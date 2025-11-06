/VIDEO/ Atac la o rafinărie și o centrală electrică din Rusia: Zeci de zboruri, anulate în toată țara

TV8, 6 noiembrie 2025 13:50

/VIDEO/ Atac la o rafinărie și o centrală electrică din Rusia: Zeci de zboruri, anulate în toată țara

Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:30
13:30
Acum 2 ore
13:00
12:30
12:20
12:20
Acum 4 ore
12:00
11:50
11:50
11:30
11:20
11:20
11:20
10:50
10:30
Acum 6 ore
10:10
10:00
09:40
09:20
08:50
08:20
Acum 8 ore
07:40
07:10
Acum 24 ore
23:30
22:50
22:20
22:10
21:40
21:20
21:10
20:50
20:20
19:50
19:10
18:40
18:20
17:50
17:20
17:00
16:50
16:20
15:50
15:30
15:20
15:00
14:50
14:30
14:20
Ieri
14:00
