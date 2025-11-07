Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului

Oficial.md, 7 noiembrie 2025 09:50

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..

Acum 10 minute
10:00
Irina Vlah, alături de Ambasadorul Azerbaidjanului: Sunt convinsă că relațiile puternice dintre Moldova și Azerbaidjan vor continua să se consolideze Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia e limitată pe perioada examinării..
Acum 30 minute
09:50
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
Acum o oră
09:30
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice, conform performanțelor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor..
09:30
Acces limitat în Capitală pentru ziua de astăzi Oficial.md
Primăria Chișinău informează că pe parcursul zilei de 07 noiembrie 2025 (orele 08:00 – 17:00),..
Acum 2 ore
08:40
Curtea de Conturi găzduiește un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioada 3–6 noiembrie 2025, a organizat un..
08:40
Consolidarea relațiilor moldo-ucrainene, discutată la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova Oficial.md
Colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova și Ucraina și importanța continuării acesteia în sectoare cheie a..
Acum 24 ore
17:30
Igor Grosu propune candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general..
16:50
Peste 176 mii apeluri recepționate de Serviciul 112 Oficial.md
În luna octombrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 176 774..
16:20
Prezentarea studiului sociologic privind gestionarea deșeurilor în Republica Moldova Oficial.md
Astăzi, la Ministerul Mediului, a fost prezentat studiul sociologic despre modul în care cetățenii din..
16:10
UEFA Playmakers. Magia Disney și fotbalul se întâlnesc la Orhei Oficial.md
Programul UEFA Playmakers, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu UEFA și Disney,..
15:50
Întrevedere de curtoazie a viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova Oficial.md
Astăzi, 6 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, l-a primit într-o vizită de curtoazie..
15:50
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic PAS Oficial.md
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune..
14:20
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: Moldova este apreciată pentru rezultatele obținute și progresele bune înregistrate în mai multe domenii Oficial.md
Aflată la Bruxelles, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a analizat împreună cu Marta Kos,..
13:10
U15. Moldova va găzdui un turneu de dezvoltare UEFA Oficial.md
În perioada 18-23 noiembrie, naționala U15 a Moldovei va participa la un Turneu de Dezvoltare..
13:00
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al..
13:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” – precizări în contextul controlului efectuat de către CEC: Rezultatele sale vor dovedi că suspiciunile ce există privind corectitudinea finanţării activităţii formaţiunii nu sunt întemeiate Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al..
12:50
Piotr Vlah: Găgăuzii nu sunt împotriva integrării europene, pentru că UE înseamnă bunăstare, stabilitate, stat de drept Oficial.md
Găgăuzii nu sunt împotriva integrării europene, pentru că UE înseamnă bunăstare, stabilitate, stat de drept,..
12:00
EUroBRIDGE_UA_MD a fost lansat la Chișinău Oficial.md
La Chișinău a fost lansat EUroBRIDGE_UA_MD, un proiect european multilateral și inedit, cu participarea municipalității...
12:00
Percheziții în 3 cauze penale privind activitatea ilicită de întreprinzător Oficial.md
Azi dimineață, ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, sub conducerea..
12:00
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon..
12:00
Produse lactate gratuite pentru sugarii și copiii mici din Capitală Oficial.md
Primăria Chișinău continuă să implementeze Programul municipal de asigurare gratuită cu produse lactate și formule..
12:00
BRD lansează o nouă rundă de granturi pentru susținerea inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei – Diaspora Engagement Hub Oficial.md
Biroul relații cu diaspora anunță lansarea unei noi runde de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de..
11:50
Liderul MAN: De ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova? Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, într-o postare pe pagina sa de Facebook, se..
11:50
(VIDEO) Eugen Osmochescu: Guvernul își propune să accelereze creșterea economică Oficial.md
Eugen Osmochescu, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, afirmă că Republica Moldova trece la..
11:50
Percheziții CNA și PA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar..
10:30
Doina Gherman: Comisia pentru politică externă renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus Oficial.md
