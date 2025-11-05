BTA: Expoziție cu desene realizate de copii din Moldova, inaugurată la Sofia
Moldpres, 5 noiembrie 2025 16:00
O expoziție cu desene realizate de copii din Republica Moldova a fost inaugurată astăzi în zona Largo a Complexului Cultural și de Comunicare Antic Serdica din Sofia, transmite BTA.La eveniment au fost prezenți oficiali și invitați de onoare, printre care ambasad...
Acum 10 minute
16:10
SUA au testat o rachetă balistică intercontinentală, fără ogivă, dar capabilă să transporte încărcătură nucleară # Moldpres
Statele Unite ale Americii au efectuat un test de lansare a rachetei balistice intercontinentale Minuteman III, fără ogivă, dar capabilă să transporte un focos nuclear. Testul a avut loc la baza Forțelor Spațiale Vandenberg, din statul California, transmite MOLDPRES.Po...
Acum 30 minute
16:00
15:50
Ministrul Dorin Junghietu: „Prețurile mai mari la electricitatea procurată în octombrie sunt determinate de evoluțiile regionale” # Moldpres
Prețurile mai mari la energia electrică procurată de Energocom în luna octombrie au fost cauzate de evoluțiile de pe piața regională, influențate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dor...
Acum o oră
15:30
Executivul a aprobat ratificarea Acordului cu Regatul Țărilor de Jos privind accesul la muncă pentru membrii de familie ai diplomaților # Moldpres
Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind munca remunerată a membrilor de familie aflați la întreținerea personalului misiunilor diplomatice și ...
15:30
Pompierii din raionul Orhei au fost solicitați astăzi să intervină la lichidarea flăcărilor care au cuprins un automobil pe un traseu din apropierea localității Lucășeuca, raionul Orhei. În urma incendiului, automobilul a fost distrus în totalitate. Victime ...
15:20
CALM, apel către Guvern: reforma administrației publice trebuie făcută împreună cu autoritățile locale # Moldpres
Reforma administrației publice locale, anunțată ca prioritate de noul Guvern, reprezintă „o temă de maxim interes, importanță și sensibilitate pentru comunitățile locale și întreaga societate”. Declaraţia a fost făcută de către directorul executiv...
Acum 2 ore
15:10
Noi tarife pentru servicii de stare civilă: taxele pentru solicitările depuse online vor fi mai mici faţă de cele depuse la ghişeu # Moldpres
Tarifele pentru servicii de stare civilă în cazul cererilor depuse online vor fi cu circa 10 la sută mai mici faţă de cele depuse la ghişeu. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Guvern. Totodată, Executivul a menținut acordarea gratuită a acesto...
14:40
Concediul paternal pentru tații de gemeni sau tripleți va constitui câte 15 zile pentru fiecare copil nou-născut. De asemenea, perioada de 15 zile pentru fiecare copil nou-născut sau adoptat va putea fi folosită în trei părți egale, pe parcursul primului an de ...
14:40
Vinul moldovenesc, ambasador al culturii în Elveția. Sute de conaționali și localnici reuniți de „Rădăcinile Noastre” # Moldpres
Vinul moldovenesc a fost ambasadorul care a unit oameni și culturi, la evenimentul organizat de Asociația „Rădăcinile Noastre” din Elveția. Sub genericul „Unde se toarnă vin moldovenesc, se adună un neam”, sute de conaționali și localnici s-au buc...
14:30
Comisia Electorală Centrală /CEC/ va propune Curții Constituționale să valideze opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, transmite MOLDPRESÎn cadrul ședinței de astăzi, CEC a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlament...
Acum 4 ore
14:10
Mai multe oportunități de a studia limba chineză pentru elevii și studenții din R. Moldova # Moldpres
Elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități privind studierea limbii chineze și vor putea participa la activități educaționale și culturale internaționale și tabere de vară sau iarnă organizate în China. Acestea vor fi accesibile &...
14:00
5 noiembrie 2025, Chișinău – Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.Documentul, semnat î...
13:50
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai mulți elevi și tineri care obțin performanțe la nivel european și mondial vor beneficia de indemnizație financiară lunară. Guvernul a decis extinderea Programului de burse pentru sportivi. Până acum, bursel...
13:50
Control coordonat la punctul de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu: Acordul între Guvernele Republicii Moldova și României a fost aprobat # Moldpres
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două s...
13:50
Ministrul Mediului îndeamnă cetăţenii să participe la campania de împădurire: „Fiecare copac este un simbol al responsabilității noastre față de viitorul Moldovei” # Moldpres
Peste 28 de mii de hectare de teren au fost identificate și oferite de autoritățile publice locale pentru împădurire, a anunțat ministrul Mediului Gheorghe Hajder, care a lansat un apel public către cetățeni, autorități și mediul de afaceri să se alăture C...
