/VIDEO/ Creditele s-ar putea ieftini: Măsura luată de BNM pentru relansarea economiei
TV8, 6 noiembrie 2025 21:00
/VIDEO/ Creditele s-ar putea ieftini: Măsura luată de BNM pentru relansarea economiei
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
21:10
Acum o oră
Acum 2 ore
20:10
Acum 4 ore
18:40
18:10
17:50
Acum 6 ore
17:20
16:50
16:20
15:50
15:40
Acum 8 ore
14:50
14:20
13:50
Acum 12 ore
13:30
13:30
13:00
12:30
12:20
12:20
11:50
11:30
11:20
11:20
11:20
10:50
09:20
08:50
Acum 24 ore
08:20
07:40
07:10
5 noiembrie 2025
23:30
22:50
22:20
22:10
21:40
Ieri
21:20
21:10
20:50
20:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.