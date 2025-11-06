Bitcoin se prăbușește: Piața cripto pierde 300 de miliarde de dolari, iar investitorii se tem de scăderi și mai mari

Bizlaw.md, 6 noiembrie 2025 17:00

Piața criptomonedelor traversează cea mai slabă săptămână de l...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bizlaw.md

Acum 30 minute
17:00
Bitcoin se prăbușește: Piața cripto pierde 300 de miliarde de dolari, iar investitorii se tem de scăderi și mai mari Bizlaw.md
Piața criptomonedelor traversează cea mai slabă săptămână de l...
Acum 2 ore
16:20
Mediul de afaceri propune noului Guvern 10 măsuri pentru relansarea economică și creșterea competitivității Bizlaw.md
Reprezentanții mediului de afaceri au prezentat noului Guvern un pac...
Acum 4 ore
15:10
BNM reduce normele rezervelor obligatorii, dar menține rata de bază la 6% anual Bizlaw.md
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis să mențină...
13:50
Certificatul de concediu medical va fi eliberat doar în format electronic. Instrucțiunea a fost publicată și va intra în vigoare din 1 martie 2026 Bizlaw.md
Instrucțiunea privind constatarea incapacității temporare de muncă, ...
Acum 8 ore
11:20
CNPF a pornit o investigație după ce o companie a anunțat lansarea unei ”criptomonede” în Republica Moldova Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și inve...
Acum 12 ore
08:50
Judecătorii Curţii Supreme americane, sceptici faţă de legalitatea tarifelor comerciale impuse de Donald Trump Bizlaw.md
Judecătorii Curţii Supreme a Statelor Unite şi-au exprimat scepticis...
Ieri
16:20
Doar 2-3% dintre locuințele din Republica Moldova sunt asigurate. Ce trebuie să știi înainte să îți protejezi casa Bizlaw.md
Pentru mulți dintre noi, locuința este mai mult decât un spați...
15:40
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va fi de câte 15 zile pentru fiecare copil Bizlaw.md
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui ...
15:10
România și Ucraina, noii lideri ai companiilor străine din Moldova Innovation Technology Park Bizlaw.md
Companiile din România și Ucraina își consolidează preze...
13:10
Inspecția judiciară va putea crea grupuri de inspectori-judecători pentru examinarea sesizările complexe Bizlaw.md
Inspecția judiciară va putea forma grupuri de inspectori-judecători ...
11:20
Noi servicii de stare civilă, disponibile în format digital, din această lună Bizlaw.md
Agenția Servicii Publice (ASP) va lansa noul Sistem informațional &b...
09:40
Sistem de date codificate referitoare la accidentele de muncă Bizlaw.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat pentru consultări ...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, demisă în urma evaluării externe. Alți doi magistrați au promovat vettingul Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat rezultatele reeval...
14:20
Sindicaliștii propun majorarea salariului minim în sectorul real la 8.050 lei din 2026 Bizlaw.md
Sindicaliștii au propus ca salariul minim în sectorul real al ...
13:50
O nouă procedură de soluționare a petițiilor pentru consumatorii de servicii financiare Bizlaw.md
Odată cu intrarea în vigoare, din 25 octombrie, a Legii nr. 18...
13:10
O nouă subscriere prin platforma eVMS.md. Statul vrea să se împrumute pe termen mai lung Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor anunță că, începând din 3 noiembri...
10:20
Cine sunt următorii procurori care vor prezenta explicații în fața Comisiei de evaluare Bizlaw.md
Comisia de evaluare a procurorilor va desfășura, pe parcursul lunii ...
08:50
UE nu știe cum să reglementeze ChatGPT: riscurile AI depășesc actualul cadru legal Bizlaw.md
Uniunea Europeană se confruntă cu o nouă provocare în domeniul...
3 noiembrie 2025
16:30
A fost semnat acordul pentru crearea Bursei Internaționale a Moldovei Bizlaw.md
Agenția Proprietății Publice (APP) și mai mulți parteneri din sector...
15:10
Serviciul Fiscal de Stat a lansat un mecanism de notificare a contribuabililor despre divergențele din Declarațiile TVA Bizlaw.md
Începând din data 1 noiembrie 2025, Serviciul Fiscal de ...
14:50
Reguli noi pentru amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice Bizlaw.md
Ministerul Energiei, cu suportul Guvernului Germaniei, a elaborat pr...
13:20
Juriștii din Republica Moldova se pot înregistra pentru a participa la conferința anuală a Forumului European al Profesiilor Juridice Bizlaw.md
Juriștii din Republica Moldova pot participa la cea de-a patra ediți...
11:10
Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează pentru funcția de judecător la CSJ Bizlaw.md
Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează p...
10:30
Doar jumătate dintre candidații înscriși la examenul de calificare în profesia de avocat au trecut de prima probă Bizlaw.md
Doar 45 dintre cei 97 de candidați înscriși la examenul de cal...
08:40
Pfizer dă în judecată două companii din cauza ofertei rivale pentru un producător american de medicamente Bizlaw.md
