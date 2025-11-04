Vicepremierul Mihai Popșoi, la UNESCO: „Educația și adevărul sunt cele mai puternice arme în apărarea democrației”

14:30

Nu există ocupație mai ridicolă decât aceea de a te revolta împotriva absurdităților care se petrec în jurul tău, însă sentimentul că am fost din nou (alegeți singuri verbul potrivit) aruncă în luptă ultimele rămășițe ale răbdării noastre. Este bună componența noului guvern? Greu de spus. Politica moldovenească este o stradă cu sens unic: ori […]