13:30
Carburanții continuă tendința de scumpire, astfel încât prețul motorinei crește cu 15 bani, iar cel al benzinei ajunge la nivelul de 23 de lei, informează MOLDPRES.Astfel, șoferii vor achita joi, 6 noiembrie, un preț de 20 de lei și 40 de bani pentru moto...
13:30
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale # Moldpres
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din capitală, care a fost reținută recent într-un dosar de corupție, riscă să rămână fără gradele didactice și manageriale. Precizarea a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perc...
13:10
Cetățenii vor putea să solicite și să obțină online, în format electronic, toate serviciile de stare civilă, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeele Agenției Servicii Publice (ASP). Acest lucru este aplicat începând cu luna curentă, după ce ...
13:00
FOTO // Vinurile Moldovei cuceresc Japonia: a doua ediție a Vernisajului Vinului la Tokyo # Moldpres
Vinurile moldovenești au fost din nou în centrul atenției la Tokyo, unde a avut loc cea de-a doua ediție a Vernisajului Vinului, organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), cu sprijinul echipei Wine of Moldova Japan. Evenimentul a reunit 24 de producăto...
13:00
Reprezentanții Republicii Moldova, Vadim Crețul (75 kg) și Nicolae Bondarev (90 kg), au scris istorie la Campionatul Mondial de powerlifting și împins culcat pentru sportivii nevăzători și slab-văzători, desfășurat în Mersin, Turcia. Cea mai importantă per...
13:00
Dosar penal pentru spălare de bani: finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, vizat de percheziții # Moldpres
Organele de drept au desfășurat miercuri dimineață percheziții de amploare, vizându-i pe Dorin Damir, finul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, și pe Octavian Orheianu, fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din Republica Moldova...
12:30
China va suspenda măsurile de retorsiune împotriva importurilor din SUA, după ce președintele Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderul chinez Xi Jinping, inclusiv la produsele agricole, a confirmat miercuri Beijingul, deși importurile ...
Acum 6 ore
12:10
Modificări pentru solicitanții de compensații la energie. Perioada de declarare a veniturilor a fost schimbată # Moldpres
În cererile pentru acordarea compensațiilor la energie pentru sezonul rece vor fi luate în calcul veniturile obținute de cetățeni în perioada aprilie-septembrie 2025, și nu în intervalul mai-octombrie, cum era până în prezent. Modificarea...
12:10
Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite MOLDPRES.Alexandru Munteanu a mai menționa...
12:00
„Patimile după Iov” revine pe scena Naționalului:„Povestea neamului nostru deportat și flămând” # Moldpres
Spectacolul „Patimile după Iov” de Val Butnaru, în regia Luminiței Țâcu, va fi jucat astăzi, 5 noiembrie, pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău. Tragedia familiei Iov se transformă într-o amplă sagă a Basarab...
12:00
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, respinge acuzațiile privind presupuse diplome false eliberate medicilor români: „Este un fals. Universitatea de Medicină nu poate face așa ceva” # Moldpres
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, care până de curând a deținut funcția de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, respinge categoric orice acuzație sau suspiciune potrivit căreia instituția ar fi eliber...
12:00
Mai mulți secretari de stat din cadrul ministerelor au fost eliberați din funcții, la prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, informează MOLDPRES.Astfel, Gheorghe Hajder, care este noul ministru al Mediului, a fost eliberat din funcția de secretar de ...
11:50
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu s-a întrunit miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință. Pe ordinea de zi au fost incluse 14 subiecte....
11:50
Trei persoane trimise pe banca acuzaților pentru producerea, transportarea și distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 7 de ani și doi tineri, cu vârste de 19 și respectiv 20 de ani, au fost trimiși pe banda acuzaților pentru implicare în activitatea ilegală de producere, transportare și distribuire a substanțelor narcotice și psihotro...
11:20
Control coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir – Fălciu. Guvernul a aprobat Acordul # Moldpres
În punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir – Fălciu va fi implementat conceptul de control coordonat. Controlul coordonat va fi aplicat pe teritoriul României, pe ambele sensuri de trecere. Acordul în acest sens dintre Republica Moldova și Rom&...
11:20
Munteanu, despre Guvernul analizează soluții pentru asigurarea continuă cu produse petroliere a Aeroportului Internațional Chișinău # Moldpres
Executivul discută în regim prioritar situația creată în contextul sancțiunilor aplicate companiei Lukoil și posibilele implicații asupra aprovizionării cu produse petroliere a Aeroportului Internațional Chișinău, transmite MOLDPRES.Vicepremierul Vl...
