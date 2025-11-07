Vicepreședinta unei organizații teritoriale a Partidului „Șor”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii

11:30

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a decedat, după ce mașina în care se afla s-a lovit de un copac. Accidentul s-a produs, miercuri, pe drumul Otaci-Dondușeni, transmite MOLDPRES.Solicitată de agenție, ofițera de presă a poliției Svetlana Talpă a co...