Reținere ca-n filme, după ce doi tineri l-au șantajat pe un consătean cu 12 mii de euro, la Călărași. Ce riscă făptașii - VIDEO
ProTV.md, 6 noiembrie 2025 12:20
Reținere ca-n filme, după ce doi tineri l-au șantajat pe un consătean cu 12 mii de euro, la Călărași. Ce riscă făptașii - VIDEO
Acum 10 minute
12:30
„Și eu cred că 700-800... Mai multișor. Săracu... ce o sa facă cu atât?”. CNA a publicat convorbirile telefonice din dosarul de corupție în care sunt vizați doi directori de școli și un șef din cadrul Direcției Educație, Tineret și Sport - AUDIO # ProTV.md
„Și eu cred că 700-800... Mai multișor. Săracu... ce o sa facă cu atât?”. CNA a publicat convorbirile telefonice din dosarul de corupție în care sunt vizați doi directori de școli și un șef din cadrul Direcției Educație, Tineret și Sport - AUDIO
Acum 30 minute
12:20
Reținere ca-n filme, după ce doi tineri l-au șantajat pe un consătean cu 12 mii de euro, la Călărași. Ce riscă făptașii - VIDEO
Cazul TUX: Cinci persoane, printre care lideri ai platformei - reținuți, în urma mai multor percheziții în țara noastră - FOTO # ProTV.md
Cazul TUX: Cinci persoane, printre care lideri ai platformei - reținuți, în urma mai multor percheziții în țara noastră - FOTO
12:10
Accident cumplit la Ocnița. O persoană a decedat pe loc, iar șoferul, care este polițist de frontieră, a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac - FOTO # ProTV.md
Accident cumplit la Ocnița. O persoană a decedat pe loc, iar șoferul, care este polițist de frontieră, a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac - FOTO
Acum o oră
12:00
Liderul organizației criminale „Machena”, Vladimir Moscalciuc - condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare după ce procurorii au contestat pedeapsa anunțară anterior # ProTV.md
Liderul organizației criminale „Machena”, Vladimir Moscalciuc - condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare după ce procurorii au contestat pedeapsa anunțară anterior
11:50
Un șofer - prins băut la volanul unui automobil: Se deplasa haotic pe o stradă din Bălți
11:50
Grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, suspendate pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Ce spune deputatul Doina Gherman # ProTV.md
Grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, suspendate pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Ce spune deputatul Doina Gherman
11:40
Victor Durbală își dă demisia din funcția de director al Agenției Moldsilva
Acum 2 ore
11:30
UE blochează peste 200 de milioane de euro pentru Bulgaria. Reforma anticorupție nu e terminată # ProTV.md
UE blochează peste 200 de milioane de euro pentru Bulgaria. Reforma anticorupție nu e terminată
11:20
Accident cumplit la Ocnița. Un polițist de frontieră a decedat pe loc, iar un alt bărbat a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac - FOTO # ProTV.md
Accident cumplit la Ocnița. Un polițist de frontieră a decedat pe loc, iar un alt bărbat a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac - FOTO
11:20
Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional din capitală: Sunt vizate 9 persoane, printre care un șef din Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și doi directori de școli # ProTV.md
Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional din capitală: Sunt vizate 9 persoane, printre care un șef din Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și doi directori de școli
11:20
Patru judecători, audiați de Comisia Vetting: două dosare, transmise la reevaluare și două magistrate, una dintre care a deținut funcție de conducere # ProTV.md
Patru judecători, audiați de Comisia Vetting: două dosare, transmise la reevaluare și două magistrate, una dintre care a deținut funcție de conducere
11:10
Percheziții în sistemul educațional din capitală: Sunt vizate 9 persoane, printre care un șef din Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și doi directori de școli # ProTV.md
Percheziții în sistemul educațional din capitală: Sunt vizate 9 persoane, printre care un șef din Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și doi directori de școli
11:00
Percheziții în sistemul educațional din capitală: Sunt vizate 9 persoane, printre care un șef din Direcția Generală Educație, Tineret și Sport # ProTV.md
