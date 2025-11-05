Control coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir – Fălciu. Guvernul a aprobat Acordul
Moldpres, 5 noiembrie 2025 11:20
În punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir – Fălciu va fi implementat conceptul de control coordonat. Controlul coordonat va fi aplicat pe teritoriul României, pe ambele sensuri de trecere. Acordul în acest sens dintre Republica Moldova și Rom&...
Munteanu, despre Guvernul analizează soluții pentru asigurarea continuă cu produse petroliere a Aeroportului Internațional Chișinău # Moldpres
Executivul discută în regim prioritar situația creată în contextul sancțiunilor aplicate companiei Lukoil și posibilele implicații asupra aprovizionării cu produse petroliere a Aeroportului Internațional Chișinău, transmite MOLDPRES.Vicepremierul Vl...
11:20
Tații cu gemeni vor beneficia de concediu extins și indemnizație paternală pentru fiecare copil # Moldpres
Tații care au copii gemeni vor beneficia de concediu extins și indemnizație paternală pentru fiecare copil. Modificările au fost aprobate în ședința de miercuri a Guvernului, informează MOLDPRES.Noile reguli vor fi aplicate în cazul taților care au copii ...
Premierul Alexandru Munteanu, la prima ședință a Guvernului: „Avem foarte multe lucruri de făcut ca să obținem progrese și mai mari” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a salutat decizia anunțată marți, 4 noiembrie, la Bruxelles, prin care au fost remarcate progrese obținute de țara noastră în parcursul european. Totodată, prim-ministrul a declarat că echipa sa „are foarte multe lucruri de făcut&...
11:00
Chișinăul a inițiat procedura de denunțare a Acordul cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a inițiat procesul de denunțare a Acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Decizia urmează să fie votată de ...
Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului vamal. Decizia a fost luată astăzi de Guvern, transmite MOLDPRES.Proiectul a fost prezentat de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. „Radu Vrabie este un profesionist cu aproape 20 de ani de e...
Mihail Sadoveanu și Liviu Rebreanu, evocați în expoziția aniversară „O viață în slujba cuvântului ” # Moldpres
Personalitățile Mihail Sadoveanu și Liviu Rebreanu sunt evocate prin expoziția aniversară organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Expoziția „O viață în slujba cuvântului – Mihail Sadoveanu și Liviu Rebreanu” marchează 14...
Alexei Buzu a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului. Propunerea a fost înaintată de premierul Alexandru Munteanu, miercuri, 5 noiembrie, informează MOLDPRES.Prim-ministrul a trasat și prioritățile principale ale activității noului secreta...
Un nou sens giratoriu va îmbunătăți circulația în zona localităților Cricova, Ciorescu și Goianul Nou # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat relansarea procedurii de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de amenajare a unui sens giratoriu la intersecția dintre drumul public național M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău &...
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a. Roberta Metsola va avea și o Președintele Parlamentului Republici...
President of the European Parliament Roberta Metsola will pay an official visit to the Republic of Moldova on 6-7 November.According to the parliament's communication and public relations department, Metsola will attend the solemn session of the Legislature in Chișinău,...
Peste 162 de mii de cereri pentru solicitarea compensațiilor la energie, depuse în două zile # Moldpres
Peste 162 de mii de cereri pentru oferirea compensațiilor la energie în perioada rece a anului au fost depuse în primele două zile de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md. Datele au fost prezentate de ministra Muncii ș...
Democrații au câștigat marți trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a recâștigat președinția SUA, informează miercuri Reuters, care comentează că democrații au crescut o nouă generație de lideri și au oferit parti...
Dolarul american se apreciază astăzi cu patru bani și are o cotație oficială de 17 lei și 12 bani, transmite MOLDPRES. Moneda unică europeană își menține prețul de 19 lei și 68 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Leul...
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a transferat peste 2 miliarde de lei pentru finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare, informează MOLDPRES.Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestator...
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău și va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a # Moldpres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie, transmite MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, Roberta Metsola va participa la șe...
Ambasada Republicii Moldova în Canada a anunțat deschiderea Consulatului Onorific al Republicii Moldova în provincia Québec și desemnarea lui Serge H. Malaison în calitate de Consul Onorific al Republicii Moldova în această regiune canadiană, tr...
Președinta Maia Sandu la Bruxelles: „Moldova a demonstrat că și în cele mai dificile vremuri, livrează — iar Uniunea Europeană poate conta pe noi” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, în cadrul căreia a discutat cu oficialii europeni despre pașii concreți pentru avansarea procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.Șefa s...
Mesajul Președintei Maia Sandu la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Bruxelles # Moldpres
Stimată doamnă comisar Kos, dragă Marta,Excelențele voastre, dragi parteneri, prieteni,Este o mare plăcere să văd atâția prieteni ai Moldovei aici, în această seară.Fiecare dintre Dumneavoastră, în felul său, ne-a ajutat să facem față ...
