontalieră Moldova–România–Ucraina–UE. În ...
16:30
Întrevedere de curtoazie a viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, l-a primit astăzi într-o vizită de curtoazie pe Ambasadorul Irlandei în Republica Moldova, E.S. Miles Gerain.În cadrul dialogului, a avut loc un schimb de opinii privind evoluțiile în procesul ...
16:20
Ministerul Educației și Cercetării cere anularea „Legii educației” adoptate de Adunarea Populară a Găgăuziei # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării /MEC/ s-a autosesizat în legătură cu adoptarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a așa-numitei „Legi a Educației”, act normativ care, potrivit instituției, contravine legislației naționale și depășește co...
16:10
Roberta Metsola: „Progresele obținute de R. Moldova în procesul de aderare demonstrează o determinare și reziliență extraordinare” # Moldpres
Progresele remarcabile în procesul de reforme și în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană, obținute de Republica Moldova, reprezintă dovada „unei determinări și reziliențe extraordinare, mai ales în fața interferențelor și amenințărilo...
15:40
Republica Moldova se pregătește pentru gestionarea fondurilor europene. Scenariile pentru crearea cadrului instituțional, discutate la o ședință consultativă # Moldpres
Republica Moldova se pregătește pentru gestionarea fondurilor europene. Scenariile propuse pentru crearea cadrului instituțional în acest sens au fost discutate în cadrul unei ședințe consultative cu reprezentanții tuturor instituțiilor implicate în Capit...
15:10
Colaborare logistică între CFM și Portul Giurgiuleşti: mărfurile vor circula mai rapid și eficient # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și Portul Internațional Liber Giurgiulești intensifică colaborarea pentru dezvoltarea unei legături logistice feroviare care să faciliteze transportul mărfurilor între calea ferată și port, ...
15:00
Gestionarea deșeurilor cu diferențe între urban și rural: un studiu național dezvăluie tendințele ecologice ale moldovenilor # Moldpres
Un studiu sociologic privind modul în care cetățenii din Republica Moldova percep gestionarea deșeurilor și serviciile de colectare a fost prezentat astăzi la Ministerul Mediului. Cercetarea oferă date concrete despre felul în care oamenii gestionează deșeuril...
14:50
PAS va avea opt deputați noi în Parlament. Mandatele au fost validate de Curtea Constituțională # Moldpres
Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea opt deputați noi. Fotoliile vor fi ocupate de Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca, Gheorghe Ichim și Valeriu Carţîn. Mandat...
14:40
Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este menținută la nivelul de 6,0% anual. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), cu unanimitate de voturi, transmite MOLDPRES.De as...
14:40
Laboratoarele Centrului Național pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor (I.P. CNSAPSA) au obținut reacreditarea și extinderea domeniului de acreditare în conformitate cu standardele internaționale. Reevaluarea a fost realizată împreun...
14:30
Republica Moldova are toată deschiderea instituțiilor europene pentru a avansa în procesul de aderare și pentru a implementa reformele necesare, a declarat viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unei întrevederi la Brux...
