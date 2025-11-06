Bitcoin se prăbușește: Piața cripto pierde 300 de miliarde de dolari, iar investitorii se tem de scăderi și mai mari
Bizlaw.md, 6 noiembrie 2025 17:00
Piața criptomonedelor traversează cea mai slabă săptămână de l...
• • •
Acum 30 minute
17:00
Bitcoin se prăbușește: Piața cripto pierde 300 de miliarde de dolari, iar investitorii se tem de scăderi și mai mari # Bizlaw.md
Piața criptomonedelor traversează cea mai slabă săptămână de l...
Acum 2 ore
16:20
Mediul de afaceri propune noului Guvern 10 măsuri pentru relansarea economică și creșterea competitivității # Bizlaw.md
Reprezentanții mediului de afaceri au prezentat noului Guvern un pac...
Acum 4 ore
15:10
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis să mențină...
13:50
Certificatul de concediu medical va fi eliberat doar în format electronic. Instrucțiunea a fost publicată și va intra în vigoare din 1 martie 2026 # Bizlaw.md
Instrucțiunea privind constatarea incapacității temporare de muncă, ...
Acum 8 ore
11:20
CNPF a pornit o investigație după ce o companie a anunțat lansarea unei ”criptomonede” în Republica Moldova # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și inve...
Acum 12 ore
08:50
Judecătorii Curţii Supreme americane, sceptici faţă de legalitatea tarifelor comerciale impuse de Donald Trump # Bizlaw.md
Judecătorii Curţii Supreme a Statelor Unite şi-au exprimat scepticis...
Ieri
16:20
Doar 2-3% dintre locuințele din Republica Moldova sunt asigurate. Ce trebuie să știi înainte să îți protejezi casa # Bizlaw.md
Pentru mulți dintre noi, locuința este mai mult decât un spați...
15:40
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va fi de câte 15 zile pentru fiecare copil # Bizlaw.md
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui ...
15:10
România și Ucraina, noii lideri ai companiilor străine din Moldova Innovation Technology Park # Bizlaw.md
Companiile din România și Ucraina își consolidează preze...
13:10
Inspecția judiciară va putea crea grupuri de inspectori-judecători pentru examinarea sesizările complexe # Bizlaw.md
Inspecția judiciară va putea forma grupuri de inspectori-judecători ...
11:20
Agenția Servicii Publice (ASP) va lansa noul Sistem informațional &b...
09:40
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat pentru consultări ...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, demisă în urma evaluării externe. Alți doi magistrați au promovat vettingul # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat rezultatele reeval...
14:20
Sindicaliștii au propus ca salariul minim în sectorul real al ...
13:50
Odată cu intrarea în vigoare, din 25 octombrie, a Legii nr. 18...
13:10
O nouă subscriere prin platforma eVMS.md. Statul vrea să se împrumute pe termen mai lung # Bizlaw.md
Ministerul Finanțelor anunță că, începând din 3 noiembri...
10:20
Comisia de evaluare a procurorilor va desfășura, pe parcursul lunii ...
08:50
Uniunea Europeană se confruntă cu o nouă provocare în domeniul...
3 noiembrie 2025
16:30
Agenția Proprietății Publice (APP) și mai mulți parteneri din sector...
15:10
Serviciul Fiscal de Stat a lansat un mecanism de notificare a contribuabililor despre divergențele din Declarațiile TVA # Bizlaw.md
Începând din data 1 noiembrie 2025, Serviciul Fiscal de ...
14:50
Reguli noi pentru amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice # Bizlaw.md
Ministerul Energiei, cu suportul Guvernului Germaniei, a elaborat pr...
13:20
Juriștii din Republica Moldova se pot înregistra pentru a participa la conferința anuală a Forumului European al Profesiilor Juridice # Bizlaw.md
Juriștii din Republica Moldova pot participa la cea de-a patra ediți...
11:10
Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează pentru funcția de judecător la CSJ # Bizlaw.md
Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează p...
10:30
Doar jumătate dintre candidații înscriși la examenul de calificare în profesia de avocat au trecut de prima probă # Bizlaw.md
Doar 45 dintre cei 97 de candidați înscriși la examenul de cal...
08:40
Pfizer dă în judecată două companii din cauza ofertei rivale pentru un producător american de medicamente # Bizlaw.md
Pfizer a depus o plângere în instanţă împotriva Me...
