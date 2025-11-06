Situația la Frontieră: peste 50 mii de traversări în ultimele 24 de ore
NewsUngheni, 6 noiembrie 2025 10:10
Situația la Frontieră: peste 50 mii de traversări în ultimele 24 de ore
• • •
Acum 30 minute
10:10
Situația la Frontieră: peste 50 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Acum o oră
09:50
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei în sectorul Ungheni Deal din mun. Ungheni # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei în sectorul Ungheni Deal din mun. Ungheni
Acum 12 ore
01:10
Carabinierii din cadrul BDS „Scorpion" instruiți în domeniul Operațiunilor Speciale
5 noiembrie 2025
22:20
Accident rutier pe strada Ion Creangă din municipiul Ungheni
Acum 24 ore
21:10
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 5 – 11 noiembrie 2025
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 5 - 11 noiembrie 2025
20:50
Noua conducere a Cancelariei de Stat a fost prezentată echipei de către prim-ministrul Alexandru Munteanu
Noua conducere a Cancelariei de Stat a fost prezentată echipei de către prim-ministrul Alexandru Munteanu
20:40
Președinta Parlamentului European va susține un discurs în Parlamentul Republicii Moldova
Președinta Parlamentului European va susține un discurs în Parlamentul Republicii Moldova
20:20
Parlamentul se convoca la 7 noiembrie 2025 în ședință pentru a constitui grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile internaționale
Parlamentul se convoca la 7 noiembrie 2025 în ședință pentru a constitui grupurile parlamentare de prietenie și delegațiile la organizațiile internaționale
20:10
Noi servicii de stare civilă disponibile în format digital din noiembrie 2025
19:20
Bărbatul reținut recent pentru trafic de influență a ajuns pe banca acuzaților
19:00
Carabinierii din cadrul BDS „Scorpion" instruiți în domeniul Operațiunilor Speciale
18:50
Încă un tânăr a fost reținut de ofițerii INI pentru trafic de droguri
18:40
[FOTO] Accident rutier grav pe traseul M5 Chișinău – Bălți în segmentul raionului Strășeni
Accident rutier grav pe traseul M5 Chișinău - Bălți în segmentul raionului Strășeni
15:40
Dumitru Lazăr - noul șef al Inspectoratului General pentru Migrație
15:20
Situația de pe șantierul viitoarelor Poduri peste Prut de la Ungheni la 5 noiembrie 2025
Situația de pe șantierul viitoarelor Poduri peste Prut de la Ungheni la 5 noiembrie 2025
14:30
ANI a depistat la Evghenia Guțul avere de 1.2 mln MDL nejustificate. Suma ar putea fi confiscată
ANI a depistat la Evghenia Guțul avere de 1.2 mln MDL nejustificate. Suma ar putea fi confiscată
14:10
Prețul benzinei și al motorinei la 6 noiembrie 2025
14:00
Guvernul a aprobat Acordul dintre Chișinău și București cu privire la Control coordonat în PTF feroviar Cantemir – Fălciu
Guvernul a aprobat Acordul dintre Chișinău și București cu privire la Control coordonat în PTF feroviar Cantemir – Fălciu
13:50
Guvernul extinde lista beneficiarilor de burse pentru sportivi
13:30
Guvernul denunță Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale
12:10
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți a fost extins
12:00
Radu Vrabie - noul Director al Serviciului Vamal
11:40
Alexandru IACUB - noul Secretar General Adjunct al Guvernului
11:20
Alexei Buzu - noul Secretar General al Guvernului
11:00
Un proiectil de artilerie din cel de-al II-lea Război Mondial a fost găsit lângă Grozasca
Un proiectil de artilerie din cel de-al II-lea Război Mondial a fost găsit lângă Grozasca
Ieri
09:30
Situația la Frontieră: peste 46.4 mii de traversări în ultimele 24 de ore
