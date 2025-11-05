CREȘTEREA VENITURILOR ÎN 2025 A PERMIS MOLDOVEI SĂ-ȘI REDUCA DEFICITUL BUGETAR – EVALUARE A BĂNCII MONDIALE
Infotag, 5 noiembrie 2025 16:00
CREȘTEREA VENITURILOR ÎN 2025 A PERMIS MOLDOVEI SĂ-ȘI REDUCA DEFICITUL BUGETAR – EVALUARE A BĂNCII MONDIALE
Acum 30 minute
16:00
GUVERNUL EXTINDE PROGRAMUL DE BURSE PENTRU SPORTIVI
16:00
AMBASADORUL KAZAHSTANULUI ÎN MOLDOVA, ALMAT AIDARBEKOV, A DECORAT-O PE DOMNICA MANOLE CU MEDALIA „A 30-A ANIVERSARE A CONSTITUȚIEI REPUBLICII KAZAHSTAN”
16:00
CREȘTEREA VENITURILOR ÎN 2025 A PERMIS MOLDOVEI SĂ-ȘI REDUCA DEFICITUL BUGETAR – EVALUARE A BĂNCII MONDIALE
16:00
GUVERNUL PROMOVEAZĂ STUDIILE LIMBII CHINEZE ÎN MOLDOVA
Acum 4 ore
13:30
ÎN SLOBOZIA CÂȚIVA ADOLESCEN”IA AU FABRICAT UN DISPOZITIV EXPLOZIV ȘI L-AU ARUNCAT ÎN APROPIEREA JUDECĂȚII
13:30
ÎN ROMANIA A DEMARAT O ANCHETĂ PRIVIND SUSPICIUNE ÎN FALSIFICAREA DIPLOMELOR DE MEDIC PENTRU CETĂȚENII DIN REPUBLICA MOLDOVA
13:30
POLONIA A LIVRAT MOLDOVEI UN SIMULATOR MODERN PENTRU ANTRENAREA POMPIERILOR ȘI A PERSONALULUI DE SALVARE
13:30
FRANȚA VA ACORDA MOLDOVEI UN ÎMPRUMUT DE 25 DE MILIOANE DE EURO PENTRU „TRANZIȚIA VERDE”
Ieri
16:00
DEPUTATUL ION CHICU A DISCUTAT CONSOLIDAREA PĂCII ÎN REGIUNE ȘI A RELAȚIILOR BILATERALE CU AMBASADORUL RUSIEI
16:00
PIB-UL MOLDOVEI VA CREȘTE CU 2,7% ÎN 2026 ȘI 3,8% ÎN 2027 – PROGNOZA BĂNCII MONDIALE
13:30
APROAPE 100.000 DE CERERI AU FOST DEPUSE ÎN PRIMA ZI DE ACCEPTARE A CERERILOR DE COMPENSARE ÎN PERIOADA RECE
13:30
PROCURORII CER 15 ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU FOSTUL DEPUTAT AL PARTIDULUI DEMOCRAT, CONSTANTIN ȚUȚU
13:30
VICEPRIM-MINISTRUL MIHAI POPȘOI ÎNDEAMNĂ LA CONSOLIDAREA REZISTENȚEI SOCIETĂȚII LA MANIPULAREA CU INFORMAȚIEI ȘI LA INFLUENȚA EXTERNĂ
13:30
PRESA: COMISIA EUROPEANĂ IA ÎN CONSIDERARE PROGRESUL ACCELERAT AL REPUBLICII ÎN INTEGRAREA EUROPEANĂ
11:30
Maib și BERD lansează „maib export school” pentru antreprenorii din Republica Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
PESTE 4.400 DE ÎNCĂLCĂRI ALE REGULILOR DE CIRCULAȚIE AU FOST ÎNREGISTRATE DE POLIȚIE ÎN WEEKEND
15:30
ZECE BLOCURI LOCATIVE VOR FI RECONSTRUITE PENTRU A CREȘTE EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI A REDUCE COSTURILE ENERGETICE
15:30
MINISTRUL EUGEN OSMOCHESCU PROMITE SĂ „CONSTRUIE O ECONOMIE COMPETITIVĂ, DURABILĂ ȘI ORIENTATĂ SPRE VIITOR”
13:00
JUDOKA MOLDOVEAN MIHAIL LATÎȘEV, VICECAMPION AL EUROPEI (U-23)
13:00
MIHAI POPȘOI PARTICIPĂ LA CONFERINȚA GENERALĂ UNESCO DE LA SAMARKAND
13:00
ÎN DROCHIA, DOI BĂRBAȚI AU PRIMIT 8 ȘI 9 ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU TRAFIC DE DROGURI
13:00
VALOAREA COMPENSAȚIEI PENTRU ÎNCĂLZIRE VA FI ANUNȚATĂ DUPĂ 28 NOIEMBRIE