Pfizer a depus o plângere în instanţă împotriva Me...
31 octombrie 2025
10:00
Mai puține autorizații de construire eliberate în primele nouă luni ale anului 2025 Bizlaw.md
În ianuarie-septembrie 2025 au fost eliberate 2.187 de autoriz...
09:00
BNM a amendat o companie de creditare nebancară cu peste 1,2 milioane de lei. Acționarii și conducerea, sancționați și ei Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 1.234.704,61 lei un...
08:00
O mare companie din Republica Moldova are în calcul listarea la Bursa de Valori Bucureşti ca parte a planurilor de finanţare Bizlaw.md
Conglomeratul agroindustrial Trans-Oil Group, unul dintre cei mai ma...
30 octombrie 2025
15:50
Cererea de confirmare a veridicității actelor juridice poate fi depusă online Bizlaw.md
Solicitarea privind confirmarea veridicității și autentificarea acte...
15:30
11 judecători trebuie să clarifice aspecte de integritate în cadrul audierilor publice Bizlaw.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura o nouă rundă de aud...
09:40
Cum luptă SFS cu achitarea salariilor „în plic”. Rezultatele controalelor din 2025 Bizlaw.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în primele nouă luni...
09:00
Cea mai mare bancă din Moldova, sancționată de BNM Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei a aplicat o sancțiune sub formă de averti...
08:00
Mai multe femei în conducerea societăților tranzacționate pe piața reglementată. Legea ar putea obliga respectarea echilibrului de gen Bizlaw.md
Companiile tranzacționate pe piața reglementată vor trebui să asigur...
07:00
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană. Autoritățile au decis să impună o limită de viteză Bizlaw.md
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană...
29 octombrie 2025
11:00
Philip Morris International, în Topul Global al celor mai inspiraționale locuri de muncă Bizlaw.md
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă în Top 100 Cele Mai Inspiraționale Locuri de Muncă ...
09:10
Modificările propuse la Regulamentul privind prețurile de transfer Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultări publice proiectu...
08:50
OPEM a început procesul de înregistrare a participanților la pieţele organizate de energie electrică Bizlaw.md
OPEM, Operatorul pieței de energie din Moldova, a început proc...
08:30
„Trick or Treat?”: 10 taxe aeriene atât de înfricoșătoare încât îți bântuie portofelul Bizlaw.md
Platforma europeană AirAdvisor a analizat tarifele companiilor aerie...
28 octombrie 2025
15:00
Formularele de documente primare cu regim special: SFS va putea bloca seria și diapazonul de numere atribuite unor subiecți pentru imprimarea de sine stătător Bizlaw.md
Serviciul Fiscal de Stat a înaintat pentru consultări publice ...
13:00
Cedron-G.I.S. SRL v. Republica Moldova: Instanțele naționale au încălcat principiul securității raporturilor juridice prin admiterea unei acțiuni prescrise Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
12:00
Noi măsuri preventive pentru persoanele juridice: interzicerea dizolvării, suspendarea activității și cauțiunea. Codul de procedură penală, ar putea fi modificat Bizlaw.md
Un proiect de modificare a Codului de procedură penală (CPP) propune e...
08:00
Lukoil anunţă că îşi vinde activele din străinătate, după sancţiunile impuse de SUA şi Marea Britanie Bizlaw.md
Compania petrolieră Lukoil a anunţat că intenţionează să-şi vâ...
27 octombrie 2025
15:40
Șoferii pot verifica online încălcările surprinse de camerele de supraveghere în trafic. Rapoartele, disponibile în MCabinet Bizlaw.md
De astăzi, șoferii au acces la rapoartele de supraveghere video și p...
14:50
Atelier AGEPI: Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, evaluarea și calcularea prejudiciilor în cazul încălcării acestora Bizlaw.md
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) organizează...
13:20
maib va avea un nou președinte. Cine a fost desemnat drept succesor al lui Giorgi Shagidze Bizlaw.md
maib anunță că Macar Stoianov, în prezent vicepreședinte și cu...
11:10
Înregistrarea denumirii persoanei juridice cu scop lucrativ ce conține denumirea oficială sau istorică a statului. Explicațiile ASP Bizlaw.md
Înregistrarea unei denumiri a persoanei juridice cu scop lucra...
09:10
Energocom va vinde aproape 120.000 de garanții de origine pentru energie din surse regenerabile Bizlaw.md
S.A. „Energocom” va comercializa garanții de origine nee...
08:50
Cum schimbă inteligența artificială asistența juridică online din Germania Bizlaw.md
Ascensiunea inteligenţei artificiale (AI) stimulează o creştere a se...
24 octombrie 2025
14:20
Din 25 octombrie, intră în vigoare noi reglementări care vizează protecția consumatorilor de servicii financiare Bizlaw.md
Începând din 25 octombrie 2025, vor intra în vigoa...
13:40
CtEDO: Instanțele naționale nu au respectat principiile procedurii contradictorii și ale egalității armelor în cauza Ceachir v. Republica Moldova Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.