Departamentul american al Trezoreriei a relaxat marți o parte din sancțiunile impuse Belarusului, ridicând măsurile ce vizau compania aeriană națională și permițând tranzacții legate de aeronava prezidențială a președintelui Aleksandr Lukașenko, informeaz...
VIDEO // Maia Sandu: „Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate la UE” # Moldpres
Republica Moldova a obținut cel mai mare progres dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană în ultimele 12 luni, potrivit Raportului de extindere pentru 2025, prezentat marți de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de președintele Maia Sandu, care a salut...
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat marți o alocare de 1,8 miliarde de euro pentru Ucraina, afectată de războiul declanșat de Rusia, în cadrul programului pe termen lung de asistență financiară al blocului comunitar, informează dpa, citată de AGERPRES ș...
Viceprim-ministrul pentru reintegrare a avut o întrevedere de curtoazie cu Ambasadorul României în Republica Moldova # Moldpres
Astăzi, 4 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, l-a primit într-o vizită de curtoazie pe Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, care a transmis felicitări cordiale și a urat mult succes în r...
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a audiat astăzi trei magistrați cu funcții de conducere în instanțele de fond în ultimii cinci ani. Aceștia sunt supuși evaluării privind integritatea financiară și etică, audierile urmărind clarificarea tuturor dubiilor...
Suedia a apreciat progresele substanțiale realizate de Ucraina și Republica Moldova în domeniul reformelor, potrivit raportului Comisiei Europene privind extinderea, prezentat astăzi, transmite MOLDPRES.Într-o postare pe platforma X, Maria Malmer Stenergard, mi...
Întrevedere de curtoazie a viceprim-ministrului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova, Izabela Sylwia Hartmann # Moldpres
La 4 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de curtoazie cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Republica Moldova, Izabela Sylwia Hartmann, prilejuită de recenta preluare a mandatului său. Șefa interimară a Misiunii OSC...
FOTO // Zilele Forțelor Armate Italiene, marcate la Chișinău prin depuneri de flori la Monumentul Maica Îndurerată # Moldpres
În contextul marcării Zilei Forțelor Armate Italiene, Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, împreună cu Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, E.S. Giuseppe Maria Perricone, a depus flori la Monumentul Maica Îndurerată din Chișinău, transm...
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat marți o zi de doliu municipal pentru miercuri, 5 noiembrie, în memoria muncitorului român Octav Stroici, care a murit în urma prăbușirii parțiale a turnului Torre dei Conti, o clădire medievală situată &i...
Ziua Forțelor Armate Italiene a fost marcată la Chișinău printr-un eveniment simbolic. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ambasadorul Italiei în Republica Moldova, E.S. Giuseppe Maria Perricone, au depus flori la Monumentul Maica Îndurerată, transm...
Alexandru Munteanu, despre raportul UE: „Moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci și muncesc pentru asta și merită să facă parte din familia europeană” # Moldpres
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a salutat concluziile raportului anual privind extinderea Uniunii Europene, prezentat miercuri de Comisia Europeană, subliniind că țara noastră a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate, transmite...
Platformă de dialog și cooperare între diaspora și Republica Moldova, creată la Frankfurt # Moldpres
O platformă de dialog și cooperare între diaspora moldovenească și Republica Moldova a fost creată la Frankfurt, Germania, în cadrul Convenției moldo-germane desfășurate sub motto-ul „Colaborare, Inovare, Implicare”. Evenimentul a reunit aproximati...
Președinta Maia Sandu, la Euronews World: „În 2030, văd Republica Moldova parte a Uniunii Europene” # Moldpres
Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeană (UE) până în anul 2030. Asigurarea vine din partea președintei Maia Sandu care participat astăzi la summitului Euronews World dedicat extinderii UE. Sandu a subliniat că aderarea Moldovei la UE „este și &i...
Donație de carte în limba bulgară pentru Biblioteca Publică Regională „Sf. Chiril și Metodie” din Taraclia # Moldpres
Biblioteca Publică Regională „Sf. Chiril și Metodie” din Taraclia a primit în dar o valoroasă colecție de cărți în limba bulgară, semnate de scriitori basarabeni. Donația a fost oferită de prof. Elena Nalbantova, specialistă în literatura ...
În nordul ţării a fost iniţiat procesul de amenajare a traseului ecoturistic „Zamca” din raionul Briceni # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a lansat procedura de licitație publică pentru lucrările de construcții în cadrul proiectului de amenajare a traseului ecoturistic „Zamca” în apropierea râului Prut, satul Pererâta, raionul Brice...
VIDEO // Cristina Gherasimov, după Raportul Comisiei Europene privind Extinderea: „Un progres fără precedent pentru Republica Moldova” # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat progrese fără precedent în parcursul european, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după ce Comisia Europeană a adoptat marți, 4 noiembrie, Pachetul anual de extindere și a declarat că Mo...