Percheziții în sistemul educațional din capitală: Sunt vizate 9 persoane, printre care un șef din Direcția Generală Educație, Tineret și Sport
10:50
Record în NHL! Primul jucător din istorie care atinge borna de 900 de goluri
10:40
Un bărbat, prins cu droguri într-un parc din capitală, după ce a încercat să fugă. Au fost ridicate 21 de pachețele cu narcotice # ProTV.md
Un bărbat, prins cu droguri într-un parc din capitală, după ce a încercat să fugă. Au fost ridicate 21 de pachețele cu narcotice
10:40
S-au dat drept polițiști și au șantajat două femei care practicau prostituția, obținând bani în schimbul nedivulgării acțiunilor ilegale. Doi bărbați - condamnați la închisoare # ProTV.md
S-au dat drept polițiști și au șantajat două femei care practicau prostituția, obținând bani în schimbul nedivulgării acțiunilor ilegale. Doi bărbați - condamnați la închisoare
Acum 4 ore
10:30
Cetățenii continuă să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md. Câte persoane au depus cerere, la trei zile de la lansare # ProTV.md
Cetățenii continuă să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md. Câte persoane au depus cerere, la trei zile de la lansare
10:20
Reacția Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, după scandalul cu diplomele false: „Vom colabora cu autoritățile competente” # ProTV.md
Reacția Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, după scandalul cu diplomele false: „Vom colabora cu autoritățile competente”
10:20
Au înscenat o percheziție și au șantajat două prostituate cu bani. Doi bărbați, unul dintre care activa polițist, condamnați la închisoare # ProTV.md
Au înscenat o percheziție și au șantajat două prostituate cu bani. Doi bărbați, unul dintre care activa polițist, condamnați la închisoare
10:00
Accident cumplit la Ocnița. O persoană a decedat pe loc, iar alta a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac - FOTO # ProTV.md
Accident cumplit la Ocnița. O persoană a decedat pe loc, iar alta a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un copac - FOTO
09:50
Mai mulți moldoveni - cercetați penal pentru că ar fi facilitat trecerea ilegală a unor persoane din Moldova în România. Procurorii au descins cu percheziții - VIDEO # ProTV.md
Mai mulți moldoveni - cercetați penal pentru că ar fi facilitat trecerea ilegală a unor persoane din Moldova în România. Procurorii au descins cu percheziții - VIDEO
09:50
Dosarul corupției de la liceul „Gheorghe Asachi”: electricianul instituției – reprezentant al unor firme contractate pentru reparații în liceu, cu soție doctoriță, angajată în calitate de măturătoare - zdg.md # ProTV.md
Dosarul corupției de la liceul „Gheorghe Asachi”: electricianul instituției – reprezentant al unor firme contractate pentru reparații în liceu, cu soție doctoriță, angajată în calitate de măturătoare - zdg.md
09:30
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
09:00
Cum a fost dat de gol Putin că își regizează întâlnirile oficiale. Amănuntele care au scăpat Kremlinului # ProTV.md
Cum a fost dat de gol Putin că își regizează întâlnirile oficiale. Amănuntele care au scăpat Kremlinului
08:50
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola - așteptată la Parlamentul Republicii Moldova unde va susține un discurs # ProTV.md
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola - așteptată la Parlamentul Republicii Moldova unde va susține un discurs
08:40
Ucraina își va redenumi moneda națională. De ce renunță la „copeică”
Acum 6 ore
08:30
Tragedia aviatică din Louisville a scos la iveală haosul din SUA. Controlorii de trafic, neplătiți din cauza crizei bugetare # ProTV.md
Tragedia aviatică din Louisville a scos la iveală haosul din SUA. Controlorii de trafic, neplătiți din cauza crizei bugetare
08:20
Curs valutar BNM pentru 6 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Suspectul jafului de la Luvru este vedetă în mediul online. A fost paznic la un muzeu din Paris # ProTV.md
Suspectul jafului de la Luvru este vedetă în mediul online. A fost paznic la un muzeu din Paris
08:10
Cer noros cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
22:40
Moscova acuză Statele Unite că „exersează un atac nuclear” asupra Rusiei
22:30
Acordul privind activitatea centrelor culturale cu Federația Rusă - denunțat de Guvern. Prima reacție de la Moscova - VIDEO # ProTV.md