11:20
Tații cu gemeni vor beneficia de concediu extins și indemnizație paternală pentru fiecare copil # Moldpres
Tații care au copii gemeni vor beneficia de concediu extins și indemnizație paternală pentru fiecare copil. Modificările au fost aprobate în ședința de miercuri a Guvernului, informează MOLDPRES.Noile reguli vor fi aplicate în cazul taților care au copii ...
11:10
Premierul Alexandru Munteanu, la prima ședință a Guvernului: „Avem foarte multe lucruri de făcut ca să obținem progrese și mai mari” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a salutat decizia anunțată marți, 4 noiembrie, la Bruxelles, prin care au fost remarcate progrese obținute de țara noastră în parcursul european. Totodată, prim-ministrul a declarat că echipa sa „are foarte multe lucruri de făcut&...
11:00
Chișinăul a inițiat procedura de denunțare a Acordul cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a inițiat procesul de denunțare a Acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Decizia urmează să fie votată de ...
10:40
Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului vamal. Decizia a fost luată astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Proiectul a fost prezentat de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. „Radu Vrabie este un profesionist cu aproape 20 de ani de e...
10:30
Mihail Sadoveanu și Liviu Rebreanu, evocați în expoziția aniversară „O viață în slujba cuvântului ” # Moldpres
Personalitățile Mihail Sadoveanu și Liviu Rebreanu sunt evocate prin expoziția aniversară organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Expoziția „O viață în slujba cuvântului – Mihail Sadoveanu și Liviu Rebreanu” marchează 14...
10:30
Alexei Buzu a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului. Propunerea a fost înaintată de premierul Alexandru Munteanu, miercuri, 5 noiembrie, informează MOLDPRES.Prim-ministrul a trasat și prioritățile principale ale activității noului secreta...
Acum 8 ore
10:00
Un nou sens giratoriu va îmbunătăți circulația în zona localităților Cricova, Ciorescu și Goianul Nou # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat relansarea procedurii de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de amenajare a unui sens giratoriu la intersecția dintre drumul public național M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău &...
10:00
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Roberta Metsola va avea și o Președintele Parlamentului Republici...
09:50
President of the European Parliament Roberta Metsola will pay an official visit to the Republic of Moldova on 6-7 November.According to the parliament's communication and public relations department, Metsola will attend the solemn session of the Legislature in Chișinău,...
09:20
Peste 162 de mii de cereri pentru solicitarea compensațiilor la energie, depuse în două zile # Moldpres
Peste 162 de mii de cereri pentru oferirea compensațiilor la energie în perioada rece a anului au fost depuse în primele două zile de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md. Datele au fost prezentate de ministra Muncii ș...
08:50
Democrații au câștigat marți trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a recâștigat președinția SUA, informează miercuri Reuters, care comentează că democrații au crescut o nouă generație de lideri și au oferit parti...
08:30
Dolarul american se apreciază astăzi cu patru bani și are o cotație oficială de 17 lei și 12 bani, transmite MOLDPRES. Moneda unică europeană își menține prețul de 19 lei și 68 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Leul...
08:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a transferat peste 2 miliarde de lei pentru finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare, informează MOLDPRES.Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestator...
08:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău și va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a # Moldpres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie, transmite MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, Roberta Metsola va participa la șe...
08:20
Ambasada Republicii Moldova în Canada a anunțat deschiderea Consulatului Onorific al Republicii Moldova în provincia Québec și desemnarea lui Serge H. Malaison în calitate de Consul Onorific al Republicii Moldova în această regiune canadiană, tr...
Acum 24 ore
00:10
Președinta Maia Sandu la Bruxelles: „Moldova a demonstrat că și în cele mai dificile vremuri, livrează — iar Uniunea Europeană poate conta pe noi” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.Șefa s...
4 noiembrie 2025
23:10
Mesajul Președintei Maia Sandu la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Bruxelles # Moldpres
Stimată doamnă comisar Kos, dragă Marta,Excelențele voastre, dragi parteneri, prieteni,Este o mare plăcere să văd atâția prieteni ai Moldovei aici, în această seară.Fiecare dintre Dumneavoastră, în felul său, ne-a ajutat să facem față ...
21:50
Departamentul american al Trezoreriei a relaxat marți o parte din sancțiunile impuse Belarusului, ridicând măsurile ce vizau compania aeriană națională și permițând tranzacții legate de aeronava prezidențială a președintelui Aleksandr Lukașenko, informeaz...
21:10
VIDEO // Maia Sandu: „Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la UE” # Moldpres
Republica Moldova a obținut cel mai mare progres dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană în ultimele 12 luni, potrivit Raportului de extindere pentru 2025, prezentat marți de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de președintele Maia Sandu, care a salut...
