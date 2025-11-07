Dmitri Torner, despre cea mai potrivită platformă de dialog între Guvern şi partenerii de dezvoltare, la prima etapă

Oficial.md, 7 noiembrie 2025 13:20

Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în contextul învestirii noului Guvern,..

Acum o oră
13:00
Biroul Permanent al Parlamentului European va activa la Chișinău Oficial.md
La Chișinău va fi deschis oficial un Birou Permanent al Parlamentului European. Președintele Parlamentului, Igor..
13:00
Lucrările la linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare Oficial.md
Progresul general al lucrărilor depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în..
Acum 2 ore
12:30
Noul director al Serviciului Vamal a a fost prezentat echipei Oficial.md
Noul director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a fost prezentat astăzi efectivului..
12:20
Republica Moldova va găzdui conferința internațională „Femei pentru Securitate” Oficial.md
Pe 11 – 12 noiembrie, Republica Moldova va găzdui conferința internațională „Femei pentru Securitate” pentru..
12:20
Au fost constituite 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state Oficial.md
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse..
12:10
Președinta Parlamentului European a discutat cu Igor Grosu Oficial.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a întâlnit astăzi dimineață cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor..
12:10
Reacția „Double Case” la investigația anunțată de CNPF Oficial.md
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională..
Acum 4 ore
11:40
Alexandru Munteanu, în discuții cu Ambasadoarea UE în Republica Moldova Oficial.md
Guvernul va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea..
11:30
Stația de reglare-măsurare a gazelor din Bălți a fost pusă în funcțiune Oficial.md
Stația de reglare-măsurare a gazelor de tip construcție capitală №5, situată în municipiul Bălți, a..
11:30
Ce model economic va alege noul Guvern al Republicii Moldova? Oficial.md
Noul Guvern al Republicii Moldova este decis să pună accent pe dezvoltarea economiei. Cel puţin,..
11:30
Reacția ministrului Sănătății la unele informații din spațiul public Oficial.md
În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind ancheta autorităților române referitoare la diplomele..
11:30
Fracțiunea parlamentară PAS are opt deputați noi Oficial.md
Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are opt deputați noi. Joi, Curtea Constituțională a validat..
10:40
Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul Oficial.md
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani,..
10:40
(VIDEO) Roberta Metsola – în Parlamentul Republicii Moldova Oficial.md
Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, astăzi se află într-o vizită la Chișinău. Oficialul a venit..
10:00
Irina Vlah, alături de Ambasadorul Azerbaidjanului: Sunt convinsă că relațiile puternice dintre Moldova și Azerbaidjan vor continua să se consolideze Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia e limitată pe perioada examinării..
09:50
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
Acum 6 ore
09:30
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice, conform performanțelor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor..
09:30
Acces limitat în Capitală pentru ziua de astăzi Oficial.md
Primăria Chișinău informează că pe parcursul zilei de 07 noiembrie 2025 (orele 08:00 – 17:00),..
08:40
Curtea de Conturi găzduiește un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioada 3–6 noiembrie 2025, a organizat un..
08:40
Consolidarea relațiilor moldo-ucrainene, discutată la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova Oficial.md
Colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova și Ucraina și importanța continuării acesteia în sectoare cheie a..
Acum 24 ore
17:30
Igor Grosu propune candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general..
16:50
Peste 176 mii apeluri recepționate de Serviciul 112 Oficial.md
În luna octombrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 176 774..
16:20
Prezentarea studiului sociologic privind gestionarea deșeurilor în Republica Moldova Oficial.md
Astăzi, la Ministerul Mediului, a fost prezentat studiul sociologic despre modul în care cetățenii din..
16:10
UEFA Playmakers. Magia Disney și fotbalul se întâlnesc la Orhei Oficial.md
Programul UEFA Playmakers, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu UEFA și Disney,..
15:50
Întrevedere de curtoazie a viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova Oficial.md
Astăzi, 6 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, l-a primit într-o vizită de curtoazie..
15:50
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic PAS Oficial.md
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune..
14:20
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Moldova este apreciată pentru rezultatele obținute și progresele bune înregistrate în mai multe domenii Oficial.md
Aflată la Bruxelles, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a analizat împreună cu Marta Kos,..
Ieri
13:10
U15. Moldova va găzdui un turneu de dezvoltare UEFA Oficial.md
În perioada 18-23 noiembrie, naționala U15 a Moldovei va participa la un Turneu de Dezvoltare..
13:00
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al..
13:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” – precizări în contextul controlului efectuat de către CEC: Rezultatele sale vor dovedi că suspiciunile ce există privind corectitudinea finanţării activităţii formaţiunii nu sunt întemeiate Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al..
12:50
Piotr Vlah: Găgăuzii nu sunt împotriva integrării europene, pentru că UE înseamnă bunăstare, stabilitate, stat de drept Oficial.md
Găgăuzii nu sunt împotriva integrării europene, pentru că UE înseamnă bunăstare, stabilitate, stat de drept,..
12:00
EUroBRIDGE_UA_MD a fost lansat la Chișinău Oficial.md
La Chișinău a fost lansat EUroBRIDGE_UA_MD, un proiect european multilateral și inedit, cu participarea municipalității...
12:00
Percheziții în 3 cauze penale privind activitatea ilicită de întreprinzător Oficial.md
Azi dimineață, ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, sub conducerea..
12:00
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon..
12:00
Produse lactate gratuite pentru sugarii și copiii mici din Capitală Oficial.md
Primăria Chișinău continuă să implementeze Programul municipal de asigurare gratuită cu produse lactate și formule..
12:00
BRD lansează o nouă rundă de granturi pentru susținerea inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei – Diaspora Engagement Hub Oficial.md
Biroul relații cu diaspora anunță lansarea unei noi runde de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de..
11:50
Liderul MAN: De ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova? Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, într-o postare pe pagina sa de Facebook, se..
11:50
(VIDEO) Eugen Osmochescu: Guvernul își propune să accelereze creșterea economică Oficial.md
Eugen Osmochescu, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, afirmă că Republica Moldova trece la..
11:50
Percheziții CNA și PA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar..
10:30
Doina Gherman: Comisia pentru politică externă renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus Oficial.md
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu..
10:30
Fracțiunea PSRM a cerut crearea în Parlament a grupurilor de prietenie cu Rusia și Belarus Oficial.md
Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu..
10:20
Roberta Metsola vine la Chișinău. Iată programul vizitei Oficial.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua, la 7 noiembrie, o vizită oficială la Chișinău...
10:20
Continuă înregistrarea pe compensatii.gov.md – au fost depuse peste 240 mii cereri Oficial.md
Cetățenii continuă să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md. Din 3 noiembrie și până la această oră, 240..
09:00
Noua conducere a Cancelariei de Stat a fost prezentată echipei Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu i-a prezentat echipei Cancelariei de Stat pe secretarul general al Guvernului, Alexei..
09:00
S-au dat drept polițiști și au șantajat două femei care practicau prostituția, obținând bani în schimbul nedivulgării acțiunilor ilegale Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare..
5 noiembrie 2025
19:20
Parlamentul se va convoca în ședință vineri Oficial.md
Parlamentul se va convoca în ședință plenară pentru a constitui grupurile parlamentare de prietenie și..
15:10
Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos facilitează accesul la muncă pentru membrii de familie ai diplomaților Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și..
15:00
PAS va avea 8 deputați noi Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a 8 mandate de deputat în Parlamentul..
15:00
Dumitru Lazăr, numit în funcție de șef al Inspectoratului General pentru Migrație Oficial.md
Astăzi, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat angajaților IGM pe domnul Lazăr Dumitru, numit..