Comisia pentru politică externă din Legislatura a XII-a renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu..
10:30
Fracțiunea PSRM a cerut crearea în Parlament a grupurilor de prietenie cu Rusia și Belarus Oficial.md
Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu..
10:20
Roberta Metsola vine la Chișinău. Iată programul vizitei Oficial.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua, la 7 noiembrie, o vizită oficială la Chișinău...
10:20
Continuă înregistrarea pe compensatii.gov.md – au fost depuse peste 240 mii cereri Oficial.md
Cetățenii continuă să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md. Din 3 noiembrie și până la această oră, 240..
Ieri
09:00
Noua conducere a Cancelariei de Stat a fost prezentată echipei Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu i-a prezentat echipei Cancelariei de Stat pe secretarul general al Guvernului, Alexei..
09:00
S-au dat drept polițiști și au șantajat două femei care practicau prostituția, obținând bani în schimbul nedivulgării acțiunilor ilegale Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare..
5 noiembrie 2025
19:20
Parlamentul se va convoca în ședință vineri Oficial.md
Parlamentul se va convoca în ședință plenară pentru a constitui grupurile parlamentare de prietenie și..
15:10
Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos facilitează accesul la muncă pentru membrii de familie ai diplomaților Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și..
15:00
PAS va avea 8 deputați noi Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a 8 mandate de deputat în Parlamentul..
15:00
Dumitru Lazăr, numit în funcție de șef al Inspectoratului General pentru Migrație Oficial.md
Astăzi, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat angajaților IGM pe domnul Lazăr Dumitru, numit..
14:20
Socialiștii – nemulțumiți de decizia Guvernului privind denunțarea Acordului cu Federația Rusă cu privire la crearea și funcționarea centrelor culturale Oficial.md
Fracțiunea parlamentară a Socialiștilor respinge categoric decizia Guvernului privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova..
14:00
Peste 20 de percheziții în Capitală în două dosare penale privind evaziunea fiscală și trafic de influență Oficial.md
Ofițerii de investigații și de urmărire penală din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS..
13:40
Guvernatorul UTA Găgăuzia depistat cu avere nejustificată de peste 1 mln. lei Oficial.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința Guvernatorului UTA..
13:40
International Tobacco SRL sărbătorește: „Sunt două decenii de muncă, investiții, modernizare și încredere în forțele proprii” Oficial.md
International Tobacco SRL, la 7 noiembrie curent, marchează 20 de ani de la restartul și..
13:40
Elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză Oficial.md
Guvernul a aprobat semnarea Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul..
13:20
Tudor Ulianovschi a anunțat că se retrage de la conducerea PSDE Oficial.md
Tudor Ulianovschi a anunțat despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE)...
13:20
Auditul performanței administrării entităților economice cu capital de stat – concluziile Curții de Conturi Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Asigură statul,..
13:20
Guvernul va înainta Parlamentului proiectul de lege privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi și va înainta Parlamentului spre examinare proiectul de lege..
13:20
Control coordonat la punctul de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu Oficial.md
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi..
13:20
Guvernul extinde lista beneficiarilor de burse pentru sportivi Oficial.md
Guvernul a decis să extindă programul de burse pentru sportivi, astfel încât elevii și tinerii care obțin..
13:20
Igor Dodon: Maia Sandu și PAS ar fi gata să se integreze în UE fără 20% din teritoriu Oficial.md
Președintele PSRM, Igor Dodon, a comentat declarațiile comisarilor europeni pe care guvernarea PAS le acceptă:..
11:50
O femeie a decedat după ce a fost înfiptă cu un cuțit în braț. Bărbatul condamnat la închisoare Oficial.md
Cu contribuția procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au întreprins acțiuni procesuale relevante la..
11:40
Peste 19 mii de persoane plasate în câmpul muncii de la începutul anului Oficial.md
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale..
11:20
PLDM își exprimă îngrijorarea profundă față de modul în care Comisia Europeană a evaluat progresele Republicii Moldova Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) consideră prezentarea Pachetului de Extindere 2025 al Comisiei Europene..
11:20
Concediu paternal extins pentru tații de gemeni sau tripleți Oficial.md
În cadrul şedinţei Cabinetului de miniștri din 5 noiembrie, Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul cu..