Acordul privind activitatea centrelor culturale cu Federația Rusă - denunțat de Guvern. Prima reacție de la Moscova - VIDEO
22:20
Democratul Zohran Mamdani a câștigat primăria New York-ului. Donald Trump amenință cu retragerea fondurilor pentru oraș - VIDEO # ProTV.md
Democratul Zohran Mamdani a câștigat primăria New York-ului. Donald Trump amenință cu retragerea fondurilor pentru oraș - VIDEO
22:20
Napoli, Juventus și PSV Eindhoven au reușit doar egaluri cu adversarele lor - VIDEO
22:20
Bayern Munchen își continuă parcursul perfect de la startul sezonului, având 16 victorii pe linie - VIDEO # ProTV.md
Bayern Munchen își continuă parcursul perfect de la startul sezonului, având 16 victorii pe linie - VIDEO
22:20
Liverpool a obținut o victorie mare împotriva lui Real Madrid - VIDEO
22:10
Dacă s-ar acorda un premiu la categoria „ratarea sezonului”, un jucător din campionatul Marocului ar avea toate șansele să îl primească - VIDEO # ProTV.md
Dacă s-ar acorda un premiu la categoria „ratarea sezonului”, un jucător din campionatul Marocului ar avea toate șansele să îl primească - VIDEO
22:10
Toronto Raptors a obținut cea mai categorică victorie a sezonului în NBA - VIDEO
22:10
Atacantul clubului PSG, Desire Doue, a fost desemnat cel mai bun jucător de până la 21 de ani - VIDEO # ProTV.md
Atacantul clubului PSG, Desire Doue, a fost desemnat cel mai bun jucător de până la 21 de ani - VIDEO
22:00
Djokovic, start perfect la Atena! Sârbul și-a luat revanșa în fața omului care i-a provocat "traume" - VIDEO # ProTV.md
Djokovic, start perfect la Atena! Sârbul și-a luat revanșa în fața omului care i-a provocat "traume" - VIDEO
22:00
Lidera clasamentului mondial feminin din lumea tenisului, Aryna Sabalenka, a obținut a doua victorie la Turneul Campioanelor, unde participă opt cele mai bune jucătoare ale sezonului - VIDEO # ProTV.md
Lidera clasamentului mondial feminin din lumea tenisului, Aryna Sabalenka, a obținut a doua victorie la Turneul Campioanelor, unde participă opt cele mai bune jucătoare ale sezonului - VIDEO
21:50
Actorul Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat din lume de publicația People - VIDEO # ProTV.md
Actorul Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat din lume de publicația People - VIDEO
21:50
Divorțul și căsătoria devin mai scumpe: Guvernul aprobă majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de ASP, inclusiv actele de stare civilă - VIDEO # ProTV.md
Divorțul și căsătoria devin mai scumpe: Guvernul aprobă majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de ASP, inclusiv actele de stare civilă - VIDEO
21:40
Guvernul a votat. Radu Vrabie, noul director la Serviciul Vamal - VIDEO
21:40
Un tânăr din Orhei a fost reținut de poliție, fiind bănuit că face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii online - VIDEO # ProTV.md
Un tânăr din Orhei a fost reținut de poliție, fiind bănuit că face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii online - VIDEO
21:30
Tăticii vor putea beneficia de mai mult sprijin: Guvernul a aprobat modificări importante privind concediul și indemnizația paternală - VIDEO # ProTV.md
Tăticii vor putea beneficia de mai mult sprijin: Guvernul a aprobat modificări importante privind concediul și indemnizația paternală - VIDEO
21:20
John Lewis readuce magia Crăciunului cu un spot plin de emoție și nostalgie, de data aceasta concentrat pe legătura dintre tați și fii - VIDEO # ProTV.md
John Lewis readuce magia Crăciunului cu un spot plin de emoție și nostalgie, de data aceasta concentrat pe legătura dintre tați și fii - VIDEO
21:00
Dependența de Lukoil și sancțiunile SUA: Autoritățile moldovene lucrează la planuri de rezervă pentru a asigura aprovizionarea cu kerosen la Aeroportul Chișinău după 21 noiembrie - VIDEO # ProTV.md
Dependența de Lukoil și sancțiunile SUA: Autoritățile moldovene lucrează la planuri de rezervă pentru a asigura aprovizionarea cu kerosen la Aeroportul Chișinău după 21 noiembrie - VIDEO
20:50
Rusia transmite ultimatum pentru trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk: Kievul respinge încercuirea, iar soldații acuză lipsa unei retrageri planificate - VIDEO # ProTV.md
Rusia transmite ultimatum pentru trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk: Kievul respinge încercuirea, iar soldații acuză lipsa unei retrageri planificate - VIDEO