4 noiembrie 2025
21:30
Apele Dunării în stepa Bugeacului: Canalul Taraclia-Ialpug … eșec și catastrofă ecologică
Apele Dunării în stepa Bugeacului: Canalul Taraclia-Ialpug-Dunăre - un eșec al URSS și o catastrofă ecologică
20:50
IGSU continuă să își consolideze cooperarea cu Polonă în domeniul capacităților de intervenție
IGSU continuă să își consolideze cooperarea cu Polonă în domeniul capacităților de intervenție
20:30
Alexandru Iacub demisionează din funcția de director al Serviciului Vamal
15:30
Actorii trupei TeatrUngheni pornesc în turneu cu spectacolul „Unicul Eminescu printre Eminovici"
Actorii trupei TeatrUngheni pornesc în turneu cu spectacolul „Unicul Eminescu printre Eminovici"
14:30
Președinții filialelor Criuleni și Ialoveni a ex-Partidului „Șor" au fost condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare
Președinții filialelor Criuleni și Ialoveni a ex-Partidului „Șor" au fost condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare
14:20
Permise de conducere ucrainene false descoperite de polițiștii ieșeni în PTF Sculeni
14:00
Captură record de arme și muniții în Chișinău
13:50
Guvernul condus de Alexandru Munteanu se convoacă la 5 noiembrie 2025 în prima ședință
Guvernul condus de Alexandru Munteanu se convoacă la 5 noiembrie 2025 în prima ședință
13:30
Caz de braconaj depistat de Poliția de Frontieră în zona de nord a țării
13:20
Prețul carburanților la 5 noiembrie 2025
13:00
Noi mărfuri tăinuite depistate în cadrul controalelor vamale la trecerea fontierei
12:30
Noi țigări de contrabandă depistate în bagajele pasagerilor la cursa avia Chișinău – Londra
Noi țigări de contrabandă depistate în bagajele pasagerilor la cursa avia Chișinău – Londra
12:20
Operațiunea „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-MOLDOVA, faza 3"
11:50
Șase persoane în judecată pentru agresarea unui preotului din Grinăuți și a familiei sale în incinta bisericii
Șase persoane în judecată pentru agresarea unui preotului din Grinăuți și a familiei sale în incinta bisericii
11:40
Președinta filialei Edineț al ex-Partidului „Șor" a fost condamnată la 4 ani de închisoare
Președinta filialei Edineț al ex-Partid „Șor" a fost condamnată la 4 ani de închisoare
10:50
Noi atacuri ale Kremlinului cu drone Shahed asupra porturile Dunărene din reg. Odesa
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Situația la Frontieră: peste 52.6 mii de traversări în ultimele 24 de ore
00:00
Trei persoane documentate pentru escrocherie și delapidare în valoare de peste 12 mln MDL
Trei persoane documentate pentru escrocherie și delapidare în valoare de peste 12 mln MDL
00:00
Alte trei persoane reținute într-o cauză penală privind escrocherii sub pretextul unor investiții fictive
Alte trei persoane reținute într-o cauză penală privind escrocherii sub pretextul unor investiții fictive
3 noiembrie 2025
23:50
Un nou anti-RECORD în trafic. TruCAM-ul a vânat o Hondă care „zbura" cu 211 km/h pe traseul M2
Un nou anti-RECORD în trafic. INSP a prins o Hondă care „zbura" cu 211 km/h pe traseul M2
23:20
Noi mărfuri de contrabandă depistate și ridicate de ofițerii vamali
23:10
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Dimitrie Cantemir din Zagarancea
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Dimitrie Cantemir din Zagarancea
22:40
Președinta Maia Sandu efectuează o nouă vizită de lucru la Bruxelles
19:30
Noul viceprim-ministru pentru reintegrare a fost prezentat echipei Biroului politici de reintegrare
Noul viceprim-ministru pentru reintegrare a fost prezentat echipei Biroului politici de reintegrare