12:00
Se deschide oficial Marele Muzeu Egiptean: Mormântul lui Tutankhamon, expus pentru prima dată integral
31 octombrie 2025
19:30
PARLAMENTUL APROBĂ GUVERNUL CONDUS DE ALEXANDRU MUNTEANU
13:00
JAPONIA VA CONTINUA MODERNIZAREA ECHIPAMENTELOR MEDICALE DIN MOLDOVA
13:00
CANDIDATUL LA PRIM-MINISTRU, A NUMIT LIPSA CREȘTERII ECONOMICE CA PROBLEMA NR. 1 A REPUBLICA
30 octombrie 2025
16:00
DIRECTORUL PRESTIGIOSULUI LICEU DIN CHIȘINĂU, REȚINUT SUB SUSPICIUNE DE CORUPȚIE
13:30
Premieră în banking: maib a acordat primul credit 100% online pentru afaceri, direct în aplicația web maib business
12:30
EXPLOZIE LA CHIȘINĂU: SALVATORII EVACUEAZĂ DOUĂ PERSOANE
12:30
AMBASADA JAPONEZĂ A ANUNȚAT LANSAREA PROGRAMULUI „KUSANONE” PENTRU ANUL 2026
12:30
DEFICITUL BUGETULUI DE STAT A ATINS APROAPE 7 MILIARDE DE LEI PÂNĂ ÎN OCTOMBRIE
12:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: EXTINDEREA UE NU ESTE UN ACT DE CARITATE, CI O MĂSURĂ DE SECURITATE
10:00
Maib liber în format digital, disponibil direct în aplicația maibank
29 octombrie 2025
16:00
URMĂTOAREA ȘEDINȚĂ A ADUNĂRII POPORALE A GĂGĂUZIEI ESTE PROGRAMATĂ PENTRU 3 NOIEMBRIE
16:00
FOSTA SOȚIE A LUI PLAHOTNIUC NU A REUȘIT SĂ PRIMEASCĂ RIDICAREA SECHESTRULUI ASUPRA PROPRIETĂȚII SALE
16:00
AGENȚIA DE INVESTIȚII PREZINTĂ O PREZENTARE GENERALĂ A PIEȚEI CEHE ÎN AFACERI
13:00
O PARTE DINTR-UN COMPLEX BALNEAR A AR ÎNTR-O SUBURBIE A CHIȘINĂULUI
13:00
UE A REINTRODUS SANCȚIUNILE ÎMPOTRIVA UNOR FOȘTI ȘI ACTUALI LIDERI AI TRANSNISTRIEI
13:00
PARTIDUL NOSTRU PROPUNE AMÂNARE VOTULUI PENTRU NOUL GUVERN PÂNĂ LA FINALIZAREA PROGRAMULUI DE GUVERNARE
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU VA PARTICIPA LA FORUMUL PENTRU PACE DE LA PARIS
12:30
Partidele de opoziție ar putea fi declarate neconstituționale în Georgia
28 octombrie 2025
15:30
LETONIA A LIVRAT MOLDOVEI DOUĂ BĂRCI DE PATRULARE PENTRU PAZA FRONTIERII
15:30
AIPA CONVINE SĂ CONSOLIDEZE COOPERAREA PENTRU A EVITA DUBLA FINANȚARE A BENEFICIARILOR
13:30
VICEPREMIERUL DOINA NISTOR: ECONOMIA MOLDOVEI ESTE PREGĂTITĂ PENTRU CREȘTERE
27 octombrie 2025
17:00
Maib susține inovația prin date la evenimentul DATASTORM 2025
16:30
KEMERUL DIN TURCIA ȘI COPCEACUL DIN UTA GĂGĂUZIA DEVIN ORAȘE ÎNFRĂȚITE
13:00
Consiliul de Supraveghere al maib îl desemnează pe Macar Stoianov drept succesor al lui Giorgi Shagidze în funcția de Președinte, sub rezerva aprobării BNM
13:00
EXPLOZIE ÎNTR-UN BLOC LOCATIV DIN FLOREȘTI; 51 DE PERSOANE EVACUATE, DOUĂ RĂNITE
13:00
EXPERT: PROIECTUL DE LUCRU AL LUI LEICIU ESTE O ÎNCERCARE DE A MENȚINE CONTROLUL ASUPRA ALEGERILOR DIN GĂGĂUZIA
13:00
UTA GĂGĂUZIA DOREȘTE SĂ ADOPTE O LEGE SPECIALĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PARLAMENTARE
