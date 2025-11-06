Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.11.2025
ProTV.md, 6 noiembrie 2025 17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.11.2025
Acum 15 minute
17:10
Igor Grosu îl propune pe Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului
Acum 30 minute
17:00
Acum o oră
16:40
Un apel la fiecare 43 de secunde: ambulanțele din Republica Moldova luptă contra timpului, în timp ce peste 59 de mii de apeluri la 112 nu reprezintă urgențe reale
16:30
Ministerul Educației și Cercetării denunță așa-numita „Lege a Educației” adoptată de Adunarea Populară a Găgăuziei: actul încalcă grav legislația națională
Acum 2 ore
16:00
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Despre cine este vorba
15:50
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
15:50
Decizie istorică la Washington. Pentagonul vrea să trimită trupe la o bază militară din Damasc
15:30
Premieră pentru țara noastră. Republica Moldova - aleasă în calitate de președinte al Protocolului privind apa și sănătatea al OMS și UNECE
Acum 4 ore
14:50
Ucraina își va redenumi moneda națională. De ce renunță la „copeică”
14:40
Șoferița din Comrat, care a lovit un copil în timp ce își parca mașina - plasată în arest pentru 30 de zile
14:30
Cazul morții Andreei Cuciuc: A fost pornit un dosar penal. Cristian Botgros - citat pentru a fi audiat
14:10
Cum vor arăta noile bancnote euro din Bulgaria. Au fost prezentate oficial - FOTO
14:00
Elon Musk află astăzi dacă va putea deveni primul trilionar al planetei
13:50
Dumitru Lazăr - numit în funcție de șef al Inspectoratului General pentru Migrație
13:40
Doi copii, prinși după ce au încercat să fure un automobil. Unul dintre făptași ar putea sta trei ani la închisoare
Acum 6 ore
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.11.2025
12:50
Cum comentează Direcția Educație, Tineret și Sport perchezițiile dintr-un dosar de corupție în care sunt vizați un șef al Direcției și doi directori de școli
12:50
Gest inexplicabil. Un șofer - surprins în timp ce mergea pe contrasens minute în șir: Momentul când a fost observat de poliție - VIDEO
12:30
„Și eu cred că 700-800... Mai multișor. Săracu... ce o sa facă cu atât?”. CNA a publicat convorbirile telefonice din dosarul de corupție în care sunt vizați doi directori de școli și un șef din cadrul Direcției Educație, Tineret și Sport - AUDIO
12:20
Reținere ca-n filme, după ce doi tineri l-au șantajat pe un consătean cu 12 mii de euro, la Călărași. Ce riscă făptașii - VIDEO
12:20
Cazul TUX: Cinci persoane, printre care lideri ai platformei - reținuți, în urma mai multor percheziții în țara noastră - FOTO
12:10
Accident cumplit la Ocnița. O persoană a decedat pe loc, iar șoferul, care este polițist de frontieră, a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac - FOTO
12:00
Liderul organizației criminale „Machena”, Vladimir Moscalciuc - condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare după ce procurorii au contestat pedeapsa anunțară anterior
11:50
Un șofer - prins băut la volanul unui automobil: Se deplasa haotic pe o stradă din Bălți
11:50
Grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, suspendate pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Ce spune deputatul Doina Gherman
11:40
Victor Durbală își dă demisia din funcția de director al Agenției Moldsilva
11:30
UE blochează peste 200 de milioane de euro pentru Bulgaria. Reforma anticorupție nu e terminată
Acum 8 ore
11:20
Accident cumplit la Ocnița. Un polițist de frontieră a decedat pe loc, iar un alt bărbat a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac - FOTO
11:20
Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional din capitală: Sunt vizate 9 persoane, printre care un șef din Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și doi directori de școli
11:20
Patru judecători, audiați de Comisia Vetting: două dosare, transmise la reevaluare și două magistrate, una dintre care a deținut funcție de conducere
11:10
Percheziții în sistemul educațional din capitală: Sunt vizate 9 persoane, printre care un șef din Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și doi directori de școli
11:00
Percheziții în sistemul educațional din capitală: Sunt vizate 9 persoane, printre care un șef din Direcția Generală Educație, Tineret și Sport
10:50
Record în NHL! Primul jucător din istorie care atinge borna de 900 de goluri
10:40
Un bărbat, prins cu droguri într-un parc din capitală, după ce a încercat să fugă. Au fost ridicate 21 de pachețele cu narcotice
10:40
S-au dat drept polițiști și au șantajat două femei care practicau prostituția, obținând bani în schimbul nedivulgării acțiunilor ilegale. Doi bărbați - condamnați la închisoare
10:30
Cetățenii continuă să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md. Câte persoane au depus cerere, la trei zile de la lansare
10:20
Reacția Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, după scandalul cu diplomele false: „Vom colabora cu autoritățile competente”
10:20
Au înscenat o percheziție și au șantajat două prostituate cu bani. Doi bărbați, unul dintre care activa polițist, condamnați la închisoare
10:00
Accident cumplit la Ocnița. O persoană a decedat pe loc, iar alta a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac - FOTO
09:50
Mai mulți moldoveni - cercetați penal pentru că ar fi facilitat trecerea ilegală a unor persoane din Moldova în România. Procurorii au descins cu percheziții - VIDEO
09:50
Dosarul corupției de la liceul „Gheorghe Asachi”: electricianul instituției – reprezentant al unor firme contractate pentru reparații în liceu, cu soție doctoriță, angajată în calitate de măturătoare - zdg.md
09:30
Acum 12 ore
09:00
Cum a fost dat de gol Putin că își regizează întâlnirile oficiale. Amănuntele care au scăpat Kremlinului
08:50
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola - așteptată la Parlamentul Republicii Moldova unde va susține un discurs
08:40
Ucraina își va redenumi moneda națională. De ce renunță la „copeică”
08:30
Tragedia aviatică din Louisville a scos la iveală haosul din SUA. Controlorii de trafic, neplătiți din cauza crizei bugetare
08:20
Curs valutar BNM pentru 6 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Suspectul jafului de la Luvru este vedetă în mediul online. A fost paznic la un muzeu din Paris
08:10
Cer noros cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
22:40
Moscova acuză Statele Unite că „exersează un atac nuclear” asupra Rusiei