31 octombrie 2025
10:00
În ianuarie-septembrie 2025 au fost eliberate 2.187 de autoriz...
09:00
BNM a amendat o companie de creditare nebancară cu peste 1,2 milioane de lei. Acționarii și conducerea, sancționați și ei # Bizlaw.md
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 1.234.704,61 lei un...
08:00
O mare companie din Republica Moldova are în calcul listarea la Bursa de Valori Bucureşti ca parte a planurilor de finanţare # Bizlaw.md
Conglomeratul agroindustrial Trans-Oil Group, unul dintre cei mai ma...
30 octombrie 2025
15:50
Solicitarea privind confirmarea veridicității și autentificarea acte...
15:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura o nouă rundă de aud...
09:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în primele nouă luni...
09:00
Banca Națională a Moldovei a aplicat o sancțiune sub formă de averti...
08:00
Mai multe femei în conducerea societăților tranzacționate pe piața reglementată. Legea ar putea obliga respectarea echilibrului de gen # Bizlaw.md
Companiile tranzacționate pe piața reglementată vor trebui să asigur...
07:00
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană. Autoritățile au decis să impună o limită de viteză # Bizlaw.md
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană...
29 octombrie 2025
11:00
Philip Morris International, în Topul Global al celor mai inspiraționale locuri de muncă # Bizlaw.md
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă în Top 100 Cele Mai Inspiraționale Locuri de Muncă ...
09:10
Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultări publice proiectu...
08:50
OPEM a început procesul de înregistrare a participanților la pieţele organizate de energie electrică # Bizlaw.md
OPEM, Operatorul pieței de energie din Moldova, a început proc...
08:30
Platforma europeană AirAdvisor a analizat tarifele companiilor aerie...
28 octombrie 2025
15:00
Formularele de documente primare cu regim special: SFS va putea bloca seria și diapazonul de numere atribuite unor subiecți pentru imprimarea de sine stătător # Bizlaw.md
Serviciul Fiscal de Stat a înaintat pentru consultări publice ...
13:00
Cedron-G.I.S. SRL v. Republica Moldova: Instanțele naționale au încălcat principiul securității raporturilor juridice prin admiterea unei acțiuni prescrise # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
12:00
Noi măsuri preventive pentru persoanele juridice: interzicerea dizolvării, suspendarea activității și cauțiunea. Codul de procedură penală, ar putea fi modificat # Bizlaw.md
Un proiect de modificare a Codului de procedură penală (CPP) propune e...
08:00
Lukoil anunţă că îşi vinde activele din străinătate, după sancţiunile impuse de SUA şi Marea Britanie # Bizlaw.md
Compania petrolieră Lukoil a anunţat că intenţionează să-şi vâ...
27 octombrie 2025
15:40
Șoferii pot verifica online încălcările surprinse de camerele de supraveghere în trafic. Rapoartele, disponibile în MCabinet # Bizlaw.md
De astăzi, șoferii au acces la rapoartele de supraveghere video și p...
14:50
Atelier AGEPI: Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, evaluarea și calcularea prejudiciilor în cazul încălcării acestora # Bizlaw.md
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) organizează...
13:20
maib va avea un nou președinte. Cine a fost desemnat drept succesor al lui Giorgi Shagidze # Bizlaw.md
maib anunță că Macar Stoianov, în prezent vicepreședinte și cu...
11:10
Înregistrarea denumirii persoanei juridice cu scop lucrativ ce conține denumirea oficială sau istorică a statului. Explicațiile ASP # Bizlaw.md
Înregistrarea unei denumiri a persoanei juridice cu scop lucra...
09:10
Energocom va vinde aproape 120.000 de garanții de origine pentru energie din surse regenerabile # Bizlaw.md
S.A. „Energocom” va comercializa garanții de origine nee...
08:50
Ascensiunea inteligenţei artificiale (AI) stimulează o creştere a se...
24 octombrie 2025
14:20
Din 25 octombrie, intră în vigoare noi reglementări care vizează protecția consumatorilor de servicii financiare # Bizlaw.md
Începând din 25 octombrie 2025, vor intra în vigoa...
13:40
CtEDO: Instanțele naționale nu au respectat principiile procedurii contradictorii și ale egalității armelor în cauza Ceachir v. Republica Moldova # Bizlaw.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea &i...