Antonio Costa: „Moldova a făcut progrese impresionante în 2025, demonstrând determinare și maturitate instituțională” # Moldpres
Republica Moldova se numără printre statele care au înregistrat cele mai rapide progrese pe calea integrării europene, reușind să finalizeze procesul de screening într-un timp record. Declarațiile au fost făcute, marți, 4 noiembrie de către președintele Cons...
VIDEO // Campania de împădurire „Toamna 2025” va demara pe 15 noiembrie, în raionul Cimişlia # Moldpres
Ministerul Mediului şi Agenţia „Moldsilva” au dat astăzi startul campaniei de împădurire din toamna acestui an. Evenimentul a avut loc în aer liber, la pepiniera silvică din Sărătenii Vechi, raionul Telenești, unde participanții au putut vedea cum...
Comisara pentru Extindere, Marta Kos, a declarat astăzi că Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea integrării europene, transmite MOLDPRES.Într-o postare pe rețeaua X, oficialul european a scris că Republica Moldova a „intensificat semnificativ coope...
VIDEO // Comisia Europeană: Republica Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri # Moldpres
Republica Moldova „a avansat considerabil pe calea aderării, în pofida provocărilor hibride și a încercărilor de destabilizare”, se arată în Raportul privind Extinderea al Comisiei Europene. Comisia confirmă că Moldova a îndeplinit ...
Republica Moldova și UNESCO vor consolida cooperarea în domeniile culturii, educației și inovației # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a avut astăzi întrevederi cu Directoarea generală a UNESCO, Audrey Azoulay, și cu candidatul nominalizat pentru funcția de Director general al organizației, Khaled El-Enany, în marja celei de-a 43-...
FOTO // Pompierii și salvatorii moldoveni vor fi instruiți să intervină la incendii și accidente cu vehicule electrice # Moldpres
Pompierii și salvatorii din Republica Moldova își vor îmbunătăți abilitățile de intervenție în caz de incendii și accidente rutiere, datorită unui simulator modern de tip automobil, oferit de Republica Polonă, transmite MOLDPRES.Echipamentul, eval...
Ambasadorul Statului Qatar, Dr. Turki bin Abdullah Zaid Al-Mahmoud, în vizită la AIS MOLDPRES # Moldpres
Chișinău, 4 noiembrie 2025 // Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Dr. Turki bin Abdullah Zaid Al-Mahmoud, a efectuat marți o vizită la Agenția Informațională de Stat MOLDPRES, unde a avut o întrevedere cu directorul general al Agenției, Vitalie Ha...
Lilian Popescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Italia și Israel. Doi jucători, convocați în premieră # Moldpres
Selecționerul echipei naționale de fotbal, Lilian Popescu, a anunțat lista jucătorilor convocați din campionatul intern pentru meciurile din luna noiembrie, din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Lotului de stranieri li se alătură mai mulți fotbaliști din...
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu se întrunește miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință. Aceasta va începe la ora 10.00. Pe ordinea de zi au fost incluse 14 proiecte, informează MOLDPRES.Astfel, Cabinetul de miniștri va examina aprobarea ...
Compania „Energocom” a achiziționat, în luna octombrie, circa 387,3 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 132,44 euro/MWh, informează MOLDPRES.Pentru comparație, în luna septembrie, au fost achiziționate circa 322,9 mii ...
Pe lângă lucrările de construcție, reparație și întreținere a traseelor naționale, drumarii desfășoară și activități permanente de monitorizare a calității infrastructurii rutiere, pentru a asigura siguranța și durabilitatea acestora, transmite MOLDPR...
FOTO // Extinderea serviciilor de apă potabilă în raionul Glodeni va aduce beneficii directe pentru 22 mii de localnici # Moldpres
Lucrările pentru extinderea serviciilor publice de aprovizionare cu apă potabilă din raionul Glodeni progresează conform graficului, aducând beneficii importante pentru comunitățile locale, transmite MOLDPRES.Proiectul, finanțat de Guvernul Republicii Moldova pri...
Peste 200 de afaceri agricole, finanțate în primele zece luni ale anului 2025 prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Moldpres
În primele zece luni ale acestui an, Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) a sprijinit 203 întreprinderi micro și mici, contribuind la modernizarea agriculturii și la creșterea valorii adăugate a producției autohtone. Î...
Oamenii legii, cu sprijinul mascaților de la „Fulger” au destruturat o rețea infracțională și descoperit un arsenal semnificativ de arme și muniții. În urma acțiunilor întreprinse, patru persoane au fost reținute, transmite MOLDPRES. ...
Un proiect de lege care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale urmează să fie supus votului în prima ședință a Guvernului, care va avea loc miercuri...
